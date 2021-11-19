Выход расследования Bellingcat откладывали из-за молчания Зеленского и Ермака, - основатель The Insider Доброхотов

Журналисты хотели получить комментарий президента Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака, но те то соглашались говорить, то отказывались, то отправляли к другим лицам.

Об этом в эфире "Радио НВ" рассказал Роман Доброхотов - шеф-редактор российского издания The Insider, работавшего над расследованием вместе с Bellingcat, сообщает Цензор.НЕТ.

"Одна из причин была связана с тем, что мы хотели получить какой-то ответ официальный, разъяснения со стороны Офиса президента и самого президента. Полгода назад все запросы уже были отправлены, первые попытки пообщаться были сделаны. И шла какая-то очень странная волокита: с нами то соглашались поговорить, то отказывались, то предлагали поговорить с кем-то другим, этот кто-то еще говорил одну версию, потом кто-то приносил какую-то другую версию", - рассказал Доброхотов.

Он подчеркнул, что слова самого Зеленского о спецоперации можно было трактовать по-разному.

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"К примеру, он говорил, что Украину пытаются втянуть в эту операцию. Кто пытался? США, Россия, Беларусь? То есть очень непонятную, расплывчатую гипотезу предложили нам с той стороны. Мы ждали, но сколько времени прошло? Сколько можно уже? Прошел почти год с момента, как расследование началось. Пора бы и честь знать", – рассказал Доброхотов.

По его словам, Bellingcat просил о комментарии и самого Зеленского, и главу его Офиса Ермака.

"Кстати, со многими силовиками удалось поговорить. Я уже молчу о бывшем главе украинской разведки Бурбе, который рассказывал много подробностей и стал очень важным источником. Судя по всему, операция была остановлена ​​на политическом уровне, поэтому хотелось их интерпретацию получить. А мы этого так и не увидели", – добавил Доброхотов.

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