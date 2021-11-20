Турчинов: Все, кто проводил операцию по задержанию "вагнеровцев", должны получить государственные награды
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Придет время, и все, кто проводил и организовывал операцию по задержанию "вагнеровцев", будут героями Украины и получат государственные награды.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал экс-секретарь СНБО Украины, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов накануне в эфире "Украина-24".
Он сообщил, что бывшего председателя ГУР МО Василия Бурбу уволили на следующий день после того, как тот предложил Зеленскому проверить на детекторе лжи всех, кто был в кабинете во время совещания, где обсуждались вопросы специальной операции по захвату "вагнеровцев".
"В то время, когда весь мир аплодирует украинским спецслужбам, считая, что это была уникальная операция, наше военно-политическое руководство их освобождает от должностей и преследует", - сказал руководитель ЦШ ЕС.
Турчинов объяснил, что, несмотря на то, что спецоперация была сорвана, разведчики, которые занимались ею, провели колоссальную работу по документированию показаний и идентификации тех российских военных преступников, которые убивали украинцев на Донбассе и были причастны к сбитию малазийского "Боинга".
"Вагнеровцы" представляли свои российские награды, военные билеты, рассказывали о том, сколько и как они убивали людей", - отметил экс-секретарь СНБО Украины, подчеркнув, что собран колоссальный массив информации, свидетельствующий о прямой ответственности политического руководства РФ за войну в Украине и убийства украинцев.
"Именно поэтому, – сообщил Турчинов, – год назад он вышел по этому поводу на пресс-конференцию, чтобы собранные материалы не были уничтожены".
"Власть не просто врала, что никакой операции не было, но и поставила задачу уволить всех к ней причастных. Попытались уничтожить фактически всю информацию: кто был на совещаниях у президента, кто подписывал приказы, согласовывал позиции", – сказал он, добавив, что передавая информацию журналистам, наши офицеры спасали ценные разведматериалы, которые они смогли получить, рискуя своей жизнью.
Резюмируя, Турчинов подчеркнул, что придет время и все, кто проводил и организовывал операцию по задержанию "вагнеровцев", получат государственные награды.
Пожалуйста, подождите...
А на это зеЛох не пойдет..
"Саме тому, - повідомив Турчинов, - рік тому він вийшов з цього приводу на прес-конференцію, щоб зібрані матеріали не були знищені".
С 2020 зеленский и его стадо пытаются уничтожить все документы об этой операции.
По принципу - "нет дАкументовы - патамущта "не было "операции! а вы докажите что она была!"
Именно такую тактику отрицания они начали сразу - думая что уничтожат все документы и ниукто и ничего не докажет.
Джерело: https://censor.net/ua/n3300632
что именно зеленский - ВРАГ ,а все остальные преступления звенья одной цепи !!!
І ще. Хтось таки має заарештувати Зеленського і Єрмака.
До чого довели державу, що і зрадника нікому затримувати.
В Польщі, в яку ви змились, вже б давно такого президента посадили.
Хтось вашу чєсть добряче поімєл.
Ви щось змогли в цій країні ? Певно НІ. То і не суйте свій писок у наші справи.
До речі. Яка у вас честь, якщо ви не лише дезертир, а ще і кацапомовна приживала, яка нав'язувала українцям ізик. Польську певно вивчили.
Бурбу всі бачили, і Вову теж всі не бачили.
Натомість пропоную вам звернути увагу на цю мега актуальну петицію.
Кожен підпис - маленька петарда під сидінням Зе.
Він своїм головним нервом відчує кожен голос.
Приєднуйтеся!
https://petition.president.gov.ua/petition/127298
Каждого орденом - с закруткой на спине
Нет, они каждый раз перекрашивались в новые трэнды. После 2014 даже вышиванки понатягивали. А почему? Да потому что нарид который из выбирал- отражение этих чинуш. Нарид и сейчас выбрал клоунов с бывшими чиновниками яныка, и уже скулит что их обманули. Нет, это виноват нарид, но нарид с себя как всегда снял ответственность. А разгребать говно- это пусть идут на Майдан пассионарии, а нарид посидит у телека, подождет