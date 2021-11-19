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Американский регулятор одобрил использование бустерных доз вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna для всех взрослых

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Американский регулятор одобрил использование бустерных доз вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna для всех взрослых

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) позволило применение бустерных доз вакцин против коронавируса компаний Pfizer-BioNTech и Moderna для всех взрослых.

Об этом говорится в пресс-релизах компаний, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Pfizer и BioNTech сегодня объявили, что FDA расширило разрешение на экстренное применение бустерной дозы их вакцины против COVID-19 для лиц старше 18 лет", - говорится в заявлении компаний Pfizer-BioNTech.

Компания Moderna также распространила аналогичный прессрелиз на своем сайте.

"Moderna сегодня объявила, что FDA расширило разрешение экстренного применения бустерной дозы ее вакцины против COVID-19 для всех взрослых 18 лет и старше", - отмечается в документе компании.

Дополнительную дозу этих вакцин можно вводить через шесть месяцев после первоначальной полноценной вакцинации одобренными препаратами FDA. Как сообщалось ранее, все вакцинированные однодозовой вакциной Johnson&Johnson в возрасте от 18 лет имеют право на получение бустера через два месяца после вакцинации.

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Главы компаний Pfizer Альберт Бурла и Moderna Стефан Бансель поблагодарили FDA за такое решение. Они подчеркнули, что данные об их препаратах свидетельствуют о том, что бустерный компонент вакцин имеет потенциал поддерживать высокий уровень защиты против COVID-19.

Ранее американский регулятор одобрил дополнительные дозы вакцин Pfizer и Moderna для лиц в возрасте 65 лет и старше, а также для людей 18-64 лет, подверженных риску тяжелого течения заболевания коронавирусом. Кроме того, введение бустерной дозы разрешали лицам, которые подвергаются заражению COVID-19 в связи с особенностями профессии.

Moderna ранее на этой неделе направила запрос FDA на разрешение применения ее бустерной дозы. Pfizer и BioNTech сделали соответствующий запрос на прошлой неделе.

Также читайте: Наличие антител к коронавирусу не является основанием для отказа от вакцинации, - Минздрав
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Топ комментарии
+8
Та що там той американський регулятор...
От наші антивакси розумніші за всіх !
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19.11.2021 17:30
+7
Ну,что дошло наконец до ширанутых, кто стоит за всем этим? А мы, как вы там называете,антиваксеры, будем по старинке, 3-4 раза в год болеть сезонными ОРВИ, с которыми стоит обратиться к семейному врачу, диагноз сразу будет ковид-19.
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19.11.2021 17:39
+6
Наступний етап - введення міжбустерних доз... Якась лажа з цією вакцинацією. Проти кору два рази за життя щеплюєшся і не хворієш. А тут скоро треба буде щеплюватись в режимі 24/7...
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19.11.2021 18:21
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Та що там той американський регулятор...
От наші антивакси розумніші за всіх !
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19.11.2021 17:30 Ответить
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19.11.2021 18:57 Ответить
Ну,что дошло наконец до ширанутых, кто стоит за всем этим? А мы, как вы там называете,антиваксеры, будем по старинке, 3-4 раза в год болеть сезонными ОРВИ, с которыми стоит обратиться к семейному врачу, диагноз сразу будет ковид-19.
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19.11.2021 17:39 Ответить
во время сезонных заболеваний ОРВИ где то около 10% заболевших болеют коронавирусом им диагноз ставится ОРВИ - данные 2005 г. Сейчас его ставят всем кто не привит , привитым табу - только ОРВИ
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19.11.2021 17:53 Ответить
будем по старинке, 3-4 раза в год болеть сезонными ОРВИ.
Если развивать иммунитет,заниматься спортом,пить чай с лимоном,разумно подбирать одежду(не переохлаждаться)можно вообще не болеть ОРВИ,как я например.
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19.11.2021 18:06 Ответить
Согласен, но не переохлаждаться и не болеть сезонными ОРВИ, не всегда получается. Даже если все лето проводил на природе и под солнцем, и ел кучу витаминов, осенью все равно происходит подстройка и настройка организма. Выражаясь современным языком, это как постоянные обновления антивирусных баз для антивируса. ну а насчет ширанутых, так они сами сделали свой выбор, заменив естественный иммунитет на жизнь от дозы к дозе. Короновирусом,которым вызывается большинство сезонных ОРВИ, можно болеть по несколько раз в год, но 80% людей этого даже не замечают, но если постоянно нагнетать панику, и кричать о новых и новых случаях заражения, то у многих просто едет крыша, и они согласны ширяться чем угодно.
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19.11.2021 18:42 Ответить
о, еще кто-то знает про обновление баз... редко когда услышишь...
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19.11.2021 18:51 Ответить
Дідовик, ти тепер Дудка?
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19.11.2021 19:02 Ответить
Ваша вакцинация защищает вас только до тех пор, пока не появятся новые варианты, тогда подготовка, которую дала вашей иммунной системе предыдущая вакцинация, становится обузой, поскольку ваша иммунная система вместо того, чтобы защищать вас, повышает риск заболевания. Единственный способ защитить себя - это послушно сделать следующую "обновленную" прошивку прививку, которая защитит вас на следующие несколько коротких месяцев. Вы становитесь постоянным наркозависимым потребителем вакцин. И вы должны постоянно надеяться на то, что в следующем году формула вакцины не окажется неправильной. Вам также лучше надеяться, что обновления смогут обеспечить вашу безопасность на неопределенный срок, потому что существует также риск, что обновления будут становиться все менее эффективными по мере накопления ошибок предыдущих прививок.
Это заставляет по-новому взглянуть на фразу "доверять ученым". Теперь ваша жизнь будет буквально отдана на их милость.
Я уже не говорю о том, какую замечательную сделку получили производители вакцин - они освобождены от ответственности, и если что-то пойдет не так, то именно они будут решать проблему… с помощью новых бустеров!
И с каждой вакцинацией вы будете снова и снова играть в русскую рулетку с побочными эффектами: смерть, аутоиммунные заболевания, реактивация спящих вирусов, неврологические повреждения, свертывание крови и т.д.
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19.11.2021 20:12 Ответить
Покайтесь черти окоянные! Анафема!

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19.11.2021 17:43 Ответить
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19.11.2021 17:57 Ответить
Наступний етап - введення міжбустерних доз... Якась лажа з цією вакцинацією. Проти кору два рази за життя щеплюєшся і не хворієш. А тут скоро треба буде щеплюватись в режимі 24/7...
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19.11.2021 18:21 Ответить
выпил - закуси вакциной

(это для рекламы)
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19.11.2021 18:53 Ответить
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19.11.2021 18:54 Ответить
Я постоянно на форуме как Андрей Дудка, если вы следите. Просто банить пытались кривыми руками несколько раз.
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19.11.2021 19:05 Ответить
Це відповідь для порохобандерівця про ДІДОВИКА.
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19.11.2021 19:09 Ответить
м-дя... жалко, что вакцина не передается половым путем... от желающих привиться отбоя бы не было)))
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19.11.2021 19:21 Ответить
Ляшко про бустерне вакцинування: воно буде
"Третя, бустерна доза, в Україні буде. Але пріоритетом для влади і для всіх зараз має бути вакцинація принаймні першими дозами. Чим більше українців будуть вакциновані двома дозами, тим буде краща епідситуація в країні. Ми перейдемо на бустер, коли вакцинуємо щонайменше 60% українців принаймні однією дозою", - сказав Ляшко.
https://www.5.ua/suspilstvo/liashko-rozpoviv-koly-ukraintsiv-pochnut-shchepliuvaty-tretoiu-dozoiu-covid-vaktsyny-261109.html

Джулиус Ричел
Ваша бустерная жизнь: как бигфарма внедряет абонентскую модель рентабельности
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top
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19.11.2021 19:34 Ответить
Коронавирусы, как и другие респираторные вирусы, постоянно производят бесконечный конвейер "вариантов", что делает невозможным длительный стадный иммунитет. Варианты - это нормально. Тревога, которую бьют наши органы здравоохранения по поводу "вариантов", и притворное сострадание фармацевтических компаний, спешащих разработать свежие бустеры, способные бороться с вариантами, - это фарс, такой же, как преувеличенное удивление по поводу восхода солнца на востоке.
Как сказал бывший комиссар FDA Скотт Готтлиб, который входит в совет директоров компании Pfizer: "Изначально предполагалось, что эти вакцины существенно снизят риск смерти, тяжелого течения болезни и госпитализации. И это были данные, которые были получены в ходе первоначальных клинических испытаний". Каждый студент первого курса медицинского факультета знает, что невозможно получить стадный иммунитет от вакцины, которая не останавливает инфекцию.
Другими словами, по своей конструкции эти вакцины не могут ни предохранить вас от заражения инфекцией, ни предотвратить передачу инфекции от вас кому-то другому. Они никогда не были способны создать стадный иммунитет.
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top
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19.11.2021 19:43 Ответить
Массовый Переполох в Европе.
https://www.youtube.com/watch?v=2Dyf_1NhkmI&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
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19.11.2021 20:03 Ответить
набежали расеянские боты-антивакционеры.
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20.11.2021 08:12 Ответить
Угроза из советской коммедии-"Всю жизнь на лекарства работать будешь!", звучит уже те так смешно...
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21.11.2021 10:44 Ответить
 
 