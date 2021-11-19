Суд арестовал гражданина США Гросанса, подозреваемого в заказе покушения на министра аграрной политики Лещенко
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Печерский районный суд города Киева арестовал американского бизнесмена Курта Гросанса, подозреваемого в подготовке покушения на министра аграрной политики Романа Лещенко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Ґрати".
Гросанс занимается аграрным бизнесом в Украине. В 2018 году он нанял Лещенко топ-менеджером в свою компанию. Однако впоследствии американец обвинил его в хищении 250 миллионов долларов и пытался взыскать их через суд.
18 ноября министр внутренних дел Денис Монастырский созвал специальную пресс-конференцию, на которой сообщил о подготовке покушения на Лещенко.
По словам Монастырского, 17 ноября американец и еще один заказчик (гражданка Украины) встретились с подставным киллером и обсудили весь процесс выполнения заказа. Ему передали задаток в 20 тысяч долларов.
Монастырский рассказал, что американец сразу после этого должен был уехать из Украины: преступление планировали на тот момент, когда американец уже будет за границей. Однако заказчика задержали.
Планировали похищение и избиение министра, однако не исключали и убийство. "Я не заказываю его убийство, но если вы его убьете - я не против", - сказал американец на видеозаписях, обнародованных МВД.
Теперь заказчикам грозит длительное заключение, в том числе пожизненное лишение свободы.
С октября 2019 года Роман Лещенко был уполномочен президентом Украины по земельным вопросам, а с декабря 2020-го - министром аграрной политики и продовольствия Украины.
Пожалуйста, подождите...
которую потратил на пост министра у слуг ?
"ничонеминяецца"
Цікава історія вимальовується із "замахом" на агроміністра Лещенка - у США її коментують зовсім в іншому ключі, аніж наші поліціянти.
Згаданий міністр був директором фірми американця, якого наразі звинувачують у замовленні вбивства. Курт Гросанс (так його звати) стверджував, що Лещенко вивів із його підприємства 250 тисяч доларів, які пізніше (увага!) вніс у виборчу кампанію Зеленського і став його соратником. Про це американський фермер повідомив напередодні візиту гаранта до США у серпні 2021 року. Дослівно:
"Мене обдурив керуючий мого бізнесу, який почав виводити оборотні кошти вже з четвертого дня своєї роботи в моїй компанії на свою сімейну фірму та користуватися моїм посівним матеріалом на своїх землях.
Напевно, я не перший і не останній американський інвестор, який помилився в людині, яку найняли на посаду керівника.
Гросанс звинувачував українську поліцію та суди у тому, що вони бояться ОПУ і не реагують належним чином на його скарги, а люди, близькі президенту, дозволяють собі такі дії та "схеми", на які ніколи не зважилися б їх попередники.
Як би там не було, із програшем американця в українському суді юридична історія не закінчувалася. Справа за заявою Гросанса готувалась до розгляду у США, де американець був упевнений у виграші.
Тому можна допустити, що Зєрмак спрацював на випередження, а Гросанса спровокували - підставна особа САМА ЗАПРОПОНУВАЛА йому "вирішити питання" шляхом вбивства. Чим не спецоперація у дусі цієї влади?
І тепер, коли американець закритий в українському СІЗО за тяжкою статтею, судові перспективи справи проти Лещенка в США стають програшними.
А ви кажете, що вони ідіоти. Ні, вони не ідіоти - на верхівці влади кримінальна кругова порука, і вони горою стоять один за одного. "Кинути" якогось там американця, якого вони самі "кинули" на 250 тис. доларів, для учнів самого Бєні - як два пальці... Вони "кинули" 42-мільйонну країну, а тут якогось заїжджого "лошка".
Історія темна, і я не захищаю американця, але:
Навіщо Гросанс наважився на вбивство напередодні суду у США, який він мав великий шанс виграти?
Як вбивство могло йому допомогти повернути гроші?
Чи дійсно буде встановлена істина у цій справі?
Чи підуть до нас після цього інвестори?
Скільки років нам доведеться відмиватись від цього бруду?
Наскільки ця історія позначиться на наших стосунках із Вашингтоном?
Коли в Україні з`явиться незалежна від влади судова система?
Яким чином будуть покарані нинішні можновладці, і як ми будемо повертати вкрадені ними гроші?
Риторичні питання, які наразі залишаються без відповіді.
"Справа за заявою Гросанса готувалась до розгляду у США, де американець був упевнений у виграші."
Я маю довіряти тим самим проффесіоналам у справі проти громадянина США?
А хто ж їх відправляв під арешт?
Правила форуму я не порушую.
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_e290e96f-2aef-4ff8-8464-a141dfcabd03
Якщо ти їх не обирав, то чому кидаєшся на тих, хто показує які покидьки ці зелені?
Джерело: https://censor.net/ua/n3300511
Щось мені думається, що він дійсно ті гроші вкрав.
Інших у СН не беруть.
І зеленського, якщо він туди явиться.
з ****** сложніше, а буба? - на гмуй вім кому вперся той містечковий клован?
на такое, даже полные зе-тыпилы не могут надеяться.
Вот нафига заказывать убийство должника, на которого ты подал в суд?!!
Причем должника у которого есть деньги и есть реальные шансы эти деньги отсудить!
В этом деле НЕТ никакой ЛОГИКИ и НЕТ никакой ВЫГОДЫ.
По этому:
или американец полный сумасшедший, или дело полное вранье.
Цей міністр витяг з американського лоха (привіт інвестиціям) бабло... Більше того - частиною цього бабла, цей Лещенко фінансував виборчу компанію зє-нєлоха, у 2019-му. І от цей американець подав до суду в Америці й мав повну нагоду виграти. А це вже була би справа не лише проти одного з Лєщєнок, а й проти припіздєнта, з чорним кешем на виборах...
От і зляпали проти нього якусь провокацію, щоби перебити скандал...
Гитотна зелена пліснява...
от так прямо і сказав американець, котрий взагалі не розуміє української
https://www.youtube.com/watch?v=vRZYMN2acyI
Потому что всплывет то, как Лещенко стал министром и на какие деньги финансировалась СН и избирательная компания ЗЕ.