Россия дестабилизирует ситуацию в Украине на информационном и дипломатическом фронтах, - Резников

Российская Федерация дестабилизирует ситуацию в Украине по нескольким фронтам. В частности, на информационном и дипломатическом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова во время общения с журналистами в украинском посольстве в Вашингтоне.

По его словам, Москва прибегает к информационным атакам и провокациям, направленным на панику, с целью дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

"И как бонус - дестабилизация в Европе. Еще один фактор - это скопление вооружений у нашей границы для наращивания этого сигнала страха. Наша разведка анализирует это уже восьмой год. Тактика очень проста: проводятся военные учения, свозят технику и людей, учения завершаются, люди возвращаются в места дислокации, а техника и вооружение остаются для будущего потенциального развертывания", - отметил Резников.

Он подчеркнул, что еще один фронт - это дипломатический.

"То есть создание напряжения устами российских дипломатов в тех странах, где они находятся, тиражирование нарратива, что якобы Украина нарушает минские договоренности. То есть закладывание оснований для какой-либо возможной реакции", - добавил Резников.

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