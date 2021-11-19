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Новости Происшествия
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арест (10376) заказное убийство (158) покушение (968) Лещенко Роман (68)

Суд арестовал гражданина США Гросанса, подозреваемого в заказе покушения на министра аграрной политики Лещенко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Суд арестовал гражданина США Гросанса, подозреваемого в заказе покушения на министра аграрной политики Лещенко

Печерский районный суд города Киева арестовал американского бизнесмена Курта Гросанса, подозреваемого в подготовке покушения на министра аграрной политики Романа Лещенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Ґрати".

Гросанс занимается аграрным бизнесом в Украине. В 2018 году он нанял Лещенко топ-менеджером в свою компанию. Однако впоследствии американец обвинил его в хищении 250 миллионов долларов и пытался взыскать их через суд.

18 ноября министр внутренних дел Денис Монастырский созвал специальную пресс-конференцию, на которой сообщил о подготовке покушения на Лещенко.

По словам Монастырского, 17 ноября американец и еще один заказчик (гражданка Украины) встретились с подставным киллером и обсудили весь процесс выполнения заказа. Ему передали задаток в 20 тысяч долларов.

Монастырский рассказал, что американец сразу после этого должен был уехать из Украины: преступление планировали на тот момент, когда американец уже будет за границей. Однако заказчика задержали.

Планировали похищение и избиение министра, однако не исключали и убийство. "Я не заказываю его убийство, но если вы его убьете - я не против", - сказал американец на видеозаписях, обнародованных МВД.

Теперь заказчикам грозит длительное заключение, в том числе пожизненное лишение свободы.

С октября 2019 года Роман Лещенко был уполномочен президентом Украины по земельным вопросам, а с декабря 2020-го - министром аграрной политики и продовольствия Украины.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+37
Helgi Sharp

Цікава історія вимальовується із "замахом" на агроміністра Лещенка - у США її коментують зовсім в іншому ключі, аніж наші поліціянти.

Згаданий міністр був директором фірми американця, якого наразі звинувачують у замовленні вбивства. Курт Гросанс (так його звати) стверджував, що Лещенко вивів із його підприємства 250 тисяч доларів, які пізніше (увага!) вніс у виборчу кампанію Зеленського і став його соратником. Про це американський фермер повідомив напередодні візиту гаранта до США у серпні 2021 року. Дослівно:

"Мене обдурив керуючий мого бізнесу, який почав виводити оборотні кошти вже з четвертого дня своєї роботи в моїй компанії на свою сімейну фірму та користуватися моїм посівним матеріалом на своїх землях.
Напевно, я не перший і не останній американський інвестор, який помилився в людині, яку найняли на посаду керівника.
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19.11.2021 15:18
+30
І найголовніше! Американський інвестор почав критикувати вже не лише Лещенка, а й усю владну команду, скаржачись на Зеленського до посольства США та англомовної преси. А також - що важливіше - подавши заяву на Лещенка до американського суду, який він мав усі шанси виграти. І це в перспективі могло вилитися у великий скандал для Банкової, чий міністр став би фігурантом американського розслідування - на яке б Офіс президента вплинути вже не зміг.

Тому можна допустити, що Зєрмак спрацював на випередження, а Гросанса спровокували - підставна особа САМА ЗАПРОПОНУВАЛА йому "вирішити питання" шляхом вбивства. Чим не спецоперація у дусі цієї влади?

І тепер, коли американець закритий в українському СІЗО за тяжкою статтею, судові перспективи справи проти Лещенка в США стають програшними.

А ви кажете, що вони ідіоти. Ні, вони не ідіоти - на верхівці влади кримінальна кругова порука, і вони горою стоять один за одного. "Кинути" якогось там американця, якого вони самі "кинули" на 250 тис. доларів, для учнів самого Бєні - як два пальці... Вони "кинули" 42-мільйонну країну, а тут якогось заїжджого "лошка".
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19.11.2021 15:19
+28
Але особистість цього керуючого робить мій кейс унікальним. Справа в тому, що ця людина - Роман Лещенко, зробила великий внесок у виборчу кампанію Володимира Зеленського навесні 2019 року, перевівши мої гроші на рахунок його партії "Слуга Народу". Після перемоги новий президент на подяку за підтримку призначив Романа уповноваженим Президента із земельних питань".

Гросанс звинувачував українську поліцію та суди у тому, що вони бояться ОПУ і не реагують належним чином на його скарги, а люди, близькі президенту, дозволяють собі такі дії та "схеми", на які ніколи не зважилися б їх попередники.

Як би там не було, із програшем американця в українському суді юридична історія не закінчувалася. Справа за заявою Гросанса готувалась до розгляду у США, де американець був упевнений у виграші.
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19.11.2021 15:18
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Правила форума Совет форумчан
Це ти кого зараз інвестором обізвав?
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19.11.2021 15:37 Ответить
похоже у министра таки рыльце в пушку.
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19.11.2021 15:13 Ответить
грят министр кинул американца на приличную сумму
которую потратил на пост министра у слуг ?
"ничонеминяецца"
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19.11.2021 15:17 Ответить
Helgi Sharp

Цікава історія вимальовується із "замахом" на агроміністра Лещенка - у США її коментують зовсім в іншому ключі, аніж наші поліціянти.

Згаданий міністр був директором фірми американця, якого наразі звинувачують у замовленні вбивства. Курт Гросанс (так його звати) стверджував, що Лещенко вивів із його підприємства 250 тисяч доларів, які пізніше (увага!) вніс у виборчу кампанію Зеленського і став його соратником. Про це американський фермер повідомив напередодні візиту гаранта до США у серпні 2021 року. Дослівно:

"Мене обдурив керуючий мого бізнесу, який почав виводити оборотні кошти вже з четвертого дня своєї роботи в моїй компанії на свою сімейну фірму та користуватися моїм посівним матеріалом на своїх землях.
Напевно, я не перший і не останній американський інвестор, який помилився в людині, яку найняли на посаду керівника.
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19.11.2021 15:18 Ответить
Але особистість цього керуючого робить мій кейс унікальним. Справа в тому, що ця людина - Роман Лещенко, зробила великий внесок у виборчу кампанію Володимира Зеленського навесні 2019 року, перевівши мої гроші на рахунок його партії "Слуга Народу". Після перемоги новий президент на подяку за підтримку призначив Романа уповноваженим Президента із земельних питань".

Гросанс звинувачував українську поліцію та суди у тому, що вони бояться ОПУ і не реагують належним чином на його скарги, а люди, близькі президенту, дозволяють собі такі дії та "схеми", на які ніколи не зважилися б їх попередники.

Як би там не було, із програшем американця в українському суді юридична історія не закінчувалася. Справа за заявою Гросанса готувалась до розгляду у США, де американець був упевнений у виграші.
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19.11.2021 15:18 Ответить
І найголовніше! Американський інвестор почав критикувати вже не лише Лещенка, а й усю владну команду, скаржачись на Зеленського до посольства США та англомовної преси. А також - що важливіше - подавши заяву на Лещенка до американського суду, який він мав усі шанси виграти. І це в перспективі могло вилитися у великий скандал для Банкової, чий міністр став би фігурантом американського розслідування - на яке б Офіс президента вплинути вже не зміг.

Тому можна допустити, що Зєрмак спрацював на випередження, а Гросанса спровокували - підставна особа САМА ЗАПРОПОНУВАЛА йому "вирішити питання" шляхом вбивства. Чим не спецоперація у дусі цієї влади?

І тепер, коли американець закритий в українському СІЗО за тяжкою статтею, судові перспективи справи проти Лещенка в США стають програшними.

А ви кажете, що вони ідіоти. Ні, вони не ідіоти - на верхівці влади кримінальна кругова порука, і вони горою стоять один за одного. "Кинути" якогось там американця, якого вони самі "кинули" на 250 тис. доларів, для учнів самого Бєні - як два пальці... Вони "кинули" 42-мільйонну країну, а тут якогось заїжджого "лошка".
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19.11.2021 15:19 Ответить
Все мине, ця влада також. Але імідж України, який вони вибудують за час свого "великого крадівництва", стане найбільшою втратою для всіх нас.

Історія темна, і я не захищаю американця, але:

Навіщо Гросанс наважився на вбивство напередодні суду у США, який він мав великий шанс виграти?

Як вбивство могло йому допомогти повернути гроші?

Чи дійсно буде встановлена істина у цій справі?

Чи підуть до нас після цього інвестори?

Скільки років нам доведеться відмиватись від цього бруду?

Наскільки ця історія позначиться на наших стосунках із Вашингтоном?

Коли в Україні з`явиться незалежна від влади судова система?

Яким чином будуть покарані нинішні можновладці, і як ми будемо повертати вкрадені ними гроші?

Риторичні питання, які наразі залишаються без відповіді.
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19.11.2021 15:20 Ответить
Це ви зараз що розповсюджуєте?Ухвали судів?Чи побрехеньки від Курта .Який самовільно нараховує борги,посилає бандитів та наймає вбивць.
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19.11.2021 15:44 Ответить
В кого треба брати дозвіл на розповсюдження інформації про фігурантів справи?
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19.11.2021 15:53 Ответить
Якої справи?Чим підтверджене хоч одне ваше слово,яким документом?Покажіть хоч один.Крім байок Курта.
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19.11.2021 15:58 Ответить
Суд встановить істину.

"Справа за заявою Гросанса готувалась до розгляду у США, де американець був упевнений у виграші."
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19.11.2021 16:04 Ответить
Вже було три суда.Суд США нехай судить те що відбувається в США,нічого собі,ми вже що втратили суверенітет?Всім манкуртам мушу вчергове нагадати що крім анексованих Криму та ОРДЛО,ми маємо віджатий шельф о.Зміїний,це також наші території.Торгуйте собою а не державою.
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19.11.2021 16:11 Ответить
Пишіть листи зі своїми закликами до презіка, який торгує Україною.
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19.11.2021 16:13 Ответить
Я дуже добре пам'ятаю ухвали Рябошапки, Венедиктової та "судів", які відправляли під арешт Кузьменко, Антоненка, Дугар.
Я маю довіряти тим самим проффесіоналам у справі проти громадянина США?
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19.11.2021 15:55 Ответить
Не треба перекручувати.Жодного з цих прізвищ в ухвалах судів немає,і відбувались вони коли Лещенко не мав жодного впливу.
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19.11.2021 16:01 Ответить
?
А хто ж їх відправляв під арешт?
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19.11.2021 16:02 Ответить
Кого їх?Ви по темі статті,чи забалакались?
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19.11.2021 16:05 Ответить
Я пишу про компетентність, чесність тих, за кого ви тут так пінитесь.
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19.11.2021 16:07 Ответить
Я про Лещенко і Курта,навіщо ви тут по сторонам водите і лозунги на плакатах носите.
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19.11.2021 16:15 Ответить
Вважаю за потрібне і ношу.
Правила форуму я не порушую.
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19.11.2021 16:16 Ответить
Там все не так як хоче Гросанс.По факту ,він набився до Прогресу в суборенду на 200га,в результаті його діяльності навіть за орендну плату на цих ділянках довелось доплачувати Прогресу.
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19.11.2021 16:27 Ответить
Лещенко спонсорував передвиборчу компанію Зелі?
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19.11.2021 16:29 Ответить
Наскільки знаю то так,офіційно ,по встановленій законом процедурі.І для цього в нього власних грошей більш ніж достатньо.
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19.11.2021 16:37 Ответить
З яких пунктів його декларації видно, що "власних грошей більш ніж достатньо", щоб вкласти у передвиборчу компанію Буратіни 250 тисяч доларів?

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_e290e96f-2aef-4ff8-8464-a141dfcabd03
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19.11.2021 16:44 Ответить
А звідки ви взагалі взяли цю суму в 250000?З побрехеньок Курта?Шукайте данні про спонсорів передвиборчої компанії,а не байки шахраїв та балаболів.Коли я дивився,то там було 1,6млн грн,може щось і змінилось за ці роки,не знаю.
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19.11.2021 16:51 Ответить
Ок. Скільки Лещенко дав грошей Зєлі на передвиборчу компанію?
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19.11.2021 16:53 Ответить
Там де ви коментуєте написано.
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19.11.2021 17:00 Ответить
Назвіть суму, яку ви вважаєте правильною.
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19.11.2021 17:03 Ответить
То ж прочитайте коментар,там все написано.Дві цифр ,три букви,один розділовий знак.Трішки вище.Тільки ж,в контексті,будь-ласка.
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19.11.2021 17:08 Ответить
1,6 мільйона?
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19.11.2021 17:19 Ответить
І ще,не сватайте в мою країну іноземців які будуть наймати до українців бандитів і вбивць.Краще ви чухайте з усіма охочими до них.
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19.11.2021 16:04 Ответить
Чухайте ви разом із квартальними приблудами.
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19.11.2021 16:09 Ответить
Та ні,хрєн ти вгадала.Не я цей квартал вибрав,а ось такі продажні хохляри як ти.
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19.11.2021 16:12 Ответить
Ніби і не спека на дворі, а асфальт перегрівся.
Якщо ти їх не обирав, то чому кидаєшся на тих, хто показує які покидьки ці зелені?
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19.11.2021 16:15 Ответить
Якими б вони покидьками не були,та ми повинні залишатись людьми.Якщо ми будемо безкарно дозволяти таким ось дрібним "інвесторам"самовільно призначати борги,наймати бандитів,підсилати вбивць до наших громадян,то якою сомалі це закінчиться.
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19.11.2021 16:21 Ответить
На основі чого ви вирішили, що затриманий скоював все те, що йому шиють професійні фальсифікатори?
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19.11.2021 16:25 Ответить
Він ще в 18 погрожував бандитами і розправою працівникам комори.Знаю з першоджерел.
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19.11.2021 16:29 Ответить
Почекаємо суду. Думаю, посольство США буде наглядати за перебігом розслідування, оскільки це їхній громадянин.
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19.11.2021 16:31 Ответить
Підставили горомадянина США і порушили справу, щоб відстав від злочинця. Цікаво Беня вкрав 41 мільйон доларів США і киданув випадково на рахунок Володі Косоворотки і пан чєснєйшєй діші чєловєк Лещенко тиранув 250 тисяч доларів США і передав випадково тому ж Володі. І випадково на 100% свої правоохоронці садять не того, хто стибзив гроші, а того, у кого стибзили та ще і спровокували його на якийсь злочин. І свідки звичайно свої на 100%? І людина-провокатор, яка пропонувала таким чином забрати гроші взад? А американець добре розумів про що вони говорили?
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19.11.2021 15:27 Ответить
а 250 лямов лещ уже как бы и не крал
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19.11.2021 15:19 Ответить
так він же не для себе, від для Гундоса і наріда 73%, то хіба це злочин?
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19.11.2021 15:39 Ответить
Вдумайтесь, это четверть миллиарда долларов. Или, все-таки, речь идет о 250 тыщ, как выше пишет Алла Новосад?
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19.11.2021 17:14 Ответить
Зешобла ще не всі гроші вкрала у іноземного інвестора. Потерпілий від цієї підлою влади прямо наголосив що вкрадені у нього кошти пійшли на виборчу компанію найвеличнішого.
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19.11.2021 15:23 Ответить
Завтра Байден топне ногою і зебанда всреться.
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19.11.2021 15:26 Ответить
Нехай ще раз запитають у Байдена: "Чому ми не в НАТО"?
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19.11.2021 15:30 Ответить
странная движуха из-за ляма баксов, такое впечатление, шо шмальне поделили
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19.11.2021 15:33 Ответить
я більше ніж впевнений шо це сам Лещенко себе і замовив від імені Гросанса...
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19.11.2021 15:35 Ответить
тому що не зрозуміло навіщо вбивати боржника - "чим більше заборгував -тим краще спиш.."
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19.11.2021 15:38 Ответить
Проте згодом американець звинуватив його у викраденні 250 мільйонів доларів та намагався повернути їх через суд.
Джерело: https://censor.net/ua/n3300511
Щось мені думається, що він дійсно ті гроші вкрав.
Інших у СН не беруть.
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19.11.2021 15:36 Ответить
Короче, штати мають право арештувати Коломойського.
І зеленського, якщо він туди явиться.
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19.11.2021 15:37 Ответить
ні не мають - тому і нянькаються і з зелею і з ******.
з ****** сложніше, а буба? - на гмуй вім кому вперся той містечковий клован?
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19.11.2021 15:42 Ответить
Украл , выпил, и в "Слуги народа" ! Романтика! Дети Коломойского, что с них взять!
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19.11.2021 15:39 Ответить
Так я и не услышал ответ на очень простой вопрос: Лещенко имеет отношение к хищению 250 млн. дол. у американского инвестора или нет?
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19.11.2021 15:40 Ответить
Имеет.
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19.11.2021 19:22 Ответить
Судя по всему, пытаются Штаты нагнуть и обменять на амнистию Коломойскому.
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19.11.2021 15:41 Ответить
бред.
на такое, даже полные зе-тыпилы не могут надеяться.
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19.11.2021 15:43 Ответить
вы не дооцениваете их меру умственной отсталости
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19.11.2021 16:24 Ответить
Полный БРЕД и ВРАНЬЕ!!!
Вот нафига заказывать убийство должника, на которого ты подал в суд?!!
Причем должника у которого есть деньги и есть реальные шансы эти деньги отсудить!
В этом деле НЕТ никакой ЛОГИКИ и НЕТ никакой ВЫГОДЫ.
По этому:
или американец полный сумасшедший, или дело полное вранье.
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19.11.2021 15:42 Ответить
Понабирался долгов, вылез в министерское кресло за эти бабки, а теперь спрятался за спины силовиков чтоб деньги не возвращать... Мавроди со своим МММ горько плачет в сторонке.
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19.11.2021 15:43 Ответить
Министр - зеленый ворюга
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19.11.2021 15:45 Ответить
Чи не підставили американця???
Цей міністр витяг з американського лоха (привіт інвестиціям) бабло... Більше того - частиною цього бабла, цей Лещенко фінансував виборчу компанію зє-нєлоха, у 2019-му. І от цей американець подав до суду в Америці й мав повну нагоду виграти. А це вже була би справа не лише проти одного з Лєщєнок, а й проти припіздєнта, з чорним кешем на виборах...
От і зляпали проти нього якусь провокацію, щоби перебити скандал...
Гитотна зелена пліснява...
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19.11.2021 15:47 Ответить
о у нас министры))) 250 лямов.. ну вот и пустили козла в огород... тут похлебнее место будет.. чет я амеру больше верю чем этому министру.. жаль не получилось у амера грохнуть эту паскуду...
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19.11.2021 15:49 Ответить
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19.11.2021 15:51 Ответить
У владу зайшли кримінальні злочинці на чолі з блазнем Зеленським.Всюди крадуть та грабують. Україна перетворена в жидку територію мафіозної структури Бені.
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19.11.2021 15:55 Ответить
"Я не замовляю його вбивство, але якщо ви його вб'єте - я не проти", Джерело: https://censor.net/ua/n3300511
от так прямо і сказав американець, котрий взагалі не розуміє української
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19.11.2021 15:57 Ответить
Пророкую цій жидкій та гидкій владі 95 кварталу сухі гіляки та зашморги..
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19.11.2021 15:58 Ответить
Нічого їм не буде
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19.11.2021 15:59 Ответить
Класична жидівська схема,вкрасти гроші,потім продажна мусорня знищує того в кого ці гроші вкрали,немає у світі гіршої мразоти ніж жид
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19.11.2021 15:58 Ответить
Нова серія кіно від слуг: замах на Лещенка
https://www.youtube.com/watch?v=vRZYMN2acyI
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19.11.2021 16:08 Ответить
А лещенко роман там зачем? для убедительности, постановка
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19.11.2021 16:26 Ответить
Смотрю обычная ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА, для тумана "ванергейта"
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19.11.2021 16:33 Ответить
Теперь главное все засекретить и проводить заседания в закрытом режиме.

Потому что всплывет то, как Лещенко стал министром и на какие деньги финансировалась СН и избирательная компания ЗЕ.
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19.11.2021 16:39 Ответить
Підождем реакції Держдепа.
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19.11.2021 17:32 Ответить
А чи говорив американець саме те, що переклала підставна перекладачка?
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19.11.2021 17:50 Ответить
Оказывается есть вопрос по сумме. В документе по ТВ -250 тыс. дол., по публикации здесь -250 млн. дол. Это, как говорят в Одессе большая разница. За 250 млн. дол. Лещенко стал бы легко президентом Украины (в нашей стране сейчас все возможно), а не просто каким-то министром.
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19.11.2021 20:18 Ответить
Ця ситуація смердить "зеленим" гівном
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24.11.2021 06:44 Ответить
 
 