Через 3-5 лет в Украине значительно увеличится ряд болезней, которые были недовыявлены из-за коронавируса, - Ляшко
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Министерство здравоохранения ожидает роста через несколько лет количества случаев других болезней, недоявленных вследствие введения карантинных ограничений из-за COVID-19.
Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, отвечая на вопросы относительно медицинских осмотров для педагогов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы разрешили проводить профилактические медицинские осмотры, поскольку эпидемия COVID-19 оказывает значительное влияние и на другие болезни. В частности, мы говорим и об инфекционных болезнях, онкологических, туберкулезе и других болезнях, которые из-за пандемии COVID-19 у нас могут быть недовыявлены. Поэтому система здравоохранения готовится к тому, что за эти два года, когда мы находимся в карантинных ограничениях, у нас значительно увеличится лет через 3-5 количество других болезней, которые будут проявляться не на начальных, а на других стадиях развития болезни будет гораздо труднее вылечить и гораздо дороже для экономики страны. Поэтому мы возобновили прохождение медицинских осмотров", - сказал Ляшко.
Он отметил, что согласно законодательству медосмотры определенных контингентов работников проводят за счет работодателей, поэтому педагоги не должны платить за его прохождение.
Министр также отметил, что руководители учреждений здравоохранения, проводящие такие медосмотры, должны четко спланировать их работу и определить отдельные дни и часы для проведения медосмотров.
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Всім здоров'я та бобра!
Та да. И вот это "Я - 5 месяцев после ковида" не повлияло на это конечно же никоим образом.
Я вела самий що не на є здоровий спосіб життя, але все одно захворіла, бо заразилась від чоловіка, він від мами, яку поклав у лікарню з іншою хворобою, а там вона і підчепила ковід. Звичайно, що я зі своїм здоровим способом життя, фітнесом, бадами та вітамінами з Iherb все одно хворіла важко. Мабуть з двома вакцинами все могло б бути значно легше.
Не хворійте.
У труні я бачила тебе з твоїм ляшком разом.
Зарегівся саме для того, щоб до мене сікатися?
мы в крови будем топить все попытки посягнуть на гуманизм!
именно москали , отравившие шмурдяком уже половину своего населения, хотят проделать то же и с Украиной
Тому... Потрібна вакцина в таблетках. За скажені гроші. В таблетках, котру потрібно розчинити в літрі води. Всім кажемо що таблетка- просто для того щоб знезаразити ту воду, від ковіду захищає саме вода. Але ж у воді ще й треба балансувати рівень інь, янь, чакри та аури. Для цього по тєліку крутимо того ж Гордона в пірамідці, або кого там?- Можна Глобу отого, котрий з задумливим виглядом робить паси руками, періодично спльовуючи. Нарід тут же побіжить по знезаражуючі таблетки і виставить банки перед тєліком, захопленим поглядом спостерігаючи за чудом на екрані. І от- всі 100% щеплені, деякі й по 20 разів.
https://ukranews.com/news/814928-iz-za-meditsinskoj-tajny-mvd-otkazalos-soobshhit-vaktsinirovalsya-li-monastyrskij-i-ego-zamy
Вам за парєбрік вотку піть, а не на Цензорі нудить.