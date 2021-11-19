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Новости Политика Украины
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Зеленский (16530) шоу_Шустера (315) Шустер (681) ЧВК Вагнера (1281)

Зеленский, Ермак и другие представители власти не пришли на программу к Шустеру

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский, Ермак и другие представители власти не пришли на программу к Шустеру

В последний раз ситуация, когда представители власти так массово отказывались прийти на программу, была при Януковиче, отметил ведущий.

Об этом Шустер заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент Украины, глава Офиса президента Украины, глава Службы безопасности Украины, глава ГБР, Давид Арахамия - глава фракции партии "Слуга народа", также член комитета по вопросам национальной безопасности, Ирина Верещук - вице-премьер министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий", – перечислил он.

Шустер отметил, что не знает, почему чиновники, несмотря на приглашение, не появились в студии.

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"Такое в последний раз я видел, когда власть не приходила - это были времена уже далекие, казалось бы, Януковича", - добавил он.

Сегодня в "Свободе слова Савика Шустера" говорят о срыве спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера". Ведущий приглашал в студию президента Украины Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака.
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Топ комментарии
+55
Ну так. Дерьмаку не по чину на вопросы отвечать. Задавать ему неудобные вопросы - гос.измена. Спросите у Коли Сракотряса, он все пояснил.
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19.11.2021 21:19
+46
Это наверно последняя капля. А ведь могли прийти и попытаться себя оправдать.
Их не приход = признанию вины.
Не знаю кем нужно быть, что бы поддерживать это...
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19.11.2021 21:14
+42
Зелені суикуни пішли в оборону 😡
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19.11.2021 21:12
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Украины ***** здавать?
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19.11.2021 21:46 Ответить
Та ну нах... А пиво в барі під футбол п-ц важлива справа.
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19.11.2021 22:07 Ответить
А насправді , головне виправдовуваня для Єрмака - відсутність повноважень, тому й не міг й не винен ну і тд... А питання у студії, наприклад- то ви, пане Єрмак, не будуте тепер й міністрів призначати й КУЛЕБОЮ ПРАЦЮВАТИ- ЗА ВІДСУТНОСТЮ ПОВНОВАЖЕНЬ... А чом у такому разі там Ви грали а там не могли грати (розвідкою) - порушивши раз похрін потім де й скільки ще
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19.11.2021 21:46 Ответить
Бурба на "Свободі слова" зробив заяву, що у кабінеті Єрмака йому передали розпорядження президента Зеленського про перенесення операції з затримання вагнерівців.
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20.11.2021 08:34 Ответить
Бурба заявил что ему передали записку от имени зеленского о переносе операции
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19.11.2021 21:47 Ответить
Не говорил он такого.
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21.11.2021 10:32 Ответить
вот когда ОНИ перестанут боятся ЛЮДЕЙ которые их выбирали тогда может и начнут где то появлятся))))... а пока вот как то так... типа страной руководят...
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19.11.2021 21:48 Ответить
Хочу напомнить - эти обосранные кондомы живут за счет налогоплательщиков и на вопросы отвечать обязаны. Но это не Порох. Это кафно в случае опасности просто перестает отсвечивать
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19.11.2021 21:52 Ответить
На воре шапка горит...какая студия.
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19.11.2021 21:57 Ответить
А шо воно може сказати окрім мичанія...
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19.11.2021 21:57 Ответить
зе-бандюки воюют против Украины - тут и срыв оборонного заказа, посадки волонтеров и ветеранов, и пр. ну и банально - армию не кормят и не снабжают. про индексирование зарплат вообще молчать надо. зеленскй враг нашей страны. а по отношению к своему 73%-зелекторату еще и предатель.
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19.11.2021 21:57 Ответить
До тюрми зелене лайно.
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19.11.2021 21:58 Ответить
зелайно шукає кеди, штурмовку і карту "пятивестовку" для переходу "за кардон"
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19.11.2021 23:25 Ответить
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19.11.2021 21:58 Ответить
До сих пір не розумію,як за таке чмо могли проголосувати люди.
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20.11.2021 01:21 Ответить
За таке чмо голосували не люди, а "население, уставшее от войни"
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20.11.2021 04:49 Ответить
Епнутый народ голосовавший за этого гопника, писдетс какой-то, на сколько безмозглые . П
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20.11.2021 09:07 Ответить
их нужно потихоньку отлавливать и на кичу
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19.11.2021 22:00 Ответить
Не на кичу, а утилизировать
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20.11.2021 01:49 Ответить
И всё как обычно - в конце ноября, в начале декабря....
к очередному майдану что ли готовиться?
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19.11.2021 22:01 Ответить
не прийшли, бо у Сірка не хватило очей позичити на всіх
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19.11.2021 22:02 Ответить
Вовуня наклав собі у штанці .. херой мля .
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19.11.2021 22:02 Ответить
Обісралося, гівно мале.)
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20.11.2021 01:43 Ответить
Хоть бы Колю - котлету прислали.
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19.11.2021 22:04 Ответить
коля дебіл, але не настільки
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19.11.2021 23:26 Ответить
Це пряме визнання своєї провини
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19.11.2021 22:05 Ответить
Я вважаю,що час настав! Зелена пліснява,на вихід!!!
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19.11.2021 22:05 Ответить
вони й так в лайні і шмарклях, щоб ще на лайношоу до якогось шлюхстера ходити.
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19.11.2021 22:07 Ответить
А сцикунів побільшало. Може пакують валізи? Очкують.
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19.11.2021 22:09 Ответить
Нічого дивного. Зелька одразу після інавгурації послав всіх українців....

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19.11.2021 22:09 Ответить
вот так загадка! и почему они не пришли ? ....догадайтесь с трёх раз , кто смелый !
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19.11.2021 22:11 Ответить
До чого це кокетство - сам кажи.
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19.11.2021 22:42 Ответить
мабуть слухають шифровку від "Радио Масквы"
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19.11.2021 23:28 Ответить
Тільки що мені подзвонив добрий знайомий, який ніколи не був наполегливим критиком ЗЕвлади у силу своєї толерантності. Він порадив мені швиденько вмикнути канал з трансляцією "Свободи слова" і сказав, що ніколи не відчував такої огиди до цієї банди як зараз. Сказав, що Зеля і його оточення обісрались по самі вуха, а тепер ховаються у бункері. А це була людина, яка іноді виправдовувала цих злочинців. Ось це і є кінець влади квартальних коміків.
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19.11.2021 22:11 Ответить
Я теж слухаю . Мені здається - це початок кінця Зе влади ... Зараз виступає Турчинов .
Я такого не пам'ятаю . Зе владу сьогодні знищують як класового ворога ,, просто розпилюють на атоми .. Від сьогодні Зе сприйматиметься мною особисто виключно як - ворог України , нарівні з ****** .
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19.11.2021 22:29 Ответить
сказати вже нічого.......а брехня вилізе відразу........і наслідки вже прораховують а вони дуже погані
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19.11.2021 22:13 Ответить
так этож не мелочь по карманам тырить...отвечать надо...
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19.11.2021 22:18 Ответить
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19.11.2021 22:20 Ответить
А що це за фільм!?)
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20.11.2021 01:44 Ответить
Ай, яй-яй....
«Золотой теленок»
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20.11.2021 06:47 Ответить
а що ви дивуетесь ? мужчина дивиться тільки сватів і 95 !
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20.11.2021 07:06 Ответить
Щира неправда! Я квартал дивитись перестав у 15-у році, сватів взагалі ніколи не дивився, а на виборах голосував за Порошенка.
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20.11.2021 17:19 Ответить
Ну а шо? Все знати неможливо.
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20.11.2021 17:21 Ответить
Золотой теленок
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20.11.2021 10:19 Ответить
Дякую)
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20.11.2021 17:20 Ответить
«Золотой теленок» , 1968 рік
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20.11.2021 19:23 Ответить
этой гадкой парочке не на передачи надо ходить, а идти в СБУ на явку с повинной, и давать показания по госизмене. в воюющей стране, раньше за такое преступление ставили к стенке и расстреливали.
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19.11.2021 22:25 Ответить
в СБУ сидит Баканов - тоже из этой банды
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19.11.2021 22:38 Ответить
Так і баканова треба взяти за тестікули та притягти до відповідальності разом з ними.
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20.11.2021 07:33 Ответить
От цікаво, ти вже шукаєш нового господаря? Ні? А вже пора, пора...
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19.11.2021 22:46 Ответить
Вотєтапаварот.
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19.11.2021 22:42 Ответить
да потому что в какой-то момент времени эти люди решили, что они уже очень далеко или очень высоко..., а остальные где-то там внизу, мелкие, никчемные людишки..., надобность в которых возникает только раз в 4-5 лет...
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19.11.2021 22:54 Ответить
Уклоніст знову обісрався, ...лять...
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19.11.2021 23:04 Ответить
В СМИ появилась реакция на это приглашение С.Шустера со стороны представителей ОП: "...Михаил Подоляк сказал "нет" участию власти в эфире". Подоляк отметил, что официальные представители государства не будут "бегать по эфирам" и назвал приглашение вызовом на ковер к олигарху. Кто такой М.Подоляк - это советник руководителя Офиса Президента Украины Владимира Зеленского, это во власти что-то типа старший помошник младшего конюха. Но этот человек оказывается регулирует поведение высшей власти в событиях, в которых участвует не мало украинцев, в т.ч. и очень популярная в Украине передача "Свобода Слова". Это в продолжении того, что не все судьбоносные решения ( типа и операция по Вагнеровцам!) в государстве Украина принимает Президент, а копошащиеся вокруг него клерки, а по сути это гарсоны, лакеи, лизоблюды и "шептуны" разного пошиба, не имеющие даже доступа до государственных секретов. Один из них и Подоляк, который может что-то шептать на ухо Президенту, но не имеет право публично через СМИ показывать свою не пререкаемую значимость, которую оказывается. выполняет "верхняя власть". За такую самостоятельность, которая влияет на имидж первого лица государства не может дальше находиться на этом месте.
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19.11.2021 23:37 Ответить
немало
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20.11.2021 08:08 Ответить
Може вони вже в Ростові.
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19.11.2021 23:44 Ответить
Давно не заходив на сайт "Української правди". Тільки що мав можливість оцінити цей гадюшник СерЛеща и Найєма. Там барабанить по клаввіатурам уся ботоферма Подоляка і аппарат ОПи. Мабуть, Зеля дав команду нікому не йти додому, пока кожен не видасть нагору 1000 коментів на захист криворогуля. Пишуть таку херню, що на голову не налазить. Був цей сайт помойкою, а став вигрібною ямою.
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20.11.2021 00:04 Ответить
Біда,що ніякий закон на них не діє. В країні нема закону. Спроможний тільки обурений народ. Але як?
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20.11.2021 00:30 Ответить
Витягти на майдан та повісити на "йолку", тільки так. Бо закон у нас не діє, судді бесчесні та продажні.
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20.11.2021 07:30 Ответить
Зеленський і Єрмак - зрадники і злочинці! 100% державна зрада !
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20.11.2021 01:09 Ответить
Тікати їм нікуди. Тепер це тавровані на весь світ злочинці. То ж сидять і , я
так думаю.-- SOS--xuylu посилають
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20.11.2021 01:14 Ответить
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20.11.2021 01:18 Ответить
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20.11.2021 01:39 Ответить
Ці вороги згинуть як роса на сонці!
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20.11.2021 01:47 Ответить
Просто ВаЗелін знову зайнятий...може ним натирають...?
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20.11.2021 01:52 Ответить
Не прийшли, бо сидять штани сушать, їм же треба ще перед ху#лом звітувати. Вони ж знають, що кремлівський щюр все одно буде незадоволений, а він ще ******** після виконаного завдання зливати своїх агентіввиконавців.
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20.11.2021 01:55 Ответить
Савик опустил команду ЗЕ, ниже плинтуса... , Гордон мечется, и вашим и нашим.
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20.11.2021 02:04 Ответить
Про Гордона класно-"мечется". А как дишал, как дишал на зелю..
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20.11.2021 04:56 Ответить
малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат ни кому, ни чего не должен, кроме ботаксного Педофильного Шныря вовы в кремле, скоро Оно выступит у скабеевой...
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20.11.2021 06:13 Ответить
А наш парламент не хоче викликати цих зрадників до себе - задати їм питання та заслухати, і нам показати наживо?
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20.11.2021 07:27 Ответить
Я смотрел несколько первых программ и то не в полном объёме - мерзкое зрелище куда приглашают скандалистов с разных лагерей стравливая между собой!!!

Гражданин Италии или человек "Мира," утраивает собачьи бои по своим правилам!!! Шустер начал первый в Украине устраивать такие мерзкие ,рассчитанные на не думающих ...
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20.11.2021 07:33 Ответить
А передачи для думающих, я так понял, это где присутствующие хором, обязательно стоя, поют осанну ЗЕленому чморенышу?
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20.11.2021 09:14 Ответить
Это было ожидаемо
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20.11.2021 07:39 Ответить
Недоброго тобі ранку, Вова Зеля! А усім українцям доброго ранку, смачної кави та гарного настрою!
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20.11.2021 08:43 Ответить
Прикольно было смотреть на пустые кресла "от влади". Даже раваруська шлендра, которая не вылазила с эфиров не пришло. Видно хозяин сказал - "Иногда лучше нюхнуть, чем говорить" (практически цитата)
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20.11.2021 09:35 Ответить
Это пиз...ец, пановэ! И полный крах ЗЕ!власти. На что расчитывает ОПа, сидя на Банковой за своей детской площадкой? Что люди в здравом уме будут подчиняться их власти и будут чтить их закон? После здачи ВСЕХ государственных интересов Украины? Я не удивлюсь, если счас Ермак и ЗЕ! насилуют телефон и вопят в него: "Путин спаси!" Простите, что повторюсь, но это пиз....ец, пановэ!
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20.11.2021 09:39 Ответить
Зеля зрадив і Захисників України і саму Україну, зливши убивць-вагнерівців !!!! Виконання злочинних наказів діючими сраколизам теж має кримінал,!
Українці йому це не пробачать!!!!
зелю ГЕТЬ із шоблою на нари!!!
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20.11.2021 09:49 Ответить
Зелёные сейчас будут тянуть время и молчать в надежде что дело со сливом операции по аресту вагнеровцев - замылится, затрётся, надоест людям, станет неактуальным, какой то следующий киздец перекроет вагнервцев по важности (и тут уж бубочка себя конечно покажет…) и т.д и т.п. короче говоря, способов по переводу стрелок и замазыванию пересичным гавном очей очень много…
меня другое поражает что нет комментов от посипак самого зельца на этой ветке , а их ведь очень много - аж 73%! Это ж они кричали что Вова «хочет что то сделать , но ему всегда не дают порохоботы и нацики». Ну что посипаки зелёные - в данном конкретном случае Вове дали и он сделал? Да так сделал что куйло страшно рад!!! Лицемеры! Мля зла не хватает!
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20.11.2021 11:11 Ответить
Зеленский, преступник. Этим все сказано. Его преступная деятельность на должности президента началась с досрочных выборов в ВР в полном несоответствии с Конституцией Украины. Дальше - больше. Офшоры зеленского, разворованные бюджета страны, неоднократная попытка слива интересов Украины в пользу россии, конечно же Вагнергейт. Все это ложится в копилку.
Пока у него иммунитет. Но осталось не так и много. Так что пускай готовится.
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20.11.2021 11:22 Ответить
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20.11.2021 11:38 Ответить
У них поважна причина: вони полетіли в Карпати святкувати день народження Єрмака. Це важливіше ніж пояснювати людям чому вони злили спецоперацію.
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21.11.2021 10:04 Ответить
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