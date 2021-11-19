Выход расследования Bellingcat откладывали из-за молчания Зеленского и Ермака, - основатель The Insider Доброхотов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Журналисты хотели получить комментарий президента Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака, но те то соглашались говорить, то отказывались, то отправляли к другим лицам.
Об этом в эфире "Радио НВ" рассказал Роман Доброхотов - шеф-редактор российского издания The Insider, работавшего над расследованием вместе с Bellingcat, сообщает Цензор.НЕТ.
"Одна из причин была связана с тем, что мы хотели получить какой-то ответ официальный, разъяснения со стороны Офиса президента и самого президента. Полгода назад все запросы уже были отправлены, первые попытки пообщаться были сделаны. И шла какая-то очень странная волокита: с нами то соглашались поговорить, то отказывались, то предлагали поговорить с кем-то другим, этот кто-то еще говорил одну версию, потом кто-то приносил какую-то другую версию", - рассказал Доброхотов.
Он подчеркнул, что слова самого Зеленского о спецоперации можно было трактовать по-разному.
"К примеру, он говорил, что Украину пытаются втянуть в эту операцию. Кто пытался? США, Россия, Беларусь? То есть очень непонятную, расплывчатую гипотезу предложили нам с той стороны. Мы ждали, но сколько времени прошло? Сколько можно уже? Прошел почти год с момента, как расследование началось. Пора бы и честь знать", – рассказал Доброхотов.
По его словам, Bellingcat просил о комментарии и самого Зеленского, и главу его Офиса Ермака.
"Кстати, со многими силовиками удалось поговорить. Я уже молчу о бывшем главе украинской разведки Бурбе, который рассказывал много подробностей и стал очень важным источником. Судя по всему, операция была остановлена на политическом уровне, поэтому хотелось их интерпретацию получить. А мы этого так и не увидели", – добавил Доброхотов.
Пожалуйста, подождите...
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шо б тількі здорові були - най ставлять жевто-блакитну цього року - не зелену....
пусть будет натуральная , но с жовто-блакитними игрушками 😀😀😀
После вчерашней передачи встал вопрос - способна Украина существовать как независимое демократическое государство. И главное в том - существует ли нация и социальное общество, способное самоочищаться, самоуправляться и защищаться? Или мы - ООО "Аренда Украины" с ограниченным количеством безответственных пайщиков под председательством Коломойского и партнеров?
тримайся подалі від людей, істота..
Може нагадати тему статті і твій коментар під нею? Чи в тебе крокодил більш зелений, аніж довший? Де в статті хоч натяк на Порошенка? Чи може в статті є брехня? То доведи це! Надай докази брехні!
Бо ОПівці вже шкваряться другий день поспіль, а ті, хто брав участь у нараді відмовчуються. То може ти тут все спростуєш з ґрунтовною доказовою базою? Чекаю...
Зате люди, які не мають допуску до державної таємниці (але мають безпосереднє відношення до д'Єрмаковської ОПи) вже висловились про злив "таємної" інформації! Ну от звідки вони знають про ступінь таємності інформації, якщо не мають до неї допуску???
Або вони самі ідіоти, або усіх нас такими вважають
А взагалі Христо Грозєву пообіцяли дати інтерв'ю, але кілька разів кинули.
Тепер перефразуємо попередній абзац мовою підозр Державного бюро розслідувань: "У червні-грудні 2019 року підозрюваним, який на той час обіймав посаду президента України, використовуючи своє посадове становище та вплив на підпорядкованих осіб, було реалізовано злочинний умисел, спрямований на умисне заподіяння шкоди територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній безпеці України. Внаслідок ініційованих підозрюваним дій, а саме, залишення раніше займаних та обладнаних для оборони позицій, переміщення підрозділів Збройних Сил України від лінії зіткнення з незаконними збройними формуваннями, тодішнім президентом України, за попередньою змовою з групою осіб, не встановлених слідством, було надано сприяння терористичним організаціям "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка" у реалізації їх мети - зміні меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України".
Звучить неймовірно? Хтозна…
против Соколовой ДБР открывает уголовное дело
серлещ вчера верещал что надо закрыть пятый и прямой, гонопольского и орловскую сдать в сбу
у них паника и злость. могут наделать много глупостей. не дай бог кровавых. но быстрее кончат
Лучшее средство - вогнепальна зброя, навіть мисливська!
ок. вышибу в четвертый раз