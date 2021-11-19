Зеленский, Ермак и другие представители власти не пришли на программу к Шустеру
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В последний раз ситуация, когда представители власти так массово отказывались прийти на программу, была при Януковиче, отметил ведущий.
Об этом Шустер заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.
"Президент Украины, глава Офиса президента Украины, глава Службы безопасности Украины, глава ГБР, Давид Арахамия - глава фракции партии "Слуга народа", также член комитета по вопросам национальной безопасности, Ирина Верещук - вице-премьер министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий", – перечислил он.
Шустер отметил, что не знает, почему чиновники, несмотря на приглашение, не появились в студии.
"Такое в последний раз я видел, когда власть не приходила - это были времена уже далекие, казалось бы, Януковича", - добавил он.
Сегодня в "Свободе слова Савика Шустера" говорят о срыве спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера". Ведущий приглашал в студию президента Украины Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака.
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к очередному майдану что ли готовиться?
Я такого не пам'ятаю . Зе владу сьогодні знищують як класового ворога ,, просто розпилюють на атоми .. Від сьогодні Зе сприйматиметься мною особисто виключно як - ворог України , нарівні з ****** .
«Золотой теленок»
так думаю.-- SOS--xuylu посилають
Гражданин Италии или человек "Мира," утраивает собачьи бои по своим правилам!!! Шустер начал первый в Украине устраивать такие мерзкие ,рассчитанные на не думающих ...
Українці йому це не пробачать!!!!
зелю ГЕТЬ із шоблою на нари!!!
меня другое поражает что нет комментов от посипак самого зельца на этой ветке , а их ведь очень много - аж 73%! Это ж они кричали что Вова «хочет что то сделать , но ему всегда не дают порохоботы и нацики». Ну что посипаки зелёные - в данном конкретном случае Вове дали и он сделал? Да так сделал что куйло страшно рад!!! Лицемеры! Мля зла не хватает!
Пока у него иммунитет. Но осталось не так и много. Так что пускай готовится.