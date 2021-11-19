Через 3-5 лет в Украине значительно увеличится ряд болезней, которые были недовыявлены из-за коронавируса, - Ляшко

Министерство здравоохранения ожидает роста через несколько лет количества случаев других болезней, недоявленных вследствие введения карантинных ограничений из-за COVID-19.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, отвечая на вопросы относительно медицинских осмотров для педагогов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы разрешили проводить профилактические медицинские осмотры, поскольку эпидемия COVID-19 оказывает значительное влияние и на другие болезни. В частности, мы говорим и об инфекционных болезнях, онкологических, туберкулезе и других болезнях, которые из-за пандемии COVID-19 у нас могут быть недовыявлены. Поэтому система здравоохранения готовится к тому, что за эти два года, когда мы находимся в карантинных ограничениях, у нас значительно увеличится лет через 3-5 количество других болезней, которые будут проявляться не на начальных, а на других стадиях развития болезни будет гораздо труднее вылечить и гораздо дороже для экономики страны. Поэтому мы возобновили прохождение медицинских осмотров", - сказал Ляшко.

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Он отметил, что согласно законодательству медосмотры определенных контингентов работников проводят за счет работодателей, поэтому педагоги не должны платить за его прохождение.

Министр также отметил, что руководители учреждений здравоохранения, проводящие такие медосмотры, должны четко спланировать их работу и определить отдельные дни и часы для проведения медосмотров.