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энергетика (2034) уголь (989) Центрэнерго (108)

Дефицит угля: В государственной компании "Центрэнерго" простаивают 20 из 23 блоков ТЭС, - эксперт "Центра Разумкова" Омельченко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Дефицит угля: В государственной компании

В пятницу, 19 ноября, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко сообщил, что в энергосистеме работает всего 3 из 23 блоков государственных ТЭС "Центрэнерго".

"19 ноября. 12:00. Диспетчерский мониторинг "Укрэнерго". В энергосистеме работает всего 3 из 23 блоков государственных ТЭС "Центрэнерго". Еще полблока дает Славянская ТЭС "Донбассэнерго". Причина банальная - дефицит топлива", - написал он в Facebook в пятницу, информирует Цензор.НЕТ.

По словам эксперта, после вчерашней остановки импорта электроэнергии из Белоруссии дефицит в системе покрывает НАЭК "Энергоатом", запустившая вчера 14-й атомный блок и ДТЭК.

"В работе последней находится 25 тепловых блоков, покрывающих пиковую нагрузку.

Пока частная выработка помогает балансировать систему и покрывать просчеты государственных чиновников в формировании рынка э/э, нам остается ждать судна с американским углем. И традиционно надеяться на тёплую зиму", - заметил Омельченко.

Напомним, с сентября каждый второй энергоблок государственной компании ТЭС простаивает из-за нехватки угля. Государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне. Компания официально анонсировала импорт 1,5 млн тонн угля, однако, как оказалось, 700 тыс. т компания ожидала из Казахстана, поставки откуда с ноября полностью заблокированы.
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Топ комментарии
+25
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20.11.2021 11:14
+18
Клоунократія - це зелена влада мінус електрифікація всієї країни.
(КиївМіськБудда)
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20.11.2021 11:17
+15
Як несподівано, да, зерофіли?
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20.11.2021 11:20
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20.11.2021 11:14 Ответить
зебіли слухають членоконцерт клоуна на піаніно?
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20.11.2021 11:39 Ответить
А брехливі зелені мерзотники продовжують заколисувати ЛОХторат обіцянками того, що ніяких віялових відключень електрики не буде...
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20.11.2021 11:16 Ответить
Клоунократія - це зелена влада мінус електрифікація всієї країни.
(КиївМіськБудда)
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20.11.2021 11:17 Ответить
містер очевидність? Тільки мені, вигляда на натягування електорату на нового Ра! біла?
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20.11.2021 11:18 Ответить
Як несподівано, да, зерофіли?
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20.11.2021 11:20 Ответить
Хоть поржом))
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20.11.2021 11:23 Ответить
.
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20.11.2021 11:32 Ответить
У державної "Центренерго" простоюють 20 з 23 блоків ТЕС Джерело: https://censor.net/ua/n3300629... .
Зате ТЕС ДТЕК працюють , і вугілля в них є .
То в кого треба відбирати заводи і електростанцї , і кому віддавати ,, щоб вони працювали без збоїв . ? .
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20.11.2021 11:37 Ответить
У державної "Центренерго" готуються отримати 1000 грн. і йти на концерт херограя
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20.11.2021 11:40 Ответить
Який відбудеться , скоріш за все - при свєчах . ! .
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20.11.2021 11:42 Ответить
и щенячий радостный визг от радости за корабли с углем, идущие в Украину.... оказавшиекся кораблями с углем для ДТЭКА (ну может пару лантухов и зеленьскому кинет ))))) за рекламу )))
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20.11.2021 11:48 Ответить
Щахты , которые по пальцам можно пересчитать, многие стоят, к примеру ГП "Краснолиманская" стоит восьмой год!!!! наведите порядок на том что осталось и будет вам уголь! ш. Покровская купило Ахметов, 8 млн т на гора, была построена на народные деньги, а через пару лет стала частной... вернуть в госсобственность, и жесткий контроль, а то на руководящих должностях одно неквалифицированное жулье сидит!
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20.11.2021 11:49 Ответить
Кому охота лезть в шахту?
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20.11.2021 12:05 Ответить
а кому охото лезть в канализацию с говном? Любая работа - это вопрос ее стоимости и потребности исполняющего!
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20.11.2021 15:59 Ответить
Андре, якось по наївному...Хіба не зрозуміло?Зроблять все,щоб державне підприємство збанкрутіло,а потім його приватизують.І ,о чудо,воно запрацює з прибутками в міліарди. Це що вперше??? І ще не забувай,потрібно віддати всім учасника "зеленої" електроенергії.Як думаєш,а чи не випадково і газ, і вугілля, і атомні реактори забуксували?Саботаж на самому високому рівні олігархів...
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20.11.2021 18:36 Ответить
Да дело в том что ГП эта шахта только на бумагах, а реально там практически одни коммерческие участки, т.е . государство сдало в аренду, ну схема такая, а поделить ее не могут два быших директора, оба приблеженные к Киеву, там в принципе сейчас и обетают... тво почитайте, там есть доля прады, хотя ситуация намного пе6чальнее http://www.theinsider.ua/business/5630fb6841788/
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20.11.2021 18:42 Ответить
а самое печально, что Украина закупает уголь "Украинские порты в ближайшее время примут 5 судов с импортным углем из США общим объемом примерно 280 тыс. т.", а тут одна шахта может дать 2,2 млн тонн, ДТЭК закупает уголдь (мне кажется это очередная афера ахметки) а его только одна шахта Покровская на гора добывает более 89 млн тонн, а еще его павлоградуголь миллионы тон, вопрос где он, уголь!!? И никому дела нет ...
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20.11.2021 18:44 Ответить
Атомные реакторы принадлежат государству, и 90% закупки газа тоже принадлежат государству. Олигархи не причем -это правительство членограет.
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20.11.2021 20:08 Ответить
ладно зерно из Госрезерва но какие это мыши сожрали весь уголь ?
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20.11.2021 11:50 Ответить
мыши- они такие.... За неимением зерна , грызут камни...
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20.11.2021 11:57 Ответить
миші підросли на зерні і почали жерти вугілля
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20.11.2021 12:02 Ответить
мільярд вугілля пливе на баржах. вазєлін-спасітєль тримає руку на пульсі....мєндєль....
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20.11.2021 11:59 Ответить
Ну так жара на улице.Вот и простаивают
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20.11.2021 12:11 Ответить
Вопрос, а зачемь сдуру жечь дорогое топливо, если электричества хватает? Больше того, ночью приходится его "перекачивать" за границу, при том что в это время ТЕС генерируют всего 2.4 Гвт енергии. Денег много? Гудку не хватает?
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20.11.2021 12:21 Ответить
А центрэнерго вроде под себя подмял Беня ?
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20.11.2021 12:28 Ответить
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20.11.2021 12:43 Ответить
нет, оно государственное
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20.11.2021 20:09 Ответить
Просто это называется коррупция. Беня прикормил менеджеров Центрэнерго.
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20.11.2021 20:12 Ответить
Ради Коломойского Центрэнерго перешло на российский уголь - Bihus.Info

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/8/7254882/
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20.11.2021 12:36 Ответить
Обыски в офисе Коломойского проводят из-за продажи «Центрэнерго» электроэнергии по заниженной цене - СБУ

https://hromadske.ua/ru/posts/obyski-v-ofise-kolomojskogo-provodyat-iz-za-prodazhi-centrenergo-**************-po-zanizhennoj-cene-sbu
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20.11.2021 12:37 Ответить
Государственное ПАО "Центрэнерго" 29 декабря провело аукцион по продаже 3,27 млн МВт-ч со сроком поставки в январе-марте 2021 года.Джерело: https://biz.censor.net/n3239890
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20.11.2021 12:38 Ответить
Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 миллионов - СМИ

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/04/6/672682/
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20.11.2021 12:40 Ответить
Как связанные с днепровским бизнесменом компании зарабатывали на перепродаже "Центрэнерго" государственного газа "Укрнафты" и почему "Нафтогаз" это допустил.

https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2021/03/11/671810/
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20.11.2021 12:42 Ответить
Кого за это уволили? Или клоуны клоунов не увольняют?
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20.11.2021 12:52 Ответить
Каламойский контролирует государственное Центрэнерго. И Преидента. Где Каламойский-там афера,воровство и дефлот. Спасибо умному нариду что выбрал в Президенты Каламойскго-человека который до этого обобрал этот самый нарид на 5 млрд долларов и за 2 гада Зеленского еще на 1 миллиард обобрал.
Какая разницА Мы сделали это вместе!
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20.11.2021 13:28 Ответить
И еще на 8 млрд обобрал, когда в октябре выиграл суд у Нефтегаза, что они должны Бене 8 млрд кубов газа.
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20.11.2021 20:13 Ответить
В деньгах это тоже около миллиарда долларов
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20.11.2021 20:14 Ответить
вот я сам из Казахстана, наши весной тот уголь который вам нужен по зольности (антрацит)предлогали предлогали по 57 баксов, украинцы отказались потом приехали в середине октября и говорят мы согласны давайте контракт, наши говорят, ребята с середины августа китай этот уголь покупает по 162 бакса, хотите платите по столько для вас тоже угля хватит, Украина отказалась и теперь слуги придумывают всякие отмазки , типы это не мы это Россия виновата, смешно, набрали клоунов во власть и теперь что им делать, диджеям всяким и клоунам, только дербанить и свалить из страны, вот и вся их задача
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20.11.2021 17:35 Ответить
Максон,то что твоя кацапия ни при чем,кроме Украины,после Крыма и Донбасса,знает вся Европа.Газ по 1000 долларов тоже китайцы "помогли"???Здрысни с форума,блаженный...
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20.11.2021 18:48 Ответить
 
 