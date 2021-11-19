РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4134 посетителя онлайн
Новости ОбществоЗдоровье
7 934 172
здоровье (1377) Ляшко Виктор (1318) коронавирус (17041)

Через 3-5 лет в Украине значительно увеличится ряд болезней, которые были недовыявлены из-за коронавируса, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Через 3-5 лет в Украине значительно увеличится ряд болезней, которые были недовыявлены из-за коронавируса, - Ляшко

Министерство здравоохранения ожидает роста через несколько лет количества случаев других болезней, недоявленных вследствие введения карантинных ограничений из-за COVID-19.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, отвечая на вопросы относительно медицинских осмотров для педагогов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы разрешили проводить профилактические медицинские осмотры, поскольку эпидемия COVID-19 оказывает значительное влияние и на другие болезни. В частности, мы говорим и об инфекционных болезнях, онкологических, туберкулезе и других болезнях, которые из-за пандемии COVID-19 у нас могут быть недовыявлены. Поэтому система здравоохранения готовится к тому, что за эти два года, когда мы находимся в карантинных ограничениях, у нас значительно увеличится лет через 3-5 количество других болезней, которые будут проявляться не на начальных, а на других стадиях развития болезни будет гораздо труднее вылечить и гораздо дороже для экономики страны. Поэтому мы возобновили прохождение медицинских осмотров", - сказал Ляшко.

Также читайте: Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, - Ляшко

Он отметил, что согласно законодательству медосмотры определенных контингентов работников проводят за счет работодателей, поэтому педагоги не должны платить за его прохождение.

Министр также отметил, что руководители учреждений здравоохранения, проводящие такие медосмотры, должны четко спланировать их работу и определить отдельные дни и часы для проведения медосмотров.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+30
А может это вылезут побочки от «вакцин»? Та нет, бред какой-то, вакцины ж абсолютно безопасны..
показать весь комментарий
19.11.2021 15:52
+22
Це вони про наслідки від експериментальної вакцини ?
показать весь комментарий
19.11.2021 15:52
+12
Ну, ми зрозуміли, про шо йдеться. Решта їсть локшину з вух і думає шо про неї дбають.
показать весь комментарий
19.11.2021 15:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Одна надежда, через пару лет его не будет и всем от этого будет гораздо легче...
показать весь комментарий
19.11.2021 16:34 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2021 16:34 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2021 17:50 Ответить
Кожний перехворівший на ковід втратив частку здоров'я. І це лише початок. Відновлення після хвороби часткове, тому ми повинні бути готові до будь яких ковідних наслідків. Лікарі кажуть, що через місяць два після одужання люди потрапляють з інфарктами та інсультами до лікарень.

Всім здоров'я та бобра!
показать весь комментарий
19.11.2021 16:41 Ответить
Я - 5 месяцев после ковида(вакцинировался трижды после болезни ), жена - 2 месяца назад переболела в первый раз, в легкой-3 тдня форме, после вакцинации), дочь после первого ковида -11 месяцев назад переболела, после второго -2 месяца назад переболела легче чем первый рах, всего болела неделю(дочь в отличии от нас не вакинирована) инфарктов-инсультов не имеем. Когда жена первый раз, а дочь второй раз заболели , я имел с ними контакт , но будучи трижды вакцинированным , не заболел второй раз).
показать весь комментарий
19.11.2021 16:54 Ответить
но будучи трижды вакцинированным , не заболел второй раз).
Та да. И вот это "Я - 5 месяцев после ковида" не повлияло на это конечно же никоим образом.
показать весь комментарий
19.11.2021 17:00 Ответить
Вы знаете, почему то детский мультик вспомнился про Ох и Ах(кацапский)... Вы знаете , главное запастись обязаловкой от конторы ритуальных услуг, затем можно и ах-ать.
показать весь комментарий
19.11.2021 17:06 Ответить
Зачем запасаться? Вот заметил интересную особенность. У вакцинированных просто фетиш какой-то - трупики, крестики, гробики. Прям ни о чем другом думать не могут. Вам то что - живите себе да радуйтесь. Вы же уколотые. Вам то чего переживать. Я вот невакцинированный и то не переживаю.
показать весь комментарий
19.11.2021 17:09 Ответить
Тю... мне тоже повезло с моей самой старой группой крови на земле, с которой человек переносит ковид нелетально и более легко, бо этой крови от 40 000- до 60000лет... За свою жизнь эта кровь столько инфекций перевидала, что ей ковид как-то пофиг. А я переболел до вакцинации. И еще в моем окружении за неделю переболели все от одного заразного. в итоге: один смертельный случай и 6 чел тяжелых. А вы можете продолжать свои интерпретации досхочу... Давайте жгите исчО...
показать весь комментарий
19.11.2021 17:25 Ответить
Статистика не свідчить про відмінності у перебігу хвороби між людьми з різними групами, тож легкожити цим не варто. Вакцинація сама не є захистом. Вона може створити захист, чи посилити. Але іноді може схибити. Це залежить від різних факторів.
показать весь комментарий
19.11.2021 18:19 Ответить
Насчет групп крови я встречал статистику.
показать весь комментарий
19.11.2021 21:14 Ответить
Я бачив таку на початку пандемії. Потім була спростована.
показать весь комментарий
19.11.2021 21:15 Ответить
Легковажити
показать весь комментарий
19.11.2021 21:14 Ответить
Кому продавати?
показать весь комментарий
19.11.2021 17:57 Ответить
Мабуть имеет ввиду, шо лохам, бо так болезненно реагирует на ровном месте. Но шила(96*) в мешке не утаить - вакцинация победит ковид-19.
показать весь комментарий
19.11.2021 18:09 Ответить
Дядько вважає, що ковід здохне сам. Нажаль, це не правда. Він здохне лише з певною кількістью людей, переважна більшість яких невакцинована.
показать весь комментарий
19.11.2021 18:22 Ответить
Я шо-та не встречал , шобы грипп исчез, вакцинируйся или нет... Джин выпущен из пробирки...
показать весь комментарий
19.11.2021 21:16 Ответить
SARS-1 і MERS майже зникли через чотири роки після початку.
показать весь комментарий
19.11.2021 21:19 Ответить
Так-так-так...- клекотав кулемет... Знакомый почерк... Слив засчитан... Вам - не кашлять, но главное - не болеть.
показать весь комментарий
19.11.2021 18:22 Ответить
Це важлива інформація для тих, хто слухає антиваксів та не робить щеплення. Вже з'явились розумники під ніком (Задралі Задралі) які вважають, що здоровий спосіб життя їх врятує від зараження та ускладнень.
Я вела самий що не на є здоровий спосіб життя, але все одно захворіла, бо заразилась від чоловіка, він від мами, яку поклав у лікарню з іншою хворобою, а там вона і підчепила ковід. Звичайно, що я зі своїм здоровим способом життя, фітнесом, бадами та вітамінами з Iherb все одно хворіла важко. Мабуть з двома вакцинами все могло б бути значно легше.

Не хворійте.
показать весь комментарий
19.11.2021 17:05 Ответить
Не звертайте уваги на антиваксеров... Их еще не цепляло, бо це категория людей, которым хоть кол теши на лбу, но пока не примерят деревянный макентош , не поверят... Да и чел имеет право поступать согласно своего ума. Боже Иисус сказал в отношении иноверцев, мол, кто не с нами, тот может иди своей дорогой. Это Ленин испохабил, перекрутив этот слоган в свою пользу, чтобы оправдать убийства невинных... КОммуно-фашисты всегда ведь говорили, мол, кто не с нами, - тот против нас и убивали , убивали... Вы знаете, антиваксеры, со соими призывами не вакцинироваться , напоминают мне тех ленинцев. бо их пропаганда, в конечном счете провоцирует повышенную смертность.
показать весь комментарий
19.11.2021 17:16 Ответить
Та я і не звертаю на них увагу. Мені взагалі байдуже, що там з ними станеться через їхню дрімучість та відсутність інстинкту самозбереження. Мене турбувала перспектива знову сидіти у локдауні через велику кількість нещеплених. Нещеплені латентні самогубці самі собі вирішили, що життя того не варте, що б за нього боротися.
показать весь комментарий
19.11.2021 17:30 Ответить
Как-то у магазина... очередь... пропускали ограниченное колличество + только в масках)... Одна лошица с пробуксовкой начала возмущаться против масок , ее поправили, мол ты не права. Она парировала, типо, шо, вам нравится всю жизнь в маске ходить. Тогда я просто был вынужден осадить зарвавшуюся расфуфыренную и смотрящую на очередь свысока. Говорю ей, мол, вот из-за таких как вы , локдаун и может быть вечным. Во-вторых , если вы думаете , шо маска вас защитит, то ошибаетесь. Маска - это респект к окружающим, бо если вы заразная, то при разговоре сквозь маску будете плеваться всего на 20 сантиметров, а не на 2.5 метра(без маски)... Твердолобая больше не подавала звука, стояла сзади,т напялив маску и дожидаясь своей очереди войти в магазин.
показать весь комментарий
19.11.2021 17:41 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2021 18:05 Ответить
Я таких тепешок теж багато бачила, які намагались поставити себе вище за інших та йшли з відкритим забралом у крамницю чи громадський транспорт. Як вони кажуть: я у цій шматі задихаюсь. Ніхто у масках не задихається, а ці принчіпєси тупорилі задихаються. Хабалки базарні, для яких маска - це шмата, щеплення - це ширка, а вакцинатори - це не люди. Добре, що їх примушують вдягати маски у приміщенні, або женуть геть, як чумних.
показать весь комментарий
19.11.2021 19:07 Ответить
Ти. малохольна. чому на людей кидаєшся? Вакцинувалась? Поздороляю. Але Ляшко це не мені, а тобі попередження робить.
показать весь комментарий
20.11.2021 00:34 Ответить
Ти дебільний, чого до мене сікаешся?

У труні я бачила тебе з твоїм ляшком разом.
показать весь комментарий
20.11.2021 01:07 Ответить
Звернись до психіатра. Це побочка. Сама добровільно шмурдяком напічкалась наслухавшись Ляшка, а тепер на людей шкіришся. Води чи вогню ще не боїшся? Може піна з рота? А загалом співчуваю. Людського тобі здоров`я
показать весь комментарий
20.11.2021 23:38 Ответить
Цить! Нульофка скажена !
показать весь комментарий
21.11.2021 00:13 Ответить
Ох не запускай хворобу і про всяк випадок поверх маски намордник одягни. Можеш під маску. Ще оце - ногті обрізай. І все буде добре.
показать весь комментарий
21.11.2021 13:25 Ответить
показать весь комментарий
21.11.2021 16:50 Ответить
Бидло! Ти під яким ніком було до деактивації?

Зарегівся саме для того, щоб до мене сікатися?
показать весь комментарий
21.11.2021 17:05 Ответить
вакцина - величайшее проявление гуманизма на Земле.
мы в крови будем топить все попытки посягнуть на гуманизм!
показать весь комментарий
19.11.2021 17:34 Ответить
Кста, В Западной Европе стартонули законы, сулящие отсидку в тюряге, за уклонение от вакцинации...
показать весь комментарий
19.11.2021 17:43 Ответить
Народ боровся за вільну Україну. Не знаю що ви собі думали.
показать весь комментарий
19.11.2021 18:04 Ответить
Ну це дурня. Вакцинація має бути доступною, але добровільною.
показать весь комментарий
19.11.2021 18:52 Ответить
Сын соседей, ученый, специализацию не знаю, но физик, в США живёт и работает. Так вот если американца из-за отсутствия маски не пустят или откажутся обслужить в магазине и он подаст жалобу, магазин конфискуют как средство дискриминации. Так что не напрягайся за европейские страны, там люди сами разберутся, а нам нужно своим умом жить, а не Ляшка. Тем более, что он не демонстрирует особых умственных способностей, а скорее наоборот.
показать весь комментарий
20.11.2021 00:51 Ответить
показать весь комментарий
21.11.2021 17:01 Ответить
Я антиваксер, и благодаря тому, что мои мозги не плавают в коктейле из формальдегида, ртути, фрагментов ДНК, РНК, антител..., я еще могу анализировать ситуацию, что бы понять, что как только в конце августа-сентябре началась добровольно принудительная вакцинация, в Украине стало больше смертей.
показать весь комментарий
19.11.2021 21:22 Ответить
показать весь комментарий
21.11.2021 17:02 Ответить
катись отсюда, бублик мокшанский!
показать весь комментарий
19.11.2021 16:54 Ответить
какой бублик... -БАРАНКА(ягельная)...
показать весь комментарий
19.11.2021 16:57 Ответить
так ти не колобок? i навiть не бублик мокшанський? а курва кацапська! то зрозумiло. бо саме курви кацапськвони бiльш за всих намагаються вакцинацiю в Украiнi зiрвати
показать весь комментарий
19.11.2021 18:11 Ответить
кретин
именно москали , отравившие шмурдяком уже половину своего населения, хотят проделать то же и с Украиной
показать весь комментарий
19.11.2021 19:48 Ответить
Трындеть - на Волгу... Коронавирус: статистика по странам - Ставки, индексы ...
показать весь комментарий
19.11.2021 16:56 Ответить
Стосовно вакцинації. Добре розумію чому в Україні такі провальні темпи. Всі ми розуміємо що більшість українців- жертви ;найкращої в світі; радянської освіти.
Тому... Потрібна вакцина в таблетках. За скажені гроші. В таблетках, котру потрібно розчинити в літрі води. Всім кажемо що таблетка- просто для того щоб знезаразити ту воду, від ковіду захищає саме вода. Але ж у воді ще й треба балансувати рівень інь, янь, чакри та аури. Для цього по тєліку крутимо того ж Гордона в пірамідці, або кого там?- Можна Глобу отого, котрий з задумливим виглядом робить паси руками, періодично спльовуючи. Нарід тут же побіжить по знезаражуючі таблетки і виставить банки перед тєліком, захопленим поглядом спостерігаючи за чудом на екрані. І от- всі 100% щеплені, деякі й по 20 разів.
показать весь комментарий
19.11.2021 17:09 Ответить
Можна сертифікат зберегти.Все і так записано.
показать весь комментарий
19.11.2021 17:29 Ответить
Бг-ггг... вы без вакцинирования собираетесь стока протянуть? ХЕХ...Зы... вам часом не 42 рочки и вы - нелох?
показать весь комментарий
19.11.2021 17:31 Ответить
2 года кроме ковидла никаких болезней не было, а теперь шо? Опомнились? Скоко народу загнётся от того, что запретили проводить плановые операции? А диагнозы? Кроме ковидла ничего не ставят, потому как указание свыше. И лечат соответственно. Или отставляют на потом, когда время будет. А теперь Ляшко себе соломку подстелил! **** такая
показать весь комментарий
19.11.2021 18:37 Ответить
Так ВР з подачі Шмігаля вже в екстренному порядку прибирає кримінальну відповідальність за дискримінацію, ст 161 КК України до 8 років позбавлення волі, якщо скоєна групою посадових осіб.Відчувають що пахне смаженим.
показать весь комментарий
20.11.2021 00:16 Ответить
Це не соломка, тому йому пох.
показать весь комментарий
20.11.2021 00:29 Ответить
Из-за медицинской тайны МВД отказалось сообщить, вакцинировался ли Монастырский и его замы
https://ukranews.com/news/814928-iz-za-meditsinskoj-tajny-mvd-otkazalos-soobshhit-vaktsinirovalsya-li-monastyrskij-i-ego-zamy
показать весь комментарий
19.11.2021 18:59 Ответить
Через 2-3 роки в Україні збільшиться кількість хвороб,до яких привела дебільна, необгрунтована "вакцінація". Будь Ласка! Не тікайте ні де. До вас ще буде безліч питань у правоохоронних органів.
показать весь комментарий
19.11.2021 20:15 Ответить
Не буде. Прочитай трохи вище, я там пояснив чому. Тільки штраф.
показать весь комментарий
20.11.2021 00:21 Ответить
За три года вот так наплевать на все законы и конституцию, Януковичам такое и не снилось. Огромное спасибо тем 73%, я даже не знаю, каким словом их назвать... Теперь и они воют...
показать весь комментарий
20.11.2021 08:52 Ответить
Два дебіла-антивакса!
Вам за парєбрік вотку піть, а не на Цензорі нудить.
показать весь комментарий
21.11.2021 17:12 Ответить
Когда я случайно прочел новость за 9 августа, где Президент Украины подписал новый закон об обращении с животными, мне стало понятно отношение этой власти к людям. Началась добровольно- принудительная вакцинация среди людей. С животными такие эксперементы теперь законадательно проводить запрещено, наступает уголовная ответственность.
показать весь комментарий
20.11.2021 09:12 Ответить
Страница 2 из 2
 
 