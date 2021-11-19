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Канада одобрила использование вакцины от коронавируса Pfizer для детей 5-11 лет

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Канада одобрила использование вакцины от коронавируса Pfizer для детей 5-11 лет

Органы здравоохранения Канады разрешили прививать вакциной Pfizer/BioNTech от COVID-19 детей в возрасте 5 - 11 лет.

Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении, опубликованном на сайте канадского правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это первая вакцина против COVID-19, одобренная для использования в Канаде среди этой возрастной группы, и (данное решение - ИФ) знаменует важнейшую веху в борьбе с COVID-19", - отмечается в пресс-релизе.

В заявлении напоминается, что власти одобрили эту вакцину для лиц 16 лет и старше 9 декабря 2020 года, а для детей 12 - 15 лет - 5 мая 2021 года.

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Согласно пресс-релизу, тщательный научный анализ позволил сделать вывод, что польза от применения вакцины среди детей 5 - 11 лет перевешивает сопутствующие риски. Результаты клинических испытаний показали, что иммунная реакция при введении препарата детям 5 - 11 лет сопоставима с эффектом, наблюдавшимся среди лиц 16 - 25 лет. Эффективность вакцины в возрастной группе 5 - 11 лет оказалась на уровне 90,7%, серьезных побочных реакций не зафиксировано.

В то же время Минздрав Канады обязал разработчиков вакцины Pfizer/BioNTech продолжать предоставлять информацию в ведомство по поводу безопасности и эффективности прививки среди этой молодой группы населения.

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Также Минздрав Канады и Агентство общественного здравоохранения Канады пообещали продолжать внимательно следить за безопасностью этой вакцины и предпринимать меры в случае появления соответствующих опасений.
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Топ комментарии
+10
Ось і подивимось, найближчим часом, на кількість нових випадків та госпіталізацій.
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19.11.2021 18:14
+8
До нормального життя?
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19.11.2021 18:19
+6
Ну можна й зараз. Якщо там залишились самі вакциновані, а саме так ви написали, то звідки ж тоді 2681 новий випадок за 18 листопада?
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19.11.2021 19:33
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Судячи з усього, канадійці, як розумна нація, випхала з країни всіх невакциованих "адекватів"
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19.11.2021 18:07 Ответить
Ось і подивимось, найближчим часом, на кількість нових випадків та госпіталізацій.
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19.11.2021 18:14 Ответить
Так уже можна порівнювати. Нас і Канаду.
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19.11.2021 18:22 Ответить
Ну можна й зараз. Якщо там залишились самі вакциновані, а саме так ви написали, то звідки ж тоді 2681 новий випадок за 18 листопада?
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19.11.2021 19:33 Ответить
Коли ви вже поумнішаєте?) Вакцина захищає не від хвороби, а від тяжкого перебігу. Подивись, скільки у Канаді смертей? Усього 6 , Карл, шість!! Да і навіть 2 тисячі випадків, краще ніж 20 тисяч випадків, чи ні?
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19.11.2021 22:35 Ответить
Вакцина захищає не від хвороби, а від тяжкого перебігу.

 Рік тому виробники вакцин обіцяли геть інше.
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20.11.2021 09:09 Ответить
неправда, пруфи? Вакцина не может физически защитить от заражения. Нет ни от одной болезни таких вакцин.
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20.11.2021 20:18 Ответить
В Україні вакциновано тільки 20% громадян - і фактично перше місце у світі за смертністю. Нагадай, на якому місці Канада за смертністю?
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19.11.2021 18:50 Ответить
Ти дійсно вважаєш що я буду вести діалог з "людиною" що пише ось це?:

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19.11.2021 20:16 Ответить
Канада на 50-му місці) Вчора було лише 6 смертей із 1500 заражень.
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19.11.2021 22:36 Ответить
У меня все знакомые в Канаде вацинировались.
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20.11.2021 20:18 Ответить
А их у вас аж ОДИН ! )))
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21.11.2021 19:04 Ответить
Одні вакцинувалися й повернулись до нормального життя, інші викашлюють легені.
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19.11.2021 18:15 Ответить
До нормального життя?
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19.11.2021 18:19 Ответить
Яка смертність від ковіду у цій віковій групі?
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19.11.2021 18:19 Ответить
Наводит на грустные размышления то, что мировая вакцинация началась с Канады и Израиля, и то, что в Канаде и в Израиле правит балом "МОССАД"
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19.11.2021 20:05 Ответить
Органи охорони здоров'я Канади дозволили щеплювати вакциною Pfizer/BioNTech проти COVID-19 дітей віком 5-11 років. Джерело: https://censor.net/ua/n3300564


Йоханий банан, це ж фармкокомпанії як Скрудж Макдак купаються в баблі і на черзі нові трилери про чуму 21 сторіччя, аби більше заробити
Дітей хоч не чіпайте.
Прохання не причисляти мене до кремлядів )))

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19.11.2021 21:35 Ответить
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19.11.2021 22:19 Ответить
Премьер-министро моей страны (у нас нет Президента) ничуть не лучше. Полный идиот в носочках...
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19.11.2021 22:56 Ответить
рыжого берить як треба - без дила хлопець,
шары в дырку в земле тыкае, а миг бы вам такий Новий рик зробити,
не знали б куди тикати, так треба з доплатою?
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20.11.2021 02:40 Ответить
Наш имбецил Трюдо, а заодно и наш премьер Онтарио Даг Форд, с вдохновением играют в игру вакцинации. Люди, не желающие вводить в своё тело непроверенный продукт в отсутствие эпидемии (тем более ПАНдемии, с нашими-то низкими данными по заболеваемости) выталкиваются из общественной жизни. Потому что не позволяют вкалывать себе что-то, что глобалисты ну уж очень хотят нам вколоть.
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19.11.2021 22:54 Ответить
ще не один ґамериканець на моеї пам'яті за ваше тихесеньке трюдо не відписувався, ви вважаете за норм ганьбити нашоґо діда - ай не ґуд, зовсім не ґуд, канадіянці мене мили...
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20.11.2021 02:51 Ответить
 
 