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Новости Политика Украины
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Турчинов (3337) шоу_Шустера (315) досье (266) ЧВК Вагнера (1281)

"Награда подписана Путиным", - Турчинов продемонстрировал досье, собранное на "вагнеровцев", задержание которых готовили разведчики. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинские разведчики собрали досье на каждого наемника российской ЧВК "Вагнер", задержание которых готовилось в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Ко мне обратились офицеры через наших депутатов, они передали документы, чтобы защитить их от попытки уничтожения. Вы понимаете, что даже в этих условиях наши разведчики собрали колоссальный массив материалов. Например, вот досье на каждого убийцу, воевавшего на нашей территории. Здесь уже рассказывали подробно о создании частной военной компании, через которую наши разведчики вербовали всех желающих получить высокие гонорары, большие деньги за границей – в Сирии или в Венесуэле. "Вагнеровцы" сами отдавали документы о своих наградах, приказах, военных билетах, рассказывали, как они убивали украинских военных. Среди них были люди, которые сбивали украинские самолеты и имели отношение к уничтожению малайзийского "Боинга", – сказал он.

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По словам экс-секретаря СНБО, разведчиками "собрана колоссальная информация".

"Например, в моих руках вы видите документы Харитонова - одного из этих боевиков, награду "За заслуги перед отечеством". Убивать украинцев - это в России заслуги перед отечеством. Эта награда подписана президентом Путиным. То есть, собранные документы свидетельствуют об ответственности политического руководства России за войну в Украине, за убийства украинцев. Безусловно, эти материалы очень ценны, и нельзя допустить их уничтожения", - подчеркнул Турчинов.

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Топ комментарии
+46
Свідчення у прямому ефірі Бурби- це початок суду над Зеленським. Тепер питання лише яка стаття. Але організатор, або співучасник. Бурба свідчить, що розробників блискучої операції із захоплення «вагнерівців» звільнили, забрали документи прикриття і намагалися ліквідувати фізично.
Самого Бурбу прямо перед ефіром намагалася перехопити СБУ.Зараз його охороняє посольство США. Ціна популізму дуже дорога. Голосування «по пріколу» та «гірше не буде» довела до того, що на найвищих щаблях влади у нас особи, причетні до державної зради. З моновладою. Під час війни.
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20.11.2021 05:39
+36
На днях вашу зелену ****** будемо рвати на клапті. не дай боже якаст паскуда з ваших вилізе є#алом торгануть - прикопаємо накуй
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20.11.2021 05:17
+24
Якими ж падлюками та відкритими ворогами України треба бути, щоб викинути (саме так, викинути!) заслужених людей з збройних сил України. Та ще й розкривши їх прикриття. Для чого, щоб ФСБ легше було їх знищити? Фактично з "вовчим білетом". Адже це суто військові, не дуже-то налаштовані на цивільне життя. Якщо ніхто їм ніхто не допоможе, важко їм доведеться утримувати їхні сім*ї.
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20.11.2021 08:28
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Путлер начинает новую войнушку на Балканах.Под прицелом Босния и Герцеговина.В Черногории уже был обсерон...,Баран КГБшный без войны,что наркоша без дозы...
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20.11.2021 09:12 Ответить
зеленые обосратушки)

96% зрителей сочли действия клоуна с хермаком ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНОЙ

ботам пахать и пахать)
поможет-ли г+г и будет-ли в ближайшее время на нем шабаш с хламидией, хермаком, верещук и моникой?
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20.11.2021 09:17 Ответить
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20.11.2021 09:18 Ответить
Мы ещё Пастера поставим главой СБУ. Он тебе мозги вправит черенком от лопаты
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20.11.2021 09:27 Ответить
гетьманцев - ватный чухан, который врал про войну, добровольцев. закон о языке) тоже мне оратор, вроде люси или серлеща
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20.11.2021 09:30 Ответить
Хетьманцев, мабуть, наймерзенніших функціонерів ЗЕлупленого кагалу.
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20.11.2021 11:20 Ответить
Що ж ви такі тупі...
Хто мав воювати за Крим ? ТИ ?
Яка в нас армія була ? Забуло ?
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20.11.2021 09:45 Ответить
А что же теперь ***** твоё трясётся? Какие то гарантии просит, чмо лаптеногое
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20.11.2021 10:29 Ответить
Крымский гарнизон сдал по факту адмирал Березовский,сегодня этот мудак командует РАБссиянским флотом на Дальнем востоке...,Турчинов там совсем был не при делах...
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20.11.2021 09:28 Ответить
Да зескот и Господа Бога обвинит во всех грехах . Им подонкам 30 сребреников дороже.
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20.11.2021 09:31 Ответить
это вообще тема придуманная кцпьем)
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20.11.2021 09:31 Ответить
Мустафа Джемилев давно все рассказал от тех днях в Крыму и каким способом ФСБ РАБссии обдурило крымчан...,гарнизон Крыма сдали Березовский и Могилев по факту...остальное туфта Мавзолейная...
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20.11.2021 09:35 Ответить
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20.11.2021 09:44 Ответить
Зеленский выиграет и следующие выборы, легко и не напрягаясь.
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20.11.2021 09:58 Ответить
.Твоєму ЗЕбілу ще б досидіти в кріслі президента , до чергових виборів . .
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20.11.2021 10:16 Ответить
Это у тебя на макеевке, в туалете написано?
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20.11.2021 10:30 Ответить
Украиной правит ее злейший враг в лице каганата. Они с ****** подельники.
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20.11.2021 10:30 Ответить
Да, править.
І це все завдяки вам, всіх вас 73/43%зебілів всіх мастей і сортів.
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20.11.2021 13:48 Ответить
Зеля зрадив як Україну, так і її Захисників на 8 році Особливого Періоду!!!
Дєрьмаки зкацаплені через нього зраджують державу!!!
зеля знищує розвідників, які намагалися привести убивць Украінців до праведного суду, а воно їх зрадило…
Влада зрадників змосковщених!!
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20.11.2021 10:41 Ответить
приперло тебе, зебіл?
Ну, давай, детальніше, з інструкціями від подляка... чи вже від серлеща...
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20.11.2021 12:56 Ответить
цікаво, якому уроду зеленої прислуги наркомана з головкою ЄрЗе належить логін alexs ? (знесений адмінами)...
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20.11.2021 13:29 Ответить
Турчинов Мужик!!!! Уважуха!!!!
Что же вы задумали дядьки? Что за цирк? Интересненько!!! И актеры ,то не слабые и Гордона и Бутусова всех в игру ввели!!!! Вчера все Савика ,как открытие Олимпиады смотрели!!!!
Охонь ШОУ получилось!!!
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20.11.2021 10:49 Ответить
Народе мій!
Прозрій урешті-решт!
Змети продажну міль
Й постав на зраді хрест!
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20.11.2021 10:54 Ответить
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20.11.2021 12:01 Ответить
Парадокс в том, что на избирателей , слив (предательство) блестящей операции разведки окружением Президента, никакого влияния не оказывает.
Президент и его ,,партия,, продолжают лидировать в опросах ..... , увы, какой народ, такая и Власть.
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20.11.2021 15:33 Ответить
Як ви, іназємці, далекі від наших українських реалій. Тут ВСЕ може змінитися В ОДНУ МИТЬ,
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21.11.2021 00:12 Ответить
73%. ви хоч би голову попелом посипали, дебіли, мать вашу...
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20.11.2021 19:12 Ответить
А хто обрав тих відкритих ворогів? Завезені мексиканці?
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21.11.2021 05:29 Ответить
Зеленский уверенно и верно идет к посадке. По результатам президентского срока получит срок реальный. Ермак и Демченко - срок пожизненный.

Чтобы за оставшиеся 2 года не развалили Украину, сажать их нужно сейчас.
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21.11.2021 07:24 Ответить
Це помста єрмака розвідникам-героям,що майже довели до кінця операцію по вагнерівцям.100% - ВІН агент кремля і ворог України.,а Зеленський у нього "на посилках"
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26.11.2021 10:37 Ответить
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