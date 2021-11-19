Американский регулятор одобрил использование бустерных доз вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna для всех взрослых
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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) позволило применение бустерных доз вакцин против коронавируса компаний Pfizer-BioNTech и Moderna для всех взрослых.
Об этом говорится в пресс-релизах компаний, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Pfizer и BioNTech сегодня объявили, что FDA расширило разрешение на экстренное применение бустерной дозы их вакцины против COVID-19 для лиц старше 18 лет", - говорится в заявлении компаний Pfizer-BioNTech.
Компания Moderna также распространила аналогичный прессрелиз на своем сайте.
"Moderna сегодня объявила, что FDA расширило разрешение экстренного применения бустерной дозы ее вакцины против COVID-19 для всех взрослых 18 лет и старше", - отмечается в документе компании.
Дополнительную дозу этих вакцин можно вводить через шесть месяцев после первоначальной полноценной вакцинации одобренными препаратами FDA. Как сообщалось ранее, все вакцинированные однодозовой вакциной Johnson&Johnson в возрасте от 18 лет имеют право на получение бустера через два месяца после вакцинации.
Главы компаний Pfizer Альберт Бурла и Moderna Стефан Бансель поблагодарили FDA за такое решение. Они подчеркнули, что данные об их препаратах свидетельствуют о том, что бустерный компонент вакцин имеет потенциал поддерживать высокий уровень защиты против COVID-19.
Ранее американский регулятор одобрил дополнительные дозы вакцин Pfizer и Moderna для лиц в возрасте 65 лет и старше, а также для людей 18-64 лет, подверженных риску тяжелого течения заболевания коронавирусом. Кроме того, введение бустерной дозы разрешали лицам, которые подвергаются заражению COVID-19 в связи с особенностями профессии.
Moderna ранее на этой неделе направила запрос FDA на разрешение применения ее бустерной дозы. Pfizer и BioNTech сделали соответствующий запрос на прошлой неделе.
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От наші антивакси розумніші за всіх !
Если развивать иммунитет,заниматься спортом,пить чай с лимоном,разумно подбирать одежду(не переохлаждаться)можно вообще не болеть ОРВИ,как я например.
прошивкупрививку, которая защитит вас на следующие несколько коротких месяцев. Вы становитесь постоянным наркозависимым потребителем вакцин. И вы должны постоянно надеяться на то, что в следующем году формула вакцины не окажется неправильной. Вам также лучше надеяться, что обновления смогут обеспечить вашу безопасность на неопределенный срок, потому что существует также риск, что обновления будут становиться все менее эффективными по мере накопления ошибок предыдущих прививок.
Это заставляет по-новому взглянуть на фразу "доверять ученым". Теперь ваша жизнь будет буквально отдана на их милость.
Я уже не говорю о том, какую замечательную сделку получили производители вакцин - они освобождены от ответственности, и если что-то пойдет не так, то именно они будут решать проблему… с помощью новых бустеров!
И с каждой вакцинацией вы будете снова и снова играть в русскую рулетку с побочными эффектами: смерть, аутоиммунные заболевания, реактивация спящих вирусов, неврологические повреждения, свертывание крови и т.д.
(это для рекламы)
"Третя, бустерна доза, в Україні буде. Але пріоритетом для влади і для всіх зараз має бути вакцинація принаймні першими дозами. Чим більше українців будуть вакциновані двома дозами, тим буде краща епідситуація в країні. Ми перейдемо на бустер, коли вакцинуємо щонайменше 60% українців принаймні однією дозою", - сказав Ляшко.
https://www.5.ua/suspilstvo/liashko-rozpoviv-koly-ukraintsiv-pochnut-shchepliuvaty-tretoiu-dozoiu-covid-vaktsyny-261109.html
Джулиус Ричел
Ваша бустерная жизнь: как бигфарма внедряет абонентскую модель рентабельности
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top
Как сказал бывший комиссар FDA Скотт Готтлиб, который входит в совет директоров компании Pfizer: "Изначально предполагалось, что эти вакцины существенно снизят риск смерти, тяжелого течения болезни и госпитализации. И это были данные, которые были получены в ходе первоначальных клинических испытаний". Каждый студент первого курса медицинского факультета знает, что невозможно получить стадный иммунитет от вакцины, которая не останавливает инфекцию.
Другими словами, по своей конструкции эти вакцины не могут ни предохранить вас от заражения инфекцией, ни предотвратить передачу инфекции от вас кому-то другому. Они никогда не были способны создать стадный иммунитет.
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top
https://www.youtube.com/watch?v=2Dyf_1NhkmI&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5