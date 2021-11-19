Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела войсками РФ. С начала суток оккупанты 10 раз открывали огонь, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 10 раз открывали огонь на Донбассе, один украинский воин получил смертельное ранение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении Марьинки оккупанты вели огонь трижды, применяя артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм и 120 мм.

В сторону населенного пункта Лопаскино открывали огонь из минометов калибра 82 мм.

В районе Прицепиловки войска РФ открывали огонь из стрелкового оружия.

Возле Новомихайловки российские наемники обстреливали позиции украинских воинов из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

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Вблизи Катериновки враг вел обстрел дважды, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Возле Песков оккупанты задействовали станковые противотанковые гранатометы.

В направлении Авдеевки русские наемники вели огонь из минометов калибра 120 мм.

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В результате действий оккупантов один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.