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Новости За рубежом
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"Только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом", - Кремль отреагировал на предложение США не признавать Путина после 2024 года

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Кремле назвали беспрецедентной инициативу конгрессменов США, предлагающих не признавать Владимира Путина президентом России после мая 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, документ является демонстрацией того, что США официально вмешиваются во внутренние дела других государств.

"Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может, и каждый раз мы ошибаемся - приходит, к сожалению", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующую резолюцию конгрессменов США.

В Кремле отметили, что это "неприемлемо".

"Мы считаем неприемлемыми подобные инициативы конгрессменов, мы считаем это вмешательством в наши дела, и мы убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом РФ", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Парламентарии ни одной другой страны мира, добавил он, не имеют никакого права претендовать на это.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Конгресс США внесли резолюцию, предлагающую не признавать Путина президентом после 2024 года. ДОКУМЕНТ

Песков подчеркнул, что эта инициатива настолько неудачна, что в ответных заявлениях нет необходимости.

Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+20
Лише росіяни мають право служити Путіну стільки, скільки той захоче. А більше, власне, ніяких прав у них і нема
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19.11.2021 15:04
+14
"список роSSиян" возглавляют три челавека :
1) Дубинка
2) Водомёт
3) РоSSгвардия
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19.11.2021 15:14
+14
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19.11.2021 15:22
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Список "россіян" додається...
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19.11.2021 15:04 Ответить
"список роSSиян" возглавляют три челавека :
1) Дубинка
2) Водомёт
3) РоSSгвардия
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19.11.2021 15:14 Ответить
"гвардии" до "SS" как Киве до Эйнштейна
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19.11.2021 15:44 Ответить
поверь ...
и "гвардии" и киве - одеть эSSэсовскую форму
и делать то же самое , что SS-
шо в туалет сходить
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19.11.2021 16:01 Ответить
и что?
оно станет как СС-овец?
не, чмо приодень хоть в треушолку - оно чмом и останется. Благо Кива брезгует муссолинской формой - будет просто чмом.
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19.11.2021 16:37 Ответить
4) Бутылка
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19.11.2021 17:37 Ответить
Діда поставив пиню на "счьотчік"
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19.11.2021 16:09 Ответить
специально прочитал Конституцию России нема там такого термина РОССИЯНЕ а вот граждане любой национальности народности есть...
нет даже специального закона в РФ о национальностях или народностях коренные народы меньшинства по этносу.... нету-- россияне расписано по заказу ясно кого причем бредово с потолка без приведения первоисточников в Википедии....... вот И ВСЕ РОССИЯНЕ не ясно что это такое и с чем его кушают...
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19.11.2021 16:33 Ответить
Статья 3

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

Статья 26

1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности.

из Конституции РФ....
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19.11.2021 16:36 Ответить
и чаво тут эта непонятно ? кто боярышник пьет - тот это коренной росиянен.
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19.11.2021 19:43 Ответить
Лише росіяни мають право служити Путіну стільки, скільки той захоче. А більше, власне, ніяких прав у них і нема
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19.11.2021 15:04 Ответить
Зато у нас через 4 года вылетает с антирейтингом и проклятиями.
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19.11.2021 15:08 Ответить
В цивілізованому світі майже скрізь так.
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19.11.2021 15:22 Ответить
Так то ж в цивилизованном
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19.11.2021 17:18 Ответить
Потому что у рабов генетическая память о царе.
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19.11.2021 15:51 Ответить
будет как с тараканом - плешивого признают таракан, венесуэла, никарагуа и эфиопия)
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19.11.2021 15:06 Ответить
Ага. Видели голосование на пеньках и из багажников машин. Росияне так выбирали ***** как беларусы Луку 3%
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19.11.2021 15:09 Ответить
ради Бога !

но не будут встречаться, а только звонить, да и то в случае крайней необходимости, как Луке:
"Президент господин Путин, потужите пожалуйста пожар в вашей квартире!
Дым в нашу сторону .... "
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19.11.2021 16:06 Ответить
вот россияне уже с 1999 года и не могут сами решать.
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19.11.2021 15:12 Ответить
Трудности перевода - "визначати" та "визнавати" це з різних світоглядних світів
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19.11.2021 15:17 Ответить
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19.11.2021 15:18 Ответить
Расіянє-раби, а раби права голосу не мають і крім того вони не знають, що вони раби!
Їх справа рабствувать і подихать за Капутіна!
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19.11.2021 15:19 Ответить
Навіть росіяни не можуть визначати, хто і коли має бути президентом
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19.11.2021 15:19 Ответить
А ведь никто с Песковым и не спорит. Да, только рассиянцы могут определять, кто у них будет ************. Но только американцы могут определять, признавать его США или нет.
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19.11.2021 15:21 Ответить
Обирати будуть кацапи,а сенатори йому нададуть термін придатності.
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19.11.2021 15:22 Ответить
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19.11.2021 15:22 Ответить
Да, только сходняк из шести кремлёвских гебнявых россиян может решить - кто будет паханом.
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19.11.2021 15:23 Ответить
"Лише росіяни******] можуть визначати, хто, коли і ДЕ має бути президентом"
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19.11.2021 15:25 Ответить
От звездун усатый, это решает только Терешкова
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19.11.2021 15:27 Ответить
тупу, цинічну, очевидну брехню орки вважають "вєнцом діпломатії"
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19.11.2021 15:27 Ответить
Доречі для порівняння про адіннарод. Ще з древності в Русі (нинішня Україна) князів обирали на віче, потім Гетьманів обирали, царів з безмежною владою як в угро-фінському державному утворенні з елементами правління Золотої Орди в Україні не було. Новітня історія Незалежної України тому підтвердження. Зовсім інше світосприйняття, зовсім інші цінності. Українці - вільні люди, хоча багато хто з них цього не зрозумів або не оцінив.
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19.11.2021 15:28 Ответить
до сраки.
че, князьков приглашали аж со Скандинавии? Он тебе будет "служить"* вот как щас служат
тупо срам, не надо об этом вспоминать - сами себе не могли выбрать князька.
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19.11.2021 15:50 Ответить
про запрошення варягiв -кацапо-ординськi казки. гiвно-теорiя, що давно вже на смiтнику.
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19.11.2021 22:51 Ответить
на, вивчай.

ВАРЯГИ - НЕ РУСЬ! Лекція історика Олександра Палія. Частина 1.

https://youtu.be/-98qt2xqDw8

ОСТАТОЧНИЙ НОКАУТ НОРМАНІЗМУ! Лекіця історика Олександра Палія

https://youtu.be/5wQxnTDFdVY
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19.11.2021 23:54 Ответить
а чого, чудова пропозиція, весь цивілізований світ - за.
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19.11.2021 15:30 Ответить
слова "туалетного йоршика" до уваги ніхто брати не збирається вони виключно для "внутрішнього" користування.
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19.11.2021 15:38 Ответить
Крепостные никого не выбирают. Их обычно и не спрашивают.
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19.11.2021 15:36 Ответить
никакой путлер не президент, как и лука, это крысы
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19.11.2021 15:45 Ответить
Приматам вообще ничего доверять что либо выбирать нельзя, разве что посадочное гнездо в уличном туалете!
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19.11.2021 15:45 Ответить
Этим и это нельзя доверять) Либо разломают, либо загадят)
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19.11.2021 16:24 Ответить
Если президент РФ стал по сути международным террористом, то международное сообщество имеет полное право влиять на выборы такого "президента", если на это не способен народ России.
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19.11.2021 15:47 Ответить
неспособен
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19.11.2021 19:55 Ответить
знали прекрасно кто такой Путин - наркоторговец как минимум и тырильщик гуманитарки.
так что ответственные за все это...... ну не я же.
когда оно топило Чечню, Ичкерию в крови, бомбило до щебня - была озабоченность.
вот и желаю пары ""Ярсов по озабоченным(Париж не трогать, хочу туда поехать) шоб озабоченность завяла как и Брежнев.
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19.11.2021 15:47 Ответить
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19.11.2021 15:48 Ответить
рассеяне на рассии давно ничего не решают. этим терпилоидам в законе кого кремль назначит, тот и будет ими повелевать. сейчас это уже более 20 лет - *****. вирховный мокшнаский фюрер. а выборов там никаких не осталось. одна бутафория
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19.11.2021 15:51 Ответить
Якщо це ж саме по Україні словами Пескова: "Ми вважаємо неприйнятними подібні ініціативи з боку інших держав, ми вважаємо це втручанням у наші справи, і ми переконані, що лише українці можуть визначати вектор розвитку України... "
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19.11.2021 15:48 Ответить
тільки росіяни можуть визначати хто, коли і де має бути президентом
(с) Піськов
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19.11.2021 15:52 Ответить
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19.11.2021 22:49 Ответить
Кремль відреагував ...
-По-моему, лаптестан прошел линию невозврата, теперь его мнение никто не будет спрашивать.
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19.11.2021 15:56 Ответить
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19.11.2021 15:57 Ответить
да, бесчелоВЕЧНЫЕ и "недолгоВЕЧНЫЕ"
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19.11.2021 16:03 Ответить
ну в принципе он прав.... а конгресс США перешел на какие то детские санкции, это от беспомощьности, безисходности что ли?
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19.11.2021 16:03 Ответить
Ти можеш вимазатись у лайні і ходити хоч вдома, хоч по вулиці...
А сусіди мають право з тобою або спілкуватись, або палкою відганяти...
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19.11.2021 16:04 Ответить
а при чем здесь расеяне? можно зелю туда командировать, але кого другого, сокровищница украины от цего не оскудеет
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19.11.2021 16:06 Ответить
Ёршик для унитаза, ты бы себя послушал бы! Твоё хрюканье, уверен вписан в учебники по психиатрии...

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19.11.2021 16:16 Ответить
Кому интересно вести дело с ДВОЙНИКОМ
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19.11.2021 16:16 Ответить
А очко то у Пуйла стискається ! Такі заяви здоров"я не додають.
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19.11.2021 16:17 Ответить
Как правило, любого правителя в народе обзывали веским и метким словом, да так порой, что закрепится прозвище на века.
Путин-***** например
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19.11.2021 16:32 Ответить
А быдломассу в РФии кто-то спрашивает кому быть президентом?
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19.11.2021 16:38 Ответить
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19.11.2021 16:39 Ответить
"Конгресмени Стів Коен та Джо Вілсон внесли до палати представників конгресу США..."не врубаюсь,почему письковы так возбудились-они же не в госдуру внесли это предложение
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19.11.2021 16:41 Ответить
От же ж брехливі істоти, капець)))) Сосіяни вже давно нічого не вирішують, ***** саме себе назначає. В 2024 році, я все ж таки думаю, він вже не буде балотуватися. Я чув що він вже визначився хто його змінить... Зараз вибирає між овцейобом і мішустіним... Хоча, хто б його не змінив, політика кремля по відношенню до України не зміниться...
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19.11.2021 16:58 Ответить
Мы его ещё с 2014-го никем, кроме }{уйла не считали.
Так что Штаты опаздывают на 10 лет.
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19.11.2021 17:00 Ответить
з 2012 року пуйло узурпатор.
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19.11.2021 22:48 Ответить
А }{уйло ещё с 2008-го. Просто по-грузински это звучит иначе. Кикабидзе знает.
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20.11.2021 13:41 Ответить
Ну да Писковъ прав. Только россияне определяют перзидента на своей территории. Но!!!...как только этот перзидент покидает эту территорию, их мнение никого не интересует.....
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19.11.2021 17:01 Ответить
Когда определить,На том свете?
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19.11.2021 17:22 Ответить
тільки цивілізований світ може визнавати чи не визнавати всяких куйлов та лукашесків
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19.11.2021 19:13 Ответить
ботоксный Сцарёк-педофил нелегитимен по крайней мере с 2012 года даже по изнасилованной конституции азиопского Мордора.

это если даже не вспоминать историю его прихода к власти, рязанский сахар, отправка на тот свет дарагих рассеян целыми многоэтажками...

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19.11.2021 22:47 Ответить
 
 