Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела войсками РФ. С начала суток оккупанты 10 раз открывали огонь, - штаб ООС
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Российско-оккупационные войска с начала суток 10 раз открывали огонь на Донбассе, один украинский воин получил смертельное ранение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В направлении Марьинки оккупанты вели огонь трижды, применяя артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм и 120 мм.
В сторону населенного пункта Лопаскино открывали огонь из минометов калибра 82 мм.
В районе Прицепиловки войска РФ открывали огонь из стрелкового оружия.
Возле Новомихайловки российские наемники обстреливали позиции украинских воинов из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Катериновки враг вел обстрел дважды, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Возле Песков оккупанты задействовали станковые противотанковые гранатометы.
В направлении Авдеевки русские наемники вели огонь из минометов калибра 120 мм.
В результате действий оккупантов один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
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Світла пам'ять нашому Герою та щирі співчуття рідним та близьким 😪😪😪
Вічна пам'ять воїну.