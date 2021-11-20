"Награда подписана Путиным", - Турчинов продемонстрировал досье, собранное на "вагнеровцев", задержание которых готовили разведчики. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинские разведчики собрали досье на каждого наемника российской ЧВК "Вагнер", задержание которых готовилось в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
"Ко мне обратились офицеры через наших депутатов, они передали документы, чтобы защитить их от попытки уничтожения. Вы понимаете, что даже в этих условиях наши разведчики собрали колоссальный массив материалов. Например, вот досье на каждого убийцу, воевавшего на нашей территории. Здесь уже рассказывали подробно о создании частной военной компании, через которую наши разведчики вербовали всех желающих получить высокие гонорары, большие деньги за границей – в Сирии или в Венесуэле. "Вагнеровцы" сами отдавали документы о своих наградах, приказах, военных билетах, рассказывали, как они убивали украинских военных. Среди них были люди, которые сбивали украинские самолеты и имели отношение к уничтожению малайзийского "Боинга", – сказал он.
По словам экс-секретаря СНБО, разведчиками "собрана колоссальная информация".
"Например, в моих руках вы видите документы Харитонова - одного из этих боевиков, награду "За заслуги перед отечеством". Убивать украинцев - это в России заслуги перед отечеством. Эта награда подписана президентом Путиным. То есть, собранные документы свидетельствуют об ответственности политического руководства России за войну в Украине, за убийства украинцев. Безусловно, эти материалы очень ценны, и нельзя допустить их уничтожения", - подчеркнул Турчинов.
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96% зрителей сочли действия клоуна с хермаком ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНОЙ
ботам пахать и пахать)
поможет-ли г+г и будет-ли в ближайшее время на нем шабаш с хламидией, хермаком, верещук и моникой?
Хто мав воювати за Крим ? ТИ ?
Яка в нас армія була ? Забуло ?
І це все завдяки вам, всіх вас 73/43%зебілів всіх мастей і сортів.
Дєрьмаки зкацаплені через нього зраджують державу!!!
зеля знищує розвідників, які намагалися привести убивць Украінців до праведного суду, а воно їх зрадило…
Влада зрадників змосковщених!!
Ну, давай, детальніше, з інструкціями від подляка... чи вже від серлеща...
Что же вы задумали дядьки? Что за цирк? Интересненько!!! И актеры ,то не слабые и Гордона и Бутусова всех в игру ввели!!!! Вчера все Савика ,как открытие Олимпиады смотрели!!!!
Охонь ШОУ получилось!!!
Прозрій урешті-решт!
Змети продажну міль
Й постав на зраді хрест!
Президент и его ,,партия,, продолжают лидировать в опросах ..... , увы, какой народ, такая и Власть.
Чтобы за оставшиеся 2 года не развалили Украину, сажать их нужно сейчас.