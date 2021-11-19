Суд арестовал гражданина США Гросанса, подозреваемого в заказе покушения на министра аграрной политики Лещенко

Печерский районный суд города Киева арестовал американского бизнесмена Курта Гросанса, подозреваемого в подготовке покушения на министра аграрной политики Романа Лещенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Ґрати".

Гросанс занимается аграрным бизнесом в Украине. В 2018 году он нанял Лещенко топ-менеджером в свою компанию. Однако впоследствии американец обвинил его в хищении 250 миллионов долларов и пытался взыскать их через суд.

18 ноября министр внутренних дел Денис Монастырский созвал специальную пресс-конференцию, на которой сообщил о подготовке покушения на Лещенко.

По словам Монастырского, 17 ноября американец и еще один заказчик (гражданка Украины) встретились с подставным киллером и обсудили весь процесс выполнения заказа. Ему передали задаток в 20 тысяч долларов.

Монастырский рассказал, что американец сразу после этого должен был уехать из Украины: преступление планировали на тот момент, когда американец уже будет за границей. Однако заказчика задержали.

Планировали похищение и избиение министра, однако не исключали и убийство. "Я не заказываю его убийство, но если вы его убьете - я не против", - сказал американец на видеозаписях, обнародованных МВД.

Теперь заказчикам грозит длительное заключение, в том числе пожизненное лишение свободы.

С октября 2019 года Роман Лещенко был уполномочен президентом Украины по земельным вопросам, а с декабря 2020-го - министром аграрной политики и продовольствия Украины.