Только 15% больных коронавирусом нуждаются в лечении антибиотиками, но принимают их 75%, - профессор
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Только около 15% больных ковидом нуждаются в лечении антибиотиками, но принимают их 75% больных.
Об этом сообщил профессор, заведующий кафедрой клинической фармакологической и клинической фармации Национального медицинского университета Николай Хайтович на пресс-брифинге в Центре общественного здоровья, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.
Такое активное потребление антибиотиков способствует образованию нечувствительной к ним флоры. Это, в свою очередь, приводит к нежеланию фармацевтических компаний заниматься разработкой противомикробных препаратов, поскольку через 2-3 года активного употребления такое лекарство теряет эффективность.
Национальный специалист ВОЗ по профилактике инфекций и инфекционного контроля Аркадий Водяник добавил, что в мире каждый год примерно 700 000 человек умирают от инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам микроорганизмами.
Он отметил, что нерациональное использование антимикробных препаратов для лечения вирусных инфекций, таких как грипп или COVID-19, ускоряет развитие нечувствительности к антибиотикам.
По словам Водяника, если темпы роста устойчивости к антибиотикам не будут замедлены, то в 2050 году ежегодная смертность от антимикробной резистентности будет составлять не менее 10 миллионов случаев в мире.
Руководитель отдела антимикробной резистентности и инфекционного контроля Центра общественного здоровья Роман Колесник напомнил, что в Украине с апреля следующего года купить антибиотики можно будет только по электронному рецепту. Это регулируется приказом Минздрава №1971.
"С 1 апреля 2022 года все антибиотики и антимикробные средства будут выпускаться исключительно по электронному рецепту", – отметил он.
В МОЗ предполагается, что таким образом каждое назначение семейного врача или педиатра будет взвешенным и контролируемым, а практике самолечения будет положен конец.
Эксперты в очередной раз подчеркнули, что не следует употреблять антибиотики без назначения врача. При назначении антибиотиков следует четко соблюдать дозировку и длительность приема.
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Уважаемый антиваксер, не надо путать микробы с вирусами. Не вакцинируся, пожалуйста. Атмосфера мира станет чище...
Мій кузен, в якого тато і мама померли від коронавірусу, - продовжує присилати мені антиваксерські відоси з росконтенту ютуба.
Його бізнес вчора прикрили, а працівників розігнали, бо всі - антиваксери.
Працював у сфері медицини в Трускавці - мав якийсь свій кабінет
Він якийсь медбрат-фельшер чи шо. Ну, але медкабінет для реабілітації травмованих відкрив, докторський халат носив.
Про выработку резистентных штаммов патогенных бактерий скромно промолчим. Это отдельная весьма печальная тема.
Антибиотики, это же средство, которым одни бактерии борются с другими бактериями.
И они это делают миллионы лет!
Так почему, у бактерий получается это делать так долго?
А как только человек начинает применять антибиотики, так сразу появляются иммунные к ним бактерии?!
Антибио́тики (от др. -греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») - антибактериальные лекарственные препараты (с) Вики