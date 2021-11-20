Сенатор США Менендес предложил новые санкции против России на случай ее вторжения в Украину
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Глава комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес предложил внести в проект оборонного бюджета страны поправку о введении санкций против России в случае ее вторжения в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает издание Axios.
Предложение Менендеса было внесено поздно вечером в четверг как поправка к Закону о полномочиях на национальную оборону - законопроекта оборонного бюджета, по которому Сенат проголосует после 25 ноября.
Поправка подразумевает, что в случае вторжения РФ в Украину президент Байден должен будет ввести санкции и запреты на выдачу виз против высокопоставленных российских военных и разведчиков, занимающихся планированием или осуществлением вторжения в Украину, а также санкционировать дополнительную военную помощь Киеву.
Поправка также предусматривает санкции против российских банков, государственных предприятий и критически важных секторов экономики, в частности, нефтегазового и добычи полезных ископаемых.
Также проект санкций предусматривает запрет на операции с первичными и вторичными суверенными долговыми обязательствами, что нанесло бы серьезный удар по экономике России.
Таким образом, поправка обеспечила бы наложение санкций на любую компанию или корпоративное должностное лицо, участвующего в планировании или эксплуатации "Северного потока-2", незавершенного газопровода, который позволит России обойти Украину и доставлять энергию напрямую в Европу через Германию.
Как отмечает издание, республиканцы в Сенате также намерены предложить для голосования вопрос о немедленном принятии пакета санкций против компаний и должностных лиц, которые имеют отношение к трубопроводу. По мнению инициаторов, это стало бы мерой для предотвращения российского вторжения в Украину.
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Бо ж фуйло не зупиняється. Хіба не видно, що воно продовжить агресивні дії проти Заходу ?
Припускаю, що Путіна-Шойгу-Патрушева надзвичайно розізлило, як американці засвітили приховані й ретельно замасковані (як вони вважали) приготування до бліцкригу проти України, який мав би розпочатися невдовзі після завершення прискореної (що вони вважали за можливе) сертифікації та запуску в експлуатацію "Північного потоку-2" і припинення транзиту газу до ЄС через Україну. Цим викриттям військових приготувань Росії США зривають план-графік Кремля з силового відновлення СРСР до 100-річниці його утворення, яка буде відзначатися 2022 року.
А засвітити російські приготування США вдалося за допомогою супутникового угруповання Національного управління військово-космічної розвідки і зокрема, за допомогою "всевидячого ока" останнього з серії КН-11. Звісно, що з 15 см роздільною здатністю важко буде розрізнити, що там тримає в руках офіцер ЗС РФ - ПМ, АПС чи "Удав". А це й не потрібно. Зате добре видно, що танки Т-72 на залізничних платформах обладнані "антиджевеліновою парасолькою". І стає зрозумілим, що переміщати їх можуть тільки в одному напрямку - в наступ на Україну, і з однією метою - для ведення бойових дій в Україні.
Хоча насправді американські супутники бачать не тільки в оптичному діапазоні. І не обов'язково це мають бути супутники військово-космічної розвідки. Знімки, які були опубліковані в американських ЗМІ, були зроблені комерційними супутниками.
Справа в тім, що управління військової розвідки США має з 2019 року доступ до даних комерційних платформ BlackSky Global, Maxar Technologies та Planet. Наприклад, Planet використовує своє угруповання з приблизно 200 супутників для отримання понад 3 мільйонів зображень поверхні Землі щоденно.
Звісно, що США не будуть демонструвати знімки, зроблені КН-11-18, їм достатньо показати те, що бачить супутник Maxar. Що й було зроблено через американські ЗМІ. Ну, а глава ЦРУ Вільям Бернс, очевидно, мав під час візиту до Москви ще більш вагомі аргументи нищівного характеру. Ймовірно, що США поділились цією інформацією з союзниками - і вона була настільки переконливою, що навіть, висловлюючись словами Шевченка, "раби, підніжки, грязь Москви" в Парижі та Берліні не стали вигороджувати Путіна, а навпаки - зробили різкі заяви. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/56109/ssa-spijmali-rosiyu-na-garyachomu-kreml-lyutuye
Послать своих солдат защищать Украину, в то время как руководство Украины, считает что все ок?
Відписочку вам швирнули з адміністрації "козака" за ПП - от і все.
зелені теж на роботі з вечора до пізднього ранку .... )))
Уважаемый редактор!
Может, лучше - про реактор?
Там, про любимый лунный трактор?
разместите три -четыре военных базы в Украине
стратеги херовы,
чтоб мы убедились в серьёзности ваших намерений и политических целей....
Надо не только санкции - а терминалы по приемке сжиженного газа строить в Европе. Сейчас когда цена до небес на газ - даже сланцевый становится отлично окупаемым. ********* не надежный поставщик газа. Беларусь - не надежный транзитер газа. Пока все шло через Украину проблем с транспортировкой не было. Зато в Рашке как раз все регулярно взрывается и протекает. Засрали экологию всего полушария.
санкции должны быть жёсткими,-замораживание всех зарубежных счетов,перекрытие любого канала поступления денег и продукции.
любая санкция...даже как булавочный укол сгодится... все равно это значит что рашка под присмотром (ну хотя бы) и даже самое маленькое внимание к этой проблеме (прежде всего НАШЕЙ проблеме) приветствуется...
почему так велико желание наказывать раху чужими санкциями а не СВОИМИ ????