Люди во властных кабинетах сливают информацию врагу, - экс-руководитель ГУР МО Бурба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба считает, что среди украинских чиновников есть "крот", который передает информацию врагу.
Об этом Бурба заявил телеведущему Савику Шустеру, сообщает Цензор.НЕТ.
"Или у нас есть крот. Почему "или"? Этот провал операции - это только цепочка провалов, которые происходят за последнее время. Людей увольняют, у людей забирают документы прикрытия. Командиров групп в июле месяце стреляют в Киеве. То есть, это цепь. И следствие должно было за год ответить: есть у нас крот или нет?" – сказал Бурба.
По словам экс-разведчика, он хочет помочь расследованию провала спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Но допрос в ДБР, на который он пришел, длился всего 7 минут.
"Первая причина провала – что у нас есть крот, который работает на Россию. Вторая причина провала – это наша плохая подготовка. И третья причина провала – это хорошая работа контрразведки Беларуси", - считает Бурба.
"По своему анализу, по своему опыту, со своей руководящей точки зрения могу сказать, что это провал благодаря людям, которые находятся во властных кабинетах, которые, по моему мнению, сленгом скажу, "сливают", передают информацию врагу. И я это хотел доказать следствию", - подчеркнул он.
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это жесть,осла размазали по стенке
- возможно многие тысячи, или сотни тысяч..
Бурбу вызвали на допрос в СБУ именно в то время, когда он должен был прийти на эфир. Но интервью с ним записали за час до допроса. Основные моменты интервью Бурбы (практически дословно):
✅ Указание на перенос операции дал Ермак. Сказал, что действует от имени Зеленского.
✅ С учетом того, что спецоперация по "вагнеровцам" находилась на финальной стадии, ее перенос был равнозначен провалу. И руководство государства это осознавало. То есть виноваты в провале - Зеленский и Ермак.
✅ Указ об увольнении главы разведки был издан Зеленским за полчаса до встречи, на которой должны были обсудить дальнейшую судьбу операции.
✅ Уволены были практически все разведчики, имевшие отношение к спецоперации. Более того, их лишили охраны и они находятся под прицелом российских спецслужб. Власть по сути находится в руках предателей, коллаборантов и кремлевской агентуры. Шел 7-ой год войны...
@Helgi Sharp
п'ять років життя та розвитку країни - в дупу
поздоровляю вас зебіли, особливо тих, що казали що Америкою ...теж актор правив...
«Я хочу видеть четкий порядок дня реформ, о которых президент Зеленский говорил, когда избирался в президенты. Скажем, отстранить олигархов от политики. Если присмотреться, то происходит обратное, особенно, если речь идет о безопасности. Мы совсем не уверены, на чьей стороне стоит господин Ермак, который является крупнейшим советником президента по вопросам безопасности и отношений с Россией», - сказала Крамон-Таубадель.
По ее словам, это серьезно осложняет работу по санкциям.
«Если Украина не выступает за сохранение санкций со стороны Европарламента, то кто захочет это поддерживать и как нам лоббировать это», - отметила немецкий политик.
Тридцать лет всё выбираем, перевыбираем, роспускаем. Революции, Майдан. Толку то?
Страну обескровили, разорвали, унизили, людей сделали нищими, зависимыми, тупыми, агрессивными. Война, разруха, спад экономики, вымирание и убегание и поселения. Всё на продажу, недра принадлежат олигархам, уничтожена промышленность, энергетика, медицина, образование. Кругом лишь базары и ТЦ, товары привозные, свои или дерьмо или исчезли совсем. Процветают лишь торгаши, барыги и аптекари, которые подняли цены выше европейских. Правительство, власть, самоустранились, ничего с этим не делают, хотя обязаны, это их работа! Короче кирдык.
А так, вообще, всё прикольно, видосики, смартфончики, бабушки в фитнес побегут тыщу вакцинную тратить... Веселуха.
Шо за очередное нытьё? Опять плохим танцорам ноги мешают.