НАТО и ЕС подыгрывают милитаристам в Украине, которые угрожают взять силой Донбасс и посягают на Крым, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит без внимания "грубейшие провокации НАТО и ЕС". Он также сказал, что Киев "постоянно посягает на Крым", а Запад "подыгрывает милитаристам в Украине".

Об этом российский министр заявил 19 ноября на пресс-конференции по итогам переговоров с действующим главой ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы не будем закрывать глаза на те грубые провокации, которые повседневно наблюдаем со стороны членов НАТО и все чаще и чаще со стороны Евросоюза, в том числе в его попытках подыгрывать милитаристам в Украине, организовывать какие-то учебно-тренировочные военные миссии для украинцев, готовить украинскую армию к тем же действиям, которыми нам постоянно угрожают, заявляя, что возьмут силой Донбасс, не желая выполнять минские договоренности, посягают на российский Крым", – сказал Лавров.

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