Зеленский, Ермак и другие представители власти не пришли на программу к Шустеру

В последний раз ситуация, когда представители власти так массово отказывались прийти на программу, была при Януковиче, отметил ведущий.

Об этом Шустер заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент Украины, глава Офиса президента Украины, глава Службы безопасности Украины, глава ГБР, Давид Арахамия - глава фракции партии "Слуга народа", также член комитета по вопросам национальной безопасности, Ирина Верещук - вице-премьер министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий", – перечислил он.

Шустер отметил, что не знает, почему чиновники, несмотря на приглашение, не появились в студии.

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"Такое в последний раз я видел, когда власть не приходила - это были времена уже далекие, казалось бы, Януковича", - добавил он.

Сегодня в "Свободе слова Савика Шустера" говорят о срыве спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера". Ведущий приглашал в студию президента Украины Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака.