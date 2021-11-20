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Новости Политика Украины
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Порошенко требует немедленно расследовать "вагнергейт": "Очевидно, речь идет о персональной ответственности Зеленского"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Порошенко требует немедленно расследовать

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" призывает немедленно провести объективное расследование "вагнергейта", наказать виновных в государственной измене и защитить украинских разведчиков, уволенных после срыва спецоперации.

"Расследование Bellingcat, а теперь и заявление экс-главы военной разведки Василия Бурбы проливают свет на срыв уникальной спецоперации украинских спецслужб по задержанию российских террористов-"вагнеровцев", - написал Порошенко в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Очевидно, речь идет о персональной ответственности Зеленского, который лично перечеркнул тяжелую и крайне опасную работу специалистов-разведчиков. Степень такой ответственности должна установить только ВСК, уполномоченная расследовать срыв спецоперации. К тому же, в такой комиссии представители провластной фракции не должны иметь большинства из-за конфликта "интересов", - отмечает он.

"Зеленский должен покаяться за постоянную ложь по поводу "вагнергейта", немедленно предоставить государственную охрану офицерам, которые участвовали в спецоперации, и добросовестно сотрудничать с ВСК, чтобы дать ей возможность максимально объективно оценить действия президента", – убежден Порошенко.

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Он констатирует: "Непрофессионализм, безответственность, ложь – все это давно определяет политику нынешней власти".

"Но "вагнергейт" – это больше чем ложь, потому что речь идет об измене украинским военным, а значит и украинскому государству во время войны! Спецоперация, которая должна была стать гордостью украинских спецслужб и войти в мировую историю борьбы с терроризмом, стала позором и предательством власти" , – отмечает лидер "ЕС".

"Мы требуем правды. Власть должна немедленно дать обществу ответ, кто дал команду спецслужбам сорвать спецоперацию по задержанию "вагнеровцев". Кто тот "крот", который слил детали операции Лукашенко и Путину?" - отмечает Порошенко.

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"Должны быть немедленно отстранены и сняты со своих должностей все присутствующие на совещании в Офисе президента, где обсуждался финал спецоперации. Мы требуем от Зеленского прекратить преследование разведчиков, немедленно восстановить в ВСУ всех незаконно уволенных военнослужащих и предоставить им охрану", – пишет он.

"Мы также требуем от правоохранительных органов возбудить уголовные дела по факту государственной измены и превышения служебных полномочий", – резюмирует Порошенко.

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Топ комментарии
+47
ANNEKSIYA NET

ПОСЛЕ ИНТЕРВЬЮ ВАСИЛИЯ БУРБЫ, ОДНОЙ СТРОКОЙ:
"НАБИРАЯ НОМЕР ЛУКАШЕНКО, ЗЕЛЕНСКИЙ ОТПРАВИЛ ЕРМАКА НА ВСТРЕЧУ С БУРБОЙ".
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20.11.2021 11:05
+46
тут добавить можно. что ВСЕ, кто голосовал за зеЛоха офшорного - несут равную с ним ответственность..
Но эти зебланы начали понимать как их поимели и ... продолжают повторять методички г+г и кремля..
Идиотизм зебилов не лечится, 73% и 87% - реально "мышебратья" ..
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20.11.2021 11:22
+44
АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛ Гео Лерос ГОЛВНИ ЗРАДНИКИ Украины Зеленский и его Ермак !! Враги РАБОТАЮЩИЕ НА АГРЕССОРА И ТЕРРОРИСТОВ !
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20.11.2021 11:13
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20.11.2021 12:13 Ответить
скажу больше, зеленский провёл блестящую операцию по передаче саакашвили в руки *****
именно в кремле этот сценарий был срежисирован и так как зеленский втёрся в доверие к саакашвили то пообещал что всё будет хорошо в Грузии за него заступятся типа... но как видим результат никто не заступается, саакашвили сидит.

эту спецоперацию зеленского тоже вагнергейт скоро будет расследовать
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20.11.2021 12:18 Ответить
Баканов не дозволить нікого видпрацёвувати та брати покази. Кажуть президента ніззя викликати на допити - а чому це президента ніззя допитувати? Он Клинтона ж викликали коли по Моніці був процесс, та тикали ганчіркою в спермі Клінтону у лице. А цього бл-кого осла неможна викликати на допит? Воно шо уровень бог? Тим паче викликати по розслідуванню державної зради коли йде війна? Баканова відстороніть від службових обов'язків хоча б по причині невиконання ним тих же обов'язків - СБУ само в першу чергу повинно було зразу ж провести розслідування.
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20.11.2021 12:19 Ответить
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20.11.2021 12:22 Ответить
Зеленський сам створив з ОПУ відділення ФСБ РФ, під орудою свого друга Єрмака. Таємні державні заходи в Україні, як такі, неможливі. Вони неминуче стають надбанням вищого керівництва Росії. Ми повністю повернулися в часи Януковича. Проте існує дві відмінності: 1) Зеленський взяв під особистий захист вороже, антидержавне кубло: 2) державна і службова "таємниця" стали товаром збагачення і основою кар*єрного росту високопосадовців. Назвати це жахом - замало. Зеленський, по невідомим причинам, створив реальну загрозу для існування держави.
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20.11.2021 12:37 Ответить
Откуда вы такие дебилы беретесь?
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20.11.2021 12:53 Ответить
Из-за урала
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20.11.2021 12:59 Ответить
точно. нехай тепер зелене лайно поскаче та погавкає, як колись перед Порошенко.

нехай Зе-чмо позвiтує, як воно так обiсралося по всiм фронтам.

нехай вiзьме з собою агента Козиря-дєрьмака, нехай покажуть народу обидва свої ксiви з

двуголовю куркою. а вони в них точно є...

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20.11.2021 12:44 Ответить
Не стоит питать иллюзий, Вагнергейт в политическом плане ничего в Украине не поменяет, Майдан из за этого не соберется. Народ массово не одупляется в этих шпионских играх. И Порошенко не стоит надеется, что его активная позиция по вагнергейту как то отразится на рейтинге Есть более простые и действенные ходы, как сковырнуть петушню захватившую власть. И начинать надо с Правды. Рассказать людям правду об энергетическом кризисе, например, Порошенко супеоратор в отличии от Зe, он умеет просто о сложном рассказать. Например, что происходит между Калом-мойским и Ахметовым в энергетческом секторе, что важней для энерг. кризиса игры этих хищников или действия кацапов. Скоро кризис в энергетике придавит 90/ украинцев и это разозлит людей, и надо работать пока власт не назначила виноватыми кацапов и..самого Порошенко.
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20.11.2021 12:49 Ответить
Зеленський має покаятися за постійну брехню щодо "вагнергейту Джерело: https://censor.net/ua/n3300627
Тільки після того, як сяде на дожиттєве разом зі своїми поплічниками, а таким брехунам як сироже і подоляку відріжуть язик за брехню, а всім зедебілів які тут пишуть поламають руки і ноги.
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20.11.2021 13:31 Ответить
Все это напоминает состояние неглупой тещи, когда первый муж ее дочери оказался вором и подлецом, а второй, после развода, оказался наркоманом... Теща скандалит против проделок наркомана, но с сожалением понимает, что вор не был бы лучше...
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20.11.2021 14:31 Ответить
Це треба так наступити на мозоля....навіть з роту все пре?!
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20.11.2021 15:00 Ответить
Не надо делать героя из главы ГРУ, ему не разрешил завхоз, сославшись на Зеленского. И не получив письменных указаний в такой важнейшей операции тот умывает руки что-ли....
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20.11.2021 15:35 Ответить
Если это было указание Зеленского, тогда Москва крепко сжала ему его бубенчики - значит, есть такая информация про него, которой его шантажируют.
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20.11.2021 16:30 Ответить
Українські патріоти зробили величезну роботу, що убивці Українців на Сході України, були доправлені для суду в Україну, і тут привладні з ОПУ « дивно» зливають весь результат ворогам…
За убивцями прилітає спец борт ФСБ і забирає їх на московію…
Привладні більше року брешуть та викручуються в агонії від історичної ганьби… Їх дітям жити тепер з цим клеймом ..
Гпу та СБУ, «чомусь», дивно, не виконують прямі вимоги Законів України щодо захисту національних інтересів в Особливий Період…
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20.11.2021 16:49 Ответить
ЦЕ ЗРАДА .Зе-команда по вуха забрехалась та обі..лась. Їм уже нема чого казати.Перш за все винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - судити за зраду.
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20.11.2021 21:42 Ответить
А самое страшное, что из-за своей брехни и трусости, ОПа больше года не дает хода собранным данным: ни одного суда в Украине против вагнеровцев, не дали инфу на суд по малазийскому боингу, не дали инфу амерам по художествам этих скотов в Сирии и ЮАР и т.д.
Эти твари похоронили столько важной для всех информации!
"Байден, пачему мы не в НАТЕ?"
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21.11.2021 01:23 Ответить
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