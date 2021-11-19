Россия дестабилизирует ситуацию в Украине на информационном и дипломатическом фронтах, - Резников
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Российская Федерация дестабилизирует ситуацию в Украине по нескольким фронтам. В частности, на информационном и дипломатическом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова во время общения с журналистами в украинском посольстве в Вашингтоне.
По его словам, Москва прибегает к информационным атакам и провокациям, направленным на панику, с целью дестабилизировать ситуацию внутри Украины.
"И как бонус - дестабилизация в Европе. Еще один фактор - это скопление вооружений у нашей границы для наращивания этого сигнала страха. Наша разведка анализирует это уже восьмой год. Тактика очень проста: проводятся военные учения, свозят технику и людей, учения завершаются, люди возвращаются в места дислокации, а техника и вооружение остаются для будущего потенциального развертывания", - отметил Резников.
Он подчеркнул, что еще один фронт - это дипломатический.
"То есть создание напряжения устами российских дипломатов в тех странах, где они находятся, тиражирование нарратива, что якобы Украина нарушает минские договоренности. То есть закладывание оснований для какой-либо возможной реакции", - добавил Резников.
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«Помимо предписания поститься по средам и пятницам, у русских, как и других восточных славян, существовал специальный запрет на телятину» (Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография, 1927)
«… Когда великий князь строил с башнями и раскатами город Орел, лежавший на литовской границе, он до того изморил голодом рабочих и крестьян, что они принуждены были убить самого жирного между ними и так спаслись от голода. Другие же, которые не могли есть человеческого мяса, принуждены были с голода заколоть теленка. Узнав о том, великий князь велел евших телятину сжечь живьем и пепел бросить в реку, а евшие человечье мясо были прощены и избавлены от наказания. Это потому, что москвитяне питают отвращение к телятине и есть ее для них гораздо грешнее, нежели человечье мясо…».
(Петр Петрей. История о великом княжестве Московском. О начале войн и смут в Московии)
А як же, пам'ятаю: "нє раскачівайтє лодку, а то путлєр нападьот"!
До речі, там якесь тіло хоче запровадити військовий стан на кордоні з Білоруссю у разі загострення ситуації... А де ті "борцуни", які репетували про введення військвого стану Порохом? Чому до цих пір тиша? Ні акцій протесту, ні обурливих постів у мережах? Де ці "експерти", що говорили про негативні наслідки для економіки при запровадженні такого стану навіть на частині території???
Не платять? Тож сподіваюсь, що вам тих грошей (що ви отримали тоді) вистачить пережити "зелену кризу"...
Сподівайся на краще, але готуйся до гіршого - будеш готовий до всього (с)