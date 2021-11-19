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Новости Политика Украины
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Зеленский (16530) шоу_Шустера (315) Ермак Андрей (1186) Офис Президента (1692) Подоляк Михаил (243)

Президент и глава его Офиса не будут бегать по эфирам по указанию олигарха, - советник главы ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент и глава его Офиса не будут бегать по эфирам по указанию олигарха, - советник главы ОП

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал приглашение представителей власти на эфир телепрограммы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу "фэйком" и "хайпом".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вызов на телевизионный эфир к олигарху – это, конечно, очень громко. Но смешно. Президент, руководитель Офиса президента и любое другое должностное лицо по указанию олигарха бегать по эфирам не будут. Эти времена уже закончились", - сказал Подоляк.

"Реальная свобода слова сильно отличается от олигархических "пожеланий". А объективное освещение темы точно отличается от корпоративных пресс-релизов", – добавил советник главы Офиса президента.

"Олигархическое телевидение – это лишь о монопольном издевательстве над словом. Поэтому – просто "нет", - подытожил Подоляк.

Ранее телеведущий Савик Шустер пригласил президента Владимира Зеленского и главу его Офиса Андрея Ермака на эфир программы, в котором обсуждали срыв спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер".

В студию не пришли ни Зеленский, ни Ермак, ни один из других приглашенных представителей власти.

Отметим, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком экс-народного депутата и криминального авторитета Юрия Иванющенко, также известного как Юра Енакиевский.
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Топ комментарии
+107
Та вы шо!!!

А на Г+Г бегали теряя портки.
ПО щелчку Коломойского бегали на встречи с ним.

А тут иш гордые какие ублюдки.

"Не хотите протягивать руку - так протяните ноги, старый дурак". О.Бендер
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19.11.2021 23:55
+90
Нахер ви там всрались? І без вас все стало зрозуміло.
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19.11.2021 23:52
+71
а чего ж раньше бегал?
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19.11.2021 23:53
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ВОБЩЕ ТО НЕ ПО УКАЗАНИЮ ОЛИГАРХА А ПО УКАЗАНИЮ НАРОДА КОТОРЫЙ НАНЯЛ ВАС ВСЕХ И ВЫ ЗАЖРАВШИЕСЯ ШАИКОВЫ .БЕНДЕРЫ И ВСЯКАЯ ТОМУ ОДОБНАЯ ШЕЛУЕНЬ ЕМУ ОДОТЧЕТНЫ И ДОЛЖНЫ ПЕРЕД НИМ ОТЧИТЫВАТЬСЯ !!! А ОЛИГАХИ И ТАК ВСЕ ЗНАЮТ КТО ИЗВАС ШАРИКОВ.КТО ОСТАП КТО КИСА И КТО КОМУ ЗА КАКОЙ СЕРЕБКЕННИК ПРОДАЛСЯ !!!
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20.11.2021 15:01 Ответить
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