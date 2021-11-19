Канада одобрила использование вакцины от коронавируса Pfizer для детей 5-11 лет
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Органы здравоохранения Канады разрешили прививать вакциной Pfizer/BioNTech от COVID-19 детей в возрасте 5 - 11 лет.
Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении, опубликованном на сайте канадского правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Это первая вакцина против COVID-19, одобренная для использования в Канаде среди этой возрастной группы, и (данное решение - ИФ) знаменует важнейшую веху в борьбе с COVID-19", - отмечается в пресс-релизе.
В заявлении напоминается, что власти одобрили эту вакцину для лиц 16 лет и старше 9 декабря 2020 года, а для детей 12 - 15 лет - 5 мая 2021 года.
Согласно пресс-релизу, тщательный научный анализ позволил сделать вывод, что польза от применения вакцины среди детей 5 - 11 лет перевешивает сопутствующие риски. Результаты клинических испытаний показали, что иммунная реакция при введении препарата детям 5 - 11 лет сопоставима с эффектом, наблюдавшимся среди лиц 16 - 25 лет. Эффективность вакцины в возрастной группе 5 - 11 лет оказалась на уровне 90,7%, серьезных побочных реакций не зафиксировано.
В то же время Минздрав Канады обязал разработчиков вакцины Pfizer/BioNTech продолжать предоставлять информацию в ведомство по поводу безопасности и эффективности прививки среди этой молодой группы населения.
Также Минздрав Канады и Агентство общественного здравоохранения Канады пообещали продолжать внимательно следить за безопасностью этой вакцины и предпринимать меры в случае появления соответствующих опасений.
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Рік тому виробники вакцин обіцяли геть інше.
Йоханий банан, це ж фармкокомпанії як Скрудж Макдак купаються в баблі і на черзі нові трилери про чуму 21 сторіччя, аби більше заробити
Дітей хоч не чіпайте.
Прохання не причисляти мене до кремлядів )))
шары в дырку в земле тыкае, а миг бы вам такий Новий рик зробити,
не знали б куди тикати, так треба з доплатою?