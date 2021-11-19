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Мать 16-летнего виновника ДТП в Харькове: Хочу, чтобы закон был один для всех

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мать 16-летнего виновника ДТП в Харькове: Хочу, чтобы закон был один для всех

Мать Николая Харьковского Марина Дегтяр утверждает, что ее сын находится в СИЗО на общих условиях, и она даже не может передать ему кроссовки.

Об этом она заявила в эфире телеканала "Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Женщина присоединилась к программе из Германии по видеосвязи.

"Хотела бы попросить прощения у близких людей погибшего человека, у потерпевших. Я постараюсь сделать всё возможное, что в моих силах, для помощи этим людям", - сказала она.

По словам Дегтяр, автомобиль, на котором подросток попал в ДТП, принадлежит ей. Она говорит, что когда ехала из Украины, забрала с собой документы на машину, а ее саму оставила с запасным комплектом ключей на СТО.

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"Никакого права, разрешения или тем более передача руля, документов или ключей сыну никогда мною не производилась. Отец Коли не имеет прав, не водит машину. Единственный водитель в семье - я", - подчеркнула она.

На вопрос о том, каким она видит наказание для своего сына, женщина ответила так: "Какое не вынесет решение суд, какой приговор не будет вынесен - мы примем любое решение. Я просто хочу, чтобы закон был одинаков ко всем людям в данной категории преступлений".

"В интернете пишут, что мы предлагаем какие-то деньги. Мы не предлагаем никому никакие деньги, взять на себя вину или выкупить. Николай находится в СИЗО без телефона, без какой-либо техники. Более того: я не могу ему даже передать кроссовки, потому что это невозможно, мне объяснили. Не принимают кроссовки. То есть, никаких поблажек ему нет", - добавила она.

Читайте также: Смертельное ДТП в Харькове: родителей 16-летнего водителя Infiniti Харьковского могут судить по двум статьям, предусматривающим лишение свободы до 5 лет

Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.
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Топ комментарии
+36
А за стрілянину хто його відмазав ?
Невже такий суддя добряк попався ?
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19.11.2021 18:00
+34
Угу. Если б "закон был один для всех"(с), то этого ублюдка малолетнего закрыли бы еще по предыдущей статье, и люди остались бы живы...
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19.11.2021 18:06
+22
Дайте этой дуре почитать творчество ее выпердка
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19.11.2021 18:06
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А за стрілянину хто його відмазав ?
Невже такий суддя добряк попався ?
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19.11.2021 18:00 Ответить
Ну так еще ж есть отец)
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19.11.2021 18:04 Ответить
Как кто? Бенджамин Франклин разумеется…
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19.11.2021 18:18 Ответить
Там без Стивена Гровера Кливленда наверное не обошлось.
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19.11.2021 21:10 Ответить
так оружие же не его - на мать наверное записано.
а отец вообще им пользоваться не умеет.
оставили наверное в автосервисе с запасной обоймой.....
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19.11.2021 19:13 Ответить
А мозги не пробовала передать?
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19.11.2021 21:08 Ответить
Тепер воно згадало про закон,а де ти було до цього?...
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19.11.2021 18:01 Ответить
Дайте этой дуре почитать творчество ее выпердка
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19.11.2021 18:06 Ответить
Угу. Если б "закон был один для всех"(с), то этого ублюдка малолетнего закрыли бы еще по предыдущей статье, и люди остались бы живы...
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19.11.2021 18:06 Ответить
да класика жанру - мамка бросила. батько займався сином як мiг
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19.11.2021 18:38 Ответить
З її слів виходить що все ж таки машину дійсно викрали у неї і це був її син. І виявилось це, після того як батькам теж оголосили підозру. Не хоче сідати, все на синка валить.
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19.11.2021 18:10 Ответить
ну так якщо докiв нe найдуть пeрeдачi то будe чиста
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19.11.2021 18:40 Ответить
Малого й сімейку перевіряли на зв'язки з наркоторгівлею? Дуже схоже, зазвичай такі й не вживають.
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19.11.2021 18:11 Ответить
Если бы закон работал, Коленьке ещё можно было бы навесить угон, или маме с папой соучастие
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19.11.2021 18:13 Ответить
Просто агница божия. Если не смотреть на рожу и биографию...
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19.11.2021 18:20 Ответить
так то оно и есть, для усих харьковских закин един, так же зактн един для усих остальных
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19.11.2021 18:21 Ответить
Родила выродка и хочет "один закон на всех". А про закон совести слышала? Твой ублюдок убил людей, ему пожизненное светит, а она хрюкает о "справедливости". Справедливость тут - это "вышка" и этого тоже будет мало.
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19.11.2021 18:24 Ответить
Ну так он и так наравне со всеми в в общей камере СИЗО.
Бойтесь исполнения своих желаний!
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19.11.2021 18:27 Ответить
На наркоту взяли кровь у этого утырка? Или до сих пор расшаркиваются перед сопляком?
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19.11.2021 18:28 Ответить
совершенное с особым цинизмом, поправ нормы морали, культивируя собственную исключительность и безнаказанность. На испытательном сроке за прошлое преступление.
какие уж тут общие основания, мамаша.
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19.11.2021 18:29 Ответить
не верю ни одному ее слову.... вот не верю и все !
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19.11.2021 18:33 Ответить
Пытается выглядеть простушкой.Для видео срочно умылась и прическу попроще..
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19.11.2021 18:41 Ответить
Нерадивой мамаше надо не много хотеть, а вовремя воспитывать своё малость недоделанное чадо, которое доигралось до жертв и требует срочной изоляции от общества лет на 5 минимум, без руля и желательно без Интернета, чтобы трезветь быстрее и соображать, что такое хорошо, а что плохо
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19.11.2021 18:45 Ответить
Для для невинно вбитих і убивць закон не той самий.
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19.11.2021 18:58 Ответить
передай йому вазєлін...
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19.11.2021 19:11 Ответить
Послушал интервью мамаши. Делаю вывод.
Писта. Пистит. Еще и сваливает вину на работников СТО, где должна была стоять машина.
Там еще и дружки Колиньки есть. Баба якась. Не понял кто она. Но очень пыталась создать картину, что семейка Коленьки самая обычная, и не какая не заможня.
Так вот. И эти все чучелы пистуны.
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19.11.2021 19:15 Ответить
бл. с самого начала , когда случилось это страшное несчастье , мучает один вопрос , почему этого придурка называют мажором ? малолетний безпредельщик , хуцпист в полном понимании , но не мажор , папа мясом на рынке торгует , мама в австрии на заробітках. .. мажор это когда , рюкзаки и все такое , а это просто малолетний уйо бок , который сидеть должен по полной ..но не мажор .
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19.11.2021 19:29 Ответить
А як же він тоді забрав авто зі СТО ?
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19.11.2021 20:10 Ответить
Дуже шкода, що ця потвора не сдохла.
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19.11.2021 21:10 Ответить
Хочу, чтобы закон был один для всех
За убийство в ДТП Зайцеву уже посадили, значит один уже использован?
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20.11.2021 09:09 Ответить
как заговорила когда ей тоже срок начал светить
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20.11.2021 11:10 Ответить
Скоти. Бісяться з жиру. І таких же скотів плодять...
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20.11.2021 16:23 Ответить
 
 