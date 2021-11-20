311 тысяч украинцев вакцинировались против COVID-19 за последние сутки, с начала кампании полностью иммунизированы 9,6 млн человек
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
За последние сутки, 19 ноября, в Украине 311 316 человек были вакцинированы против коронавируса COVID-19. Одну дозу получили 98 794 человека, полностью иммунизированы 212 522 человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании привито 12 755 986 человек, из них получили одну дозу – 12 755 984 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 9 661 304 человека. Всего проведено 22 417 288 прививок.
88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.
Топ комментарии
+8 хужє не будєт
показать весь комментарий20.11.2021 09:51
+6 Sergey Loshenko
показать весь комментарий20.11.2021 10:27
+5 Артем Шаборонко
показать весь комментарий20.11.2021 10:04
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Пожалуйста, подождите...
На эти вопросы на днях мой сын ответил : Зачем кому то разрабатывать микро технологии , когда нашим стадом баранов , можно легко управлять при помощи боевой пропаганды. Если они до сих пор верят , что Порох смог украсть 80 лярдов баксов при бюджете Украины в 40 , то не какие микро технологии им просто не надо.
Антиваксери ж більше нічого, здається, не помічають довкола, крім намагання їх, бідолах, вакцинувати, й пишуть своє 24\7.
Идите туда и оспаривайте, если хотите. Материал размещён в разделе "Медицина".
https://ggb.by/news/493/
а оскорбление мудака, который сам провоцирует- никакое не поражение. это тебе на будущее.
November 18
Updates
467 new cases in Israel [source]
November 17
Updates
516 new cases and 6 new deaths in Israel [source]
Зачем нам Израиль через год,если спортсмены дохнут как мухи уже сейчас.
Ознакомься с ОГРОМНЫМ списком: https://greatawakening.win/p/13zzjrExY8/anyone-notice-a-pattern-yetyou/
Coronavirus Cases:
257,187,968
view by country
Deaths:
5,159,347
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Список составлять будешь?
Розповіді про "набагато меншу ймовірність у хворівших" це звичайні побрехеньки бабок на лавці.
А я перехворів два рази і колоти собі цю гидоту не збираюсь....... у всякому разі добровільно - хіба що змусять...
Ви не козак?
Мракобесы, от того, что вы напишете первый пришедший вам в голову бред, этот бред не станет реальностью.
2) Кроме летальных исходов если намного бОльший процент тяжёлого течения, вероятность попасть в него процентов 15%.
3) Вакцинация всегда делается здоровым людям, в этом сам смысл вакцинации.
Засим прошу вас пройти в известном направлении. Я не злобный человек, поэтому искренне вам (и вашим близким) желаю никогда не столкнуться с тяжелым течением ковида. Потому что если (не дай бог) такое случится, вы моментально забудете ваши весёлые смайлики.
Вакцинация это единственный метод привести в сознание общество, вывести экономику из локдаунов, а медицинскую систему из перманентного коллапса. Я болел ковидом, лежал в госпитале, и спустя положенные шесть месяцев сломя голову побежал делать вакцину, чтобы подобное больше не повторилось. И да, буду вакцинироватсься и дальше. А ваши весёлые смайлики моментально испарятся, как только вы или ваша родня угодят в 15% тяжелого течения, это я вам гарантирую.
У меня лично 2 знакомых тяжело переболело на 4ый месяц вакцинации пфайзером, и 1 - после астры.
Пишите исчо как "вакцинированный человек в принципе не может болеть и, тем более, быть заразным". Именно вам пора к психиатру
В целом, ваш "личный опыт" не особо релевантен после тонн маразма и откровенного мракобесия, написанного вами здесь.
Это в ответ на вашу чушь что вакцинированный не может болеть.
Ваши ценные советы с вашей постковидной энцефалопатией меня не интересуют.
так вакцинированные уже могут болеть, оказывается?? так может свой пост что не могут - удалите?
Они реально кололись, и еще меня уговаривали.
Я помню, что им ответил: вы колитесь, а я на вас посмотрю.
В итоге они вакцинированные заболели, и не легко.
Я - пока держусь.
Но если эффект Марека таки наступит - а к тому идет - шансов у невакцинированных не останется.
Всё остальное написаное вами это или попросту враньё, учитыва что вы тут уже наморозили, или ваши знакомые попросту врут. Или оба фактора вместе. Не будет никаких "мареков", будут трупы по тысяче в день до тех пор, пока туповатый мудрий нарид играется в докторов.
Это ваша цитата выше.
Енцефалопатія дається взнаки....
Что касается возможности подхватить ковид "на стороне" после вакцины, то такая вероятность есть всегда (она есть и для любой вакцины, не только от ковида). Вакцина и вакцинация работает на вероятностях, а не "заразился/не заразился".
После вакцинации люди заражаются, разносят вирус и даже болеют. Это не секрет. Степень госпитализации и летальности вакцина уменьшает, но только в окне своего действия.
Смотрите, этот спор про вакцины был задолго до ковида. Например, это было один из любимых аргументов антиваксов-родителей, дескать "чего вы боитесь, ваш же ребёнок вакцинирован, значит он не заболеет, даже если заболее мой невакцинированный". И все попытки объяснить, что при вакцинация так не работет и при достижении определённого порога инфекция будет взрывоподобно распространяться и представлять опасность для всех, включая вакцинированных, были как об стенку горох. Сейчас та же история идёт с ковидом.
Но без госпитализации и кислорода.
И так как вы себе представляете, у нас в стране без бустера, работать не будет. Уже через 1 мес. честно вакцинированные весной обнулятся и % вакцинированых останется только на бумаге.
Поэтому для ваших пресловутых 85% нужна или 1временная вакцинация, (что невозможно в большой стране) и все равно потом бустер, или бустер в Украине уже сейчас, для тех, кто прививался весной.
Это само по себе маразм. Ни антибиотики, ни какие-то гормоны не применяются при ковиде, потому что они не нужны. Если вытянули без госпитализации и кислорода, значит форма не была тяжёлой. Потому что в тех случаях, когда реально нужен кислород, велика вероятность попросту склеить ласты при его (кислорода) отсутствии.
Бустер в Украине с таким процентом вакцинированных нужен только тем, кто уже вакцинирован согласно плану, а таких не так много. И процент вакцинированных бустер не увеличит.
Выздоровел бы или нет без вакцинации неизвестно. Вакцина увеличивает процент выздоровевших. Что касается "права знать", то такого права нет и оно никому не интересно.
Антиваксы, вы сейчас занимаетесь отрицанием не ковида, а вакцинации как таковой (которой уже более сотни лет)....
Вы больны головой. У меня всё.
Смертность цыплят, зараженных болезнью Марека, была довольно низкой. Современные штаммы вируса Марека, появившиеся спустя десятилетия после введения первой вакцины, вызывают образование лимфомы по всему телу курицы, а смертность достигла 100 % среди невакцинированных цыплят. Вакцина против болезни Марека является «негерметичной вакциной», что означает, что предотвращаются только симптомы болезни. Инфицирование хозяина и передача вируса не подавляются вакциной.
И что они вызывают - опухоли или поражение легих - это уже 2ой вопрос
Женя-Женя
нет. Мы говорим об общих принципах функционирования вирусов. Они все мутируют, и вакцинация гипотетически способна сделать этот процес более агрессивным.
20.11.2021 20:19
Не правда ли, он феерический дурак?
мама - роди меня обратно!