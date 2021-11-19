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"Шпион, выйди вон": на "Свободе слова Савика Шустера" будут говорить о виновных в срыве задержания "вагнеровцев"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Долгожданное расследование Bellingcat. Кто виноват в срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев"? Есть ли у власти вражеские агенты? Как зелёная энергетика стала средством давления на свободу слова?
Эфир "Свободы слова Савика Шустера" начнется в пятницу, 19 ноября, в 21:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Гости студии:
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Ирина Верещук, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
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Александр Литвиненко, глава Службы внешней разведки Украины;
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Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа", член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки;
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Юлия Тимошенко, лидер партии во "Батькивщина", премьер-министр Украины (2005, 2007-2010);
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Александр Турчинов, глава Службы безопасности Украины (2005), секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2014-2019);
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Роман Костенко, народный депутат, "Голос", полковник Службы безопасности Украины;
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Алексей Жмеренецкий, народный депутат, "Слуга народа", член ВСК Верховной Рады Украины по делу наемников ЧВК "Вагнера";
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Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
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Янина Соколова, журналистка, телеведущая;
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Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019);
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Максим Немчинов, заместитель Министра энергетики Украины;
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Андрей Герус, народный депутат, "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКУ;
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Алексей Кучеренко, народный депутат, "Батькивщина", заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКУ;
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Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";
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Игорь Тынный, основатель и совладелец холдинга "Гидроэнергоинвест – Акванова";
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Марис Кунискис, генеральный директор ДТЭК ВИЭ.
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Как ещё Сергея Лещенко не пригласили, который вчера был звездой на "Г+Г", - ну такой весь из себя независимый, журналист-наблюдатель на железной дороге с ежемесячной зарплатой 300 тысяч гривен, ну такой независимый, такой наблюдательный, прям везде видит происки Порошенко!
бабка в "Радписі" за письмєннікамі ідєологічєскі наблюдала, а оно чєрєз Укрзалізніцу - за Порошенкой
Ви чули звинувачення Зеленського у зраді від Ю.Тимошенко, Тягнибока, Гриценка, Смешка, Садового, Притули?
Може нацкорпус-нацжони палац Вови закидали свинками, "Свобода" провела факельний марш, парасюк ратицями махав перед пикою Єрмака?
Тоді, хто всі ці фріки? Хто голосує за оце?
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України - Олег Семінський (фракція "Слуга народу"), Софія Федина (фракція "Європейська солідарність"), Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") та Костянтин Бондарєв (фракція "Батьківщина").
Також до обговорення приєднаються: Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009) та Мирослав Гай, офіцер запасу, волонтер.
Не пропустіть! Спільний проект "5 каналу" та "Еспресо" - "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова. П'ятниця, 19:45 - прямий етер на телеканалі "Еспресо" та ютуб 5-го телеканалу за вищенаведеною ссиллю
Джерело: Буданов в ефірі ток-шоу "Право на владу" 18 листопада, коментуючи у включенні розслідування Bellingcat
НУ І ХТО ВІРИТЬ БУДАНОВУ?
Він захищає Єрмака , а значить... скидає провину на Бурбу?
А ЧИ ЦЕ ВРЯТУЄ ЇХ?
Во-первых, попытка заказать Романа Лещенко - это не фейк и не постановка. Мне подтвердили несколько источников, которым я полностью доверяю и которые меня ни разу не подводили. И я удивлён. Но только информацию об этом должны были дать позже. А заказ киллерам был. И это первая бимба.
Во-вторых, это было не покушение на министра Романа Лещенко, а разборки между бывшими партнёрами, один из которых является Лещенко. И его работа на должности министра абсолютно ни при чем. Просто Роман кинул американца на несколько... миллионов. И это не миллионы гривен. Так что нет там никакой политики. Конфликт и кидок был до похода Лещенко в правительство. Зато есть понимание того, кого Зеленский в правительство набрал. И это бимба номер два.
В третьих, мне точно известно, что именно Зеленский лично звонил и приказал Монастырскому дать немедленно в эфир всю информацию о покушении, чтобы перебить в информполе вагнергейт. Дело в том, что у Зеленского истерика и реально бомбит от вагнеровцев. И это бимба номер три. Пожалуй самая важная. Значит не так уж безразлична эта ситуация власти.
И маленький довесочек ко всему этому. По свидетельству сотрудников Держзема и правоохранительных органов за Романом Лещенко есть "интересный" шлейф земельных делишек. Осталось понять согласится ли Зеленский показать, что он отправил в Кабмин нечистого на руку министра или будет покрывать его, как Трухина, Клочко и Ермака. Скоро все станет понятно. А истории там с землёй такие, что диву даешься. И начинаешь понимать, почему власть так активно толкала ТАКОЙ закон о земле. Кое-кто на этом хорошо нагрелся. Сейчас хорошо нагрелся.
Борислав Береза
уверен - не приедут....