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Экспертиза подтвердила, что за рулем автомобиля, совершившего ДТП в Харькове, находился 16-летний Харьковский, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Авто

Экспертиза подтвердила, что за рулем автомобиля, совершившего ДТП в Харькове, находился 16-летний Харьковский, - прокуратура

Экспертиза подтвердила, что за рулем автомобиля Infiniti, спровоцировавшего в Харькове ДТП, в результате которого один человек погиб и трое пострадали, находился 16-летний подозреваемый.

Об этом сообщил пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Согласно заключению молекулярно-генетической экспертизы, образцы ДНК-материалов с подушки безопасности авто совпадают с образцами ДНК-материалов, отобранных у 16-летнего водителя. Следовательно, вместе с допросом находившихся в автомобиле свидетелей это подтверждает, что за рулем в момент ДТП был именно 16-летний водитель", - сказал Чубенко.

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Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.
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Топ комментарии
+35
И сразу вспоминается Трухин ублюдок.
Где же ваши сраные экспертизы?
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19.11.2021 15:59
+11
А вчера показывали, не помню по какому каналу, адвокат пела : семья бедная, последний хрен без соли доедают, на Infiniti откладывал с детского садика, собирая с денег на мороженное.
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19.11.2021 16:04
+11
Вот так бы и с Трухиным.но там полная неизвестность
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19.11.2021 16:11
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И сразу вспоминается Трухин ублюдок.
Где же ваши сраные экспертизы?
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19.11.2021 15:59 Ответить
вот-вот, в случае с трухиным, теперь есть куда обратиться, пусть обратятся к своим харьковским коллегам, у них хорошо получается...
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19.11.2021 16:01 Ответить
нe той рiвeнь
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19.11.2021 17:26 Ответить
А ИМЯ?
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19.11.2021 16:00 Ответить
Микола.
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19.11.2021 16:02 Ответить
ух я переживать стал..... а вдруг Трухин..був за рулем...
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19.11.2021 16:40 Ответить
На дай бог, такой поворот...
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19.11.2021 16:56 Ответить
Приспати дегенеративне жиденя поки не накоїло більшої шкоди суспільству. А ще краще депортувати на історичну батьківщину.
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19.11.2021 16:01 Ответить
Тьху на Вас! Подумалось про іншого шлємазла - що на Банковій.
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19.11.2021 16:14 Ответить
І того ж туди... Але з чогось же треба починати НеоКоліївщину!
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19.11.2021 17:38 Ответить
А вчера показывали, не помню по какому каналу, адвокат пела : семья бедная, последний хрен без соли доедают, на Infiniti откладывал с детского садика, собирая с денег на мороженное.
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19.11.2021 16:04 Ответить
Кому какая разница - бедные они или богатые? Нет такого смягчающего обстоятельства для подобного преступления как "бедная семья".
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19.11.2021 16:17 Ответить
Блин, что реально такое пыталась втереть?
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19.11.2021 17:37 Ответить
Накатался Манька Харьковская. Пусть учит феню и жопу пальцем разрабатывает - сидеть долго.... На зековских х@ях.... Выродок...
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19.11.2021 16:06 Ответить
Та яка на хрен експертиза. Дівчина-свідок це говорить
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19.11.2021 16:07 Ответить
Уяви собі - на кермі, та ручці дверей відбитки пальців, відеокамери по ходу руху на перехрестях, де ставало авто на світлофорі?
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19.11.2021 16:14 Ответить
Тобто свідку не повірили б, якби не відбитки?
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19.11.2021 16:24 Ответить
Свідок, доволі суперечливий і ненадійний факт, хоча і ж доказом, в даній ситуації, але завтра його куплять і в тебе вже немає доказів, норм слідчий повинен на об'єктивні доказах ґрунтувати свою позицію.
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19.11.2021 16:34 Ответить
Вот так бы и с Трухиным.но там полная неизвестность
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19.11.2021 16:11 Ответить
Це чудово. Але тут же виникає питання: Чому експертиза досі не може підтвердити (чи спростувати) те - що в момент дтп під Києвом за кермом авто був депута сн трухін? У випадку харківського мажора ексертиза зайняла менше місяця, а з моменту дтп трухіна - минуло вже майже три. Чи може у трухіна немає днк?
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19.11.2021 16:13 Ответить
Это риторической вопрос....
Ответ будет аналогичный...
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19.11.2021 16:26 Ответить
денег не хватило
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19.11.2021 16:15 Ответить
нашла коса на камiнь
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19.11.2021 17:27 Ответить
а шо, у харькови-харькивский, а у кривим риге - кривий пиц
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19.11.2021 16:16 Ответить
Теперь надо произвести экспертизу не от инопланетянина он. В бывшей стране 8 лет и все бы уже забыли, что такой был. Нашли недоноска и парят голову, головнэ событие.
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19.11.2021 16:19 Ответить
Ровно 3 недели расследования ДТП и только подтвердили личность за рулём... Нормальный такой темп. К лету следующего года закончите или ещё пару лет надо?
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19.11.2021 16:22 Ответить
Во-первых, нужно соблюдать все процессуальные нормы, чтоб потом не было повода оспорить.Во-вторых, экспертиза ДНК - это не просто анализ, а нужна она чтоб ни у кого из свидетелей не появилось желание изменить показания.
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19.11.2021 16:35 Ответить
То ще оперативно! По ДТП з участю Трухіна вже три місяці б*ються як риба об лід і поки що ні риба ні мясо. Тут видно може і через пару років щось "народять" чи "нагородять".
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19.11.2021 17:27 Ответить
А ему сейчас день за два идет. Все нормально
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19.11.2021 17:27 Ответить
Сколько ж можно))) Закон савченко уже давно отменен, ну ё-маё))
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19.11.2021 17:38 Ответить
семья зажала бабки
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19.11.2021 16:23 Ответить
Коля поки невиправний.А батьків треба саджати.
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19.11.2021 16:26 Ответить
Шукайте алконавта космонавта, який схопить його на поруки!
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19.11.2021 16:36 Ответить
Ну наконец то ато предполагал или Кива или Допа
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19.11.2021 16:42 Ответить
 
 