Суд по делу Шеремета продлил на два месяца меры пресечения трем обвиняемым

Шевченковский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения для двух обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета - Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко, и срок действия обязанностей для еще одной обвиняемой по делу - Яны Дугарь, до 19 января 2022 года.

Об этом объявила председательствующая судья Оксана Голуб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Суд постановил: ходатайство прокурора о продлении Антоненко срока действия меры пресечения — удовлетворить. Продлить Антоненко меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток - с 23:00 по 6:00 - с применением электронного средства контроля. Срок действия меры пресечения установить 2 месяца - по 19 января 2022 включительно", - проинформировала председательствующая судья.

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Также суд продлил ночной домашний арест для Кузьменко (в период с 23:00 до 6:00) тоже на 2 месяца - по 19 января 2022 года, и срок действия обязанностей для Дугарь - по 19 января 2022 года включительно.

Следующее заседание по делу намечено на 6 декабря на 11:00.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и была избрана мера пресечения - содержание под стражей. Дольше всех в СИЗО находился Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.

30 апреля 2021 года суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.