Дефицит угля: В государственной компании "Центрэнерго" простаивают 20 из 23 блоков ТЭС, - эксперт "Центра Разумкова" Омельченко
Новости Цензор.НЕТ Экономика
В пятницу, 19 ноября, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко сообщил, что в энергосистеме работает всего 3 из 23 блоков государственных ТЭС "Центрэнерго".
"19 ноября. 12:00. Диспетчерский мониторинг "Укрэнерго". В энергосистеме работает всего 3 из 23 блоков государственных ТЭС "Центрэнерго". Еще полблока дает Славянская ТЭС "Донбассэнерго". Причина банальная - дефицит топлива", - написал он в Facebook в пятницу, информирует Цензор.НЕТ.
По словам эксперта, после вчерашней остановки импорта электроэнергии из Белоруссии дефицит в системе покрывает НАЭК "Энергоатом", запустившая вчера 14-й атомный блок и ДТЭК.
"В работе последней находится 25 тепловых блоков, покрывающих пиковую нагрузку.
Пока частная выработка помогает балансировать систему и покрывать просчеты государственных чиновников в формировании рынка э/э, нам остается ждать судна с американским углем. И традиционно надеяться на тёплую зиму", - заметил Омельченко.
Напомним, с сентября каждый второй энергоблок государственной компании ТЭС простаивает из-за нехватки угля. Государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне. Компания официально анонсировала импорт 1,5 млн тонн угля, однако, как оказалось, 700 тыс. т компания ожидала из Казахстана, поставки откуда с ноября полностью заблокированы.
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(КиївМіськБудда)
Зате ТЕС ДТЕК працюють , і вугілля в них є .
То в кого треба відбирати заводи і електростанцї , і кому віддавати ,, щоб вони працювали без збоїв . ? .
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/8/7254882/
https://hromadske.ua/ru/posts/obyski-v-ofise-kolomojskogo-provodyat-iz-za-prodazhi-centrenergo-**************-po-zanizhennoj-cene-sbu
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/04/6/672682/
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2021/03/11/671810/
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