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Новости Политика Украины
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Главные новости 19 ноября: Бурба раскрыл детали срыва задержания "вагнеровцев", мигранты ушли от границы Польши

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 19 ноября: Бурба раскрыл детали срыва задержания

Экс-глава ГУР МО Бурба рассказал о распоряжении Ермака и "кроте" во власти, мигранты ушли с границы Беларуси и Польши, пистолеты Кивы передали боевым комбатам, - главные новости 19 ноября.

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Уберт Мрачковский – воин 8 полка Сил специальных операций – получил смертельное ранение. С начала суток оккупанты открывали огонь 10 раз.

Заявления Василия Бурбы

Экс-глава ГУР МО раскрыл телеведущему Савику Шустеру детали срыва спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер". Он говорит, что получил распоряжение отложить спецоперацию непосредственно от главы ОП Андрея Ермака. Ермак говорил, что действует по поручению Зеленского. Это распоряжение он отдал, когда спецоперация была уже на финальном этапе. Бурба считает, что во власти есть "крот", который сливает информацию врагу. Также он рассказал, что всех участников спецоперации уволили - не просто из разведки, а из рядов Вооруженных Сил и забрали у них документы прикрытия.

Интересная деталь: Бурба не смог прийти на прямой эфир программы Шустера, потому что находился по вызову в СБУ. Интервью с ним пришлось записать перед допросом. А Зеленский, Ермак и другие представители власти на эфир не пришли, хотя их и приглашали специально.

ДБР тем временем проверяет, откуда взялись документы о "вагнеровцах", обнародованных Соколовой. Производство открыли по ч. 1 ст. 328 – разглашение государственной тайны.

В Офисе президента называли публикацию документов "очень серьезным и болезненным ударом".

Наградные пистолеты Кивы отдали боевым комбатам

Министр внутренних дел анонсировал это в Верховной Раде – и уже вечером оружие перешло к новым собственникам. Пистолеты получили офицеры Национальной гвардии – подполковники Назар Ясинский и Сергей Сидорин.

Мигранты ушли с белорусско-польской границы

Польские силовики обнародовали видеокадры с участка границы, где раньше стоял палаточный лагерь мигрантов – теперь там пусто. Беларусь сообщает, что иностранцев переместили в приграничный транспортно-логистический центр.

Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, признал, что белорусские силовики могли помогать мигрантам прорывать границу с Польшей. "Мы славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты едут в Германию. Возможно, им кто-то помог. Я даже не буду в этом разбираться", - сказал Лукашенко.

Подозреваемый в ДТП в Харькове признал вину

Адвокат говорит, что ранее 16-летний Николай Харьковский находился в состоянии шока и не помнил, что произошло - а теперь очнулся и признал, что виноват. Странное совпадение: сегодня же экспертиза подтвердила, что за рулем автомобиля мог быть только он.

Мать подростка рассказала, что машина, которой он управлял, принадлежит ей. Женщина сейчас за границей, а когда ехала из Украины - оставила машину с запасным комплектом ключей на СТО, откуда автомобиль и забрал вместе с совершеннолетним товарищем ее сын.

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Препарат "Молнупиравир" американского фармацевтического гиганта MSD получил разрешение на использование от агентства ЕС по лекарственным средствам (EMA).
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Топ комментарии
+14
Бурба , справжній розвідник , патріот та просто людина ...
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19.11.2021 23:07
+7
Справжні громадяни України не бояться казати правду.
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19.11.2021 23:20
+7
Про державну таємницю не чув сам при3.14здент. Як же нам, грішним, про це знати?
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19.11.2021 23:29
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Бурба , справжній розвідник , патріот та просто людина ...
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19.11.2021 23:07 Ответить
Розвідники не бігають по телешоу, не плескають язиками
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19.11.2021 23:13 Ответить
Справжні громадяни України не бояться казати правду.
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19.11.2021 23:20 Ответить
Про державну таємницю не чули? Про те що йде війна теж?
Головне щоб було шоу на телеканалі Ахметова?!!
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19.11.2021 23:25 Ответить
Про державну таємницю не чув сам при3.14здент. Як же нам, грішним, про це знати?
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19.11.2021 23:29 Ответить
Вы это расскажите зелёной кремлёвской марионетке - это оно позвонило путенской шестёрке лукашенке и настучало про спецоперацию....Или напрямую в кремль позвонило - прогнулось, чтобы дали в глаза посмотреть и гениталию во рту подержать...
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19.11.2021 23:45 Ответить
І з чого такі висновки ви зробили, що були особисто присутні при тій розмові?
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20.11.2021 00:03 Ответить
Голобородька сам лично по ТВ хвастался ....
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20.11.2021 00:11 Ответить
Ти продажна курва вилизуєш дупи зрадникам країни!
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20.11.2021 01:15 Ответить
Принимайте заспокійливі, здоров'я це головне
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20.11.2021 04:28 Ответить
Обирайте патріотів-украінців, а не різних нелюстрованих комуняк, імпотентних бджолярів, двічі не судимих бульбашів, олігаршонків-компрадорів та підарасів-запроданців
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20.11.2021 14:21 Ответить
Не треба спекулювати каналом Ахметова. На ньому слово дають всім політикам. І клоуну і Єрмаку дадуть, якщо вони туди з'являться.
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20.11.2021 06:28 Ответить
Це в норманій країни, де влада не працює відверто на ворога.
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20.11.2021 08:34 Ответить
Ублюдки должны СИДЕТЬ

Стаття 111. Державна зрада

1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -

карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
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20.11.2021 03:38 Ответить
Пан Цицько проводить нараду
https://www.youtube.com/watch?v=J_UWafVKjLw
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19.11.2021 23:14 Ответить
- вірно підмічено , що по роялю клацати , це не захищати інтереси людей в країні...
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20.11.2021 19:08 Ответить
Розповідь Бурби зробила мені день)
Зелена шобла повинна відповідати за обман і зраду!
На Банковій зараз небо в фейєрверках від вибуху пуканів *********** і його холуїв)
Чекаю завтра реакції від ОПшних шавок типу Подоляка, Арестовича, Лещенка.
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19.11.2021 23:22 Ответить
Я замість Подоляка. Ніхто на Банковій цим не переймається.
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19.11.2021 23:25 Ответить
- таки ніхто й не переймається ...
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20.11.2021 19:10 Ответить
Хах, оце країна, оце влада, завгосп-Єрмак роздає розпорядження розвідці!
Хоча його справа закуповувать туалетний папір для ОП!
І ми хочемо перемогти паРашу?
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19.11.2021 23:25 Ответить
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19.11.2021 23:55 Ответить
Ублюдки жидовские
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20.11.2021 08:58 Ответить
Да Бурба молодец,завхоз приказал Бурба сделал.Еще и своих всех здал.А теперь из себя целку строит.
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20.11.2021 09:57 Ответить
- деколи краще промовчати , ніж логікою дитини "позорити" свої залишки волосся ...
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20.11.2021 19:12 Ответить
 
 