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Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела войсками РФ. С начала суток оккупанты 10 раз открывали огонь, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела войсками РФ. С начала суток оккупанты 10 раз открывали огонь, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 10 раз открывали огонь на Донбассе, один украинский воин получил смертельное ранение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении Марьинки оккупанты вели огонь трижды, применяя артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм и 120 мм.

В сторону населенного пункта Лопаскино открывали огонь из минометов калибра 82 мм.

В районе Прицепиловки войска РФ открывали огонь из стрелкового оружия.

Возле Новомихайловки российские наемники обстреливали позиции украинских воинов из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

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Вблизи Катериновки враг вел обстрел дважды, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Возле Песков оккупанты задействовали станковые противотанковые гранатометы.

В направлении Авдеевки русские наемники вели огонь из минометов калибра 120 мм.

Также смотрите: Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела войск РФ. С начала суток враг 4 раза открывал огонь на Донбассе, - штаб ООС. ВИДЕО

В результате действий оккупантов один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
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Кожен божий день, або поранений або вбитий. Хлопці, а коли будете писати, мов за те, що нашого воїна було поранено, 10 орків було угроблено? Коли перестануть гинути наші воїни, якщо у нас перемиря? Для чого нам тоді Байрактари і Джавеліни? Чому розвідка не виловлює командування сепарні та не відправляє їх до Гіві та Мотороли? Наші вояки не жертвенні ягнята.
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19.11.2021 17:27 Ответить
Вже зовсім скоро зелена чувирла віддасть Україну ***** і війна закінчиться... Тому вони і не відповідають на обстріли і не спішать звільняти ОРДЛО.
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19.11.2021 18:03 Ответить
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19.11.2021 17:28 Ответить
В голові зеленого наркоші війни немає , так як вона закінчилась з приходом його до влади 😡

Світла пам'ять нашому Герою та щирі співчуття рідним та близьким 😪😪😪
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19.11.2021 17:42 Ответить
зєлі ніколи - він з Лєросом воює...

Вічна пам'ять воїну.
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19.11.2021 17:49 Ответить
Зе-наволоч, де "Байрактари"?!!!
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19.11.2021 17:46 Ответить
R.I.P
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19.11.2021 17:49 Ответить
Окопная война 8 лет это то что нам надо в 21ом веке!! Ничего, потерпите воины! Судя по поговорке, что и палка раз в год стреляет, следующая ответка Байрактарами через...342 дня!!
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19.11.2021 19:09 Ответить
Наши соболезнования.
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19.11.2021 19:44 Ответить
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20.11.2021 00:20 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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20.11.2021 11:13 Ответить
 
 