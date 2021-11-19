Американский регулятор одобрил использование бустерных доз вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna для всех взрослых

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) позволило применение бустерных доз вакцин против коронавируса компаний Pfizer-BioNTech и Moderna для всех взрослых.

Об этом говорится в пресс-релизах компаний, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Pfizer и BioNTech сегодня объявили, что FDA расширило разрешение на экстренное применение бустерной дозы их вакцины против COVID-19 для лиц старше 18 лет", - говорится в заявлении компаний Pfizer-BioNTech.

Компания Moderna также распространила аналогичный прессрелиз на своем сайте.

"Moderna сегодня объявила, что FDA расширило разрешение экстренного применения бустерной дозы ее вакцины против COVID-19 для всех взрослых 18 лет и старше", - отмечается в документе компании.

Дополнительную дозу этих вакцин можно вводить через шесть месяцев после первоначальной полноценной вакцинации одобренными препаратами FDA. Как сообщалось ранее, все вакцинированные однодозовой вакциной Johnson&Johnson в возрасте от 18 лет имеют право на получение бустера через два месяца после вакцинации.

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Главы компаний Pfizer Альберт Бурла и Moderna Стефан Бансель поблагодарили FDA за такое решение. Они подчеркнули, что данные об их препаратах свидетельствуют о том, что бустерный компонент вакцин имеет потенциал поддерживать высокий уровень защиты против COVID-19.

Ранее американский регулятор одобрил дополнительные дозы вакцин Pfizer и Moderna для лиц в возрасте 65 лет и старше, а также для людей 18-64 лет, подверженных риску тяжелого течения заболевания коронавирусом. Кроме того, введение бустерной дозы разрешали лицам, которые подвергаются заражению COVID-19 в связи с особенностями профессии.

Moderna ранее на этой неделе направила запрос FDA на разрешение применения ее бустерной дозы. Pfizer и BioNTech сделали соответствующий запрос на прошлой неделе.

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