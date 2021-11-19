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Новости Политика УкраиныФоторепортаж
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МВД (9221) оружие (9382) Кива (397) Монастырский (333)

Монастырский вручил двум комбатам Нацгвардии наградное оружие, которого ранее лишил нардепа от ОПЗЖ Киву. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Министр внутренних дел Денис Монастырский вручил наградное оружие, которого лишил нардепа от ОПЗЖ Илью Киву, двум офицерам Национальной гвардии - подполковникам Назару Ясинскому и Сергею Сидорину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу министра в фейсбуке.

Монастырский вручил двум комбатам Нацгвардии наградное оружие, которого ранее лишил нардепа от ОПЗЖ Киву 01

"Еще раз отмечу, что это то самое оружие, которого был лишен Илья Кива за поступки, дискредитирующие награжденного. И сегодня это оружие я передаю в руки самых достойных, в руки тех, для кого честь украинского офицера и честь Украинского государства, которое они защищают, честь его истории, символов и героев – превыше всего!", - написал Монастырский.

Как отметил министр, боевой опыт у награжденных с 2014 года. Разведывательное подразделение подполковника Ясинского в 2018 году во время выполнения задач в районе проведения ООС выявило диверсионную группу в количестве 6 человек, двигавшуюся к позициям одной из бригад ВСУ. Подполковник отдал приказ открыть огонь, заставив противника отступить.

Подполковник Сидорин в ноябре 2019 года организовал эвакуацию шести раненых украинских бойцов в районе поселка Новолуганское Донецкой области, а во время операции в районе Светлодарской дуги ему удалось обустроить 9 новых огневых позиций, что позволило существенно выровнять линию украинских бойцов.

Оба офицера были отмечены наградным огнестрельным оружием.

Напомним, ранее министр внутренних дел Денис Монастырский лишил нардепа ОПЗЖ Илью Киву права на наградное оружие.

18 ноября Кива сдал два наградных пистолета.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський позбавив нардепа ОПЗЖ Іллю Киву права на нагородну зброю.

18 листопада Кива здав два нагородні пістолети.
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Топ комментарии
+38
В комбатів не дуже радісні обличчя.
Секонхенд від Ківи їх не радує.
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19.11.2021 20:54
+29
Що нагородили - добре ...., але ...., ну невже у Країни не найшлось Нагородної для двух бойових Комбатів Зброї....- щоб не після того покидька кІви .... абсурд...
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19.11.2021 20:54
+19
Мне очень любопытно, за что ее вручили киве!
Гусарам просьба промолчать.
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19.11.2021 20:51
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Мне очень любопытно, за что ее вручили киве!
Гусарам просьба промолчать.
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19.11.2021 20:51 Ответить
хто - при кому вручали ...
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19.11.2021 20:56 Ответить
При Авакові. Він був шефом Ківи в поліції.
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19.11.2021 21:07 Ответить
І подейкують, дуууже близьким дружбаном. 😊
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19.11.2021 21:20 Ответить
В сауні на одинці лишались?
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15.03.2022 15:18 Ответить
а мне интересно, за что так было унижать достойных людей, продемонстрировав всей стране, чье оружие им досталось.
Вот на фига?!
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19.11.2021 21:21 Ответить
та эти гниды всё делают специально...
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19.11.2021 21:24 Ответить
якщо ти не вкурсі, то їм дісталась зброя, що належить державі Україна, а не якомусь онаністу з жомової ями.
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19.11.2021 22:11 Ответить
Молодой ещё, не понимает.
А ещё, Денис Анатольевич, подарите мне, на праздник, пистолет как у Кивы Кивы пистолет.
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20.11.2021 09:16 Ответить
Як на мене - навпаки вартість цієї зброї повинна зрости вдвічі.
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21.11.2021 11:53 Ответить
И они взяли???
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19.11.2021 21:22 Ответить
Антиквар? Неа.
Горшок в который гадил Наполеон стоит гораздо дороже ночного горшка 19-го века.
Там фитиш выше крыши. Отняли у мудака Кивы и отдали мне.
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20.11.2021 09:21 Ответить
Вмене інше питання, як можна вобще тку зброю роздавати це як роздати нагородну зброб яку носив Путін або Лукашенко
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19.11.2021 21:53 Ответить
мовчки, дурню, розберися із тим, що таке нагородна зброя, тоді може перестанеш всяку дурню писати і задавати такі ж питання.
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19.11.2021 22:12 Ответить
Зелебот навчись поважати людей а не обзивати їх дурнями бо реально твоя пожитева нагорода георгвівська стрічка з підписом путіна
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19.11.2021 22:39 Ответить
іБлан, зелебот твій тато, а як ти дурень, і не знаєш про що пишеш, то ти дуренем і залишися, незалежно від того, як мене обзиватимег, зелебобом чи ще кимось, від того розуму не наберешся, краще б прочитав про нагородну зброю, хоча, всеодно ти української не розумієш, вас гандонів сюди срати присилають.
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20.11.2021 19:29 Ответить
Зелебобік як тебе штирить скільки наркоти приняв, і не прикривайся захистом країни, захистники це Ріфмастер, Маруся Звіробій ати обдолбаний зелебобик який захищає зрадників України
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21.11.2021 19:14 Ответить
За вклад в науку!
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15.03.2022 15:19 Ответить
В комбатів не дуже радісні обличчя.
Секонхенд від Ківи їх не радує.
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19.11.2021 20:54 Ответить
і я про це ...- реально
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19.11.2021 20:55 Ответить
Люди верят в карму.
А коллег-любителей юмора, никто не отменял
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19.11.2021 20:55 Ответить
Это умышленное оскорбление и очередное нивелирование государственной награды - зе-гниды занимаются уничтожением государства по всем направлениям...
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19.11.2021 21:26 Ответить
Это умышленное оскорбление и очередное нивелирование государственной награды.
+++
У толстолобиков этого наградного оружия зашкаливает. Не только Луценко раздавал.
У азиатских республик это бизнес.
За 10 -15 штук вас государство Казахстан наградит именной береттой, которую вы, согласно договорам СНГ, зарегистрируете дома. Делов то.
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20.11.2021 09:31 Ответить
Именно так - люди хотят быть людьми и жить в нормальной стране, дебилы, типа тебя - "а какая разниЦа" - хоть гавне.
******** интересно просто - вас идиотов нанимают чтобы корчили из себя идиотов или реально идиоты...
скорее второе - просто кацапы...
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20.11.2021 11:47 Ответить
Кацапы!!!! Кругом кацапы. Караул.
Так, президент Украины Петр Порошенко в сентябре 2015 года приказом главы МВД был награжден пистолетом "Jones 1911" (калибр 45 ACP). Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в бытность вице-премьер-министром в 2014 году получил от А.Авакова пистолеты "Форт 17-05" и "Jericho 941 FBL", штурмовую винтовку "Форт 224", а как председатель Верховной Рады в 2015 году - пистолет-пулемет MP5 K A4. Спикер украинского парламента Андрей Парубий в марте 2014 года в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны получил пистолет "Форт 17-05". Нынешний секретарь СНБО Александр Турчинов в марте 2015 года был награжден пистолетом-пулеметом "Форт 226", в бытность и.о. президента Украины в апреле 2014 года - револьвером ALFА model 3541, в октябре 2014 года как председатель Верховной Рады он получил пистолет ПСМ-05. Экс-премьер Арсений Яценюк в 2014 году получил от соратника по партии "Народный фронт" пистолеты "Glock 19" и "Jericho 941 FBL", штурмовую винтовку "Форт 224", а в мае 2015 года - пулемет 56-П-421 ("Максим"). Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко как народный депутат в ноябре 2015 года был награжден пистолетом "Sphinx SDP". Министр обороны Украины Степан Полторак в октябре 2015 года получил от главы МВД револьвер ALFА model 3541. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в октябре 2014 года была награжден пистолетом "Форт 9". Среди награжденных А.Аваковым народных депутатов больше всего оружия в количестве 6 пистолетов ("Форт 21.03", "Форт 9", "Glock 17", АПС, "Маузер" и Smith&Wesson mod. SW 1911 Colt) получил парламентарий от "Народного фронта", советник А.Авакова Игорь Котвицкий. В 2015 году лидер Радикальной партии Олег Ляшко получил от главы МВД пистолет-пулемет MP5 K A4 и пистолет "Colt М 1911". Бизнесмен, бывший глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский в феврале 2015 года был награжден А.Аваковым штурмовой винтовкой "Форт 221".
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20.11.2021 13:02 Ответить
К чему ты это высрал? Вопрос в том что забрали у Кивы-длбба и передали людям. С наградами так могут поступить только клоуны-длббы.

Если ты этого не понимаешь - то такое же недолугое. Кацап, одним словом.
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20.11.2021 15:44 Ответить
Що нагородили - добре ...., але ...., ну невже у Країни не найшлось Нагородної для двух бойових Комбатів Зброї....- щоб не після того покидька кІви .... абсурд...
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19.11.2021 20:54 Ответить
а що з нею не так?
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19.11.2021 22:13 Ответить
Наприклад,на фото зправа АПС, автоматична зброя! Не просто клроткоствол,заборонений громадянам,а ще й автоматичний!
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19.11.2021 22:19 Ответить
ну то й що, що автоматична, я вкурсі, не гірше за тебе. заборонено купити, а за хабар і тобі можуть "подарувати", кажуть при авакяшці рюкзакову, таке задоволення коштувало 5000 дол., скільки зараз не знаю. але нагороджували і достойних людей, безкоштовно.
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20.11.2021 19:26 Ответить
Обдрочена вся з обох боків.
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19.11.2021 22:56 Ответить
ти дрочив, чи ківі допомагав?
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20.11.2021 19:24 Ответить
Ось тепер нагорода знайшла героїв,а у мавпи нарешті відібрали гранату...
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19.11.2021 20:55 Ответить
Даже стебаться не хочется , просто унизили боевых офицеров.
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19.11.2021 20:56 Ответить
"это" даже в хлорке не отмоешь - мы же знаем чем занимался Кива в свободное от "депутатской деятельности" время
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19.11.2021 21:12 Ответить
Брать в руки то к чему притронулся Кива не гигиенично...
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19.11.2021 20:58 Ответить
Може він свою дупу на дуло насаджував.
Фу. Фу..
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19.11.2021 21:03 Ответить
Показательное унижение, Я так думаю.
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19.11.2021 20:59 Ответить
как кто-то писал...что наградного оружия нет не б/у (в смысле новых... незатасканных)???
может и медали с кого-то сдирать а кому-то перевешивать????
другое дело передать оружие павшего побратима, друга.....или даже убитого в честном бою врага...
но зашморганное презираемым ушмёбком....тем более после освещения этого в СМИ...
ой воинам оно не до души.... ой фууу как получается не весело...и не радостно чё-то
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19.11.2021 21:27 Ответить
Щось мені не приємно за хлопців.
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19.11.2021 21:02 Ответить
Зроя лишається зброєю.
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19.11.2021 21:25 Ответить
Ніби в них зброї нема.
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19.11.2021 21:26 Ответить
Це нагорода.
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19.11.2021 21:27 Ответить
Сумнівна.
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19.11.2021 21:28 Ответить
Ну то вам не дадуть.)
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19.11.2021 21:29 Ответить
А мені не нада
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19.11.2021 21:42 Ответить
то не пиши дурниць
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19.11.2021 22:14 Ответить
Хоч і обдроченою.
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19.11.2021 22:57 Ответить
Після ківи її хоч почистили? Бо хєр його знає, куди він її засовував
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19.11.2021 21:03 Ответить
Не кажіть, якась заразна буде. Їі тільки на переплавку.
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19.11.2021 21:16 Ответить
как то так
https://drive.google.com/file/d/0B3XS919HzKH0STJzNnQxNWpCWTQ/view?usp=sharing&resourcekey=0-RrTFmErpUgOKz7gsDKE38A
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19.11.2021 21:06 Ответить
Позоруха. Зажали зброю с такой аурой утилизировать.
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19.11.2021 21:06 Ответить
щось хлопці не в екстазі
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19.11.2021 21:08 Ответить
им по приказу приходится терпеть это унижение от зе-гнид...
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19.11.2021 21:25 Ответить
це приниження може погано закінчитись.
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19.11.2021 21:38 Ответить
Теперь им ничего не остается, как только расстрелять ими жоповую яму совко-дрочера, в которую он ест.
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19.11.2021 21:08 Ответить
Я б гидував брати щось до рук після Кили...
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19.11.2021 21:13 Ответить
Господи, хлопцям треба покропити ту зброю свяченою водою.
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19.11.2021 21:15 Ответить
Качественно промыть все детали спиртом, а потом смазать оружейным маслом.
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19.11.2021 21:26 Ответить
Ще їржою піде.
Засобом для дезинфекції від ковіду.
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19.11.2021 21:26 Ответить
А може краще з тої зброї - та Ківу... "СО товарищи"... Було б так ...... НІФІГЕНЬКО !
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19.11.2021 21:27 Ответить
Кров ворогів змиває помилки друзів.
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19.11.2021 21:30 Ответить
Згоден, Підтримую, Ну і ... Хоч ми і сивенькі-старенькі , проте за горлянку декого трішечки "потримати" зможемо.
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19.11.2021 21:42 Ответить
дійсно..... невже в Україні не знайшлося наградної зброї для БОЙОВИХ ОФІЦЕРІВ....
це все одно що...медаль ,,за відвагу видану раніше ,,івану Петрову,, за №........ передати бойовому офіцеру......,,,,,, бо відвага попередніка виявилася несправжньою......
БРЕД СИВОЇ КОБИЛИ....... і взагалі на іменній зброї завжди була гравіровка типу....
,,нагорода майору ..................... від міністра оборони ґґґґґґґґґґс
ґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґСССР Гречко або Устінова... А тут що немае підпису , та гравіровки....... і нам можуть показати що завгодно...... і підписати що це ті самі пістолети.... ЩО ЗАБРАЛИ У КИВИ.....

....ЯКАСЬ ПОЗОРНА ПОКАЗУХА........
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19.11.2021 21:29 Ответить
Я бы побрезговал после Киви. Неизвестно куда етот мастурбатор ети стволы засовывал
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19.11.2021 21:30 Ответить
после Кивы оружие надо разконтачить
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19.11.2021 21:32 Ответить
Опять в говно всё превратили, ну зачем было унижать людей секондхэндом, да еще после нерукопожатного Кивы.
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19.11.2021 21:36 Ответить
Не розумію дій влади. Нащо дискредитувати держнагороду?…
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19.11.2021 21:45 Ответить
Монастырский вручил двум комбатам Нацгвардии наградное оружие, которого ранее лишил нардепа от ОПЗЖ Киву. / А недавно: "Внедряется на практике": Монастырский хвалил кандидатскую диссертацию Кивы, 14 июля 2021 . Такая же необыкновенная гибкость у Коломойского, Зеленского, Шэфиров, Рабиновича,Бужанского, Дубинского, Радуцкого, Резникова, Гутцайта и других таких же казной и жизнями украинцев распоряжающихся. Путин умный человек, можно договориться, - Шефир / Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется.
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19.11.2021 21:57 Ответить
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19.11.2021 21:59 Ответить
Не несіть херні. Зброя державна. Хлопцям треба освятити зброю, не буду підказувати як))
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19.11.2021 22:02 Ответить
зброя не ,,державна,,, вона іменна....... просто подарованна державою..... за якійсь заслуги і вона не може передаровуватись.... як ..,,ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕХІДНИЙ ПРАПОР,,.......
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19.11.2021 22:39 Ответить
І вони її взяли?

Фуууу…
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19.11.2021 22:04 Ответить
заздріть мовчки, вони заслужили, і яка нафіг різниця, у кого вона була до цього, вона всеодно належить державі.
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19.11.2021 22:16 Ответить
повія теж належить державі тому що вона є громадянкою... але я не вважаю що ти будеш задоволенний такою ,,нагородою,,
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19.11.2021 22:32 Ответить
повія теж належить державі тому що вона є громадянкою
++++
Опешил от такого определения.
Нет слов.
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20.11.2021 09:37 Ответить
це у вас на підараші люди комусь належать.
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20.11.2021 19:23 Ответить
ТАК МИ Ж САМІ ГОЛОСУВАЛИ ,,ПО ПРИКОЛУ,, АБО ,,ГІРШЕ НЕ БУДЕ,, А БО ЛИШ БО НЕ ПОРОШЕНКО...... І ОТ МАЕМО ТЕ ЩО ВИБРАЛИ ..... ЩОЖ МИ ТЕПЕР НЕ ВДОВОЛЕНІ...... ... ЩО НЕ ТАК ...?????????//////
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19.11.2021 22:27 Ответить
Представляю себя на месте комбатов: мне было бы не приятно брать эти подарки. Пистолет был в руках того дрочильника - фу, фу, фу
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20.11.2021 01:09 Ответить
... раньше такие деятели очень гордились широкими лампасами на штанах, ох гордились и крутили бедрами...чипаевцы, блн
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20.11.2021 05:53 Ответить
Прям как Робин Гуд.
У богатых отобрал ...
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20.11.2021 09:03 Ответить
Какой то моральный идиотизм. Если бы вручили оружие достойных воинов - понятно, это вдохновляет. А, так - сплошное унижение.
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20.11.2021 09:13 Ответить
"Боевые комбаты Нацгвардии " уже смешно звучит.Ни в 18,ни в 19 нацгвардия ни в каких боевых действиях не участвовала.Кукурузу охраняла,в лучшем случае.Кто в курсе,тот понял.
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20.11.2021 10:04 Ответить
ну и правильно, а то Кива пристрелил бы кого-нибудь
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20.11.2021 11:01 Ответить
Ту зброю простерилізувати потрібно, а потім ще прокип'ятити пару днів...
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20.11.2021 11:01 Ответить
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20.11.2021 11:02 Ответить
 
 