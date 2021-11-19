Лукашенко признал, что белорусские силовики могли помогать мигрантам прорывать границу с Польшей
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Лидер белорусского режима Александр Лукашенко, называющий себя президентом, признал, что силовики могли помогать мигрантам прорвать границу с Польшей. Но ему это неинтересно и он не будет разбираться.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью BBC.
"Я думаю, что это (помощь силовиков в прорыве границы с Польшей, - ред.) абсолютно возможно. Мы славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты едут в Германию. Возможно, им кто-то помог. Я даже не буду в этом разбираться", – заявил Лукашенко.
В то же время, он отрицает причастность к организации миграционного кризиса.
"Я сказал им (Западу, – ред.), что не собираюсь задерживать мигрантов на границе, удерживать их на границе, и если они будут продолжать приходить, я все равно не буду их останавливать, потому что они не едут в мою страну", – добавил Лукашенко.
"Это я имел в виду. Но я их сюда не приглашал. И, честно говоря, я не хочу, чтобы они шли через Беларусь".
Ранее Министерство обороны Польши заявляло, что белорусские силовики ломали забор на границе для прорыва мигрантов.
Кроме того, они вооружали их шумовыми гранатами.
Александр Лукашенко находится у власти в Беларуси с 1994 года, но его переизбрание на пост президента в 2020 году было широко дискредитировано массовыми акциями протестов и не признано в мире.
ЕС обвинил его в организации пограничного кризиса с Польшей, Литвой и Латвией в течение последних месяцев в ответ на санкции, введенные против Беларуси за ее жестокое подавление оппонентов, участвовавших в массовых протестах после выборов в августе 2020 года.
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Откуда в лесу появились камни, инструмент и т.п. ?
Диагноз: геморрой головного мозга !
Але він цього чомусь не робить. Цікаво чому?
Мабуть щось догадується
12 ч
Білорусь скотилася до рівня днр
не знаю юазара, но прикольно.
Лука иди тв наПутина
вот что лучок слушает
https://www.youtube.com/watch?v=ve3pBdO_YRw
картомигрант