Экспертиза подтвердила, что за рулем автомобиля, совершившего ДТП в Харькове, находился 16-летний Харьковский, - прокуратура
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Экспертиза подтвердила, что за рулем автомобиля Infiniti, спровоцировавшего в Харькове ДТП, в результате которого один человек погиб и трое пострадали, находился 16-летний подозреваемый.
Об этом сообщил пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Согласно заключению молекулярно-генетической экспертизы, образцы ДНК-материалов с подушки безопасности авто совпадают с образцами ДНК-материалов, отобранных у 16-летнего водителя. Следовательно, вместе с допросом находившихся в автомобиле свидетелей это подтверждает, что за рулем в момент ДТП был именно 16-летний водитель", - сказал Чубенко.
Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.
СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.
У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.
28 октября суд отправил его под арест без права залога.
Пожалуйста, подождите...
Где же ваши сраные экспертизы?
Ответ будет аналогичный...
алконавтакосмонавта, який схопить його на поруки!