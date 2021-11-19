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Только 15% больных коронавирусом нуждаются в лечении антибиотиками, но принимают их 75%, - профессор

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Только 15% больных коронавирусом нуждаются в лечении антибиотиками, но принимают их 75%, - профессор

Только около 15% больных ковидом нуждаются в лечении антибиотиками, но принимают их 75% больных.

Об этом сообщил профессор, заведующий кафедрой клинической фармакологической и клинической фармации Национального медицинского университета Николай Хайтович на пресс-брифинге в Центре общественного здоровья, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.

Такое активное потребление антибиотиков способствует образованию нечувствительной к ним флоры. Это, в свою очередь, приводит к нежеланию фармацевтических компаний заниматься разработкой противомикробных препаратов, поскольку через 2-3 года активного употребления такое лекарство теряет эффективность.

Национальный специалист ВОЗ по профилактике инфекций и инфекционного контроля Аркадий Водяник добавил, что в мире каждый год примерно 700 000 человек умирают от инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам микроорганизмами.

Он отметил, что нерациональное использование антимикробных препаратов для лечения вирусных инфекций, таких как грипп или COVID-19, ускоряет развитие нечувствительности к антибиотикам.

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По словам Водяника, если темпы роста устойчивости к антибиотикам не будут замедлены, то в 2050 году ежегодная смертность от антимикробной резистентности будет составлять не менее 10 миллионов случаев в мире.

Руководитель отдела антимикробной резистентности и инфекционного контроля Центра общественного здоровья Роман Колесник напомнил, что в Украине с апреля следующего года купить антибиотики можно будет только по электронному рецепту. Это регулируется приказом Минздрава №1971.

Также читайте: В ВОЗ предлагают лечить COVID-19 с помощью антител

"С 1 апреля 2022 года все антибиотики и антимикробные средства будут выпускаться исключительно по электронному рецепту", – отметил он.

В МОЗ предполагается, что таким образом каждое назначение семейного врача или педиатра будет взвешенным и контролируемым, а практике самолечения будет положен конец.

Эксперты в очередной раз подчеркнули, что не следует употреблять антибиотики без назначения врача. При назначении антибиотиков следует четко соблюдать дозировку и длительность приема.
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Топ комментарии
+11
Да не короновирус поставил раком человечество, а те продажные политики, которые включились в игру фармкоорпораций.
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19.11.2021 18:02
+6
Медицина в мире в полное жопе. Зато триллионы долларов тратятся на космические программы и прочюю хрень. На кой хер нам Марс, если достаточно безобидный вирус раком человечество поставил. Тут еще и микробы могут уйму проблем создать
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19.11.2021 17:53
+4
А пусть теперь скажет, скольким из этих 75% антибиотики прописали наши проффесиональные семейные "дохтора"...
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19.11.2021 19:40
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Медицина в мире в полное жопе. Зато триллионы долларов тратятся на космические программы и прочюю хрень. На кой хер нам Марс, если достаточно безобидный вирус раком человечество поставил. Тут еще и микробы могут уйму проблем создать
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19.11.2021 17:53 Ответить
Тут еще и микробы могут уйму проблем создать
Уважаемый антиваксер, не надо путать микробы с вирусами. Не вакцинируся, пожалуйста. Атмосфера мира станет чище...
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19.11.2021 19:41 Ответить
Пандемия (эпидемия) по определению ВОЗ это когда одновременно болеют более 5% населения. За два года переболело в сумме всего 7%, то есть примерно в 100 раз меньше порога. Делаем выводы.
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19.11.2021 19:55 Ответить
Там вверху циферки померших каждый день, которые тоже "делали выводы", да видать не те.
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19.11.2021 21:44 Ответить
Ежедневная естественная убыль а Украине- 1500 человек.Но от гриппа умирают больше всего,если верить СМИ
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19.11.2021 21:53 Ответить
Не надо "верить СМИ", надо взять держстат и посмотреть самому - http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/arh_kpops2020_u.html
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19.11.2021 21:56 Ответить
Давай ссылку на такие публикации.
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19.11.2021 22:00 Ответить
Давай ссылку на это определение. А то перепевкам антиваксеров веры нет.
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19.11.2021 21:58 Ответить
Да, ты прав. Глава ВОЗ сказал, что нужно всего 20 миллиардов долларов, чтобы привить вакциной неразвитые страны типа Африки. Кто-нибудь их дал? Нет! Не Илон Маск, Не Бил Гейтс.
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19.11.2021 22:46 Ответить
Да не короновирус поставил раком человечество, а те продажные политики, которые включились в игру фармкоорпораций.
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19.11.2021 18:02 Ответить
К сожалению нет. Смертность короны около 2 процентов. Если бы карантина по всему миру не было бы уже погибли бы десятки миллионов людей
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19.11.2021 18:06 Ответить
Вы сейчас раскрываете антиваксам скаральные знания, доступные только избранным - арифметику начальной школы)
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19.11.2021 21:45 Ответить
Розбійник який плохо чує@KVQuarantine



Мій кузен, в якого тато і мама померли від коронавірусу, - продовжує присилати мені антиваксерські відоси з росконтенту ютуба.
Його бізнес вчора прикрили, а працівників розігнали, бо всі - антиваксери.
Працював у сфері медицини в Трускавці - мав якийсь свій кабінет
Він якийсь медбрат-фельшер чи шо. Ну, але медкабінет для реабілітації травмованих відкрив, докторський халат носив.
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19.11.2021 18:02 Ответить
Вирус лечат антибиотиками? Я что то пропустил в этой жизни?
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19.11.2021 18:10 Ответить
Может быть бактериальное осложнение как и после орз или гриппа, которое и лечат антибиотиками
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19.11.2021 18:14 Ответить
Именно это бактериальное вторичное заражение на фоне ослабленного организма и есть самым опасным
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19.11.2021 18:34 Ответить
Посмотрите сколько кашляющих круглый год. Это хроническая инфекция. И антибиотики нужны.
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19.11.2021 19:33 Ответить
Да-да. При пневмонии вирусной и тем более грибковой природы они помогают... быстрее пациента в гроб загнать.
Про выработку резистентных штаммов патогенных бактерий скромно промолчим. Это отдельная весьма печальная тема.
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19.11.2021 22:04 Ответить
При многих заболеваниях людям годами назначают антибиотики. Кстати больше всего от резистентных штаммов погибают в США, где все лекарства по рецепту.
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19.11.2021 22:48 Ответить
Вначале пусть ответят почему столько людей кашляют круглый год.
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22.11.2021 18:41 Ответить
Эта вакцинация к медицине не имеет отношения, просто по другому невозможно было бы всем приклеить куар код, а именно это их цель, а никак не здоровье людей. И им, падлам от медицины дан приказ молчать ! Ну а кем догадайтесь сами..Все на поверхности..
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19.11.2021 19:58 Ответить
Всем лаборантам всех лабораторий мира тоже дан приказ молчать? Всем учёным во всех университетах мира тоже дан приказ молчать? Во всех странах, от Аргентины и ЮАР до Японии и Швеции? Всё на поверхности, тут я согласен. На поверхности IQ 73 антиваксеров.
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19.11.2021 21:47 Ответить
я устал повторять - ЭПИДЕМИИ и ТЕМ БОЛЕЕ ПАНДЕМИИ НЕТУ !!! вируса кста тоже нету !!! это химический пневмонит !!
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20.11.2021 00:00 Ответить
Несомненно. Вы, главное, не переживайте так. Земля плоская, я сам видел. А Солнце вращается вокруг Земли, это же очевидно - встаёт на востоке, садится на западе. Правы были средневековые инквизиторы, ой правы. Знали они больше нас.
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20.11.2021 00:04 Ответить
А пусть теперь скажет, скольким из этих 75% антибиотики прописали наши проффесиональные семейные "дохтора"...
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19.11.2021 19:40 Ответить
или еще такая фишка... назначают что-то супер-пупер-раскрученное... но дорогое (придешь посмотришь аналоги...мать моя женщина...так можно ж в 2-3 раза дешевле купить... и ведь действующее вещество одинаковое... но вот почему-то за мой кошель никто не думает)
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19.11.2021 19:45 Ответить
Я вот одного не могу понять:
Антибиотики, это же средство, которым одни бактерии борются с другими бактериями.
И они это делают миллионы лет!
Так почему, у бактерий получается это делать так долго?
А как только человек начинает применять антибиотики, так сразу появляются иммунные к ним бактерии?!
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19.11.2021 19:45 Ответить
Потому что лишь мизерное число природных организмов способно продуцировать антибиотики.
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19.11.2021 21:52 Ответить
Бактерии создают защитные пленки.
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19.11.2021 22:44 Ответить
75%...или73%,рейт завышен...
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19.11.2021 19:48 Ответить
В Польше собрались адвокаты,врачи, учёные. Они начали подготовку к всемирному судебному процессу Нюрбенг 2 против нарушения прав и свобод людей. И Польша уже отменяет - поголовную вакцинацию, ковид-паспорта и всякие ограничения прав и свобод...

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19.11.2021 19:50 Ответить
джерело
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19.11.2021 20:17 Ответить
я не буду рыться найди сам..(там заработала правительственная следственная комиссия по Ковиду и они пригласили к себе всех тех о ком написано выше для работы и помощи.. найди все есть в открытом доступе)
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19.11.2021 20:21 Ответить
Слив засчитан.
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20.11.2021 00:05 Ответить
Але не треба забувати, що овцинацію мають пройти всі. Україна відстає. В США вже роблять уколи дітям, які взагалі не хворіють. А в Мосоквії без коду не пройти не проїхати. Всюди демократія. Давайте, вперед ! Всі на овцинацію від хвороби, від якої навіть не потрібно лікування.
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19.11.2021 20:14 Ответить
лікування потрібно, але не всім
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19.11.2021 20:18 Ответить
я хотів додати слово "більшості". Але забув.
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19.11.2021 20:29 Ответить
Таким ідіотам чи провокаторам як ти, придурок, "овцинацію" вже провели - при народженні
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19.11.2021 23:40 Ответить
Придурок це той, який перетворившись у налакану вівцю, біжить на скотобойню.
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20.11.2021 00:49 Ответить
Буду краток, вы же толком раннюю стадию ее лечите, предпочитая сразу на кислород. Вот и эффект.
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19.11.2021 20:37 Ответить
Наблюдение среди знакомых. Все кто начал принимать антибиотик на 2-й-3-й день прошли вирус достаточно легко. Кто тянул 7 дней без антибиотиков , получали тяжелый вирус, а некоторые попадали и на кислород.
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19.11.2021 21:06 Ответить
Брехня, не антібіотики. А всі рецептурні ліки будуть с березня 22 року тільки за рецептом по цьому закону. Хочу на це побачить, як родичі у лікарнях будуть спасати своїх хворих рідних, коли їм на клаптику бумаги напишуть, що требе принести, без рецепту.
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19.11.2021 22:42 Ответить
Их прописывает лечащий врач, оно же семейный доктор..я тоже с дуру жрал...А оказалось это просто перестраховка...И врачу к сожалению доверяют
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19.11.2021 22:59 Ответить
В лечении вируса антибиотиками не нуждается никто!
Антибио́тики (от др. -греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») - антибактериальные лекарственные препараты (с) Вики
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20.11.2021 09:06 Ответить
 
 