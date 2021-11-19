Приветствуем заявление Путина о необходимости урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем, – Белый дом
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Власти США положительно воспринимают заявление президента РФ Владимира Путина на расширенном заседании коллегии МИД о необходимости урегулирования конфликта на востоке Украины посредством минских соглашений.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы приветствуем заявление президента Путина о мирном разрешении конфликта на Донбассе с помощью минских соглашений", - сказала Псаки на брифинге в Белом доме.
Она добавила, что США также поддерживают слова Путина о важности "поддерживать диалог для разрешения многих разногласий" между Москвой и Вашингтоном.
"Мы приветствуем шаги или комментарии, которые нам кажутся обнадеживающими или положительными, и выражаем обеспокоенность, когда мы видим действия или заявления, не соответствующие тому, что, как нам кажется, должно происходить", - пояснила пресс-секретарь Белого дома.
Напомним, ранее Путин заявил, что нет "альтернативы выполнению минских договоренностей в полном объеме".
Пожалуйста, подождите...
********* та кисєльових соловьйов від Джейн корчі бьють як нечисту силу
як чорти від розпяття
NEWS UA Ми ж Вас попереджали!@newsua_one
...В центре Донецка фазаны с голубями тусуются, под'едаются...
БЛД я их последний раз 10 лет назад на даче в "зеленке" видел, и то редкость была. Лисы, фазаны, белки, лесные птицы... в центре города. ПЗДЦ как Донецк очистился от цивилизации
нам потрібні території,
але не дамбасята
Байден сейчас на место поставил китаёсов. А путен - так себе гавно, которое и само скоро здохнет.
черпай инфу из проверенных источников, а не разносишь всякую дрянь...
Кто это написал или сказал?
Об этом ещё с 2014 не раз умные люди говорили, но никто не воспринимал это всерьёз...
себе назавжди надурити
Vіrina @Vlrina_wi
Зателефонувала батькам - скаржаться, що немає електроенергії. Пішла на сайт ДТЕК подивитися - ненька рідна! Половина (або й більше) Київської області на "плановому відключенні" з 8:00 до 18:00! Звісно, "планове відключення" звучить краще, ніж "веерне" та суть від цього не міняє
@KonkordiyaGrey
Міста поки не чіпають, а по селах вже скрізь. На весь день вимикають. Графікі різні. Наприклад, в Миколаївській обл. 2 дні через 2. Як там працювати магазинам, лікарням, фермам, школам? Я не уявляю.
о так от!
но особо не ведитесь... тварь та еще... ему обещать шо два пальца обасфальт)))
Реально? Тоді ви точно "***********".
жопом вперед, на утюга, до него ползут.....
олежа ты дебил ету тварь лайкнуть?
Другого пути не вижу!
там где кацап - там ложь, война, террор,
калаш и кровь, пьянь, вор и мародёр,
руины, ненависть и сраный триколор!
не заключай с кацапом договор -
с ним подпись - униженье, крах, позор,
лишь до победы, беспощадная борьба -
не превратит тебя в позорного раба!
не заключай с кацапом договор-
придёт мордор, а с ним Голодомор -
на договоры ль будешь уповать?..
не время трать - готовься воевать !!!
не заключай с кацапом договор!
проверь винтовку и взведи затвор!
и помни исторический урок :
увидишь - лезет тварь - спусти курок!
х**ло розтікається подібними заявочками (знає - вірніше, розраховує - коли) якраз, щоб вкотре повірили.
А на черговій зустрічі з "козаком", яку він протискає (мало ж було у червні), ставитиме свої умови.
Навіть не хочеться думати, що це йому вдасться і тоді Україні викручуватимуть руки.
А как же Мы?