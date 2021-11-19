От пули российских оккупантов на Донбассе погиб Уберт Мрачковский - воин 8 полка Сил специальных операций. ФОТО
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19 ноября, в районе проведения ООС в Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, полученного при обстреле позиций ВСУ со стороны российских войск, погиб 33-летний Уберт Валерьевич Мрачковский, житель Хмельницкого, старший солдат, военнослужащий 8-го отдельного полка специального назначения Сил специальных операций ВС Украины.
Об этом говорится на фейсбук-странице Командования Сил специальных операций ВС Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"Грустно терять друзей. Горько терять собратьев. Еще хуже терять того, с кем в свое время, прошел долгий путь военной службы и проходил до того самого трагического момента. В районе Операции объединенных сил/Joint Forces Operation получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью наш собрат – старший солдат Мрачковский Уберт Валерьевич. Ему навсегда будет 33 года. Украина потеряла Воина. Он навсегда останется в списках воинской части и нашей памяти. Воин выиграл свою войну и отдал дань нашей общей Победе. Наш долг перед ним — продолжать борьбу за свободу Украины, развиваться и становиться крепче!" – указывается в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Бо насправді, на його думку, їх не існує і ніколи не було правил війни.
рускій мір, загарбавши Україну, знищить всі культурні ознаки народу, а можливо й згноїть у катівнях українських патріотов.
Але буде й зворотній ефект.
Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані з храмів московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв путіна. Жодного наказу з цього приводу не буде. Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...
У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.
А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.
І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою. Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.
Кревельд Мартін ван (Нідерланди), військовий історик, фахівець зі стратегічних питань.
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І запитання до зеленого гівнопрезидента: ну що, вилупок? Це "постреливают", щоб тебе підкинуло та ґепнуло?