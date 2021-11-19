"Только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом", - Кремль отреагировал на предложение США не признавать Путина после 2024 года
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Кремле назвали беспрецедентной инициативу конгрессменов США, предлагающих не признавать Владимира Путина президентом России после мая 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, документ является демонстрацией того, что США официально вмешиваются во внутренние дела других государств.
"Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может, и каждый раз мы ошибаемся - приходит, к сожалению", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующую резолюцию конгрессменов США.
В Кремле отметили, что это "неприемлемо".
"Мы считаем неприемлемыми подобные инициативы конгрессменов, мы считаем это вмешательством в наши дела, и мы убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом РФ", - отметил пресс-секретарь президента РФ.
Парламентарии ни одной другой страны мира, добавил он, не имеют никакого права претендовать на это.
Песков подчеркнул, что эта инициатива настолько неудачна, что в ответных заявлениях нет необходимости.
Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.
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1) Дубинка
2) Водомёт
3) РоSSгвардия
и "гвардии" и киве - одеть эSSэсовскую форму
и делать то же самое , что SS-
шо в туалет сходить
оно станет как СС-овец?
не, чмо приодень хоть в треушолку - оно чмом и останется. Благо Кива брезгует муссолинской формой - будет просто чмом.
нет даже специального закона в РФ о национальностях или народностях коренные народы меньшинства по этносу.... нету-- россияне расписано по заказу ясно кого причем бредово с потолка без приведения первоисточников в Википедии....... вот И ВСЕ РОССИЯНЕ не ясно что это такое и с чем его кушают...
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
Статья 26
1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности.
из Конституции РФ....
но не будут встречаться, а только звонить, да и то в случае крайней необходимости, как Луке:
"
Президентгосподин Путин, потужите пожалуйста пожар в вашей квартире!
Дым в нашу сторону .... "
Їх справа рабствувать і подихать за Капутіна!
че, князьков приглашали аж со Скандинавии? Он тебе будет "служить"* вот как щас служат
тупо срам, не надо об этом вспоминать - сами себе не могли выбрать князька.
ВАРЯГИ - НЕ РУСЬ! Лекція історика Олександра Палія. Частина 1.
https://youtu.be/-98qt2xqDw8
ОСТАТОЧНИЙ НОКАУТ НОРМАНІЗМУ! Лекіця історика Олександра Палія
https://youtu.be/5wQxnTDFdVY
так что ответственные за все это...... ну не я же.
когда оно топило Чечню, Ичкерию в крови, бомбило до щебня - была озабоченность.
вот и желаю пары ""Ярсов по озабоченным(Париж не трогать, хочу туда поехать) шоб озабоченность завяла как и Брежнев.
(с) Піськов
-По-моему, лаптестан прошел линию невозврата, теперь его мнение никто не будет спрашивать.
А сусіди мають право з тобою або спілкуватись, або палкою відганяти...
Путин-***** например
Так что Штаты опаздывают на 10 лет.
это если даже не вспоминать историю его прихода к власти, рязанский сахар, отправка на тот свет дарагих рассеян целыми многоэтажками...