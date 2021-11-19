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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Агрессия России против Украины
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Путин (29862) США (23182) Донбасс (26945) минские соглашения (3221)

Приветствуем заявление Путина о необходимости урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем, – Белый дом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Приветствуем заявление Путина о необходимости урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем, – Белый дом

Власти США положительно воспринимают заявление президента РФ Владимира Путина на расширенном заседании коллегии МИД о необходимости урегулирования конфликта на востоке Украины посредством минских соглашений.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы приветствуем заявление президента Путина о мирном разрешении конфликта на Донбассе с помощью минских соглашений", - сказала Псаки на брифинге в Белом доме.

Она добавила, что США также поддерживают слова Путина о важности "поддерживать диалог для разрешения многих разногласий" между Москвой и Вашингтоном.

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"Мы приветствуем шаги или комментарии, которые нам кажутся обнадеживающими или положительными, и выражаем обеспокоенность, когда мы видим действия или заявления, не соответствующие тому, что, как нам кажется, должно происходить", - пояснила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, ранее Путин заявил, что нет "альтернативы выполнению минских договоренностей в полном объеме".
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Топ комментарии
+23
Дитячий садок "Козюльки"...
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19.11.2021 21:35
+16
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19.11.2021 21:47
+8
фуйлу раз повірити-
себе назавжди надурити
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19.11.2021 21:47
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Дитячий садок "Козюльки"...
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19.11.2021 21:35 Ответить
Понапідписували за вказівкою Шмеркель хрен зна що. А тепер кожна сторона тлумачить на свій лад.
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19.11.2021 21:48 Ответить
А вы хотели чтобы Украина сразу подписала капитуляцию?
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20.11.2021 10:08 Ответить
як приємно знову чути голос Джен Псакі !

********* та кисєльових соловьйов від Джейн корчі бьють як нечисту силу
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19.11.2021 21:56 Ответить
ТОЧНО, ТОЧНО їх ковбасить нє па дєцкі.
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19.11.2021 21:59 Ответить
і починають голосити "псяки" !

як чорти від розпяття
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19.11.2021 22:53 Ответить
Нашли , кому верить
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19.11.2021 22:26 Ответить
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19.11.2021 21:39 Ответить
...і прірода побєдіт цивілізацию

NEWS UA Ми ж Вас попереджали!@newsua_one



...В центре Донецка фазаны с голубями тусуются, под'едаются...
БЛД я их последний раз 10 лет назад на даче в "зеленке" видел, и то редкость была. Лисы, фазаны, белки, лесные птицы... в центре города. ПЗДЦ как Донецк очистился от цивилизации
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19.11.2021 21:40 Ответить
гарні новини нови з Дамбаса !

нам потрібні території,
але не дамбасята
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19.11.2021 21:58 Ответить
Хутин ВЫМОЛИВ встречу с Байденом 😀😀😀?
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19.11.2021 21:40 Ответить
То-то мигрантов ( голожопую армию хутина)от границы увезли отогреваться
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19.11.2021 21:42 Ответить
Думаете путину что то надо от престарелого байдена
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19.11.2021 21:49 Ответить
та срать Байден хотел на путена.
Байден сейчас на место поставил китаёсов. А путен - так себе гавно, которое и само скоро здохнет.
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19.11.2021 22:22 Ответить
Расскажи как байден поставил на место китайцев ?
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20.11.2021 00:09 Ответить
Тайваньская карта.
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20.11.2021 00:20 Ответить
в курсе что сынок Байдена Хантер получил от китайского правительства 1.5 миллиарда долларов ? мало того сам Байден в 2013 году протащил закончик о том что китайские инвестиционные компании не должны предоставлять информацию о своем финансовом состоянии работая на американском рынке . так шо Джо глубоко на крючке у китайцев чтоб там вам не говорили . а день назад он вообще ляпнул что поддерживает договор где Китай декларирует Тайвань частью китайской народной республики . потом правда пытался извиниться , дескать не так его поняли .
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20.11.2021 03:35 Ответить
это тебе Скабеева с паРаша.сру насвистела? Или сам Киселёв?!!
черпай инфу из проверенных источников, а не разносишь всякую дрянь...
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20.11.2021 15:55 Ответить
Хто такое пукин, мордва тупорылая, весь мир знает шо оно *****
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19.11.2021 22:27 Ответить
не "вимолив" - тільки вимолює...
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19.11.2021 22:21 Ответить
Казав пан -кожух дам………
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19.11.2021 21:41 Ответить
***** як завжди бреше.
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19.11.2021 21:42 Ответить
А мало би звучати так - Вітаємо заяву Путіна про необхідність врегулювати російську військову агресію на Донбасі мирним шляхом
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19.11.2021 21:46 Ответить
... і розпочатком виводу окупаційних російських військ, техніки, боєзапасів, ГММ та ін. до 31 грудня 2021 р. МЕЧТЫ-МЕЧТЫ, ГДЕ ВАША СЛАДОСТЬ?!!
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20.11.2021 10:52 Ответить
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19.11.2021 21:47 Ответить
Грустная, но правда.
Кто это написал или сказал?
Об этом ещё с 2014 не раз умные люди говорили, но никто не воспринимал это всерьёз...
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19.11.2021 22:19 Ответить
фуйлу раз повірити-
себе назавжди надурити
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19.11.2021 21:47 Ответить
Спитали ли би чого ті угоди ним не виконуються з осені 2014 року, бо так будете його вітати доти поки він "копита відкине."
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19.11.2021 21:47 Ответить
Та мирно заберіть своїх кирзачив з території України, а про компенсації пого воримо потім.
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19.11.2021 21:48 Ответить
бараны.
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19.11.2021 21:49 Ответить
довеееерчивыееее....
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19.11.2021 21:51 Ответить
Всё будет тихо-мирно, ведь зебилы сами решили себя закопать в 2019

Vіrina @Vlrina_wi
Зателефонувала батькам - скаржаться, що немає електроенергії. Пішла на сайт ДТЕК подивитися - ненька рідна! Половина (або й більше) Київської області на "плановому відключенні" з 8:00 до 18:00! Звісно, "планове відключення" звучить краще, ніж "веерне" та суть від цього не міняє
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19.11.2021 21:53 Ответить
IrisFlo


@KonkordiyaGrey





Міста поки не чіпають, а по селах вже скрізь. На весь день вимикають. Графікі різні. Наприклад, в Миколаївській обл. 2 дні через 2. Як там працювати магазинам, лікарням, фермам, школам? Я не уявляю.
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19.11.2021 22:39 Ответить
что не скажешь этому *****,чтобы остановить полномасштабное вторжение в Украину
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19.11.2021 21:55 Ответить
Джен Псаки с ума сошла, вместе с ******?
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19.11.2021 21:55 Ответить
Вместе с байденом .
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20.11.2021 00:10 Ответить
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19.11.2021 21:55 Ответить
якщо хто не впізнав - то 4 рази головнокомандуючій...
о так от!
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19.11.2021 22:17 Ответить
приветствуйте...
но особо не ведитесь... тварь та еще... ему обещать шо два пальца обасфальт)))
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19.11.2021 21:57 Ответить
Вы как слабоумные. Вы еще поблагодарите педофила за то что он любит детей. Неужели многие не понимают что у ***** другой мир в его представлении. По мнению ***** мирным путем ето мирно разбомбить Киев а украинцев мирно вывести в Магадан, заселив их дома чекистами и бурятами.
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19.11.2021 21:57 Ответить
якщо виконувати Мінськ-2 то це теж буде, за великим рахунком, перемога орди.
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19.11.2021 22:00 Ответить
Невже американці так повірили ?,путін нічого не міняв: ,легалізація лднр ,проведення виборів в тих так званих республіках, амністія бандитів, зміни до конституціі ітп . Тобто Украіна фінансує лднр ,а конролює все рф ,для подальшого розвалу краіни ,адже терористи будуть легалізовані як влада і спокійно будуть розізжати Украіною для подальшоі дестабілізаціі .
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19.11.2021 22:05 Ответить
нічему нікоґо ніщо не навчіло - сьоґодні більше потакання *****? - завтра більше крові.
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19.11.2021 22:06 Ответить
Ты же тупой саратовский мент голосовал за маразматика байдена . Вот теперь наслаждайся .
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20.11.2021 00:12 Ответить
шо , касабчик , таки тянет тебя на извращения . ты чеченскую бутылку , бежав с Саратова , из срaки еще не вынул .
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20.11.2021 03:28 Ответить
Ще хто вірить тому що каже кацап, *****, московит???!!!
Реально? Тоді ви точно "***********".
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19.11.2021 22:07 Ответить
А шо уже агрессии кремля нету, сейчас на донбасе конфликт и путлер молодец, штаты Украину слили?
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19.11.2021 22:12 Ответить
Байдену нужно было не жопу обследовать,а голову!
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19.11.2021 22:16 Ответить
не тебе судить, фашисеныш комми..
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19.11.2021 22:28 Ответить
***** привет, пускай верёвку мылит
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19.11.2021 22:29 Ответить
нормальная у кацофашиков ***** - ихняя...
жопом вперед, на утюга, до него ползут.....
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19.11.2021 22:32 Ответить
oleg1966
олежа ты дебил ету тварь лайкнуть?
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19.11.2021 22:39 Ответить
бесполезно обследовать . разницы никакой нет между его головой и опой.
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20.11.2021 00:14 Ответить
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19.11.2021 22:48 Ответить
Только один мирный путь: Залить выгребную яму-404 бетоном а если хоть одна свинособака вылезет, моментально утилизировать её, можно гранатомётом...
Другого пути не вижу!
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19.11.2021 22:58 Ответить
Як це все заї@@@ло -ми радіємо,ми стурбовані,ми занепокоєнні ,ми вітаємо ітд
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19.11.2021 22:58 Ответить
***** лжет, как всегда. он не может не лгать, потому что просто не может и все. он лжет всегда и постоянно. и американцы это прекрасно знают. а это просто дипломатеческое бла-бла-бла с их стороны
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19.11.2021 23:11 Ответить
не заключай с кацапом договор

там где кацап - там ложь, война, террор,

калаш и кровь, пьянь, вор и мародёр,

руины, ненависть и сраный триколор!

не заключай с кацапом договор -

с ним подпись - униженье, крах, позор,

лишь до победы, беспощадная борьба -

не превратит тебя в позорного раба!

не заключай с кацапом договор-

придёт мордор, а с ним Голодомор -

на договоры ль будешь уповать?..

не время трать - готовься воевать !!!

не заключай с кацапом договор!

проверь винтовку и взведи затвор!

и помни исторический урок :

увидишь - лезет тварь - спусти курок!
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19.11.2021 23:35 Ответить
Байден с трапа Air Force One скажет - Я привез вам мир - и начнется новая спираль истории 😕 Не дайБог
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19.11.2021 23:43 Ответить
Хто б сумнівався.

х**ло розтікається подібними заявочками (знає - вірніше, розраховує - коли) якраз, щоб вкотре повірили.

А на черговій зустрічі з "козаком", яку він протискає (мало ж було у червні), ставитиме свої умови.

Навіть не хочеться думати, що це йому вдасться і тоді Україні викручуватимуть руки.
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19.11.2021 23:53 Ответить
Ну что зе-байденята , все еще любите своего козака Джо ?
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20.11.2021 00:16 Ответить
Схоже "когось" все-таки будуть змушувати до миру та виконання "мінських домовленостей".
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20.11.2021 06:53 Ответить
А чого ж не змушувати, якщо "хтось" сам того хоче ?
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20.11.2021 11:03 Ответить
крым наш.донбасс наш.
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20.11.2021 08:25 Ответить
Байдет поддерживает *****?
А как же Мы?
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20.11.2021 09:02 Ответить
Киздить *****, як дише! ХЛО ПНХ!
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21.11.2021 08:33 Ответить
 
 