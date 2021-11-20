За минувшие сутки на Донбассе вследствие обстрелов со стороны войск РФ погиб украинский воин, всего оккупанты совершили 17 обстрелов, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 19 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 17 обстрелов, шесть из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает штаб ООС в утренней сводке.

"В направлении Марьинки оккупанты вели огонь трижды, применяя артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм и 120 мм. В сторону населенного пункта Лопаскино противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм. В районе Причепиловки вражеские войска открывали огонь из стрелкового оружия. Возле Новомихайловки российские наемники обстреливали наши позиции из гранатометов разных систем и стрелкового оружия", - сообщили военные.

Отмечается, что неспокойно было и вблизи Катериновки. Там враг вел обстрел трижды, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие, а возле населенных пунктов Пески и Шумы противник задействовал станковые противотанковые гранатометы.

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Также оккупанты били из минометов калибра 120 мм в направлении Авдеевки, неподалеку от Попасной враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а в районе Новотошковского российские наемники дважды обстреливали наши позиции, применяя минометы калибра 120 мм и гранатометы разных систем.

"В сторону Золотого-4 противник применял автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. Вооруженные формирования Российской федерации произвели обстрел из артиллерии калибра 152 мм окрестностей населенного пункта Нижнее", - сообщили в штабе ООС.

Потерь среди гражданского населения нет, однако вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

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Также сообщается, что защитники на все провокации открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7:00 20 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.