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Новости Политика Украины
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"Шпион, выйди вон": на "Свободе слова Савика Шустера" будут говорить о виновных в срыве задержания "вагнеровцев"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Долгожданное расследование Bellingcat. Кто виноват в срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев"? Есть ли у власти вражеские агенты? Как зелёная энергетика стала средством давления на свободу слова?

Эфир "Свободы слова Савика Шустера" начнется в пятницу, 19 ноября, в 21:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Гости студии:

  • Ирина Верещук, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • Александр Литвиненко, глава Службы внешней разведки Украины;
  • Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа", член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки;
  • Юлия Тимошенко, лидер партии во "Батькивщина", премьер-министр Украины (2005, 2007-2010);
  • Александр Турчинов, глава Службы безопасности Украины (2005), секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2014-2019);
  • Роман Костенко, народный депутат, "Голос", полковник Службы безопасности Украины;
  • Алексей Жмеренецкий, народный депутат, "Слуга народа", член ВСК Верховной Рады Украины по делу наемников ЧВК "Вагнера";
  • Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
  • Янина Соколова, журналистка, телеведущая;
  • Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019);
  • Максим Немчинов, заместитель Министра энергетики Украины;
  • Андрей Герус, народный депутат, "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКУ;
  • Алексей Кучеренко, народный депутат, "Батькивщина", заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКУ;
  • Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";
  • Игорь Тынный, основатель и совладелец холдинга "Гидроэнергоинвест – Акванова";
  • Марис Кунискис, генеральный директор ДТЭК ВИЭ.
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Топ комментарии
+10
Ну и что там будет делать Мордохамия - защищать телепуЗЕка?

Как ещё Сергея Лещенко не пригласили, который вчера был звездой на "Г+Г", - ну такой весь из себя независимый, журналист-наблюдатель на железной дороге с ежемесячной зарплатой 300 тысяч гривен, ну такой независимый, такой наблюдательный, прям везде видит происки Порошенко!
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19.11.2021 16:58
+10
Олег Леусенко:
Ви чули звинувачення Зеленського у зраді від Ю.Тимошенко, Тягнибока, Гриценка, Смешка, Садового, Притули?
Може нацкорпус-нацжони палац Вови закидали свинками, "Свобода" провела факельний марш, парасюк ратицями махав перед пикою Єрмака?
Тоді, хто всі ці фріки? Хто голосує за оце?
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19.11.2021 16:58
+8
Угу, щаз Дерьмак приведет свою Монику на такую передачу. Аж бегом, ломая копыта, теряя портки с онучами.
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19.11.2021 17:10
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Ну и что там будет делать Мордохамия - защищать телепуЗЕка?

Как ещё Сергея Лещенко не пригласили, который вчера был звездой на "Г+Г", - ну такой весь из себя независимый, журналист-наблюдатель на железной дороге с ежемесячной зарплатой 300 тысяч гривен, ну такой независимый, такой наблюдательный, прям везде видит происки Порошенко!
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19.11.2021 16:58 Ответить
Не коверкай фамилии ! Сколько раз повторять,не Мордохамия а Хламидия !
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19.11.2021 17:03 Ответить
блін, він же Агрохімія!
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19.11.2021 17:36 Ответить
"Ара-хам" - может то "партийная кличка"? - а может их два, или даже больше?
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19.11.2021 17:54 Ответить
Арахноид! А всеврете.
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19.11.2021 18:09 Ответить
Сер-гей у Португалії зі своєю хвойдою кацапською,шукає куди тікати мабуть
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19.11.2021 17:53 Ответить
ето у ніх сємєйноє:
бабка в "Радписі" за письмєннікамі ідєологічєскі наблюдала, а оно чєрєз Укрзалізніцу - за Порошенкой
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19.11.2021 19:21 Ответить
Олег Леусенко:
Ви чули звинувачення Зеленського у зраді від Ю.Тимошенко, Тягнибока, Гриценка, Смешка, Садового, Притули?
Може нацкорпус-нацжони палац Вови закидали свинками, "Свобода" провела факельний марш, парасюк ратицями махав перед пикою Єрмака?
Тоді, хто всі ці фріки? Хто голосує за оце?
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19.11.2021 16:58 Ответить
І до чого твій висер? Просто приперло, а чи як?
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19.11.2021 18:06 Ответить
😂зеИУДА со своей 👿д'ерьмачкой угадились прийти , спустив своих бешенных бультельерш (верещучка) и прихвостней разного пошиба !!!🤮🤮🤮
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19.11.2021 18:53 Ответить
Чи хоча б Стерненка. Як гімна в рота понабирали. Бо ж не можна шавкам гавкать на хазяїна.
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19.11.2021 21:01 Ответить
То есть они если и прийдут, что сомнительно, сразу же выйдут вон.
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19.11.2021 16:59 Ответить
Угу, щаз Дерьмак приведет свою Монику на такую передачу. Аж бегом, ломая копыта, теряя портки с онучами.
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19.11.2021 17:10 Ответить
Розслідування Bellingcat: хто насправді приймає рішення в Україні | ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова

Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України - Олег Семінський (фракція "Слуга народу"), Софія Федина (фракція "Європейська солідарність"), Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") та Костянтин Бондарєв (фракція "Батьківщина").
Також до обговорення приєднаються: Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009) та Мирослав Гай, офіцер запасу, волонтер.
Не пропустіть! Спільний проект "5 каналу" та "Еспресо" - "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова. П'ятниця, 19:45 - прямий етер на телеканалі "Еспресо" та ютуб 5-го телеканалу за вищенаведеною ссиллю
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19.11.2021 17:45 Ответить
устроили тут вакханалию, зелю с ярмаком ни за шо обозвали земляными червяками, а вдруг те вбидятся и уйдут на север?
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19.11.2021 17:49 Ответить
Никто их из страны не выпустит -будут брыкаться,то перед смертью вспомнят Чаушеску
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19.11.2021 18:06 Ответить
А им в любом случае, рано или поздно, на северо-восток бежать придется.
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19.11.2021 19:14 Ответить
Очередной звездешь, на мое благосостояние никак не повлияет.
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19.11.2021 17:49 Ответить
Гугл переводчик ..
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19.11.2021 18:04 Ответить
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19.11.2021 17:52 Ответить
Катлета разом з підопічним Єрмака депутата ВР спортсмена-бандита Тедеєва ( зрозуміло, що агент Кремля був не помічнком Тедеєва а куратором) так от , Котлета та Тедеєв були членами однієї ОПГ Савлохова
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19.11.2021 18:04 Ответить
Та хіба зрозумієш незрозуміле, та ще і висловлене зарозумілим!
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19.11.2021 18:31 Ответить
Министр Юстиции Мордора находится с визитом в Нидерландах.Видно готовит им очередную бяку по МН 17.
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19.11.2021 17:52 Ответить
Напиши письмо зекрысе об этом -может отвлечется от обгаживания памперсов
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19.11.2021 18:03 Ответить
название недвусмьісленное. еще и фотку прилепили клоуна с хермаком
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19.11.2021 17:56 Ответить
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов стверджує, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак не міг впливати на проведення спецоперації щодо затримання членів ПВК "Вагнер", яка зірвалася влітку 2020 року.

Джерело: Буданов в ефірі ток-шоу "Право на владу" 18 листопада, коментуючи у включенні розслідування Bellingcat

НУ І ХТО ВІРИТЬ БУДАНОВУ?
Він захищає Єрмака , а значить... скидає провину на Бурбу?
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19.11.2021 17:58 Ответить
Бурба не може добитися підпису під протоколом своїх свідчень ТСКБЕЗУМНОЇ ,,, ТЕПЕР ВОНИ СФАЛЬСИФІКУЮТЬ ЙОГО , Й КОЛИ ВІН НЕ ЗАХОЧЕ ПІДПИСАТИ ФАЛЬСИФІКАТ, ПОВНІСТЮ ЗВАЛЯТЬ НА БУДАНОВА РІШЕННЯ ЗІРВАТИ СПЕЦОПЕАЦІЮ
А ЧИ ЦЕ ВРЯТУЄ ЇХ?
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19.11.2021 18:02 Ответить
Ахахаха)))зекрыса прислала вместо себя шавок -как ожидаемо
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19.11.2021 18:01 Ответить
Сейчас будет бимба. Вернее, три бимбы.

Во-первых, попытка заказать Романа Лещенко - это не фейк и не постановка. Мне подтвердили несколько источников, которым я полностью доверяю и которые меня ни разу не подводили. И я удивлён. Но только информацию об этом должны были дать позже. А заказ киллерам был. И это первая бимба.

Во-вторых, это было не покушение на министра Романа Лещенко, а разборки между бывшими партнёрами, один из которых является Лещенко. И его работа на должности министра абсолютно ни при чем. Просто Роман кинул американца на несколько... миллионов. И это не миллионы гривен. Так что нет там никакой политики. Конфликт и кидок был до похода Лещенко в правительство. Зато есть понимание того, кого Зеленский в правительство набрал. И это бимба номер два.

В третьих, мне точно известно, что именно Зеленский лично звонил и приказал Монастырскому дать немедленно в эфир всю информацию о покушении, чтобы перебить в информполе вагнергейт. Дело в том, что у Зеленского истерика и реально бомбит от вагнеровцев. И это бимба номер три. Пожалуй самая важная. Значит не так уж безразлична эта ситуация власти.

И маленький довесочек ко всему этому. По свидетельству сотрудников Держзема и правоохранительных органов за Романом Лещенко есть "интересный" шлейф земельных делишек. Осталось понять согласится ли Зеленский показать, что он отправил в Кабмин нечистого на руку министра или будет покрывать его, как Трухина, Клочко и Ермака. Скоро все станет понятно. А истории там с землёй такие, что диву даешься. И начинаешь понимать, почему власть так активно толкала ТАКОЙ закон о земле. Кое-кто на этом хорошо нагрелся. Сейчас хорошо нагрелся.

Борислав Береза
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19.11.2021 18:03 Ответить
Елка скоро
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19.11.2021 19:13 Ответить
интересная передача должна получиться - завтра посмотрю
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19.11.2021 18:04 Ответить
Там онлайн голосування будуть. Треба опустити дебілів.
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19.11.2021 18:07 Ответить
Свобода Слива с Янкой Соколовой
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19.11.2021 18:19 Ответить
Щось в цьому списку запрошених не бачу двох "верхніх" осіб. Навіщо вони "вирвані із контексту"?
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19.11.2021 18:35 Ответить
А как там с зепредателями вроде шустик звал их и что
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19.11.2021 19:12 Ответить
Делаем ставки - приедут Зеля с советником своим, чі ні....

уверен - не приедут....
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19.11.2021 19:20 Ответить
 
 