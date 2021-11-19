Экспертиза подтвердила, что за рулем автомобиля, совершившего ДТП в Харькове, находился 16-летний Харьковский, - прокуратура

Экспертиза подтвердила, что за рулем автомобиля Infiniti, спровоцировавшего в Харькове ДТП, в результате которого один человек погиб и трое пострадали, находился 16-летний подозреваемый.

Об этом сообщил пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Согласно заключению молекулярно-генетической экспертизы, образцы ДНК-материалов с подушки безопасности авто совпадают с образцами ДНК-материалов, отобранных у 16-летнего водителя. Следовательно, вместе с допросом находившихся в автомобиле свидетелей это подтверждает, что за рулем в момент ДТП был именно 16-летний водитель", - сказал Чубенко.

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Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.