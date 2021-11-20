Кличко о новых фактах в "вагнергейте": Информация шокирует. Общество должно получить честные ответы

Общество должно получить ответы на прозвучавшие в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" вопросы о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"Действительно шокирующая информация о "вагнергейте" в программе Савика Шустера… И общество должно получить ответы на прозвучавшие в эфире утверждения и вопросы. Честные ответы, как бы сложно это ни было.

Потому что речь идет о государственной безопасности нашей страны.

Страны, отражающей российскую агрессию. Страны, отстаивающей свою независимость и территориальную целостность. Страны, за которую ежедневно гибнут наши защитники…" – написал мэр Киева.

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