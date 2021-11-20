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За минувшие сутки на Донбассе вследствие обстрелов со стороны войск РФ погиб украинский воин, всего оккупанты совершили 17 обстрелов, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

За минувшие сутки на Донбассе вследствие обстрелов со стороны войск РФ погиб украинский воин, всего оккупанты совершили 17 обстрелов, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 19 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 17 обстрелов, шесть из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает штаб ООС в утренней сводке.

"В направлении Марьинки оккупанты вели огонь трижды, применяя артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм и 120 мм. В сторону населенного пункта Лопаскино противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм. В районе Причепиловки вражеские войска открывали огонь из стрелкового оружия. Возле Новомихайловки российские наемники обстреливали наши позиции из гранатометов разных систем и стрелкового оружия", - сообщили военные.

Отмечается, что неспокойно было и вблизи Катериновки. Там враг вел обстрел трижды, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие, а возле населенных пунктов Пески и Шумы противник задействовал станковые противотанковые гранатометы.

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Также оккупанты били из минометов калибра 120 мм в направлении Авдеевки, неподалеку от Попасной враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а в районе Новотошковского российские наемники дважды обстреливали наши позиции, применяя минометы калибра 120 мм и гранатометы разных систем.

"В сторону Золотого-4 противник применял автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. Вооруженные формирования Российской федерации произвели обстрел из артиллерии калибра 152 мм окрестностей населенного пункта Нижнее", - сообщили в штабе ООС.

Потерь среди гражданского населения нет, однако вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

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Также сообщается, что защитники на все провокации открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7:00 20 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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Почему они не бояца Байрактаров?
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20.11.2021 08:16 Ответить
А как потом Путину-в глаза смотреть?
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20.11.2021 08:23 Ответить
Царство небесне загиблому.
Горіть у пеклі москалі!!!
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20.11.2021 08:17 Ответить
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20.11.2021 08:19 Ответить
Царство Небесное воину

- представляю как радуется каждому погибшему защитнику Украины агентура РФ в офисе Зе-чма, в ОПЗЖ, в редакции телеканала НАШ, в РПЦ-ФСБ
- а Украина терпит и смотрит шоу на Шустер-лайф и ждет продолжений..
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20.11.2021 08:24 Ответить
Царство небесное тебе боец.Прости,за мудаков,при власти.
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20.11.2021 08:25 Ответить
Как вообще у кадровых военных хватает сил терпеть 3-жды уклониста ,честь ему отдавать?

А теперь ещё ОП и сообщество кротов в работе на ту Сторону

Ну может все так хотели Хунту она все таки придёт?
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20.11.2021 08:48 Ответить
Большинство из них точно так же голосовало за клоуна. Теперь расплачиваются...
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20.11.2021 08:55 Ответить
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20.11.2021 08:49 Ответить
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20.11.2021 10:17 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою...
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20.11.2021 13:59 Ответить
 
 