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Новости Политика Украины Украинские заложники в РФ
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Верховный суд РФ оставил в силе приговор украинскому политзаключенному Марченко. Он обратился к Зеленскому: "Хочется верить, что Украина будет всегда бороться за своих граждан". ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховный суд РФ оставил в силе приговор украинскому политзаключенному Марченко. Он обратился к Зеленскому:

Верховный Суд России оставил без изменений приговор политзаключенному Александру Марченко, приговоренному к 10 годам лишения свободы, поэтому украинец обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой содействовать его возвращению на родину.

Об этом рассказала глава правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук, передает Цензор.НЕТ.

16 ноября 2021 года состоялось заседание Верховного Суда РФ по пересмотру приговора по сфабрикованному уголовному делу против гражданина Украины Александра Марченко. Приговор о 10 годах лишения свободы в колонии строгого режима был оставлен без изменений.

По словам его жены Екатерины, решение суда не стало для семьи неожиданностью и было бы наивно надеяться на справедливое судебное разбирательство.

"Мы были готовы к такому развитию событий, однако вера в скорейшую свободу Александра все еще жила... Но мы ни в коем случае не сдаемся, мы продолжаем нашу борьбу "с ветряными мельницами"", – рассказывает Екатерина Марченко.

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По мнению защиты, при рассмотрении уголовного дела в суде первой и апелляционной инстанций были допущены существенные нарушения права на справедливое судебное разбирательство, что гарантировано Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Так, адвокатам отказали в допросе ключевых свидетелей обвинения и экспертов. Также были нарушены требования уголовного закона в части квалификации действий Марченко. К тому же судьи проигнорировали обстоятельства похищения Александра с оккупированной территории Украины.

"Несмотря на многочисленные нарушения, допущенные при рассмотрении дела в судах низших инстанций, Верховный Суд РФ не нашел оснований для отмены вынесенных по делу судебных решений и отказал в удовлетворении кассационных жалоб. Теперь у нас появляется возможность обратиться в Европейский суд по правам человека", – говорит адвокат Андрей Федорков.

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На заседании Верховного суда РФ присутствовал консул Украины, что, по словам адвокатов, поддержало Александра. Супруга добавляет, что ради выступления в Верховном Суде РФ ее муж отважился на этапирование в разгар пандемии и сейчас лечится от простудной болезни. Больше надежд у семьи на решение дела в самой России нет, так что им остается "только верить в ближайший обмен".

Александр Марченко написал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он надеется, что Украина всегда будет бороться за своих граждан, которые находятся в плену на территории агрессора.

Верховный суд РФ оставил в силе приговор украинскому политзаключенному Марченко. Он обратился к Зеленскому: Хочется верить, что Украина будет всегда бороться за своих граждан 01

Александра Марченко задержали 17 декабря 2018 на оккупированной территории Донецкой области сотрудники так называемого "МГБ ДНР". В Донецке мужчина планировал подать документы на возвращение угнанного автомобиля, который в начале боевых действий оставил в городе на СТО. Два месяца его содержали в секретной тюрьме "Изоляция" на территории военной базы. По словам политзаключенного, к нему применяли пытки из-за чего он был вынужден подписать "признание".

Два месяца спустя Александра Марченко незаконно перевезли на территорию Российской Федерации и отдали сотрудникам ФСБ. Во время пребывания в СИЗО города Краснодара Александру инкриминировали разные дела для продления срока содержания: неповиновение представителям правоохранительных органов, незаконная трудовая деятельность на территории России, намерение перевести через российскую границу платы зенитно-ракетного комплекса.

В конце декабря 2019 года Марченко было предъявлено дополнительное обвинение по ст.276 УК РФ ("Шпионаж"), а уже 26 ноября 2020 года Краснодарский краевой суд приговорил Александра к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

3 декабря 2019 Правозащитный центр "Мемориал" признал Александра Марченко политзаключенным.
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Топ комментарии
+4
Заняты они. карлсоношвили спасают.
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19.11.2021 16:04
+4
Позор власти, которая пиарится на уголовнике Саакашвили, и забыла о патриотах, граждан Украины, находящиеся за решеткой в России.
Денисова должна находиться в России, посещая и помогая сотням политзаключенных Украины, а не отдыхать в Грузии......
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19.11.2021 16:26
+3
Звичайно, людину дуже жаль, але його ж не викрали на контрольованій території. Він, як і багато інших сам поїхав до орків. Ще зрозуміло, коли їдуть до немічних батьків, але "у Донецьку чоловік планував подати документи на повернення викраденого автомобіля, який на початку бойових дій залишив у місті на СТО". Куди подати? Оркам у їх мусарню? Це ж яким наївним треба було бути, щоб сподіватися на повернення авто. Скільки уже таких випадків було, але люди самі лізуть в лапи окупантам і по нині. Ну а на кацапський суд і тим більше на зеленого дибіла сподіватися не варто.
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19.11.2021 16:19
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Заняты они. карлсоношвили спасают.
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19.11.2021 16:04 Ответить
если на рейтинг не влияет, вряд ли...
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19.11.2021 16:08 Ответить
Зелёные слуги кремлёвской крысы заняты освобождением и защитой врагов Украины. Зачем им враги кремля?
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19.11.2021 16:11 Ответить
Ты ж само будешь вопить о "донецких таксистах" после того, как этого Марченко обменяют...
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19.11.2021 16:22 Ответить
Ответ - Да, конечно, мы посвятим две штуки этой проблеме в следующем выступлении квартала...
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19.11.2021 16:18 Ответить
Звичайно, людину дуже жаль, але його ж не викрали на контрольованій території. Він, як і багато інших сам поїхав до орків. Ще зрозуміло, коли їдуть до немічних батьків, але "у Донецьку чоловік планував подати документи на повернення викраденого автомобіля, який на початку бойових дій залишив у місті на СТО". Куди подати? Оркам у їх мусарню? Це ж яким наївним треба було бути, щоб сподіватися на повернення авто. Скільки уже таких випадків було, але люди самі лізуть в лапи окупантам і по нині. Ну а на кацапський суд і тим більше на зеленого дибіла сподіватися не варто.
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19.11.2021 16:19 Ответить
а шо мёртвыйчук на свободе
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19.11.2021 16:21 Ответить
Цікаво, що в РФіі по фейкових звинувачення у шпигунстві громадян України саджають на дуже великі строки. В Україні ж громадян РФ по підозрі у шпигунстві...просто висилають назад у РФ...
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19.11.2021 16:23 Ответить
Позор власти, которая пиарится на уголовнике Саакашвили, и забыла о патриотах, граждан Украины, находящиеся за решеткой в России.
Денисова должна находиться в России, посещая и помогая сотням политзаключенных Украины, а не отдыхать в Грузии......
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19.11.2021 16:26 Ответить
На жаль, на жаль...
Нині з касапами воювати за права людини, за демократичне ставлення до громадян України (та й громадян інших країн) - НЕМОЖЛИВО за визначенням.
І що характерно - неможливо було за весь період касапської історії, починаючи десь з чотирнадцятого століття. Найбільше і найкраще, що ми змогли зробити за цей час - вирватися з касапської імперії; і, хоча би забезпечити свою власну незалежність від касапської диктатури і свавілля.
І не більше того.
Але боротися потрібно за своїх громадян.
Ех, згадуєш тут "вагнергейт"... Могли би же мати "якісний" обмінний фонд...
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19.11.2021 16:28 Ответить
"Могли би же мати "якісний" обмінний фонд"

І міняти бойовиків-вбивць на заручників? То знову ж вой на болотах буде про те, що віддаємо злочинців за таксистів...
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19.11.2021 16:36 Ответить
інакше - ніяк...
А запропонуй щось толковіше! Ну, окрім того, щоб взагалі касапію знищити, як знищили ссср (але касапія стала правонаступником)...
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19.11.2021 16:48 Ответить
и когда это властьиущие беспокоились, не говоря о боролись, простые смертные.. вы же не саакашвили!!! так что не верьте, все5 равно обманут, с искреннеми глазками ОБМАНУТ!
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19.11.2021 16:44 Ответить
Чого ти туди поперлось-за автомобілем,який це в сраку політв'язень,звичайний зЕдебіл
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19.11.2021 16:47 Ответить
та була ще кабыла одна, гаварящая, котору пытали в путенских застенках и морили гладом, узница совести
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19.11.2021 16:49 Ответить
Ну что сказать, поехать на окупированную територию во время войны это 5. Хотя этот поехал по каким то своим личным причинам, а недавно вылаживали письмо еще одного украинца, дык тот во время войны переехал жить в Крым, женился на российской пропорщице, и теперь кричит спасите помогите. Ну чем они думают?
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19.11.2021 16:49 Ответить
А друзья расказали про одного знакомого, который поехал на зароботки в Москву, спионерил там телефона и его посадили. А родственнички закидывают консульство угрозами и жалобами, как же так, патриот в плену, а вы бездействуете)))))
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19.11.2021 16:54 Ответить
А Марченко здесь причем?
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19.11.2021 17:12 Ответить
Непричем,просто расказываю о забавном случае.
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19.11.2021 17:17 Ответить
А еще один забавный случай...один высокопоставленный Украинский чиновник нелегально пересек две границы, тайно прибыл в одну страну, гражданином которой не является, для организации беспорядков. Но "вдрух" оказалось, шо у него в этой стране - тюремный срок, вот его и закрыли. И теперь Украинская власть требует немедленно отдать этого героя и патриота назад.
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19.11.2021 17:42 Ответить
Забавная история. Я глубоко опечален судьбой этого патриота, только сдается мне этот жук переворот все же совершит рано или поздно и вернет власть. Или его убьют, но похоронят на красивых родных холмах.
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19.11.2021 18:04 Ответить
Якщо уважно розглядати фото, то статура видає підготовку, зокрема фізичну. Можливо, справді агент. Тоді зрозуміти гюлогіку подій можна. Якщо ж це справді обиватель, який повірив, що орки-мародери машину віддадуть, то... Хто йому лікар? У будь-якому випадку у Зєлєнского на таку окпщвю мав бути обмінний фонд із засуджених в Україні агентів-диверсантів (не таксистів - рядових-шестврок). Сподіватися на кацапську милосердя це все одно, що вірити, що кацапи повернуть машину.
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19.11.2021 17:12 Ответить
Зеленский борется исключительно за своё обогащение.
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19.11.2021 19:42 Ответить
 
 