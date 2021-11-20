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Новости Политика Украины
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Турчинов: Все, кто проводил операцию по задержанию "вагнеровцев", должны получить государственные награды

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Турчинов: Все, кто проводил операцию по задержанию

Придет время, и все, кто проводил и организовывал операцию по задержанию "вагнеровцев", будут героями Украины и получат государственные награды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал экс-секретарь СНБО Украины, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов накануне в эфире "Украина-24".

Он сообщил, что бывшего председателя ГУР МО Василия Бурбу уволили на следующий день после того, как тот предложил Зеленскому проверить на детекторе лжи всех, кто был в кабинете во время совещания, где обсуждались вопросы специальной операции по захвату "вагнеровцев".

"В то время, когда весь мир аплодирует украинским спецслужбам, считая, что это была уникальная операция, наше военно-политическое руководство их освобождает от должностей и преследует", - сказал руководитель ЦШ ЕС.

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Турчинов объяснил, что, несмотря на то, что спецоперация была сорвана, разведчики, которые занимались ею, провели колоссальную работу по документированию показаний и идентификации тех российских военных преступников, которые убивали украинцев на Донбассе и были причастны к сбитию малазийского "Боинга".

"Вагнеровцы" представляли свои российские награды, военные билеты, рассказывали о том, сколько и как они убивали людей", - отметил экс-секретарь СНБО Украины, подчеркнув, что собран колоссальный массив информации, свидетельствующий о прямой ответственности политического руководства РФ за войну в Украине и убийства украинцев.

"Именно поэтому, – сообщил Турчинов, – год назад он вышел по этому поводу на пресс-конференцию, чтобы собранные материалы не были уничтожены".

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"Власть не просто врала, что никакой операции не было, но и поставила задачу уволить всех к ней причастных. Попытались уничтожить фактически всю информацию: кто был на совещаниях у президента, кто подписывал приказы, согласовывал позиции", – сказал он, добавив, что передавая информацию журналистам, наши офицеры спасали ценные разведматериалы, которые они смогли получить, рискуя своей жизнью.

Резюмируя, Турчинов подчеркнул, что придет время и все, кто проводил и организовывал операцию по задержанию "вагнеровцев", получат государственные награды.
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Топ комментарии
+28
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20.11.2021 11:34
+22
и вот еще, ВАЖНЫЙ момент":
"Саме тому, - повідомив Турчинов, - рік тому він вийшов з цього приводу на прес-конференцію, щоб зібрані матеріали не були знищені".

С 2020 зеленский и его стадо пытаются уничтожить все документы об этой операции.
По принципу - "нет дАкументовы - патамущта "не было "операции! а вы докажите что она была!"

Именно такую тактику отрицания они начали сразу - думая что уничтожат все документы и ниукто и ничего не докажет.
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20.11.2021 11:35
+21
Підтримую.
І ще. Хтось таки має заарештувати Зеленського і Єрмака.
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20.11.2021 11:32
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наградить их - значит автоматически признать гос.измену зеленского и всей зебильной шоблы.
А на это зеЛох не пойдет..
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20.11.2021 11:32 Ответить
и вот еще, ВАЖНЫЙ момент":
"Саме тому, - повідомив Турчинов, - рік тому він вийшов з цього приводу на прес-конференцію, щоб зібрані матеріали не були знищені".

С 2020 зеленский и его стадо пытаются уничтожить все документы об этой операции.
По принципу - "нет дАкументовы - патамущта "не было "операции! а вы докажите что она была!"

Именно такую тактику отрицания они начали сразу - думая что уничтожат все документы и ниукто и ничего не докажет.
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20.11.2021 11:35 Ответить
п.с. "Влада не просто брехала, що ніякої операції не було, а й поставила задачу звільнити всіх до неї причетних. Спробували знищити фактично всю інформацію: хто був на нарадах у президента, хто підписував накази, узгоджував позиції", - сказав він, додавши, що передаючи інформацію журналістам, наші офіцери рятували цінні розвідматеріали, які вони змогли отримати, ризикуючи власним життям.
Джерело: https://censor.net/ua/n3300632
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20.11.2021 11:36 Ответить
Вчера ДБР (Бенядиктова) открыло уговдело и ищит тех, кто объявил о данной операции и опубликовал данные, удивительное совпадение с вашим постом о уничтожении данных, те, кто опубликовал документы (стрелки пошли на Янину) являются так раз теми, кто сохраняет данные о госизмене.
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20.11.2021 12:00 Ответить
Путлера, Лукашенко, ермака -зеленского -Каддафи и Бен Ладен заждались
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20.11.2021 12:08 Ответить
зеИУДА ВНЕ ЗАКОНА ! В нормальном государстве ЗЕЧМО СИДЕЛО-бы немедленно в клетке
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20.11.2021 12:21 Ответить
Жду вывода и признания ,( от здравомыслящих … ) ,
что именно зеленский - ВРАГ ,а все остальные преступления звенья одной цепи !!!
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20.11.2021 12:29 Ответить
ЕГО ПОЙДУТ ! Ще не вмерла в Украине ни Слава , ни Воля
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20.11.2021 15:34 Ответить
Підтримую.
І ще. Хтось таки має заарештувати Зеленського і Єрмака.
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20.11.2021 11:32 Ответить
Хтось 🤣🤣🤣
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20.11.2021 12:16 Ответить
Вам смішно ?
До чого довели державу, що і зрадника нікому затримувати.
В Польщі, в яку ви змились, вже б давно такого президента посадили.
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20.11.2021 12:17 Ответить
А казали -чєсть імєю..
Хтось вашу чєсть добряче поімєл.
Ви щось змогли в цій країні ? Певно НІ. То і не суйте свій писок у наші справи.
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20.11.2021 12:28 Ответить
Та вже вийміть з рота російського бамбулона і скажіть, що б зробили у Польщі зі зрадником президентом.
До речі. Яка у вас честь, якщо ви не лише дезертир, а ще і кацапомовна приживала, яка нав'язувала українцям ізик. Польську певно вивчили.
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20.11.2021 12:38 Ответить
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20.11.2021 11:34 Ответить
А те кто ее слил должны получить место на дошке пошаны....
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20.11.2021 11:34 Ответить
Розвісити кожного на окремий гвіздочок на тій дошці.
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20.11.2021 11:41 Ответить
Не тільки нагородити,треба повернути на посади та підвищити в званні...
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20.11.2021 11:36 Ответить
Они должны возглавить именно сейчас ВСУ и все структуры ! Спасти Украину летящую в пропасть !
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20.11.2021 12:12 Ответить
Не буду про вчорашню передачу писати:
Бурбу всі бачили, і Вову теж всі не бачили.
Натомість пропоную вам звернути увагу на цю мега актуальну петицію.
Кожен підпис - маленька петарда під сидінням Зе.
Він своїм головним нервом відчує кожен голос.
Приєднуйтеся!
https://petition.president.gov.ua/petition/127298
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20.11.2021 14:07 Ответить
Для начала надо наградить ПреЗедента и Верховного Завхоза !
Каждого орденом - с закруткой на спине
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20.11.2021 11:40 Ответить
Зелі окремого ордена.
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20.11.2021 11:44 Ответить
Так, вони повинні отримати нагороди, але найголовніше- вони повинні вижити. Зараз, як зрозуміло з розповіді Бурби, вони всі перебувають у великій небезпеці. А їхні сім*ї теж треба захистити. По всьому видно, що діючій владі вони не потрібні, живий компромат.
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20.11.2021 11:50 Ответить
Денежная оппозиция обязана обеспечить надёжную защиту и охрану Бурбе и всем уволенным разведчикам, Юрию Бутусову, Янине Соколовой....
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20.11.2021 13:05 Ответить
Ага. Офигенски, защищать патриотов от государства. "хотьпоржем"
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20.11.2021 13:25 Ответить
І не кажіть, дожилися, довибиралися. Як казав Леонід Кравчук * Мені таке і в страшному сні не могло наснитись.* Це він про російську навалу, але й у цьому випадку підійде.
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20.11.2021 14:03 Ответить
подобаеться мені оцей дядько.
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20.11.2021 12:02 Ответить
ВСЕ кто голосовал за это ничтожество - янелоха, соучастники преступления - предательство Украины. Сдохни падаль!
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20.11.2021 12:02 Ответить
Бувало, армія зраджувала народ, але щоб народ зраджував армію.... Такого історія не відає.
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20.11.2021 12:05 Ответить
Як же добре,що ви в нас є,Пастор.
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20.11.2021 12:05 Ответить
Героям слава!
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20.11.2021 12:06 Ответить
Думаю, що і Зе з єрмаком отримали вже звання героїв рф таємним указом пу.
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20.11.2021 12:12 Ответить
Слава Народному Герою Украины Василию Бурбе и его Команде !❤️👍👏👏👏👏💥💥💥💥💥
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20.11.2021 12:14 Ответить
Цеі Герої! Ці люди ризикували життям своїх родин, ***** терорист, що не боїтся крові дітей. Згадайте Беслан.
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20.11.2021 12:20 Ответить
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20.11.2021 12:21 Ответить
Не верю. Нарид вмечто Черновола выбрал комуняк и Кравчука. Потом красных директоров и Кучму, потом бандитов яныка, теперь ЗЕ клоунов и диверсантов кремля. И что, кого-то посадили? Комуняк кравчука которые развалили остатки от усср, директоров кучмы которые довели до ручки щаводы и выкупили то что осталось, став олигархами, бандитов и сепаров яныка?
Нет, они каждый раз перекрашивались в новые трэнды. После 2014 даже вышиванки понатягивали. А почему? Да потому что нарид который из выбирал- отражение этих чинуш. Нарид и сейчас выбрал клоунов с бывшими чиновниками яныка, и уже скулит что их обманули. Нет, это виноват нарид, но нарид с себя как всегда снял ответственность. А разгребать говно- это пусть идут на Майдан пассионарии, а нарид посидит у телека, подождет
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20.11.2021 12:49 Ответить
к сожалению наш нарид так долго и нудно мечтал о справедливом и бедном царе,да именно царе,что отказаться от своей розовой мечты не согласится,будет горланить про обман и плахих дипутатах и верить дальше в эскимо и волшебника на вертолете.
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20.11.2021 13:02 Ответить
Хватит СКИГЛИТЬ! Плевать на быдломассу ! Свобода или гулаг ***** !
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20.11.2021 13:22 Ответить
А ті падли, які кричали "хужє нє будєт" вже заткнулись...
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20.11.2021 12:58 Ответить
У них після програми Шустера мізки закипіли , йой , їх бубочка зрадник , та барига , а не Порошенко )))
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20.11.2021 13:06 Ответить
?????.....!!!!.....?????
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20.11.2021 13:05 Ответить
Зеле Майдан и импичмент. Будущее украині как-то трудно рассматривать с Зелей и Беней.
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20.11.2021 14:48 Ответить
Еслиб они её довели до конца а не провалили, видетели завхоз не разрешил. В это верят)
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20.11.2021 15:32 Ответить
много ошибок в тексте бот)
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20.11.2021 20:41 Ответить
я бы тебе за такую оплошность не заплатил бы
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20.11.2021 20:42 Ответить
там очень интересно будет прослушать разговор подху-ловника с ху-лом и с лукой, но боюсь, они все разговоры гринпоца уничтожат...
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21.11.2021 01:12 Ответить
 
 