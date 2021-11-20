Введение платных камер в СИЗО принесло в госбюджет 7 млн грн, - Минюст

Пользование платными камерами в следственных изоляторах принесло в государственный бюджет более 7 млн. грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Министерства юстиции Украины.

"7 млн ​​87 тыс. 891 грн заработали следственные изоляторы Украины благодаря реализации платных камер", - говорится в сообщении.

Из указанной суммы более 4 млн грн уплачено за пользование платными камерами в Киевском СИЗО, уточнили в сообщении.

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В настоящее время камеры с улучшенными условиями пребывания открыли уже в 29 изоляторах по всей Украине.

В Минюсте напомнили, что все средства, привлеченные от экспериментального проекта, направляются на восстановление и обустройство бесплатных камер следственных изоляторов.

Напомним, Министерство юстиции запустило проект платных камер повышенного комфорта в следственных изоляторах в апреле 2020 года.

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