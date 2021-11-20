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Российские наемники на Донбассе не пропустили патруль СММ ОБСЕ в Старомихайловку и угрожали сбить беспилотник миссии, - отчет

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Российские наемники на Донбассе не пропустили патруль СММ ОБСЕ в Старомихайловку и угрожали сбить беспилотник миссии, - отчет

Российские наемники на временно оккупированной территории Донецкой области в пятницу, 19 ноября, помешали работе патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе населённого пункта Старомихайловка.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

"Двое явно вооруженных членов вооруженных формирований отказали патрулю СММ в доступе к населенному пункту, сославшись на необходимость получения разрешения от своих командиров. Задачей патруля было уточнить сообщения о повреждении гражданских объектов в этом населенном пункте. В 10:25 наблюдателям сказали обратиться к старшим членам вооруженных формирований для содействия в получении доступа в населенный пункт", - отмечается в сообщении.

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После примерно 50-минутного ожидания на блокпосте наблюдатели приняли решение запустить беспилотный летательный аппарат над населенным пунктом для уточнения сообщений о повреждениях и сообщили об этом наемникам.

"После телефонного разговора с командирами члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен. Команда миссии не стала запускать летательный аппарат и покинула этот район", - отмечается в отчете.

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Обезьяны 😠😠😠😠
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20.11.2021 11:22 Ответить
Так це ж ***** почало виконувати план по врегулюванню воєнного "конфлікту" на Донбасі! Це його стиль- брехливого маніпулятора, і повірити в щирість його намірів, навіть після обіцянок ВСЕСВІТУ, - це велика дурість. Україна не повинна стрибати на ці граблі, але зеленим Закон не писаний...
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20.11.2021 11:28 Ответить
"погрожували" -- оце так вiйна!
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20.11.2021 11:36 Ответить
ну вот вам и мониторинг...
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20.11.2021 11:51 Ответить
Крысы Мавзолейные...буде вам и Цусима 1905 года и Порт-Артур 1904 года и даже штурм Берлина...в котором вы обсерон...,а маршал Франции Наполеон под Мацквою Бородином и Смоленском вас обосрал по самые турецкие памидоры более 200 лет назад...

Быдло тупое... учитье свою Ысторию ПОЗОРНУЮ...стадо идиотов...
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20.11.2021 11:55 Ответить
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20.11.2021 12:21 Ответить
 
 