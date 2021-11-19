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Не верю в большое наступление России, за 8 лет войны мы научились защищаться, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Не верю в большое наступление России, за 8 лет войны мы научились защищаться, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет о готовности Украины отразить российскую агрессию, при этом считает, что РФ вряд ли решится на наступление.

Об этом министр рассказал в интервью Украинской службе "Голоса Америки", передает Цензор.НЕТ.

"Не верю в это (в масштабное наступление РФ и захват украинских территорий – ред.). Потому что давайте не забывать: за 8 лет этой войны мы научились защищаться. Наши Вооруженные силы на высоком уровне, особенно Сухопутные войска. Я имел честь… четыре дня провести в ООС, общаться с командирами, солдатами в окопах. Там настроение абсолютно боевое, уверенное в себе, люди умеют защищать страну", - сказал Резников.

При этом глава Минобороны отметил, что у границ Украины "есть признаки эскалации", но украинская сторона воспринимает информацию о скоплении российских войск РФ возле Украины "спокойнее, потому что мы просто уже готовы, а для них (международного сообщества – ред.) это стало неожиданным".

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"Даже в сложной ситуации я ищу позитив. В угрозе я вижу позитив, что это привлекло внимание цивилизованного мира и сейчас начинается реакция, дающая нам шанс продемонстрировать агрессору, что цена этой агрессии для него будет непомерной", - добавил министр.

По словам Резникова, в Украине более 400 тыс. ветеранов, которые прошли через боевые действия и готовы защищать страну. "Поэтому столь легкого прохода, как это было в 2014 году, не будет. Сегодня люди знают, что такое пролитая кровь, и как поливать кровь врага тоже знают, и умеют это делать", - подчеркнул он.

Глава оборонного ведомства также отметил неэффективность действий международного сообщества в отношении РФ и отметил, что российское руководство изменит свою политику лишь в том случае, если она ей будет очень дорого обходиться. "Удивление, обеспокоенность, беспокойство не работают. Здание Кремля имеет очень высокие и толстые стены, и они давно уже не слышат беспокойства, а до определенного уровня санкций выработали иммунитет. Они будут реагировать только, если эта война будет очень дорого стоить и станет невыгодной. Только такие решительные шаги, в том числе со стороны Соединенных Штатов как ведущей мировой страны, могут им продемонстрировать это", - сказал министр.

На вопрос, насколько ЕС, США и Британия солидарны в своей поддержке Украины, он отметил, что ему "хотелось бы видеть больше такой солидарности, больше решительности". "Кто точно понимает все риски - это страны Балтии и Польша. Это наши самые близкие друзья. Они так же в свое время были под оккупацией Советского Союза и я надеюсь, что эта волна беспокойства не ради самого беспокойства, а ради реакции, начнет работать и в Европе", - подчеркнул Резников.
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Топ комментарии
+23
Треба армію розбудовувати а не гратися у вірю-не вірю...
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19.11.2021 21:59
+20
Рєзніков:- Ми навчилися захищатися.
****,"ми пахалі,я і трактор".
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19.11.2021 22:15
+18
це не міністр оборони, це пздбол.
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19.11.2021 22:18
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Треба армію розбудовувати а не гратися у вірю-не вірю...
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19.11.2021 21:59 Ответить
зебіли будуть захищатися до останього слуги?
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19.11.2021 22:03 Ответить
Битва конвертів))
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22.11.2021 07:34 Ответить
У січні вони зателефонують " путін введи".
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22.11.2021 09:03 Ответить
Мерзавец! Плевать мне во что якобы не верят слуги путлера!
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19.11.2021 22:08 Ответить
Мало кто в 2014 верил, что РФ будет обстреливать территорию Украины из-за поребрика крупнокалиберной и реактивной артиллерией, и заходить батальонно-тактическими группами.
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19.11.2021 22:12 Ответить
_После Грузии в 2008 и нападения на Польшу в 2010, лично я не сомневался, что нападение на Украину -лишь вопрос времени. Ну а кто ожесточённо отказывался смотреть - тот и не видел. Башку ослиную поглубже в песок - и "чур, я в домике"...
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19.11.2021 22:18 Ответить
Я ще зі школи усвідомлював, що за мого життя побачу нову спробу Московії окупувати Русь-Україну, тому тут питання в тому, хто історію в школі вчив та аналізував, а хто підручники з історії на самокрутки пускав.
Ця теперішня війна стала просто кричуще очевидною з моменту підписання Овощем харківських угод, де він (як це поступально робить Лукашенко в Білорусі) фактично продовжував лінію та окреслював дорожню карту по демонтажу українського суверенітету. Тільки Майдан завадив реалізації у нас білоруського сценарію. Хоча розслаблятися зарано, враховуючи, кого привів до влади у 2019му мудруватий нарід і як легко він і досі ведеться на кремлівське інфолайно.
Втішає лише, що кожен день існування України як незалежної держави (навіть з усіма її надокучливими та значними проблемами) вбиває черговий цвях у домовину Російської імперії (того, що зараз називають "русскім міром"), тож віримо та підтримуємо наші ЗСУ, будуємо Україну в собі та своєму осередку (як би це не було іноді невдячно і важко), а там і слушний момент для удару у відповідь по запорєбріку натрапиться...
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22.11.2021 08:53 Ответить
Лукашенко "окреслює карту" вже 26 років, але не віддає Білорусь на розграбування. І брехуни кажуть, що росія годує білорусів. Бо білоруський рубль коштує 10,70 гривень, а скільки коштує російський рубль? пшик і росіяни живуть гірше.
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22.11.2021 09:10 Ответить
Рєзніков:- Ми навчилися захищатися.
****,"ми пахалі,я і трактор".
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19.11.2021 22:15 Ответить
им не доходит, что кроме 400тыс. ветеранов , есть млны обманутых! и может быть не захотят защищать ахметова и коломойского, нищету, дикие тарифы, суды, полицию недолугу, "медреформу"! проданную землю? транспортировку газа по нашим трубам? фас!
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19.11.2021 23:09 Ответить
Они и не будут защищать Ахметова и Коломойского они будут защищать Украину от ватников!
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19.11.2021 23:21 Ответить
А я вірю.
Бо ви скоти все змарнували.
Армія деморалізована
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19.11.2021 22:18 Ответить
це не міністр оборони, це пздбол.
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19.11.2021 22:18 Ответить
Та то щє м'яко... Гнида купоросна - йому ім'я.
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20.11.2021 05:47 Ответить
Не буде, якщо ми будемо сильними, але тільки ослабнемо, то відразу отримаємо в голову, як в 2014.
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19.11.2021 22:29 Ответить
Какой из адвоката министр обороны.
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19.11.2021 22:30 Ответить
Такий же, як з органу, гру яким на роялі імітував Зєлєнскій - молоток.
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19.11.2021 23:20 Ответить
Як верещучка.
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22.11.2021 09:15 Ответить
Мені наср.... чи він вірить чи не вірить - головне, щоб ми були готові в любий час ВІДБИТИ НАСТУП, ЗНИЩИТИ ПОБІЛЬШЕ ВОРОГІВ І ПЕРЕМОГТИ!!!
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19.11.2021 22:33 Ответить
рахую, що призначити адвоката - міністром оборони країни в період ведення бойових дій та окупації теріторії - це злочин державного масштабу та великій , безрозсудний крок до капітуляції !!!
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19.11.2021 22:38 Ответить
блазні керують країною.... 😡 Це жахливо...вірю-не вірю, па#ло... і це міністр оборони ...😡
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19.11.2021 22:46 Ответить
А якщо ******* ракетами по місцям накопичення техніки противника?
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19.11.2021 22:48 Ответить
ми на це маємо повне право, бо це - ЗЕМЛЯ УКРАЇНИ а не фуйла !
але потім буде повна мобілізація- ПОВНА и т.д. !
спросіть у кловунів з зебілами, чи готові вони до того, бо тоді "ліга сміху" на їх "Г+Г" стане "лігою трауру" !
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19.11.2021 23:08 Ответить
Спроси у Порошенко, почему он за 5 лет так ни разу и не влупил точкой У по прибывающим эшелонам из рашки на Донбасс с техникой и вооружением!
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22.11.2021 09:22 Ответить
Сьогоднішні заяви цього ЗЄхолуя дуже показові: 1 - для НАТО щоб Україна була в альянсі, 2 - і кацапи не нападуть. Наступною його заявою знову буде про воду в Крим.
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19.11.2021 22:59 Ответить
Дело не в том веришь ты или нет. А в том, как ты готов к тому, что ты ошибёшься ? Если твой прогноз окажется не верным - ты готов отразить ?
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19.11.2021 23:04 Ответить
Тим більше якщо інформацію тобі подає такий собі брехливий Буданов, а не Бурба.
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19.11.2021 23:23 Ответить
Если клоун-наркоман не капитулирует перед Лаптестаном то проукраинский президент посадит клоуна-наркомана пожизненно!
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19.11.2021 23:04 Ответить


В первом батальоне 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины произошел настоящий международный секс-скандал.

Стало известно о том, что четверо военнослужащих НАТО попытались изнасиловать двух новобранцев этого элитного подразделения украинских войск.

Инцидент произошел еще в августе, но широкую огласку получил только сейчас.

Неприятная история всплыла наружу в результате того, что стала темой для обсуждения на форуме «Армия, построенная на доверии», в котором принимали участие как высокопоставленные украинские чиновники, так и представители американского посольства.

Портал Maxpark даже публикует имена любвеобильных военнослужащих:

- матрос, помощник гранатометчика, гражданин США Александр Тобиассен, 1993 г. р.;

- матрос, гранатометчик, гражданин Великобритании Эйден Аслан, 1994 г. р.;

- старший матрос, старший стрелок, гражданин Великобритании Шон Пиннер;

- старший матрос, старший стрелок, гражданин Хорватии Вукослав Пребег, 1982 г. р.

Также сообщается о том, что сексуальные посягательства военных альянса успехом не увенчались - украинские военные не пожелали предаваться столь глубокой «интеграции» в НАТО, даже несмотря на то, что такая цель записана в Конституции Украины.
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19.11.2021 23:06 Ответить
басни русского сказочного гомосека
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19.11.2021 23:20 Ответить
его дело - анестезия украинского общества,
т.е усыпление, перед бойней ...
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19.11.2021 23:38 Ответить
Всё верно только не солдаты НАТО а чеченцы и не в войсках ВСУ и а в воружённых силах Лаптестана и не попытались а изнасиловали!
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19.11.2021 23:27 Ответить
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19.11.2021 23:08 Ответить
ти не руслан
ти чмошник-очкошник
и кацапський ***** !
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20.11.2021 00:02 Ответить
Цікаво, хто з цих однояйцевих близнят - прем'єра і міністра оборони більший дурень? Ставлю на прем' єра. Міністр більше грає дурня. Щоб з Кабміну не вигнали.
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19.11.2021 23:19 Ответить
Да ты не верить должен а к войне готовиться. Будет она или нет не твое дело.
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19.11.2021 23:29 Ответить
Моя Ж..ПА мне нашёптывает, что Резникова именно сейчас поставили НЕ "Министром Обороны", а "Министром КАПИТУЛЯЦИИ"!
Мне очень хочется, что бы моя Ж..ПА ошибалась... НО!...
ХРЗ

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19.11.2021 23:31 Ответить
РФ вряд ли решится на наступление / Вещуны, пророки, блаженные. "Блаженными" назывались юродивые- пророки и чудотворцы. Юродивые бывали безумными или умственно отсталыми. Дайте 5-10 лет и кровь (украинцев РФ и Израиль) забудут. Россия все равно сильнее. - Коломойский/ Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет .-Шефир./ Девятого декабря 2019 г. Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе./ Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба/ Возвращение Крыма может быть более легким вариантом, чем оккупированной части Донбасса, - Резников.
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19.11.2021 23:52 Ответить
Кто это "мы"?

Грустный клоун ЗЕ и забавный козлик Резников.
Где вы, *****, были, когда Украина в 2014-м с Порохом и Турчиновым заново училась защищаться?
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20.11.2021 00:04 Ответить
" Верю -- не верю ... " ЭТО уровень Министра обороны !!! ??? Понабрали " шариковых " ......
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20.11.2021 00:24 Ответить
Ну, зерно истины в его словах есть. Захватить Украину или ее часть было гораздо легче весной 14-го, когда армия была необучена, слабоукомплектована, официальные силовики были деморализованы после майдана. Рашка идет вперед, когда нет сопротивления, но чем больше сопротивление (читай - гробов в российские мухосрански), тем меньше у них желания наступать. И сегодня украинские силовики по обеспечению и подготовке на порядок выше, чем были в 14-м, то есть, наступление не будет быстрым и легким.
Гораздо реальней вариант для рашиков - устроить массовые беспорядки в Киеве, областных центрах. Тогда система управления государством будет нарушена, и будет как в Донецке и Луганске, что банально некому защищать будет здания администраций, ментовок, СБУ и т. п.
Так что, как бы смешно это не звучало, но сегодня самая серьезная агентура кремля не среди тех, кто ходит в ушанках со звездами, а тех, кто прикрывается патриотизмом. В конце-концов, Штирлиц тоже про любовь к СССР говорил только в анекдотах, а по книге изображал из себя "истинного арийца".
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20.11.2021 03:46 Ответить
Поэтому, не должно быть никаких массовых беспорядков, а должны быть цивилизованные и спокойные протесты с конкретными требованиями, которые поддержит население всех регионов. Например, в связи с высоким антирейтингом власти, требования незамедлительных внеочередных выборов и снижение проходного бала выборов в парламент до 2%.
Если же на фоне протестов появятся люди, пытающиеся затеять беспорядки, то те кто на трибуне должны отмежевать протесты от них.
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20.11.2021 05:30 Ответить
Добавлю, что во всех цивилизованных странах при высоком антирейтинге власти всегда назначаются внеочередные выборы. У нас антирейтинг более 70%, а то и более 80%. А у нас захватили власть хитростью, вцепились в нее и держатся за нее. И говорят: "что вы от нас хотите, нас выбрали, значит доверили нам делать, что мы хотим".
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20.11.2021 05:37 Ответить
Антирейтинг только в твоей пустой голове )
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22.11.2021 09:27 Ответить
А снижение проходного бала крайне необходимо, чтобы нарушить монополию нескольких антинародных группировок захвативших политику.
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20.11.2021 05:40 Ответить
Ну, давайте начнем с того, что в Украине всегда высокий антирейтинг власти, которая правит больше 2 лет. Если каждый раз проводить новые выборы - то не хватит никаких бюджетов. Второе - да, антирейтинг высокий, но по всем опросам Зе все-равно остается в электоральных лидерах президентской гонки. Более того, если он выйдет во второй тур с Порохом, то многие проголосуют не столько за Зе, сколько против Пороха. То же самое будет, если он выйдет во второй тур с каким-нибудь Бойко.
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20.11.2021 11:57 Ответить
Хех, а якще балабольство Зе "я іду только на одін срок, штоби очістіть ету власть от бариг"? ) Невже виборці зе настільки всеядні, що й таке лайно у вуха йому пробачать? Це ж не якісь там національні інтереси, які для більшості "какая разніца", це він конкретно їм на обличчя жовтою росою надзюрив... XD
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22.11.2021 09:01 Ответить
А мы у него не спрашиваем, на один он срок или на десять! Будет президентом, пока не появится нормальная альтернатива. Пока что альтернатив нет.
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22.11.2021 09:29 Ответить
А еще не будем скидывать с весов СП-2, который сразу заморозят в случае начала масштабных боевых действий со стороны РФ. Так что, я думаю, министр прав.
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20.11.2021 03:51 Ответить
А может наоборот, быстренько откроют его чтобы газ к ним не останавливался?
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20.11.2021 05:47 Ответить
Нет. Тогда им придется скрипя зубами переходить на американский газ.
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20.11.2021 11:58 Ответить
Царювання блазня почалось з того моменту коли він йшов від Маріїнського палацу і поцілував у стрибку квартальщика Кошового. Була ганьба на весь світ.

Призначення міністром оборони цього адвоката це чергова ганьба.
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20.11.2021 05:15 Ответить
Перекладаючи з мови чиновника на людську - "Ми не ведемо підготовки до можливого вторгнення. Я морально не готовий віддавати накази. Коли прийде час я не буду знати що робити. І я з цим нічого робити не збираюся"
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20.11.2021 06:20 Ответить
Вже майже всі не вірять. Одне не зрозуміло - навіщо цю "дезу" так вперто гонять?
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20.11.2021 06:38 Ответить
Альо, твої висновки повинні грунтуватись на аналітиці і данних розвідки, а вірю-не вірю із дружиною грайся!
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20.11.2021 11:16 Ответить
Интересно, когда рф применит свои вкс и рвсн, тогда поверишь?
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20.11.2021 13:54 Ответить
МИ - навчилися. А де були ви... Соромно за "нарід"
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22.11.2021 00:02 Ответить
Языком байки травить это вам не оборон заказ выполнять
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22.11.2021 05:17 Ответить
Да уж... Такие, во главе с Зебилом, дрыснут на историческую родину.
А лохи - останутся....
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22.11.2021 07:21 Ответить
А чи готовий новообраний міністр та говнокомандувач недонаполеонівський віддати наказ на наступ?
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22.11.2021 07:37 Ответить
Ото і вся їхня "готовність"... Або ідіот, або зрадник, або перше і друге.
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22.11.2021 09:14 Ответить
Горе караїні з таким міністром оборони.
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22.11.2021 09:23 Ответить
У нас отсутствуют многие компоненты обороны.О чем бормочет этот сумасшедший?Первейший- почти полное отсутствие авиации и рэб.Самый захудалый самолётик несёт несколько тонн боеприпасов,беспилотник - килограммы.
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22.11.2021 10:01 Ответить
Вам же ясно сказали - "Наші західні пертнери ......(далі по відомому тексту)))).". А ви тут, про такі зарозумілі слова РЕБ і таке інше.)))
Вірити треба! В-І-Р-И-Т-И!
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22.11.2021 11:13 Ответить
ПиСи. Да-а-а, було у Києві таке училище КВІРТУ....Кожна частина військ ПВО і Радіолокаційної розвідки СРСР хотіла заполучити молоденького лейтенанта з цього училища. Це був як MIT тільки військовий. І що? І Усьо! Немає його!.....А так, всьо нормальок. Слава.
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22.11.2021 11:17 Ответить
 
 