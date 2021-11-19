Не верю в большое наступление России, за 8 лет войны мы научились защищаться, - Резников
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Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет о готовности Украины отразить российскую агрессию, при этом считает, что РФ вряд ли решится на наступление.
Об этом министр рассказал в интервью Украинской службе "Голоса Америки", передает Цензор.НЕТ.
"Не верю в это (в масштабное наступление РФ и захват украинских территорий – ред.). Потому что давайте не забывать: за 8 лет этой войны мы научились защищаться. Наши Вооруженные силы на высоком уровне, особенно Сухопутные войска. Я имел честь… четыре дня провести в ООС, общаться с командирами, солдатами в окопах. Там настроение абсолютно боевое, уверенное в себе, люди умеют защищать страну", - сказал Резников.
При этом глава Минобороны отметил, что у границ Украины "есть признаки эскалации", но украинская сторона воспринимает информацию о скоплении российских войск РФ возле Украины "спокойнее, потому что мы просто уже готовы, а для них (международного сообщества – ред.) это стало неожиданным".
"Даже в сложной ситуации я ищу позитив. В угрозе я вижу позитив, что это привлекло внимание цивилизованного мира и сейчас начинается реакция, дающая нам шанс продемонстрировать агрессору, что цена этой агрессии для него будет непомерной", - добавил министр.
По словам Резникова, в Украине более 400 тыс. ветеранов, которые прошли через боевые действия и готовы защищать страну. "Поэтому столь легкого прохода, как это было в 2014 году, не будет. Сегодня люди знают, что такое пролитая кровь, и как поливать кровь врага тоже знают, и умеют это делать", - подчеркнул он.
Глава оборонного ведомства также отметил неэффективность действий международного сообщества в отношении РФ и отметил, что российское руководство изменит свою политику лишь в том случае, если она ей будет очень дорого обходиться. "Удивление, обеспокоенность, беспокойство не работают. Здание Кремля имеет очень высокие и толстые стены, и они давно уже не слышат беспокойства, а до определенного уровня санкций выработали иммунитет. Они будут реагировать только, если эта война будет очень дорого стоить и станет невыгодной. Только такие решительные шаги, в том числе со стороны Соединенных Штатов как ведущей мировой страны, могут им продемонстрировать это", - сказал министр.
На вопрос, насколько ЕС, США и Британия солидарны в своей поддержке Украины, он отметил, что ему "хотелось бы видеть больше такой солидарности, больше решительности". "Кто точно понимает все риски - это страны Балтии и Польша. Это наши самые близкие друзья. Они так же в свое время были под оккупацией Советского Союза и я надеюсь, что эта волна беспокойства не ради самого беспокойства, а ради реакции, начнет работать и в Европе", - подчеркнул Резников.
Пожалуйста, подождите...
Ця теперішня війна стала просто кричуще очевидною з моменту підписання Овощем харківських угод, де він (як це поступально робить Лукашенко в Білорусі) фактично продовжував лінію та окреслював дорожню карту по демонтажу українського суверенітету. Тільки Майдан завадив реалізації у нас білоруського сценарію. Хоча розслаблятися зарано, враховуючи, кого привів до влади у 2019му мудруватий нарід і як легко він і досі ведеться на кремлівське інфолайно.
Втішає лише, що кожен день існування України як незалежної держави (навіть з усіма її надокучливими та значними проблемами) вбиває черговий цвях у домовину Російської імперії (того, що зараз називають "русскім міром"), тож віримо та підтримуємо наші ЗСУ, будуємо Україну в собі та своєму осередку (як би це не було іноді невдячно і важко), а там і слушний момент для удару у відповідь по запорєбріку натрапиться...
****,"ми пахалі,я і трактор".
Бо ви скоти все змарнували.
Армія деморалізована
але потім буде повна мобілізація- ПОВНА и т.д. !
спросіть у кловунів з зебілами, чи готові вони до того, бо тоді "ліга сміху" на їх "Г+Г" стане "лігою трауру" !
В первом батальоне 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины произошел настоящий международный секс-скандал.
Стало известно о том, что четверо военнослужащих НАТО попытались изнасиловать двух новобранцев этого элитного подразделения украинских войск.
Инцидент произошел еще в августе, но широкую огласку получил только сейчас.
Неприятная история всплыла наружу в результате того, что стала темой для обсуждения на форуме «Армия, построенная на доверии», в котором принимали участие как высокопоставленные украинские чиновники, так и представители американского посольства.
Портал Maxpark даже публикует имена любвеобильных военнослужащих:
- матрос, помощник гранатометчика, гражданин США Александр Тобиассен, 1993 г. р.;
- матрос, гранатометчик, гражданин Великобритании Эйден Аслан, 1994 г. р.;
- старший матрос, старший стрелок, гражданин Великобритании Шон Пиннер;
- старший матрос, старший стрелок, гражданин Хорватии Вукослав Пребег, 1982 г. р.
Также сообщается о том, что сексуальные посягательства военных альянса успехом не увенчались - украинские военные не пожелали предаваться столь глубокой «интеграции» в НАТО, даже несмотря на то, что такая цель записана в Конституции Украины.
т.е усыпление, перед бойней ...
ти чмошник-очкошник
и кацапський ***** !
Мне очень хочется, что бы моя Ж..ПА ошибалась... НО!...
ХРЗ
Грустный клоун ЗЕ и забавный козлик Резников.
Где вы, *****, были, когда Украина в 2014-м с Порохом и Турчиновым заново училась защищаться?
Гораздо реальней вариант для рашиков - устроить массовые беспорядки в Киеве, областных центрах. Тогда система управления государством будет нарушена, и будет как в Донецке и Луганске, что банально некому защищать будет здания администраций, ментовок, СБУ и т. п.
Так что, как бы смешно это не звучало, но сегодня самая серьезная агентура кремля не среди тех, кто ходит в ушанках со звездами, а тех, кто прикрывается патриотизмом. В конце-концов, Штирлиц тоже про любовь к СССР говорил только в анекдотах, а по книге изображал из себя "истинного арийца".
Если же на фоне протестов появятся люди, пытающиеся затеять беспорядки, то те кто на трибуне должны отмежевать протесты от них.
Призначення міністром оборони цього адвоката це чергова ганьба.
А лохи - останутся....
Вірити треба! В-І-Р-И-Т-И!