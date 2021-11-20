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Кличко о новых фактах в "вагнергейте": Информация шокирует. Общество должно получить честные ответы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Общество должно получить ответы на прозвучавшие в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" вопросы о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.
"Действительно шокирующая информация о "вагнергейте" в программе Савика Шустера… И общество должно получить ответы на прозвучавшие в эфире утверждения и вопросы. Честные ответы, как бы сложно это ни было.
Потому что речь идет о государственной безопасности нашей страны.
Страны, отражающей российскую агрессию. Страны, отстаивающей свою независимость и территориальную целостность. Страны, за которую ежедневно гибнут наши защитники…" – написал мэр Киева.
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+60 хужє не будєт
показать весь комментарий20.11.2021 10:13
+52 хужє не будєт
показать весь комментарий20.11.2021 10:21
+51 Alx
показать весь комментарий20.11.2021 10:18
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Пожалуйста, подождите...
а вот предательство интересов Украины, сдача оперативных данных врагу и провал операции - это уже не сериал, а криминал !!! и тот кто это не понял - тот либо зомбированный ТВ либо страус...
А если они это делают с такой трибуны - то и ресурс у них не малый!!!!
Но явно это не борьба - а шоу!!!!10000000%
Это им, через его окружение, манипулируют, используя его фобии !
П.С. И там не один крот, том целая группа (ОПГ) кротов !
Это была реакция спецслужб на невинные шашни граждан с секретной информацией. Думаю что на самом деле все составы топлива давно известны и важности никакой не было но посмотрите на реагирование госбезопасности!
А сегодня?
Что было бы с Ермаком и Зеленский в 1988?
Страшно представить, вот что было бы.
кремлю выгодно спихнуть Зеленского руками украинских патриотов, к которым быстро присоединятся проплаченные кремлём "украинские патрррриоты", для массовки
Ахметов и Коломойский тоже уже не в восторге от клоуна
в Москве мечтают повторить ситуацию 2014 года, когда армия, общество и власть Украины были деморализованы и тоже протестовали против предателя Януковича
поэтому: либо конституционный путь, либо быстрая (6-8 часов) акция, типа действий Ярузельского в Польше (военное положение), когда СССР было рыпнулся, но ничего сделать не смог
думайТЕ
По чому це видно?
саме ці люди працюють на Коломойського
нехай Зе-чмо позвiтує, як воно так обiсралося по всiм фронтам.
нехай вiзьме з собою агента Козиря-дєрьмака, нехай покажуть народу обидва свої ксiви з
двуголовю куркою. а вони в них точно є...
Пам'ятаєте, як вони рискали в пошуках каналів поставок, роззбоюючи країну?
"ДБР завдало нищівного удару по системі протиповітряної оборони України - у кількох зенітних ракетних бригадах ЗСУ, під Києвом та біля Криму, слідчі вилучили ключові елементи системи наведення на ціль зенітних ракетних комплексів."
Какой то массовый психоз или тупость или все вместе
Твой единственный вариант спасти остатки рейтинга - посадить Ермака!
Но, ты этого никогда не сделаешь, потому, что ты ССЫКЛО и ЛОХ!
Проблема в тому, якого складу обирається парламент. Який і голосує за закони, недолугі чи класні, як в якому випадку. Навіть парламент України VІІІскликання, найкращої якості ВР в історії незалежної України, голосував неякісні закони, з якими Порошенко мусів миритися (за принципом "краще хоч щось, ніж нічого"; а потім КС ці закони "зносив"). Що ввже говорити з за сьоме чи дев'яте скликання... А вся проблема в тому, що у восьме скликання обрали, окрім патріотів - і колишніх ригів (в основному - по мажоритарці), які щось переосмислили, але справжніми патріотами так і не стали; і з якими заради "хоч щось" потрібно було йти в коаліцію і домовлятися...
Аце все обирає отой самий виборець, серед якого патріотів - приблизно 25%, а то й менше.
Вот тогда к ним и подкатило ФСБ РФ с «Операцией Буратино» !
Дело в том, что попадая в систему КВН команды заключают «пожизненный» контракт с АМИК Маслякова, который потом получает дивиденды со всего их юмора…
Но Зеленский врет , что ушел из КВН из-за скандала с Масляковым !
Именно за деньги Кремля этот «Буратино» так и раскрутился !
Важно : за 15 лет после вербовки Зеленский стал владельцем многих компаний Украины , через которые работает шоу бизнес - их конечным бенефициаром !
Без пыли и шума , бывшие владельцы или продали за копейки, а в большинстве просто переписали на него свой бизнес ( 100% при участии спецслужб России) !
За все это «95 квартал» должен был читать со сцены юморок, унижающий наши национальные ценности и символы и т.д.
После Майдана 2014 Кремль сделал ставку на влияние общественного мнения…
Нашли обиженного еврея Коломойского, имеющего большое влияние в стране и вручили ему своего агента - марионетку Зеленского !
Блазень не дурак и сам бы не пошел в президенты !
Вспомним слова его папаньки : « Да он плевать хотел на это президентство ! »
не далеки от истины - он плевать, может, и хотел, но кто ж ему позволит ?
Москва, путем шантажа : угрожая оставить его голым и босым без бизнеса + тюрьма, оприлюднив факт вербовки агента «Буратино» и источники его доходов стрессово заставила Зеленского пойти на выборы - вот почему он постоянно сидит на коксе !
По плану Кремля президентом Украины после Пороха должна была бы стать Тимошенко…
Вот она бы делала все то же самое, что делает сейчас Зеленский, но более филигранно, без косяков!
Чем объясняется такое большое количество ляпов в деятельности шестого *********** - его ни кто не готовил на эту должность !
И то, что Ермак его прямой куратор это и так очевидно !
Кремль охренел от такого количества слабоумных в нашей стране и успеха его пропаганды и дезинформации , в которую, были вброшены миллирды $ !
Наверняка выборы «засланного козачка» Зеленского войдут в историю спецслужб , как одна из самых успешных операций ФСБ ( неприятно , но это факт) !