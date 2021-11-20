Ситуация с блокированием средств "зеленым" инвесторам по звонку из правительства уже повлияла на экономику Украины, - Гройсман

Выборочный и неполный расчет с производителями "зеленой" энергии за счет выпуска целевых еврооблигаций окажет негативное влияние на репутацию страны в глазах иностранных инвесторов и уже имеет влияние на экономику Украины.

Об этом заявил экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.

"По этому поводу пишет международная пресса. Я видел перепечатанные выдержки и оригинальные медиа международных авторитетных изданий – все кричат ​​караул. Пишут, что с Украиной нельзя иметь дело. Почему? Потому что наша власть совершенно небрежно относится к исполнению законов. Нравится частная компания, или нет – нужно действовать в соответствии с законами. Я представить себе не могу, чтобы я, как премьер-министр, снимал трубку и говорил руководителю банка или государственной компании, кому платить, а кому нет. Должны быть равные правила игры", – сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Гройсмана, текущая ситуация с погашением задолженности производителям энергии из возобновляемых источников отрицательно сказывается в целом на доверии к Украине.

"Когда заимствуют деньги у мировых международных структур для расчета за "зеленую" электроэнергию внутри страны, причем на выполнение договора, который действующие власти подписали со всеми игроками рынка, а потом часть отдают, а часть нет. Ведь определенная компания не нравится, потому что она возможно, несговорчивая в чем-то. Это не просто недопустимо, это негативно влияет на репутацию нашей страны", - отметил он.

Читайте также: ДТЭК готовит иски к международным судам из-за блокирования властями выплат по европейскому "зеленому" кредиту

Экс-премьер-министр Украины заявил, что ситуацию с использованием "телефонного права" для блокирования расчетов с "зелеными" производителями необходимо квалифицировать как коррупцию и давление на реальный бизнес. "Это огромная проблема для Украины. Она будет и уже отражается на экономике", - добавил он.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Политическое вмешательство в распределение средств "зеленых" облигаций подрывает доверие инвесторов к правительству, – Dragon Capital

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых "зеленых" еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.

В аналитическом отчете инвестиционной компании Concorde Capital говорится, что попытка властей давить на ДТЭК невыплатой еврооблигаций является необдуманным решением и будет иметь негативные последствия для Украины на внешних финансовых рынках.