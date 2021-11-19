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Новости Политика Украины
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Выход расследования Bellingcat откладывали из-за молчания Зеленского и Ермака, - основатель The Insider Доброхотов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Выход расследования Bellingcat откладывали из-за молчания Зеленского и Ермака, - основатель The Insider Доброхотов

Журналисты хотели получить комментарий президента Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака, но те то соглашались говорить, то отказывались, то отправляли к другим лицам.

Об этом в эфире "Радио НВ" рассказал Роман Доброхотов - шеф-редактор российского издания The Insider, работавшего над расследованием вместе с Bellingcat, сообщает Цензор.НЕТ.

"Одна из причин была связана с тем, что мы хотели получить какой-то ответ официальный, разъяснения со стороны Офиса президента и самого президента. Полгода назад все запросы уже были отправлены, первые попытки пообщаться были сделаны. И шла какая-то очень странная волокита: с нами то соглашались поговорить, то отказывались, то предлагали поговорить с кем-то другим, этот кто-то еще говорил одну версию, потом кто-то приносил какую-то другую версию", - рассказал Доброхотов.

Он подчеркнул, что слова самого Зеленского о спецоперации можно было трактовать по-разному.

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"К примеру, он говорил, что Украину пытаются втянуть в эту операцию. Кто пытался? США, Россия, Беларусь? То есть очень непонятную, расплывчатую гипотезу предложили нам с той стороны. Мы ждали, но сколько времени прошло? Сколько можно уже? Прошел почти год с момента, как расследование началось. Пора бы и честь знать", – рассказал Доброхотов.

По его словам, Bellingcat просил о комментарии и самого Зеленского, и главу его Офиса Ермака.

"Кстати, со многими силовиками удалось поговорить. Я уже молчу о бывшем главе украинской разведки Бурбе, который рассказывал много подробностей и стал очень важным источником. Судя по всему, операция была остановлена ​​на политическом уровне, поэтому хотелось их интерпретацию получить. А мы этого так и не увидели", – добавил Доброхотов.

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Топ комментарии
+29
Спочатку було мовчання,а тепер мичаніє...
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19.11.2021 19:56
+26
То не мовчання - то "оціпеніння" від того, що прийшов пздць!
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19.11.2021 19:57
+20
Ничего себе молчание...ЗеДерьмак на пару столько разных взаимоисключающих версий озвучили, шо зебобикам не успевали методички менять.
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19.11.2021 20:00
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Спочатку було мовчання,а тепер мичаніє...
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19.11.2021 19:56 Ответить
То не мовчання - то "оціпеніння" від того, що прийшов пздць!
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19.11.2021 19:57 Ответить
ще не прийшов, ще не йолка ...
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19.11.2021 20:21 Ответить
Но скоро будут ставить

🎄🎄🎄
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19.11.2021 21:09 Ответить
обожнюю Новий Рік - іноді такі йолкі хлопці мутять...
шо б тількі здорові були - най ставлять жевто-блакитну цього року - не зелену....
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19.11.2021 21:18 Ответить
Наверно , многовековые традиции из-за группы придурков менять не стоит .

пусть будет натуральная , но с жовто-блакитними игрушками 😀😀😀
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19.11.2021 21:38 Ответить
Від кого прийшов? 73%? Так вони самі його й ініціювали! Хотіли пореготати в 2019! І вибрали кловуна-наркомана-зрадника до влади у воюючій країні!! Паспорти би в них позабирати, та за "поребрик" разом з кварталом, нехай на сцені перед путіним виступають!!
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19.11.2021 20:44 Ответить
Ой как бы завтра не вышел некролог пали на поле брани лжи предательства и скученности Вова и Дерьмак
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19.11.2021 20:55 Ответить
Кстати, на поле политической брани двухголовый президент и слуги уже давно пали и ползком будут выбираться. Они могут интересовать только Маркиза Карабаса Коломойского - кукла должна отработать потраченные на нее нитки и опилки. И только до очередных, а правильнее, до уже жизненно необходимых, внеочередных, парламентских выборов. И мечты Зеленского перед его выборами - ИМПИЧМЕНТ преиденту...
После вчерашней передачи встал вопрос - способна Украина существовать как независимое демократическое государство. И главное в том - существует ли нация и социальное общество, способное самоочищаться, самоуправляться и защищаться? Или мы - ООО "Аренда Украины" с ограниченным количеством безответственных пайщиков под председательством Коломойского и партнеров?
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20.11.2021 07:30 Ответить
та нехай поцемкаються, голубяткі, помовчять потім - зрада не зміньшиться.
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19.11.2021 19:59 Ответить
Ничего себе молчание...ЗеДерьмак на пару столько разных взаимоисключающих версий озвучили, шо зебобикам не успевали методички менять.
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19.11.2021 20:00 Ответить
вони і зара штурмують, пальці слюнявляйть - дайте цапам час, виповзуть....
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19.11.2021 20:03 Ответить
гірше тебе лише смердючий цап.
тримайся подалі від людей, істота..
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19.11.2021 20:08 Ответить
цем в щічку, шановна Ксенія....
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19.11.2021 20:15 Ответить
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19.11.2021 20:43 Ответить
гарний настрій - то вже дуже і дуже багато!
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19.11.2021 20:51 Ответить
Звичайно. Це добре. Треба ставитись до всього з позитивом.
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19.11.2021 20:52 Ответить
Яка різниця між двума смердючими цапами, якщо один розуміє тільки команду "Геть, падлюко" а другий - "Пошел на **й!"
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20.11.2021 07:34 Ответить
тебе шо лі гірше? - так такого не бувае... )))
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19.11.2021 20:10 Ответить
для тваринок - на цьому сайті банять за переставляння буков у слові...
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19.11.2021 20:12 Ответить
А це тут до чого? На ПЛР-тест не вистачає, то вирішив підзаробити?
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19.11.2021 20:07 Ответить
передай подоляку, що він йшов *****. і нехай туди тебе також забере!
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19.11.2021 20:13 Ответить
таке ж зебільне прокацапське чмо, як і ти
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19.11.2021 20:22 Ответить
Свирид, смени врача, тебе поставили не правильный диагноз 🤣🤣🤣
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19.11.2021 20:27 Ответить
І де брехня? В чому? Від кого?

Може нагадати тему статті і твій коментар під нею? Чи в тебе крокодил більш зелений, аніж довший? Де в статті хоч натяк на Порошенка? Чи може в статті є брехня? То доведи це! Надай докази брехні!

Бо ОПівці вже шкваряться другий день поспіль, а ті, хто брав участь у нараді відмовчуються. То може ти тут все спростуєш з ґрунтовною доказовою базою? Чекаю...
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19.11.2021 20:18 Ответить
Хтось шукає сивочолого,а мні вже нічого не хочеться ні взнавати,ні читати і слухати всяку маячню.Там в чистому вигляді є кацапський слід І якщо то що росслідувало кацап,то далі вирви і в смітник.Роман Доброхотов-шеф редактор кацапського видання?.?.?.Здуріти можна.
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20.11.2021 08:34 Ответить
то тролік, подоляцкий, чи кацапський, чи сам по собі дурень - не бачу різниці.....
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19.11.2021 20:35 Ответить
д'Єрмак ще не вигадав відмазки, а на "союзмультфільмі" не зняли "відбілюючого" відосика... Найвеличніший зайнятий - проводить порівняльну "експертизу" між "афганським співробіцниством" та "аргентинської дип.поштою"

Зате люди, які не мають допуску до державної таємниці (але мають безпосереднє відношення до д'Єрмаковської ОПи) вже висловились про злив "таємної" інформації! Ну от звідки вони знають про ступінь таємності інформації, якщо не мають до неї допуску???

Або вони самі ідіоти, або усіх нас такими вважають
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19.11.2021 20:05 Ответить
ТЬІЦ! Не заробив!
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19.11.2021 20:10 Ответить
они и сейчас молчат. Они никому ничего не должны (с)
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19.11.2021 20:06 Ответить
Вони не мовчали, а торгувались щоб стрічка не вийшла у світ.
А взагалі Христо Грозєву пообіцяли дати інтерв'ю, але кілька разів кинули.
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19.11.2021 20:07 Ответить
Перш за все винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - судити за зраду.
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19.11.2021 20:11 Ответить
. .
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19.11.2021 20:16 Ответить
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19.11.2021 20:19 Ответить
У 2019 році за ініціативи президента Володимира Зеленського відбулось відведення українських військ з раніше займаних позицій в зоні ООС - селах Золоте, Петрівське та Станиця Луганська. На практиці це виглядало як відступ ЗСУ з раніше займаних і укріплених позицій. Як наслідок, частина території України вийшла з-під контролю уряду і Збройних Сил України.

Тепер перефразуємо попередній абзац мовою підозр Державного бюро розслідувань: "У червні-грудні 2019 року підозрюваним, який на той час обіймав посаду президента України, використовуючи своє посадове становище та вплив на підпорядкованих осіб, було реалізовано злочинний умисел, спрямований на умисне заподіяння шкоди територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній безпеці України. Внаслідок ініційованих підозрюваним дій, а саме, залишення раніше займаних та обладнаних для оборони позицій, переміщення підрозділів Збройних Сил України від лінії зіткнення з незаконними збройними формуваннями, тодішнім президентом України, за попередньою змовою з групою осіб, не встановлених слідством, було надано сприяння терористичним організаціям "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка" у реалізації їх мети - зміні меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України".

Звучить неймовірно? Хтозна…
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19.11.2021 20:29 Ответить
Не нужно сразу измену стараться шить! Сначала нужно наверное обязать сдать незалежне ЗВН по программі середньої освіти. И все станет на свои места!
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20.11.2021 07:40 Ответить
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19.11.2021 20:43 Ответить
зеленых корежит по взрослому
против Соколовой ДБР открывает уголовное дело
серлещ вчера верещал что надо закрыть пятый и прямой, гонопольского и орловскую сдать в сбу

у них паника и злость. могут наделать много глупостей. не дай бог кровавых. но быстрее кончат
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19.11.2021 20:48 Ответить
Українець! Будь здатен захищатись і захищати! Шоб державу не розікрали купуй:

Лучшее средство - вогнепальна зброя, навіть мисливська!
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20.11.2021 07:50 Ответить
зепил, а за гринпоца, который слил спецоперацию ничего сказать не хочешь?
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19.11.2021 21:11 Ответить
и это правильно. если власть теряет берега то надо сливать в прессу все что угодно что вправит им мозги
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19.11.2021 21:20 Ответить
нах пшел. в стойло. твое место там
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19.11.2021 21:25 Ответить
А это ты говно повторитель
ок. вышибу в четвертый раз
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19.11.2021 21:27 Ответить
не мычи - говно\такое как ты...\ нужно смывать...!
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20.11.2021 08:27 Ответить
Мозги лучше всего вправляет гильотина - они после нее уже не вытекают при посещении туалета.
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20.11.2021 07:52 Ответить
подоляк, вазелин, ермак и аграхимия отказались прийти к шустрику
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19.11.2021 21:18 Ответить
Правильнее сказать - побоялись! Они в ступоре и выбрали свою основную защитную стойку:
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20.11.2021 08:01 Ответить
Не дождались,пока зебилы срать себе в штаны перестанут?
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19.11.2021 21:20 Ответить
зекрыса сцикливое чмо -даже его шавки испугались к шустрику прийти -вообще там ни одной зешвали
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19.11.2021 21:22 Ответить
Це не схоже на мовчання ягнят.
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19.11.2021 21:36 Ответить
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20.11.2021 01:44 Ответить
ССЫКЛО,оно и в офисе президента ССЫКЛО!!!!!!!!!
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20.11.2021 03:34 Ответить
... почему-же молчали? А, дело Чауса? А, шофёр Шефира? И, хорошо что таки опубликовали, еще нехватает , чтоб какого-нить журналиста обидели
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20.11.2021 06:00 Ответить
просто у нас президент странный, потому и странная волокита
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20.11.2021 11:15 Ответить
 
 