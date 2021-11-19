Монастырский вручил двум комбатам Нацгвардии наградное оружие, которого ранее лишил нардепа от ОПЗЖ Киву. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Министр внутренних дел Денис Монастырский вручил наградное оружие, которого лишил нардепа от ОПЗЖ Илью Киву, двум офицерам Национальной гвардии - подполковникам Назару Ясинскому и Сергею Сидорину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу министра в фейсбуке.
"Еще раз отмечу, что это то самое оружие, которого был лишен Илья Кива за поступки, дискредитирующие награжденного. И сегодня это оружие я передаю в руки самых достойных, в руки тех, для кого честь украинского офицера и честь Украинского государства, которое они защищают, честь его истории, символов и героев – превыше всего!", - написал Монастырский.
Как отметил министр, боевой опыт у награжденных с 2014 года. Разведывательное подразделение подполковника Ясинского в 2018 году во время выполнения задач в районе проведения ООС выявило диверсионную группу в количестве 6 человек, двигавшуюся к позициям одной из бригад ВСУ. Подполковник отдал приказ открыть огонь, заставив противника отступить.
Подполковник Сидорин в ноябре 2019 года организовал эвакуацию шести раненых украинских бойцов в районе поселка Новолуганское Донецкой области, а во время операции в районе Светлодарской дуги ему удалось обустроить 9 новых огневых позиций, что позволило существенно выровнять линию украинских бойцов.
Оба офицера были отмечены наградным огнестрельным оружием.
Напомним, ранее министр внутренних дел Денис Монастырский лишил нардепа ОПЗЖ Илью Киву права на наградное оружие.
18 ноября Кива сдал два наградных пистолета.
Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський позбавив нардепа ОПЗЖ Іллю Киву права на нагородну зброю.
18 листопада Кива здав два нагородні пістолети.
Пожалуйста, подождите...
Гусарам просьба промолчать.
Вот на фига?!
А ещё, Денис Анатольевич, подарите мне, на праздник,
пистолет как у КивыКивы пистолет.
Горшок в который гадил Наполеон стоит гораздо дороже ночного горшка 19-го века.
Там фитиш выше крыши. Отняли у мудака Кивы и отдали мне.
Секонхенд від Ківи їх не радує.
А коллег-любителей юмора, никто не отменял
+++
У толстолобиков этого наградного оружия зашкаливает. Не только Луценко раздавал.
У азиатских республик это бизнес.
За 10 -15 штук вас государство Казахстан наградит именной береттой, которую вы, согласно договорам СНГ, зарегистрируете дома. Делов то.
******** интересно просто - вас идиотов нанимают чтобы корчили из себя идиотов или реально идиоты...
скорее второе - просто кацапы...
Так, президент Украины Петр Порошенко в сентябре 2015 года приказом главы МВД был награжден пистолетом "Jones 1911" (калибр 45 ACP). Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в бытность вице-премьер-министром в 2014 году получил от А.Авакова пистолеты "Форт 17-05" и "Jericho 941 FBL", штурмовую винтовку "Форт 224", а как председатель Верховной Рады в 2015 году - пистолет-пулемет MP5 K A4. Спикер украинского парламента Андрей Парубий в марте 2014 года в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны получил пистолет "Форт 17-05". Нынешний секретарь СНБО Александр Турчинов в марте 2015 года был награжден пистолетом-пулеметом "Форт 226", в бытность и.о. президента Украины в апреле 2014 года - револьвером ALFА model 3541, в октябре 2014 года как председатель Верховной Рады он получил пистолет ПСМ-05. Экс-премьер Арсений Яценюк в 2014 году получил от соратника по партии "Народный фронт" пистолеты "Glock 19" и "Jericho 941 FBL", штурмовую винтовку "Форт 224", а в мае 2015 года - пулемет 56-П-421 ("Максим"). Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко как народный депутат в ноябре 2015 года был награжден пистолетом "Sphinx SDP". Министр обороны Украины Степан Полторак в октябре 2015 года получил от главы МВД револьвер ALFА model 3541. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в октябре 2014 года была награжден пистолетом "Форт 9". Среди награжденных А.Аваковым народных депутатов больше всего оружия в количестве 6 пистолетов ("Форт 21.03", "Форт 9", "Glock 17", АПС, "Маузер" и Smith&Wesson mod. SW 1911 Colt) получил парламентарий от "Народного фронта", советник А.Авакова Игорь Котвицкий. В 2015 году лидер Радикальной партии Олег Ляшко получил от главы МВД пистолет-пулемет MP5 K A4 и пистолет "Colt М 1911". Бизнесмен, бывший глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский в феврале 2015 года был награжден А.Аваковым штурмовой винтовкой "Форт 221".
Если ты этого не понимаешь - то такое же недолугое. Кацап, одним словом.
Фу. Фу..
может и медали с кого-то сдирать а кому-то перевешивать????
другое дело передать оружие павшего побратима, друга.....или даже убитого в честном бою врага...
но зашморганное презираемым ушмёбком....тем более после освещения этого в СМИ...
ой воинам оно не до души.... ой фууу как получается не весело...и не радостно чё-то
https://drive.google.com/file/d/0B3XS919HzKH0STJzNnQxNWpCWTQ/view?usp=sharing&resourcekey=0-RrTFmErpUgOKz7gsDKE38A
Засобом для дезинфекції від ковіду.
це все одно що...медаль ,,за відвагу видану раніше ,,івану Петрову,, за №........ передати бойовому офіцеру......,,,,,, бо відвага попередніка виявилася несправжньою......
БРЕД СИВОЇ КОБИЛИ....... і взагалі на іменній зброї завжди була гравіровка типу....
,,нагорода майору ..................... від міністра оборони ґґґґґґґґґґс
ґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґСССР Гречко або Устінова... А тут що немае підпису , та гравіровки....... і нам можуть показати що завгодно...... і підписати що це ті самі пістолети.... ЩО ЗАБРАЛИ У КИВИ.....
....ЯКАСЬ ПОЗОРНА ПОКАЗУХА........
Фуууу…
++++
Опешил от такого определения.
Нет слов.
У богатых отобрал ...