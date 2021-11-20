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Люди во властных кабинетах сливают информацию врагу, - экс-руководитель ГУР МО Бурба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Люди во властных кабинетах сливают информацию врагу, - экс-руководитель ГУР МО Бурба

Бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба считает, что среди украинских чиновников есть "крот", который передает информацию врагу.

Об этом Бурба заявил телеведущему Савику Шустеру, сообщает Цензор.НЕТ.

"Или у нас есть крот. Почему "или"? Этот провал операции - это только цепочка провалов, которые происходят за последнее время. Людей увольняют, у людей забирают документы прикрытия. Командиров групп в июле месяце стреляют в Киеве. То есть, это цепь. И следствие должно было за год ответить: есть у нас крот или нет?" – сказал Бурба.

По словам экс-разведчика, он хочет помочь расследованию провала спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Но допрос в ДБР, на который он пришел, длился всего 7 минут.

Читайте также: Бурба: Ермак сказал, что перенести задержание "вагнеровцев" - указание Зеленского

"Первая причина провала – что у нас есть крот, который работает на Россию. Вторая причина провала – это наша плохая подготовка. И третья причина провала – это хорошая работа контрразведки Беларуси", - считает Бурба.

"По своему анализу, по своему опыту, со своей руководящей точки зрения могу сказать, что это провал благодаря людям, которые находятся во властных кабинетах, которые, по моему мнению, сленгом скажу, "сливают", передают информацию врагу. И я это хотел доказать следствию", - подчеркнул он.
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Топ комментарии
+63
Там ціле кротове кодло , а не один кріт !
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19.11.2021 22:07
+52
А в когось були сумніви?...
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19.11.2021 22:07
+52
прямым текстом - осёл предателб Украины,что было известно давно
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19.11.2021 22:08
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А в когось були сумніви?...
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19.11.2021 22:07 Ответить
...оцн і є оті гниди, про яких попереджав Симон Петлюра...
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19.11.2021 22:13 Ответить
причина одна расстрелять всю эту шушеру и все сразу начнут думать... что торговать страной западло....
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19.11.2021 23:02 Ответить
до 73% очень долго доходит...
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20.11.2021 11:20 Ответить
Там ціле кротове кодло , а не один кріт !
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19.11.2021 22:07 Ответить
Зелене кодло
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19.11.2021 22:35 Ответить
Вот это кодло: зеленский, коломойский,боголюбов и т.д. - здесь, роттенберги и т.д. в россии
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19.11.2021 23:48 Ответить
"Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной!" - Аль Капоне
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19.11.2021 23:48 Ответить
Сплошь ублюдки жидовские
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20.11.2021 08:59 Ответить
Можна сказати - кротятник.
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20.11.2021 09:53 Ответить
прямым текстом - осёл предателб Украины,что было известно давно
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19.11.2021 22:08 Ответить
Пастор жжёт,осёл труп после Свободы Слова
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19.11.2021 22:22 Ответить
- навіть Гордон , пальцем вказав на єРмака та Зе !
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19.11.2021 22:33 Ответить
ну гордон мимикрирует
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19.11.2021 22:35 Ответить
- це і дивно .
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19.11.2021 22:38 Ответить
- що поливає свого вибраного ...
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19.11.2021 22:39 Ответить
он больше недели назад с Комаровским определился, шо осёл - фсё
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19.11.2021 22:43 Ответить
Киньте ссылку в ютубе...! Очень хочу посмотреть !!!
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20.11.2021 08:33 Ответить
Президент і зливає. Казліна
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19.11.2021 22:08 Ответить
100% це його робота 😡
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19.11.2021 22:28 Ответить
Третья причина самая точная.
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19.11.2021 23:25 Ответить
Не верну будет умалчивать и ДРУГИХ предателей...! Нужен ПОЛНЫЙ список ! Нельзя замыкаться и останавливать список только лишь зеленой соплей !
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20.11.2021 08:35 Ответить
чёрт, это провал...
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19.11.2021 22:10 Ответить
Подоляцкий бот - пшёл на!
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19.11.2021 22:12 Ответить
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19.11.2021 22:15 Ответить
Дивну, гаспадін Єрмак, ви собі кликуху на Цензорі взяли. Це справді провал!!!, 😁😁😁
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19.11.2021 23:31 Ответить
Обережно треба бути Василю.... янєлох буде мститися.
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19.11.2021 22:10 Ответить
его охраняет спецура штатовского посольства
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19.11.2021 22:49 Ответить
звідки така інфа?
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19.11.2021 22:52 Ответить
это имеет значение?
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19.11.2021 23:06 Ответить
просто цікаво з декількох причин.
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19.11.2021 23:09 Ответить
Это правда. И автомобиль бронированный - вчера Арахамия в эфире рассказал, когда их обвинили в снятии охраны с генерала.
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19.11.2021 23:16 Ответить
показово...
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19.11.2021 23:21 Ответить
Ага. Мабуть штатовці самі дали охорону, як тільки Зеленський її з нього зняв.
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19.11.2021 23:36 Ответить
тобто американці хочуть розібратися у ситуації...зєлє пипець.
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19.11.2021 23:50 Ответить
Тут проскакувало
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19.11.2021 23:55 Ответить
дякую
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19.11.2021 23:58 Ответить
Таких сук при власти надо вешать
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19.11.2021 22:11 Ответить
Підтримую!!!!! Настав час витягати те кодло на майдан та ставити "йолку". Бо закон у нас самі знаєте - не працює а судді наскрізь гнилі та продажні.
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20.11.2021 08:19 Ответить
С крепкими ветками - что бы на ней поместились ВСЕ и ВСЕХ их выдержало ...
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20.11.2021 08:37 Ответить
В Україні є офіцери честі
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19.11.2021 22:15 Ответить
Мне кажется пора Володьку не-лоха бить по морде!
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19.11.2021 22:15 Ответить
- так почали вже , ще в Омані ... та на жаль чужі .
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19.11.2021 22:35 Ответить
****,як можна під час війни з срасієй в якій загинуло 15 тисяч українців, працювати на срасію?? Це ж якою гнидою треба бути!!
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19.11.2021 22:16 Ответить
Вони ж не українці, просто халтурять тут. Чергове шапіто то телевізору покрутять і знову оберуть чергового маланця(
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19.11.2021 22:58 Ответить
Когда я в 2014 году переехала из Севастополя в Киев, то надеялась, что всё изменится, что я, никогда, не буду слышать о предательстве. Я столько предательства видела в Севастополе в 2014 году...Это страшно...это подло...это мерзко! Будьте прокляты те, кто привёл к власти Зеленского и его команду- команду предателей Украины!
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19.11.2021 22:20 Ответить
коломойский?
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19.11.2021 22:47 Ответить
Разводить лохов?
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20.11.2021 03:08 Ответить
вот представьте теперь сколько украинских воинов и просто украинцев с простого и мудрого нарида погибнет в случае большой Войны, когда мы знаем уже наверняка ОП ЗЕ-чма работает на врагов..

- возможно многие тысячи, или сотни тысяч..
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19.11.2021 22:20 Ответить
Бурбу в президенты !!
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19.11.2021 22:21 Ответить
низзя! уборщиц будет слушать!
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19.11.2021 22:47 Ответить
Бурба -висококласний професійний розвідник . Він повинен займатись тим , де почувається як - риба у воді . Розвідкою тобто . А президентом має бути -висококласний політик . Прем'єр міністром - висококoласний управлінець , і т.д. . Тоді в країні буде порядок .
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19.11.2021 22:57 Ответить
Самый сок 27 минут назад (изменено)

Бурбу вызвали на допрос в СБУ именно в то время, когда он должен был прийти на эфир. Но интервью с ним записали за час до допроса. Основные моменты интервью Бурбы (практически дословно):
✅ Указание на перенос операции дал Ермак. Сказал, что действует от имени Зеленского.
✅ С учетом того, что спецоперация по "вагнеровцам" находилась на финальной стадии, ее перенос был равнозначен провалу. И руководство государства это осознавало. То есть виноваты в провале - Зеленский и Ермак.
✅ Указ об увольнении главы разведки был издан Зеленским за полчаса до встречи, на которой должны были обсудить дальнейшую судьбу операции.
✅ Уволены были практически все разведчики, имевшие отношение к спецоперации. Более того, их лишили охраны и они находятся под прицелом российских спецслужб. Власть по сути находится в руках предателей, коллаборантов и кремлевской агентуры. Шел 7-ой год войны...
@Helgi Sharp
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19.11.2021 22:22 Ответить
Ахметка против бубочки. Уже однозначно. Т.е. Ахметка против *******. Что-то будет.
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19.11.2021 22:23 Ответить
Коломойський - проти ...
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19.11.2021 22:36 Ответить
Ставлю на ахметку.
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19.11.2021 22:40 Ответить
Не стоит думать только о "Розовом слоне"...не отмазываю Зе но самым эффективным Кротом был бы Какой-то Советник или 5 секретарь....то есть не публичный человек...Но это конечно не отменяет того что с намного большей вероятностью это человек с фамилией на "Е" или "З" или "Т" - да там может быть и целая Кротовая Семья)))
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19.11.2021 22:25 Ответить
страшко вам у телевізор , зебіли !
п'ять років життя та розвитку країни - в дупу
поздоровляю вас зебіли, особливо тих, що казали що Америкою ...теж актор правив...
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19.11.2021 22:28 Ответить
В Евросоюзе есть сомнения относительно того, на чьей стороне действует глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Об этом сказала немецкий политик, вице-глава делегации Европарламента в комитете ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон-Таубадель во время онлайн-дискуссии Киевского Форума Безопасности.

«Я хочу видеть четкий порядок дня реформ, о которых президент Зеленский говорил, когда избирался в президенты. Скажем, отстранить олигархов от политики. Если присмотреться, то происходит обратное, особенно, если речь идет о безопасности. Мы совсем не уверены, на чьей стороне стоит господин Ермак, который является крупнейшим советником президента по вопросам безопасности и отношений с Россией», - сказала Крамон-Таубадель.

По ее словам, это серьезно осложняет работу по санкциям.

«Если Украина не выступает за сохранение санкций со стороны Европарламента, то кто захочет это поддерживать и как нам лоббировать это», - отметила немецкий политик.
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19.11.2021 22:36 Ответить
Если родители житетели Москви и отец отставной Грушик Гш мо РФ, какие варианти
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20.11.2021 08:25 Ответить
Тепер здається можна весь ланцюжок кротів і зрадників виявити. Хто кого на яку посаду рекомендував. Буде велика чистка і втеча.
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19.11.2021 22:44 Ответить
no comment………😡😡
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19.11.2021 22:46 Ответить
Самокритично
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19.11.2021 22:46 Ответить
Зебуїни, 73%, а зробили це ВИ, тварюки!
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19.11.2021 22:48 Ответить
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19.11.2021 22:48 Ответить
Поставив би лайк, але коли дивлюсь на фото..... блювати хочеться.
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19.11.2021 22:53 Ответить
зеЛя мразь и подонок!
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19.11.2021 22:49 Ответить
Всех клоунов после смены власти под суд с конфискацией и не зону!!! Вот там навыки корчить рожи и вертеть задницами для изголодавшихся мужиков пригодятся на УРА!!!!!!!
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19.11.2021 22:54 Ответить
Після такого - ІМПІЧМЕНТ!!!
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19.11.2021 23:11 Ответить
А кто мог усомниться, что такой мелкий и гнилой человек как зе, не находится под чьим то иго? 73% усомнились, выбрали болт, а не яйца.
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19.11.2021 23:15 Ответить
"Вирок Порошенка" скоро заздртиме Порошенку, як той живе після п'яти!!! президентських років - з непоганим рейтингом, власною партією і головне - на волі! 😊
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19.11.2021 23:35 Ответить
Уявляю, як зараз палають підсмажені дупи клятих зрадників - Янелоха та Дєрьмака. Прийде час і ці тварини будуть благати, щоб їх вбили.
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20.11.2021 00:01 Ответить
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20.11.2021 00:47 Ответить
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20.11.2021 01:29 Ответить
Опять двадцать пять и смена шила на мыло.
Тридцать лет всё выбираем, перевыбираем, роспускаем. Революции, Майдан. Толку то?
Страну обескровили, разорвали, унизили, людей сделали нищими, зависимыми, тупыми, агрессивными. Война, разруха, спад экономики, вымирание и убегание и поселения. Всё на продажу, недра принадлежат олигархам, уничтожена промышленность, энергетика, медицина, образование. Кругом лишь базары и ТЦ, товары привозные, свои или дерьмо или исчезли совсем. Процветают лишь торгаши, барыги и аптекари, которые подняли цены выше европейских. Правительство, власть, самоустранились, ничего с этим не делают, хотя обязаны, это их работа! Короче кирдык.
А так, вообще, всё прикольно, видосики, смартфончики, бабушки в фитнес побегут тыщу вакцинную тратить... Веселуха.
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21.11.2021 08:18 Ответить
Бурбу головою ССО, ВР та ОП зменшить вдвічі та передати гроші на ССО ми ще за підірваних в Києві і Маріуполі офіцерів не отвітили
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20.11.2021 08:20 Ответить
"Крот" даже имеет агентурною кличку "Козырь".
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20.11.2021 08:44 Ответить
Как по мне, предателей тут 73%. С зебилов спросить нужно. Наголосовали скоты. Теперь тешьтесь своему выбору.
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20.11.2021 14:05 Ответить
"Крот" відомий, його не треба шукати: як тільки Бурба запропонував перевірку на поліграфі, він зразу був звільнений, а тепер думайте хто звільнив і чому звільнив. Каддафі правив десятиріччя і стільки лиха своїй державі не завдав, ну що ж - катюзі по заслузі.
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20.11.2021 19:44 Ответить
Это не кроты, они называются раведчиками, агентами. Для того и существует контразведка, чтобы их выявлять, ликвидировать, депортировать... чтобы информация не сливалась.
Шо за очередное нытьё? Опять плохим танцорам ноги мешают.
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21.11.2021 08:00 Ответить
 
 