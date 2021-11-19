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Новости Политика Украины Убийство Шеремета
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суд (24696) мера пресечения (358) Антоненко Андрей (259) Кузьменко Юлия (167) Дугарь Яна (125)

Суд по делу Шеремета продлил на два месяца меры пресечения трем обвиняемым

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Суд по делу Шеремета продлил на два месяца меры пресечения трем обвиняемым
Фото: СЕНС Україна

Шевченковский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения для двух обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета - Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко, и срок действия обязанностей для еще одной обвиняемой по делу - Яны Дугарь, до 19 января 2022 года.

Об этом объявила председательствующая судья Оксана Голуб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Суд постановил: ходатайство прокурора о продлении Антоненко срока действия меры пресечения — удовлетворить. Продлить Антоненко меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток - с 23:00 по 6:00 - с применением электронного средства контроля. Срок действия меры пресечения установить 2 месяца - по 19 января 2022 включительно", - проинформировала председательствующая судья.

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Также суд продлил ночной домашний арест для Кузьменко (в период с 23:00 до 6:00) тоже на 2 месяца - по 19 января 2022 года, и срок действия обязанностей для Дугарь - по 19 января 2022 года включительно.

Следующее заседание по делу намечено на 6 декабря на 11:00.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и была избрана мера пресечения - содержание под стражей. Дольше всех в СИЗО находился Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.

30 апреля 2021 года суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.
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Топ комментарии
+17
що, ще остаточно не визнали, що Зе+Сабаков безвиних пов'язали?
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19.11.2021 17:00
+15
пора прекращать этот зеленый цирк
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19.11.2021 17:05
+15
их освободят когда зелёная гнида коксом удавится.
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19.11.2021 17:18
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Правила форума Совет форумчан
Не при этой власти...
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19.11.2021 16:56 Ответить
Режиме зеУБЛЮДКОВ И ПОСЛУШНЫХ ХОЛУЕВ
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19.11.2021 18:19 Ответить
Продовжити Антоненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби - з 23:00 по 6:00

срутся ЗЕ-****** спецуры ССО - боятся чтоб ночью не полететь к праотцам
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19.11.2021 18:44 Ответить
що, ще остаточно не визнали, що Зе+Сабаков безвиних пов'язали?
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19.11.2021 17:00 Ответить
пора прекращать этот зеленый цирк
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19.11.2021 17:05 Ответить
Ну, що вони тягнуть кота за хвіст? Скільки часу уже пройшло? Чи закривайте справу, чи судіть?
Хоча слідчим і прокурорам усе норм, зарплата ні за що капає у кишені
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19.11.2021 17:15 Ответить
их освободят когда зелёная гнида коксом удавится.
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19.11.2021 17:18 Ответить
Лукашеску завалил Шеремета без проблем,потому что предал колхозника,удрав на РАБссию,а следом и в Украину...это давняя история... и пахнет КГБшным дерьмом...

Тьфу пля...
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19.11.2021 17:20 Ответить
Наша власть не умеет другим людям прощать свои ошибки. Потому этот спектакль продолжается. Оплачивать моральный ущерб будут уже при другизхпрезидентах и других судьях.
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19.11.2021 17:23 Ответить
Монастирський буде оцінювати якість слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета після рішення суду.



==============================================

Тобто ніколи, оскільки ця липова справа не буде направлена до суду. Влада, а зокрема Зеленський, прекрасно розуміє, що

в суді справа розвалиться і як тоді бути всім тим Аваковим, Зеленським, Рябошапкам, Венедіктовим та іже з ними. Все буде просто: дочекаються, коли всі ті, кого я перерахував зійдуть з політичної арени, справу викинуть в смітник і всім фігурантам тихенько виплатять компенсації за наш рахунок. А потрібно буде з кишені Зеленського.
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19.11.2021 17:23 Ответить
А на следователей что ведут дело в суд чего не подается
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19.11.2021 17:24 Ответить
Когда их посадят уже. Занимался лично Аваков и не мог их посадить?
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19.11.2021 17:25 Ответить
Дерьмак сядет раньше.
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19.11.2021 17:27 Ответить
Анекдот про мишей, які кололи я, але продовжували гризти кактус - то про зелее кривосуддя? 🤔
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19.11.2021 17:26 Ответить
уже просто не знают как красиво выйти из этого тупика и отмыться...
ибо надо все начинать сначала - а все фактики подделывались и подгонялись под определенных людей и складывались (правда не всегда)))) в какую-то картинку... а теперь все с начала.... (с*ки)
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19.11.2021 17:26 Ответить
В Белоруси исчезать бесследно начали конкуренты Лукашеску еще в 1999 году...,первым как ни странно был соратник Лукашеску, Захаренко который был министром внутьренних дел...,потом пошло поехало...исчезли бесследно Гончар,Красовский,в 2000 году исчез Дмитрий Завадский,друг Шеремета и коллега по работе на ТВ Белоруси...,позже Шеремет узнал как похищали и убивали Завадского,узнал и фамилии офицеров КГБ которые убивали Завадского...

Все похождения фюрера Лукашеску давно известны...,надо только мозги включить вместо майонеза...
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19.11.2021 17:34 Ответить
здається суддя голуб настільки зашкварена, що втрачати нічого
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19.11.2021 17:35 Ответить
После последних "выборов" в Белоруське в августе прошлого года бесследно исчезли более 1000 белорусов,среди них много молодых девушек...
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19.11.2021 17:42 Ответить
Крысу колхозную пора в Гаагу...
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19.11.2021 17:43 Ответить
Щось відчуваю, що компенсації тим людям будуть виплачувати платники податків.
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19.11.2021 17:43 Ответить
то , я пам"ятаю аваков рябошапка та зеленський анонсували, що ці троє вбили шеремета. Цікаво, хто їх під таку подлянку підставив? Це ж ганьба суцільна. Президент, прокурор та міністр - лошари.
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19.11.2021 17:47 Ответить
я не антисеміт.
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19.11.2021 20:01 Ответить
до сих пор еще нет ?

странный Вы человек !
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19.11.2021 20:38 Ответить
Христо Грозеву и Белингкету пора заняться хунтой колхозного Таракана...у подобных преступлений срока давности не бывает...
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19.11.2021 17:50 Ответить
тока вот где чичас найти красные кроссовки?
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19.11.2021 17:53 Ответить
Белоруская журналистка Катерина Андреева нашла по всей Белоруси пару сотен боевиков Лукашеску которые воевали на стороне обдроченцев ОРДЛО с 2014 года...,рано или поздно их Гсподь заберет навечно к себе в гости...книга Андреевой " Белорусский Донбасс" есть в свободной продаже...
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19.11.2021 18:01 Ответить
Зе работает на Луку и Путина.
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19.11.2021 18:05 Ответить
ЗЕ не працює, він відпочиває в "теплій ванні".
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19.11.2021 18:20 Ответить
за него дьЕрмак вкалывает
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19.11.2021 20:40 Ответить
Тянуть резину до бесконечности нельзя, лопнет. А с "резиной" по этому делу тяни не тяни, оно точно "лопнет". Это уже определилось, когда фигурантам изменили меру пресечения на более мягкую
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19.11.2021 18:18 Ответить
не лопнет, а даст по лбу тем кто тянул эту "резину"
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19.11.2021 20:45 Ответить
Аби ж то, бо ще отримають не по лобі, а підвищення по службі
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19.11.2021 21:51 Ответить
є така хитра наука - сопромат

вивчає силу удару по лобешніку розтягнутої резіни
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19.11.2021 22:43 Ответить
 
 