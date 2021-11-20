311 тысяч украинцев вакцинировались против COVID-19 за последние сутки, с начала кампании полностью иммунизированы 9,6 млн человек

За последние сутки, 19 ноября, в Украине 311 316 человек были вакцинированы против коронавируса COVID-19. Одну дозу получили 98 794 человека, полностью иммунизированы 212 522 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании привито 12 755 986 человек, из них получили одну дозу – 12 755 984 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 9 661 304 человека. Всего проведено 22 417 288 прививок.

88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

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