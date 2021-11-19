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Новости Происшествия
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авиация (2591) самолет (3328) Харьков (6515)

6 октября было зафиксировано 4 случая потери GPS-сигнала у самолетов над Харьковом, в двух из них одновременно, - летчик гражданской авиации Покусай

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

6 октября было зафиксировано 4 случая потери GPS-сигнала у самолетов над Харьковом, в двух из них одновременно, - летчик гражданской авиации Покусай

6 октября в небе над Харьковом зафиксировано 4 случая потери GPS-сигнала у воздушных судов.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил лётчик гражданской авиации Юрий Покусай.

По его словам, потеря сигнала GPS – это не катастрофическая ситуация для гражданской авиации.

"Мы выполняем полет по резервным возможностям самолета. Есть радиосигнал, приводные радиостанции и тому подобное", - рассказал Покусай.

Летчик сообщил, что сигнал GPS исчезал на разных этапах полета.

"У кого-то это было во время набора высоты, у кого-то это был полет на маршруте. У одного самолета это было 37 тысяч футов (11,2 км. – ред.), у другого самолета на высоте 5 км это случилось. Можно было бы говорить, что это у одного самолета какая-то неисправность, но это разные самолеты разных авиакомпаний. В один и тот же период времени у двух одновременно вообще (пропал сигнал GPS. – Ред.), а у других с разницей в два часа. То есть сначала произошло такое, потом все хорошо, а потом снова. Дважды такая ситуация происходила", - объяснил Покусай.

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Согласно информационному бюллетеню Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами 6 октября зафиксировано 4 случая потери GPS-сигнала.

Так, в 11:53 (здесь и далее время UTC) пилот при выполнении рейса DCKVI по маршруту Харьков (Основа) – Кривой Рог на самолете Embraer E55P D-CKVI после взлета сообщил о потере сигнала GPS. В 12:11 в районе Кривой Рог командир воздушного судна сообщил о возобновлении приема сигнала GPS.

В 13:35 при выполнении рейса WZZ5083 по маршруту Краков – Харьков (Основа) на самолете А321 HA-LZA, авиакомпании "Wizz Air" (Венгрия), во время полета по маршруту на участке VASON-ORTEX пилот также сообщил о потере сигнала GPS.

В 14:15 при выполнении рейса SQP4351 по маршруту Запорожье-Анталия на самолете B738 UR-SQA, авиакомпании "СкайАп" командир воздушного судна сообщил о потере сигнала GPS на эшелоне FL370.

Также в 14:15 пилот сообщил о потере сигнала GPS после взлета при выполнении рейса AUI6245 по маршруту Харьков (Основа) – Анталия на самолете B738 UR-PSX, авиакомпании "МАУ".

Напомним, ранее сообщалось, что 6 октября у ряда самолетов в Харькове одновременно отказала система GPS.

6 октября было зафиксировано 4 случая потери GPS-сигнала у самолетов над Харьковом, в двух из них одновременно, - летчик гражданской авиации Покусай 01
6 октября было зафиксировано 4 случая потери GPS-сигнала у самолетов над Харьковом, в двух из них одновременно, - летчик гражданской авиации Покусай 02
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Топ комментарии
+33
шерше ля рашка
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19.11.2021 16:16
+33
кацапы
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19.11.2021 16:17
+26
..думаю, что это был кацапский краш-тест перед чем-то серьезным.. к сожалению уповать не на кого.. спецслужбы заняты средними пальцами и прочей х@йней - выжными государственными задачами..
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19.11.2021 16:30
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шерше ля рашка
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19.11.2021 16:16 Ответить
кацапы
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19.11.2021 16:17 Ответить
Ви взагалі НІЧОГО не розумієте!!! При чому тут вакцина до GPS??!!!

Нащо ви поширюєте оці фейки на радість антивакцинаторам?!

Всім же відомо, що вакциновані тільки по блютуз фіксуються.
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19.11.2021 16:37 Ответить
интересно как раньше то самолеты летали без GSP
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19.11.2021 16:44 Ответить
Самолеты и раньше летали и сейчас могут. А вот высокоточное оружие и БПЛА без GPS не могут никак и за этими инцидентами проглядывается кацапское рыло.
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19.11.2021 17:37 Ответить
Антиваксер?
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19.11.2021 16:42 Ответить
Вколовся? Спи спокійно до слідуючого укола. "Цивілізація", мля.
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19.11.2021 16:59 Ответить
Щоб ти розумів, укол - не робить людину безсмертною... не є виправданням носіння масок на підборідді... не додає розуму тому, в кого його було обмаль... Уколовся - сиди мовчки і роби те що запланував!
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19.11.2021 17:18 Ответить
в Харькове ? и кто бы мог такое там исполнить - ума не приложу,неужели Пакистан ?
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19.11.2021 16:20 Ответить
бери вышк
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19.11.2021 16:45 Ответить
Я правильно розумію що радіоелектронна розвідка у нас відсутня?
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19.11.2021 16:23 Ответить
Можна подумати, що зараз у нас Головнокомандуючий є...
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19.11.2021 16:34 Ответить
У вас, в штатах, нормальная.
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19.11.2021 16:43 Ответить
Возможно, что харьковская РЭР просто знает об учениях харьковской РЭБ, а поскольку это военная тайна, то они и не постят никаких алярмов ни в каких мордакнигах или чирикалках.
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19.11.2021 18:14 Ответить
Що кажуть в ДБР?
Нічого?
Дуже зайняті малюванням фейкових справ проти опозиції та критиків режиму.
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19.11.2021 16:23 Ответить
Катери ремонтують.
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19.11.2021 17:43 Ответить
******** точно
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19.11.2021 16:24 Ответить
..думаю, что это был кацапский краш-тест перед чем-то серьезным.. к сожалению уповать не на кого.. спецслужбы заняты средними пальцами и прочей х@йней - выжными государственными задачами..
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19.11.2021 16:30 Ответить
У спецслужб мрія-повноваження як у Московії та Білорусі,крапка.
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19.11.2021 16:43 Ответить
За його словами, втрата сигналу GPS - це не катастрофічна ситуація для цивільної авіації. Джерело: https://censor.net/ua/n3300527

а як щодо іншого- наприклад, безпілотні аппарати, зброя, що наводиться на цілі по GPS.Враховуючи, що Харків знаходиться близько до кордону з рашою, то можливо випробувалося ворогом щось новітнє
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19.11.2021 16:31 Ответить
Слово "можливо" у даному випадку недоречне
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19.11.2021 16:59 Ответить
це точно путенский радар шалит, скоро на усю эуропу помехи будет посылать
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19.11.2021 16:37 Ответить
Это реально сигнал чтобы перебросить туда войска, от ******** можно ожидать чего угодно, возможно тренируются глушить
Bayraktar
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19.11.2021 16:40 Ответить
Глонасс надо юзать.
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19.11.2021 16:41 Ответить
Комплекси радіоелектронної боротьби дуже часто фігурують у звітах ОБСЄ - або після їх фіксації, або у повідомленнях про перешкоди для роботи БПЛА спостерігачів - про застосування такої техніки в ОРДЛО часто звітують у командуванні операції Об'єднаних сил.

«Маючи значний радіус впливу, такі засоби РЕБ, як «Діабазол» та «Житель» , що стоять на озброєнні збройних сил Російської Федерації, протягом лютого-березня поточного року систематично створюють радіоперешкоди БПЛА Місії з передмість тимчасово окупованих Горлівки та Єнакієвого. Підтвердженням застосування окупантами засобів РЕБ є факт, який стався 7 березня. Тоді БПЛА дальнього радіусу дії «S-100» Місії, працюючи в цьому ж районі, зазнав глушіння сигналу обох модулів GPS і зазнав аварії» - https://www.radiosvoboda.org/a/rosiyska-tehnika-na-donbasi/31171124.html
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19.11.2021 16:44 Ответить
Згідний, дуже хренові сутінки(((
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19.11.2021 19:37 Ответить
кацапо-фашисткая падаль...и тут 100%
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19.11.2021 16:46 Ответить
чмо, им до Италии как и тебе.
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19.11.2021 16:49 Ответить
Ну так норвегам фрегат уложили на мель, а потом НАТО такое - нееее, он сам взляг. при том что писали об активности с ******* стороны РЭБ - не, ну чо.
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19.11.2021 16:48 Ответить
.
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19.11.2021 16:50 Ответить
Русские, однозначно
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19.11.2021 16:56 Ответить
Ну і..? Популярно пояснять що це означає?
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19.11.2021 17:17 Ответить
Кацапье подало сигнал, который искажает определение координат по системк GPS. Они еще иракцам такое предлагали, ибо над пустыней крылатым ракетам рельеф использовать плохо - барханы постоянно меняют форму, а чтоб спутники не обновляли снимки - иракцы подожгли скважины. Но у американских военных есть часть спутников, дающих кодированный сигнал, доступный только военным. А для гражданских самолетов шалости кацапья нередко боком вылазят. Вон, в Амстердаме одно такое дело и разбирают.
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19.11.2021 17:34 Ответить
РЭБы российские добивают по средину Украины. ВСУ надо такк жет меть подобное.
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19.11.2021 19:56 Ответить
В то время, как раша действует со всех сторон, и даже, как утверждают западные партнёры, хочет на нас напасть, доблестная оппозиция не даёт покоя власти с вагнергейтом.
Власть вынуждена постоянно отбиваться от своих якобы патриотов, ну и, если успеет, отобьется и от внешнего врага
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19.11.2021 19:58 Ответить
Погана новина.
Пильність втрачати не можна.
Війна триває з використанням усіх засобів.
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19.11.2021 20:04 Ответить
Умному и намека достаточно

Репетиция диверсий. В нужный момент они сделают уже лучше. Не стоит дожидаться. Нащупывают слабые места
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19.11.2021 20:44 Ответить
это не репетиция,это подготовка к вторжению козломордых свинособак
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19.11.2021 21:17 Ответить
Отрабатывают глушение Байрактаров?
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19.11.2021 21:11 Ответить
 
 