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Новости За рубежом
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Беларусь (7523) Лукашенко (3501) мигранты (951)

Лукашенко признал, что белорусские силовики могли помогать мигрантам прорывать границу с Польшей

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко признал, что белорусские силовики могли помогать мигрантам прорывать границу с Польшей

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко, называющий себя президентом, признал, что силовики могли помогать мигрантам прорвать границу с Польшей. Но ему это неинтересно и он не будет разбираться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью BBC.

"Я думаю, что это (помощь силовиков в прорыве границы с Польшей, - ред.) абсолютно возможно. Мы славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты едут в Германию. Возможно, им кто-то помог. Я даже не буду в этом разбираться", – заявил Лукашенко.

В то же время, он отрицает причастность к организации миграционного кризиса.

"Я сказал им (Западу, – ред.), что не собираюсь задерживать мигрантов на границе, удерживать их на границе, и если они будут продолжать приходить, я все равно не буду их останавливать, потому что они не едут в мою страну", – добавил Лукашенко.

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"Это я имел в виду. Но я их сюда не приглашал. И, честно говоря, я не хочу, чтобы они шли через Беларусь".

Ранее Министерство обороны Польши заявляло, что белорусские силовики ломали забор на границе для прорыва мигрантов.

Кроме того, они вооружали их шумовыми гранатами.

Александр Лукашенко находится у власти в Беларуси с 1994 года, но его переизбрание на пост президента в 2020 году было широко дискредитировано массовыми акциями протестов и не признано в мире.

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ЕС обвинил его в организации пограничного кризиса с Польшей, Литвой и Латвией в течение последних месяцев в ответ на санкции, введенные против Беларуси за ее жестокое подавление оппонентов, участвовавших в массовых протестах после выборов в августе 2020 года.
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Топ комментарии
+13
Відмазки на кшалт: "А я не такая - я жду трамвая!" От же ж мудило...
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19.11.2021 18:34
+13
Сначала "их там не было", потом "за спинами женщин и детей стояли наши военнослужащие" , ну как обычно...
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19.11.2021 18:43
+9
До речі забавний момент - бацька міг поховати бубочку зливши розмову про вагнеровців.
Але він цього чомусь не робить. Цікаво чому?
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19.11.2021 18:43
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Відмазки на кшалт: "А я не такая - я жду трамвая!" От же ж мудило...
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19.11.2021 18:34 Ответить
Та не копайте так глубоко... Это он в палате No 6 включил умняк...
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19.11.2021 18:40 Ответить
Это не отмазки. Это заявление - да я *****, и шо вы мне сделаете?
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19.11.2021 19:32 Ответить
Выразят озабоченность. Возможно глубокую.
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19.11.2021 19:48 Ответить
А это чувырло не хочет рассказать, как такая толпа нелегалов оказалась в стране, где КГБ контролирует всё !?
Откуда в лесу появились камни, инструмент и т.п. ?
Диагноз: геморрой головного мозга !
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19.11.2021 18:41 Ответить
Чекисты, сэр!
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19.11.2021 19:02 Ответить
Пусть лучше скажет , мол, как ему удалось наванговать мигрантов на границе с Польшей.
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19.11.2021 19:07 Ответить
Блин, даже муйлуша дистанцируется от этого дурика ( по поводу мигрантов)...
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19.11.2021 18:42 Ответить
а то ляпнет шо-та не то.
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19.11.2021 18:42 Ответить
Сначала "их там не было", потом "за спинами женщин и детей стояли наши военнослужащие" , ну как обычно...
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19.11.2021 18:43 Ответить
До речі забавний момент - бацька міг поховати бубочку зливши розмову про вагнеровців.
Але він цього чомусь не робить. Цікаво чому?
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19.11.2021 18:43 Ответить
Одна "контора".
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19.11.2021 19:13 Ответить
ето харашо закрєпльонний контакт

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19.11.2021 19:16 Ответить
Думаю, що ***** йому сказало що ще не на часі. Перед виборами президента України якщо козломордим буде потрібно, то вони стільки компромату видають на ЗЕ, що він в ньому потоне. Все буде залежати від того хто буде в нього конкурентом. Побачимо.
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19.11.2021 21:34 Ответить
100%. Цікаве питання.
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20.11.2021 06:37 Ответить
Совсем кукуха уехала...
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19.11.2021 18:55 Ответить
Так Меркель назвала його Не пане Президент, а Хер Лукашенко
Мабуть щось догадується
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19.11.2021 19:07 Ответить
Она от него не далеко ушла. И по срокам на должности и по любви к другу Владимиру.
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19.11.2021 19:49 Ответить
Житомирянин@Aleks_Kovalyuk

12 ч



Білорусь скотилася до рівня днр
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19.11.2021 19:14 Ответить
Дояр обісрався по самі вуха.
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19.11.2021 19:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6AaOrWO3qzI


не знаю юазара, но прикольно.
Лука иди тв наПутина
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19.11.2021 19:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=c3Ggf9hU9a4

вот что лучок слушает
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19.11.2021 19:32 Ответить
- Как это, "не интересует"?! А надбавки за внеурочную работу "в поле"?!!! - кричали бульбашевые силовики.
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19.11.2021 19:34 Ответить
Бульбофюрер хотів громко перднути, щоб аж Данія здригнулась, а насправді - тихесенько всрався.
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19.11.2021 19:38 Ответить
лукиша похлоду так зачали:
https://www.youtube.com/watch?v=ve3pBdO_YRw

картомигрант
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19.11.2021 19:42 Ответить
Председатель радгоспу уже давно ничего не поясняет. Ему смысла нет. Теперь только буру буровить смело. Назад хода нет. Так и не понял в который раз, что себя загнал в тупик. Эта интрига завтра закончится. И станет ясно вся дешевизна интриги. С низкорослым считаться будут конечно---тут дело иное. Вопрос только один---сколько осталось до трескучего позора и подсрачника в никуда. Начал в целом хорошо---заканчивает ничтожно дешево.
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19.11.2021 20:44 Ответить
прокацапский лукашенко включил заднюю передачу, и это не может не радовать
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20.11.2021 01:14 Ответить
 
 