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Новости Экономика
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Ситуация с блокированием средств "зеленым" инвесторам по звонку из правительства уже повлияла на экономику Украины, - Гройсман

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Ситуация с блокированием средств

Выборочный и неполный расчет с производителями "зеленой" энергии за счет выпуска целевых еврооблигаций окажет негативное влияние на репутацию страны в глазах иностранных инвесторов и уже имеет влияние на экономику Украины.

Об этом заявил экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.

"По этому поводу пишет международная пресса. Я видел перепечатанные выдержки и оригинальные медиа международных авторитетных изданий – все кричат ​​караул. Пишут, что с Украиной нельзя иметь дело. Почему? Потому что наша власть совершенно небрежно относится к исполнению законов. Нравится частная компания, или нет – нужно действовать в соответствии с законами. Я представить себе не могу, чтобы я, как премьер-министр, снимал трубку и говорил руководителю банка или государственной компании, кому платить, а кому нет. Должны быть равные правила игры", – сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Гройсмана, текущая ситуация с погашением задолженности производителям энергии из возобновляемых источников отрицательно сказывается в целом на доверии к Украине.

"Когда заимствуют деньги у мировых международных структур для расчета за "зеленую" электроэнергию внутри страны, причем на выполнение договора, который действующие власти подписали со всеми игроками рынка, а потом часть отдают, а часть нет. Ведь определенная компания не нравится, потому что она возможно, несговорчивая в чем-то. Это не просто недопустимо, это негативно влияет на репутацию нашей страны", - отметил он.

Читайте также: ДТЭК готовит иски к международным судам из-за блокирования властями выплат по европейскому "зеленому" кредиту

Экс-премьер-министр Украины заявил, что ситуацию с использованием "телефонного права" для блокирования расчетов с "зелеными" производителями необходимо квалифицировать как коррупцию и давление на реальный бизнес. "Это огромная проблема для Украины. Она будет и уже отражается на экономике", - добавил он.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Политическое вмешательство в распределение средств "зеленых" облигаций подрывает доверие инвесторов к правительству, – Dragon Capital

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых "зеленых" еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.

В аналитическом отчете инвестиционной компании Concorde Capital говорится, что попытка властей давить на ДТЭК невыплатой еврооблигаций является необдуманным решением и будет иметь негативные последствия для Украины на внешних финансовых рынках.
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Топ комментарии
+8
як там Ігорь Валєріч, не хворіє?
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19.11.2021 17:41
+5
Я не зеленый слизняк, я не продаюсь.
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19.11.2021 17:56
+4
Адвокат каломойши?
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19.11.2021 17:52
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Гнойсман, на кого ты с Ахметков работаешь что подсираешь Украине? Таких ***** во время войны к стенке ставили без суда
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19.11.2021 17:36 Ответить
як там Ігорь Валєріч, не хворіє?
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19.11.2021 17:41 Ответить
Врач Ахметова?
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19.11.2021 17:49 Ответить
Адвокат каломойши?
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19.11.2021 17:52 Ответить
Затычка Ахметова?
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19.11.2021 17:54 Ответить
Я не зеленый слизняк, я не продаюсь.
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19.11.2021 17:56 Ответить
Полезный идиот?
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19.11.2021 18:04 Ответить
Не думаю. Ты, скорее всего, идейный дерьмаковец. Хотя, может быть, и на подсосе у жулика и бандита Бени. Одно другому у зеленой слизи не мешает.
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19.11.2021 18:06 Ответить
дуняша, как тебе удается одновременно у бени и у клоуна брать? два рта?
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19.11.2021 18:31 Ответить
У тебя в нике ошибка. В слове "shit "
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19.11.2021 17:44 Ответить
Это не ошибка а маскировка!
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19.11.2021 17:47 Ответить
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19.11.2021 17:49 Ответить
В дерьме живёшь, что связываешь с ним звучание?
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19.11.2021 17:52 Ответить
Да нет, в Бенином дерьме живешь ты. И с удовольствием его хаваешь.
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19.11.2021 17:55 Ответить
какое дерьмо, зелебобик? тебе сказали вчерашний ужин - значит ешь
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19.11.2021 18:32 Ответить
Гнойсман, не п****ди. МВФ одобрило Украине очередной транш. Так что обосрись от злобы со своими хозяевами. И вообще отрезать вас от общей сети и крутите ваши зельоные педали
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19.11.2021 17:38 Ответить
Да не, вроде нет тут ни Шефиров, ни Бени, ни Зельцмана.
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19.11.2021 17:45 Ответить
Ага. Гнойсман истинный козак
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19.11.2021 17:47 Ответить
Такой же, как Косоворотько и ваш хозяин Беня.
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19.11.2021 17:49 Ответить
А думка, що це малайський міжсобойчик у макітру не приходила?
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19.11.2021 18:01 Ответить
Жидомасоны?
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19.11.2021 18:03 Ответить
Достатньо подивитись хто володіє активами країни і як різні етнічні групи представлено у владі пропорційно їх чисельності.
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19.11.2021 18:08 Ответить
о, вот и всевидящее око. давай, выкладывай, не томи
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19.11.2021 18:33 Ответить
Інформація присутня у відкритих джерелах.
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19.11.2021 18:41 Ответить
дайвай джерела. десь запал твій подівся, ідейний борець з жидорептілоїдами
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19.11.2021 19:00 Ответить
Назвить призвіща не єврєїв у нашої владі
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19.11.2021 20:14 Ответить
лол. я не повинен нікому нічого доводити. я просив розкрити тему, хоч якось аргументувати. що я бачу? ниття
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19.11.2021 20:32 Ответить
а вдочерите тебе не треба?
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19.11.2021 20:56 Ответить
Почему из-за поребриковые тролли настолько глупы что палятся с первых комментариев???
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19.11.2021 17:46 Ответить
Кастинг на роль преза для Ахметова продолжается.
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19.11.2021 18:14 Ответить
Прохання до редакторів Цензору. Друзі, зверніть, будь ласка, увагу на один момент в тексті цієї теми: "Я бачив передруковані витримки і оригінальні медіа міжнародних авторитетних видань..." Тут, замість слова "витримки", доречно використати відмінювання українського слова "шпальти":"Я бачив передруковані шпальта...", бо слово "витримки" це пряма калька з російської, котра в цьому контексті робить речення кумедним, на кшталт російсько-українськго перекладу "Пол Маккартни - Підлога Маккартні". P.S. Між тим, дуже тішуся з того, що Цензор, нарешті, україномовний. Це дуже добре!
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19.11.2021 18:25 Ответить
Гройсман прав. Страна падает в пропасть.
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19.11.2021 18:37 Ответить
Це мабуть дежавю.
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19.11.2021 18:42 Ответить
Ну то что грося лег под ахметку и кошка не ходи такой же как зеплесень хитросделанный
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19.11.2021 19:10 Ответить
Сбитый льотчик, убери свою ботоферму из фб сначала, а потом варнякай.
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19.11.2021 20:51 Ответить
Хто б мені пояснив, навіщо Україні інвестиції від яких Україна має лише збитки, від яких ростуть ціни і в осінньо/зимовий максимум бракує потужності, хоча побудовано еквівалент восьми атомних блоків?
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19.11.2021 21:28 Ответить
гнойсман виліз повоняти. А цей покидьок в курсі СКІЛЬКИ в різних країнах коштує це зелене гівно? В євро. А зарплати в євро він дивився премер-херів? ЯК може бути в нас така ціна? Та й замути цю тему ригоублюдки для свого ринада махмедова. Рило не репне від бабла у інвесторів? Чи може гнойсман розкаже де в Україні є 100% ГАРАНТОВАНИЙ, безризиковий бізнес котрий відбивається за 3-4 роки повністю !!! ? крім цього не треба паритись, поклав і забув. Раз в місяць протерти від пилу та снігу зимою. ВСЕ. І ніяких нервів та роботи
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19.11.2021 21:36 Ответить
 
 