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Новости За рубежом Агрессия России против Украины
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НАТО и ЕС подыгрывают милитаристам в Украине, которые угрожают взять силой Донбасс и посягают на Крым, - Лавров

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

НАТО и ЕС подыгрывают милитаристам в Украине, которые угрожают взять силой Донбасс и посягают на Крым, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит без внимания "грубейшие провокации НАТО и ЕС". Он также сказал, что Киев "постоянно посягает на Крым", а Запад "подыгрывает милитаристам в Украине".

Об этом российский министр заявил 19 ноября на пресс-конференции по итогам переговоров с действующим главой ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы не будем закрывать глаза на те грубые провокации, которые повседневно наблюдаем со стороны членов НАТО и все чаще и чаще со стороны Евросоюза, в том числе в его попытках подыгрывать милитаристам в Украине, организовывать какие-то учебно-тренировочные военные миссии для украинцев, готовить украинскую армию к тем же действиям, которыми нам постоянно угрожают, заявляя, что возьмут силой Донбасс, не желая выполнять минские договоренности, посягают на российский Крым", – сказал Лавров.

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Топ комментарии
+38
Російського Криму не існує. То ж і брати його ніхто не буде. А от повернути український, з якогось дива заселений іноземцями, це інша історія
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19.11.2021 16:28
+31
Это 5! Высший класс словесного поноса и наглости.
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19.11.2021 16:27
+24
Н зачем это постить, оголтелая пропаганда от душевнобольных, нахрена
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19.11.2021 16:27
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Кінь-міністр по графіку нюхає гостинці від талібів, не пропускає
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19.11.2021 16:26 Ответить
А чого це коняка мовчить за Вірменію і Азербайджан, там вірмен пиз...чать у хвіст і гриву, а воно сидить на попі рівно і не киздить. Чи то сцикотно проти Ердогана, бо тей може шкіряного кинджала вставить в спину, тобто під хвіст
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19.11.2021 17:14 Ответить
когда уже в Прашке начнется парад забег лафетов в венками уж заждались ....
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19.11.2021 17:48 Ответить
Какой он конь???? ИШАК он безмозглый. ОСЕЛ на поводке.
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19.11.2021 19:08 Ответить
Это 5! Высший класс словесного поноса и наглости.
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19.11.2021 16:27 Ответить
Н зачем это постить, оголтелая пропаганда от душевнобольных, нахрена
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19.11.2021 16:27 Ответить
Російського Криму не існує. То ж і брати його ніхто не буде. А от повернути український, з якогось дива заселений іноземцями, це інша історія
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19.11.2021 16:28 Ответить
Для чого розповсюджувати ворожу пропаганду?
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19.11.2021 16:31 Ответить
Для того чтобы зебилы не забыли кто оккупант и убийца украинского народа. Причем лучшей части, которая не побоялась дать отпор оккупанту. А говно выбрало зеленое...
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19.11.2021 17:23 Ответить
Донбас і Крим - це українська територія, що хочемо, те і робимо.
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19.11.2021 16:32 Ответить
I що робите?
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19.11.2021 16:52 Ответить
Тебя на швабру насаживаем
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19.11.2021 20:38 Ответить
Кацарылый?
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20.11.2021 08:29 Ответить
Ты флажки меняешь как проститутка, с чего бы?
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20.11.2021 10:20 Ответить
Кацарылый...
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20.11.2021 19:13 Ответить
"МИД КНР с удивлением и негодованием воспринимает медийные попытки отдельных республик бывшей т.н. рф,расположенных в европейской части континента - претендовать на исконные,исторические земли Китая,расположенные к востоку то линии Казань -Астрахань.."
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19.11.2021 16:32 Ответить
Похмурий кінь, дивись Байрактар летить))
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19.11.2021 16:33 Ответить
Стару шкапу треба усипити!
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19.11.2021 16:35 Ответить
Цей старий мерин зовсім з глузду з"їхав.Як може Україна взяти силою свій український Донбас і свій український Крим? У окупанта зовсім дах поїхав.
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19.11.2021 16:36 Ответить
Зеленский - милитарист !))))
Не смешите мои тапочки!
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19.11.2021 16:36 Ответить
Писюанист, кокаинист, шут гороховый, но не милитарист
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19.11.2021 16:50 Ответить
Если честно, я вначале подумал, что это заявление ОП ЗЕ.
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19.11.2021 16:37 Ответить
Лошадь когда под кайфом несет такую херню что нормальному человеку трудно воспринимать!!!!
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19.11.2021 16:52 Ответить
та воно и понятно, шо тока подыгрывают, мощнее рояля и красного богатыря для гры на нем инструмента ще не изготовили
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19.11.2021 16:52 Ответить
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19.11.2021 16:53 Ответить
Увезу тебя я в тундру - будешь там ты кайфовать.
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19.11.2021 17:02 Ответить
Вот взять бы его лошадь, ой, дочку в КраснояреююЮ ой.... в Маями???
и удушить. Жеребец уже поехал полностью. Рашка может только пердануть и все жестянки тут же будут накрыты. ракетами.
придурки обосрались когда 1 корабль зешел в Балтику. все корыта вывели в море, типо опасность... какое же оно жалкое то.... славянин чо
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19.11.2021 16:54 Ответить
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19.11.2021 16:55 Ответить
аааа! спасите памагите! биндеровцы-фошизды угрожают отнять награбленное
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19.11.2021 16:57 Ответить
Россия - многовековой враг свободной и независимой Украины. Поэтому всякие лживые продажные лавровы идут бамбуковым африканским лесом
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19.11.2021 16:58 Ответить
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19.11.2021 16:58 Ответить
Дмитрий


"Зять министра Лаврова стал основным владельцем крупнейшей российской розничной сети - "Магнит" с капитализацией $9,7 млрд. Интересно, что он подарит тестю на Новый год?"
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19.11.2021 16:59 Ответить
Ну типа того...
- Скажи что нибудь немецкому послу.

- Гитлер капут.
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19.11.2021 17:01 Ответить
Лавров - мастер оголтелой российской милитаристской грязной пропаганды. Переводим на українську: агресору Росії не подоьа'ться, що ЗСУ готуються давати відсіч під час майбутньої збройної агресії проти України.
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19.11.2021 17:03 Ответить
Конь педальный для Ху...йла начал ржать... - сена просит или овса???
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19.11.2021 17:04 Ответить
забрехалася коняка... отбить Донбасс у кого? взять Крым чей ???
и последнее - у рашки своих проблем мало? или "чё там у хохлов" перебивает всё ?
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19.11.2021 17:05 Ответить
я б ще зрозумів "беканя" лаврова, якби ми претендували б на московску область та сахалін, ну ми ж повернемо тільки своє!
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19.11.2021 17:05 Ответить
Даже Верещук на Донбассе говорит, "враг будет разбит ,победа будет за нами"
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19.11.2021 17:09 Ответить
Пшел на ..., конь педальный.
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19.11.2021 17:13 Ответить
Калантарян говорит "посягать на Крым",так же нагло и легко как его соплеменники г."посягать на Карабах".Сразу вспоминается книга известного историка 19в. В.Величко "Кавказ" Он говорит когда на суде представителя этого племени обвиняют в воровстве ,то он отвечает"Ты украл,ты вор".С цыганом БЕСПОЛЕЗНО спорить,его надо прогонять.
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19.11.2021 17:13 Ответить
2 часа назад фюрер Мавзолея признал ОРДЛО своим рюсским Миром,а это значит Дерибан куска ДАУНбасса, Гопник признал своим дерьмом...,с чем и поздравляю жителей ГУЛАГа...
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19.11.2021 17:14 Ответить
Malo chto tam umalishonnij priznajot, pljevatj na eto s visoki kolokolni.
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19.11.2021 17:25 Ответить
Если лошадь нервничает- значит Украина на правильном пути. Значит скоро эрзя- финно - Монголия сдохнет. Путлер стал окончательно не адекватным - постоянно совершает роковые ошибки, играет с газовым вентилем, гоняет мигрантов по границам , открыто принимает всех террористов ( наверное управляет ими). По молодости , помнится, - кто перед дракой много пугает , кричит типа ,, всех зарежу перережу,тому ,, вваливают,, по полной , херачут без жалостно. В ближайшее время не останется ни одной страны , даже Африканской, кто не плюнет на рашу и ее народ. Народ виноват- он хочет такого правителя ( правда пока есть, что кушать) он его любит и лелеет. Раб это внутреннее состояние, не излечимое заболевание , смертельное. Страна рабов сдохнет обязательно. Козляры- рабы должны понять , что умереть не страшно- смотря за что и как. Горд тем , что среди украинцем много таких как Муций Сцивола. Слава Украине!!!
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19.11.2021 17:18 Ответить
та воно и понятно, шо тока подыгрывают, мощнее рояля и красного богатыря для гры на нем инструмента ще не изготовили
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19.11.2021 17:19 Ответить
ох_уел ватан ? с каких пор Крим и Донбас это ваше ? .... все захваченные территории Независимой Украины будут возвращены ! Так же как и Карабах!
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19.11.2021 17:22 Ответить
Ooo, eto klass, eto znachit laptenogije budet obsiratsia uslishav slova - banderovec, ukrainec itd, vedj on iz moguchei miltirnoi strani.
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19.11.2021 17:24 Ответить
Креатива ноль, совковая пропаганда
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19.11.2021 17:44 Ответить
Задовбали вже ці китайці,коли вже повідомлять про створення Сибіро-Китайської народної республіки!! По підрахункам,там вже 50%(це як мінімум) китайців і не зрозуміло чого тягнути кота за хвоста!! Щоб було як в Криму,НАРІД ЗА ПОВЕРНЕННЯ В РІДНУ ГАВАНЬ, ото буде хохма,всі ці Жиріки,Лаврики,Зюзіки,карлики і інша нечисть,відразу будуть горлопанить на всіх форумах про МІжнародне право!!!!
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19.11.2021 18:05 Ответить
Он так говорит как будто это что-то плохое.
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19.11.2021 18:29 Ответить
Эта лошадь - все, мозги протухли, тащите следующую (с)
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19.11.2021 18:37 Ответить
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19.11.2021 18:41 Ответить
дайте этой кобыле 100 гр никотину чтоб точно
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19.11.2021 19:18 Ответить
Дайте йому вівса!
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19.11.2021 21:04 Ответить
 
 