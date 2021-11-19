6 октября было зафиксировано 4 случая потери GPS-сигнала у самолетов над Харьковом, в двух из них одновременно, - летчик гражданской авиации Покусай
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
6 октября в небе над Харьковом зафиксировано 4 случая потери GPS-сигнала у воздушных судов.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил лётчик гражданской авиации Юрий Покусай.
По его словам, потеря сигнала GPS – это не катастрофическая ситуация для гражданской авиации.
"Мы выполняем полет по резервным возможностям самолета. Есть радиосигнал, приводные радиостанции и тому подобное", - рассказал Покусай.
Летчик сообщил, что сигнал GPS исчезал на разных этапах полета.
"У кого-то это было во время набора высоты, у кого-то это был полет на маршруте. У одного самолета это было 37 тысяч футов (11,2 км. – ред.), у другого самолета на высоте 5 км это случилось. Можно было бы говорить, что это у одного самолета какая-то неисправность, но это разные самолеты разных авиакомпаний. В один и тот же период времени у двух одновременно вообще (пропал сигнал GPS. – Ред.), а у других с разницей в два часа. То есть сначала произошло такое, потом все хорошо, а потом снова. Дважды такая ситуация происходила", - объяснил Покусай.
Согласно информационному бюллетеню Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами 6 октября зафиксировано 4 случая потери GPS-сигнала.
Так, в 11:53 (здесь и далее время UTC) пилот при выполнении рейса DCKVI по маршруту Харьков (Основа) – Кривой Рог на самолете Embraer E55P D-CKVI после взлета сообщил о потере сигнала GPS. В 12:11 в районе Кривой Рог командир воздушного судна сообщил о возобновлении приема сигнала GPS.
В 13:35 при выполнении рейса WZZ5083 по маршруту Краков – Харьков (Основа) на самолете А321 HA-LZA, авиакомпании "Wizz Air" (Венгрия), во время полета по маршруту на участке VASON-ORTEX пилот также сообщил о потере сигнала GPS.
В 14:15 при выполнении рейса SQP4351 по маршруту Запорожье-Анталия на самолете B738 UR-SQA, авиакомпании "СкайАп" командир воздушного судна сообщил о потере сигнала GPS на эшелоне FL370.
Также в 14:15 пилот сообщил о потере сигнала GPS после взлета при выполнении рейса AUI6245 по маршруту Харьков (Основа) – Анталия на самолете B738 UR-PSX, авиакомпании "МАУ".
Напомним, ранее сообщалось, что 6 октября у ряда самолетов в Харькове одновременно отказала система GPS.
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Нащо ви поширюєте оці фейки на радість антивакцинаторам?!
Всім же відомо, що вакциновані тільки по блютуз фіксуються.
Нічого?
Дуже зайняті малюванням фейкових справ проти опозиції та критиків режиму.
а як щодо іншого- наприклад, безпілотні аппарати, зброя, що наводиться на цілі по GPS.Враховуючи, що Харків знаходиться близько до кордону з рашою, то можливо випробувалося ворогом щось новітнє
Bayraktar
«Маючи значний радіус впливу, такі засоби РЕБ, як «Діабазол» та «Житель» , що стоять на озброєнні збройних сил Російської Федерації, протягом лютого-березня поточного року систематично створюють радіоперешкоди БПЛА Місії з передмість тимчасово окупованих Горлівки та Єнакієвого. Підтвердженням застосування окупантами засобів РЕБ є факт, який стався 7 березня. Тоді БПЛА дальнього радіусу дії «S-100» Місії, працюючи в цьому ж районі, зазнав глушіння сигналу обох модулів GPS і зазнав аварії» - https://www.radiosvoboda.org/a/rosiyska-tehnika-na-donbasi/31171124.html
Власть вынуждена постоянно отбиваться от своих якобы патриотов, ну и, если успеет, отобьется и от внешнего врага
Пильність втрачати не можна.
Війна триває з використанням усіх засобів.
Репетиция диверсий. В нужный момент они сделают уже лучше. Не стоит дожидаться. Нащупывают слабые места