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Кличко о новых фактах в "вагнергейте": Информация шокирует. Общество должно получить честные ответы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кличко о новых фактах в

Общество должно получить ответы на прозвучавшие в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" вопросы о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"Действительно шокирующая информация о "вагнергейте" в программе Савика Шустера… И общество должно получить ответы на прозвучавшие в эфире утверждения и вопросы. Честные ответы, как бы сложно это ни было.

Потому что речь идет о государственной безопасности нашей страны.

Страны, отражающей российскую агрессию. Страны, отстаивающей свою независимость и территориальную целостность. Страны, за которую ежедневно гибнут наши защитники…" – написал мэр Киева.

Читайте также: Всех участников спецоперации по задержанию "вагнеровцев" уволили, - Бурба
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Топ комментарии
+60
Було… Армія! Мова! Віра!
Стало… Сцикун! Брехун! Зрадник!
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20.11.2021 10:13
+52
А пам'ятайте, за часів порошенковської влади виходили фільми: "Кіборги", "Позивний Бандерас", "Донбас", "Рейд. Сила непокорених", "Наші Котики".
А при владі **.них малоросів вийшов лише "Папік-2"
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20.11.2021 10:21
+51
ЗЕЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК .
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20.11.2021 10:18
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сериальчик было покушение на шофера кефира, сериальчик скорее всего и покушение на ромкулещенко... сериальчик это встреча самолета с грузом для гереговского "эпицентра" и визг от радости за корабли с углем для ДТЭКА Ахметова....
а вот предательство интересов Украины, сдача оперативных данных врагу и провал операции - это уже не сериал, а криминал !!! и тот кто это не понял - тот либо зомбированный ТВ либо страус...
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20.11.2021 10:54 Ответить
Ну может я и страус , но шоу было супер!!!! Уж поверь мужик страусу - ты знаешь только то ,что нужно знать!!!! А те кто тебе говорит что,то новое - делают это явно для какой то цели!!!
А если они это делают с такой трибуны - то и ресурс у них не малый!!!!
Но явно это не борьба - а шоу!!!!10000000%
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20.11.2021 11:00 Ответить
Сейчас сериальчик с американцем, который хотел убить министра с\х Украины.
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20.11.2021 11:04 Ответить
я так и написал - сериальчик скорее всего и покушение на ромкулещенко..
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20.11.2021 11:20 Ответить
партия ЕС должна обьявить о сопротивлении или борьбе ..пора давить на них ..мне то толку дома был бы ОП здесь я б уже вышел с плакатом Зе .кондом
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20.11.2021 10:46 Ответить
Даже петицию об отставке Ермака собирать не будем , если его не арестуют то его арестует народ ..Такое уже было ,хоть и печально но Крым мы два раза потерять уже не сможем
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20.11.2021 10:48 Ответить
На офисе преЗедента (ОП) надо повесить новую табличку - "Офис Предателей" !
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20.11.2021 10:53 Ответить
Есть факт-операция провалилась.И вина только лишь в Зе.Я считаю:в силу его гипер эгоистичности ему свойственно невежество, хамство и сверх трусость.Родные блезницы-братья.Поэтому из-за хронической трусости окружил себя дружбанами, играя ими,имея компромат на каждого. Таким методом, снял с себя будь какую ответственность.И в словах Зе: *я никому ничего не должен* и в словах Ермака,*я есть щит,который защитит его*, лежит вся сущность нашего гаранта.Всех слуг превратил в штучный товар для своего пользования.И от него можно ожидать всевозможных действий, кроме одного, НИКОГДА не отвечать за себя.
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20.11.2021 10:55 Ответить
У него нет ума, чтобы кем-то так манипулировать !
Это им, через его окружение, манипулируют, используя его фобии !
П.С. И там не один крот, том целая группа (ОПГ) кротов !
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20.11.2021 11:00 Ответить
Согласен.Эти кроты все из ватников.Да, им манипулируют и он прекрасно это осознаёт и этому рад для своего самосохранения.И такие условия он принял после предложения в Омане.Очень контрастно изменилась его риторика и поведение.Страх,страх,страх за себя величайшего и любимого усилили в нём быть лукавым в жизни по необходимости, приобретённым от рождения.Зе какой есть.такой и есть и останется. А те кроты,которые в его окружении выходцы из тех гнид о которых говорил С.Петлюра.Эти все те же из 73% голосовавших за Зе, которым не свойственно понятие,что такое Родина.
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20.11.2021 11:59 Ответить
В СССР в Херсоне был случай когда молодые люди - мужчина и женщина были вовлечены в передачу информации за границу, информация касалась военного назначения топлива, возможно ракетного. Так вот, они просто пропали, знакомый сказал что они попали в КГБ и далее просто потерялись, пропали с радара. Детали не известны, время было наверное 1988, или около того.
Это была реакция спецслужб на невинные шашни граждан с секретной информацией. Думаю что на самом деле все составы топлива давно известны и важности никакой не было но посмотрите на реагирование госбезопасности!
А сегодня?
Что было бы с Ермаком и Зеленский в 1988?
Страшно представить, вот что было бы.
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20.11.2021 10:55 Ответить
И тем не менее они не давали письменного указания о переносе операции. И начальник ГУР не может быть таким идиотом, чтоб со слов отменить всё, разве что в его планы это входило.
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20.11.2021 11:08 Ответить
Я против Зеленского, особенно Ермака, но не верю в такие ошибки.
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20.11.2021 11:09 Ответить
Ви працюєте в розвідці і знаєте як має бути?
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20.11.2021 11:21 Ответить
Есть такое понятие в армии как устный приказ , тем более есть свидетель и такой же исполнитель приказа. В своем отчёте человек получивший устный приказ это документирует . Приказы не обсуждаются в армии, а исполняются. Если что приказ и просьба кардинально разные вещи.
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20.11.2021 12:58 Ответить
Над політичним трупаком зєлі тепер готовий познущатися будь хто.
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20.11.2021 11:00 Ответить
глядите на ситуацию трезво
кремлю выгодно спихнуть Зеленского руками украинских патриотов, к которым быстро присоединятся проплаченные кремлём "украинские патрррриоты", для массовки
Ахметов и Коломойский тоже уже не в восторге от клоуна
в Москве мечтают повторить ситуацию 2014 года, когда армия, общество и власть Украины были деморализованы и тоже протестовали против предателя Януковича
поэтому: либо конституционный путь, либо быстрая (6-8 часов) акция, типа действий Ярузельского в Польше (военное положение), когда СССР было рыпнулся, но ничего сделать не смог
думайТЕ
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20.11.2021 11:09 Ответить
"Коломойский тоже уже не в восторге от клоуна"

По чому це видно?
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20.11.2021 11:13 Ответить
це видно по реакції журналіста та лікаря-пропагандиста, що в 2019 році підтримували Зеленського і агітували за нього
саме ці люди працюють на Коломойського
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20.11.2021 11:23 Ответить
Безпосередні пропагандисти Бєні типу Наташи Мосуйчук що говорять про Зєлю своїй багатомільйонній аудиторії?
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20.11.2021 11:28 Ответить
Коломойский вернулся в Украину при черте зеленском.Коломойского везде рады видеть кроме Украины.Коломойский через квартал выводил наши деньги!!!!
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20.11.2021 18:36 Ответить
Если глядеть на ситуацию?Зелох и Ермак на нары.Порошенко в президенты.Начались провалы в спецопирациях при зечме,что еще не понятно?Это чмо уничтожило разведку на несколько лет.
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20.11.2021 19:12 Ответить
Расеи сейчас выгодно перед большим наступлением убрать (убить) тех высокопоставленных украинцев, которые могут быстро заменить пошатавшуюся власть в Украине, а этого нельзя допустить.
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20.11.2021 11:09 Ответить
Так ідем на майдан, чи потерпимо- нехай зєбільо по повній наковтаїться зеленого лайна?
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20.11.2021 11:14 Ответить
Максим, сейчас Майдан - это гарантированное начало массированного вторжения кацапов. Заметьте, Турчинов и иже с ним, скрипят зубами от бешенства, но не призывают народ к противостоянию и каким-то массовым акциям. Нельзя сейчас это делать. Даже параллель провели с событиями в Грузии. Тогда тоже перед вторжением кацапский МИД оборвал все контакты с западными странами. И буквально днями Лавров сделал тоже самое.
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20.11.2021 11:19 Ответить
Можно на стадион пригласить Президента, просто у избирателей много вопросов накопилось, а если начнётся открытая война, то государством может руководить даже глава ТЕНЕВОГО КАБИНЕТА МИНИСТРОВ. Только бабу Юлю держите подальше
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20.11.2021 11:31 Ответить
точно. нехай тепер зелене лайно поскаче та погавкає, як колись перед Порошенко.

нехай Зе-чмо позвiтує, як воно так обiсралося по всiм фронтам.

нехай вiзьме з собою агента Козиря-дєрьмака, нехай покажуть народу обидва свої ксiви з

двуголовю куркою. а вони в них точно є...



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20.11.2021 12:39 Ответить
Зрівняв х.. з пальцем.
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20.11.2021 11:40 Ответить
Ты серьезно ???
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20.11.2021 11:52 Ответить
Вчера на каком-то из ток-шоу прошла информация, что часть людей, которые были вовлечены в операцию и работали в Беларуси под прикрытием, пропали со связи.
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20.11.2021 11:14 Ответить
Швидше за все, так і є. "Шоу свинарчуки" вартувало свободи, а ймовірніше за все і життя, росіянам та вірменам, які забезпечували мокшанським обладнання наших військових.
Пам'ятаєте, як вони рискали в пошуках каналів поставок, роззбоюючи країну?
"ДБР завдало нищівного удару по системі протиповітряної оборони України - у кількох зенітних ракетних бригадах ЗСУ, під Києвом та біля Криму, слідчі вилучили ключові елементи системи наведення на ціль зенітних ракетних комплексів."
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20.11.2021 11:24 Ответить
Ну естественно. Если украинцы выкладывают данные своих агентов в публичный доступ. Чего вы удивляетесь?
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20.11.2021 11:54 Ответить
Не путашь ничего?Зеленый черт и его свита никакого отношения к украинцам не имеет
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20.11.2021 18:40 Ответить
И че? Нам теперь перестать "агентов под прикрытием " отлавливать?
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20.11.2021 18:48 Ответить
не ведіться на розумка - та ж зелена шмаркля тількі без скрипу в голосі і в штанцях...
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20.11.2021 11:15 Ответить
Віталій, при зустрічі, дай цьому зраднику один раз у вухо, воно ж зразу і розпливеться лайном. В Україні будуть дострокові вибори президента, а тобі вдячні українці поставлять пам'ятник перед КМДА.
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20.11.2021 11:18 Ответить
При этой власти общество кукиш получит, а не правду. Срать они хотели и на общество и на приличия
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20.11.2021 11:19 Ответить
Вот так они и налоги и коммунальные с населения получат. Уйдут из ОПы как миленькие.
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20.11.2021 11:59 Ответить
стыдно стало жить в этой стране
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20.11.2021 11:27 Ответить
Ну да.Самое печальное,никак не повлиять было на этих 73%,ка и при выборах яныка((

Какой то массовый психоз или тупость или все вместе
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20.11.2021 18:58 Ответить
ЗЕбенятко!
Твой единственный вариант спасти остатки рейтинга - посадить Ермака!
Но, ты этого никогда не сделаешь, потому, что ты ССЫКЛО и ЛОХ!
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20.11.2021 11:35 Ответить
Якби ця істота мала краплю совісті Голобородька, то добровільно пішла б у відставку без Майданів і революцій.
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20.11.2021 11:43 Ответить
Вава ща відосик запулить : я в спортзалі, життя прекрасне, чого кіпеш здійняли?
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20.11.2021 12:19 Ответить
В Україні була проведена справжня люстрація?Були розкриті і оприлюднені всі агенти радянського кдб? Були перевірені і вичищені всі владні інституції від шпигунів і "кротів"? Були подолані корупція і вплив олігархату? Так що ж ми дивуємось і шокуємось?
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20.11.2021 12:20 Ответить
перш за все в Україні нема 50%+1 патріотичних виборців. В Латвії, наприклад, є. І порівняйте ситуацію в Україні та в Латвії, хоча би з тою люстрацією.
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20.11.2021 12:30 Ответить
Добре.А якби були б ці 50%+1,кого б наприклад вони нам вибрали?Був такий кандидат,який би зробив такі необхідні країні кроки?Чи може він вже був,а я щось пропустив?Назвіть прізвище.
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20.11.2021 13:00 Ответить
Ні. Не у виборах глави держави головна проблема.
Проблема в тому, якого складу обирається парламент. Який і голосує за закони, недолугі чи класні, як в якому випадку. Навіть парламент України VІІІскликання, найкращої якості ВР в історії незалежної України, голосував неякісні закони, з якими Порошенко мусів миритися (за принципом "краще хоч щось, ніж нічого"; а потім КС ці закони "зносив"). Що ввже говорити з за сьоме чи дев'яте скликання... А вся проблема в тому, що у восьме скликання обрали, окрім патріотів - і колишніх ригів (в основному - по мажоритарці), які щось переосмислили, але справжніми патріотами так і не стали; і з якими заради "хоч щось" потрібно було йти в коаліцію і домовлятися...
Аце все обирає отой самий виборець, серед якого патріотів - приблизно 25%, а то й менше.
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20.11.2021 14:57 Ответить
І хто ж ці відповіді надасть? Зе-сцикло? Єрмак-козирь? Хламідія? Коля-котлета? Мудоляк чи люся арестович?
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20.11.2021 12:41 Ответить
Свидетельство человека, который много лет возглавлял внешнюю военную разведку Украины https://m.youtube.com/watch?v=zmSlus9HgB4
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20.11.2021 12:44 Ответить
Здесь доказано, что вопросом обязана заняться прокуратура.
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20.11.2021 12:49 Ответить
Никакой Ермак вообще не должен был знать об этой операции. А то что он знал это уже пеступление.
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20.11.2021 13:10 Ответить
Зеленский был завербован Москвой еще в 2003 году, когда 95 квартал вылетел из КВН уже на четверть.финале и вся команда сидела в гостинице, думая - разбегаться им или идти в следующий сезон !

Вот тогда к ним и подкатило ФСБ РФ с «Операцией Буратино» !

Дело в том, что попадая в систему КВН команды заключают «пожизненный» контракт с АМИК Маслякова, который потом получает дивиденды со всего их юмора…

Но Зеленский врет , что ушел из КВН из-за скандала с Масляковым !

Именно за деньги Кремля этот «Буратино» так и раскрутился !

Важно : за 15 лет после вербовки Зеленский стал владельцем многих компаний Украины , через которые работает шоу бизнес - их конечным бенефициаром !

Без пыли и шума , бывшие владельцы или продали за копейки, а в большинстве просто переписали на него свой бизнес ( 100% при участии спецслужб России) !

За все это «95 квартал» должен был читать со сцены юморок, унижающий наши национальные ценности и символы и т.д.

После Майдана 2014 Кремль сделал ставку на влияние общественного мнения…

Нашли обиженного еврея Коломойского, имеющего большое влияние в стране и вручили ему своего агента - марионетку Зеленского !

Блазень не дурак и сам бы не пошел в президенты !

Вспомним слова его папаньки : « Да он плевать хотел на это президентство ! »

не далеки от истины - он плевать, может, и хотел, но кто ж ему позволит ?

Москва, путем шантажа : угрожая оставить его голым и босым без бизнеса + тюрьма, оприлюднив факт вербовки агента «Буратино» и источники его доходов стрессово заставила Зеленского пойти на выборы - вот почему он постоянно сидит на коксе !

По плану Кремля президентом Украины после Пороха должна была бы стать Тимошенко…

Вот она бы делала все то же самое, что делает сейчас Зеленский, но более филигранно, без косяков!

Чем объясняется такое большое количество ляпов в деятельности шестого *********** - его ни кто не готовил на эту должность !

И то, что Ермак его прямой куратор это и так очевидно !

Кремль охренел от такого количества слабоумных в нашей стране и успеха его пропаганды и дезинформации , в которую, были вброшены миллирды $ !

Наверняка выборы «засланного козачка» Зеленского войдут в историю спецслужб , как одна из самых успешных операций ФСБ ( неприятно , но это факт) !
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20.11.2021 12:58 Ответить
Когда несчастье не может навести порядок в Киеве с незаконной торговлей, незаконным строительством, тогда начинает разбираться с проблемами государства. Этот пришибленный боксёр ничуть не лучше зелёной шмаркли
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20.11.2021 13:16 Ответить
Он не обвиняется в госизмене в отличии от зеленой шмаркли.Может профессия и повлияла на голову,но не настолько.Он лучше в разы зечма
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20.11.2021 19:00 Ответить
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