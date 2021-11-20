Введение платных камер в СИЗО принесло в госбюджет 7 млн грн, - Минюст
Новости Цензор.НЕТ Общество
Пользование платными камерами в следственных изоляторах принесло в государственный бюджет более 7 млн. грн.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Министерства юстиции Украины.
"7 млн 87 тыс. 891 грн заработали следственные изоляторы Украины благодаря реализации платных камер", - говорится в сообщении.
Из указанной суммы более 4 млн грн уплачено за пользование платными камерами в Киевском СИЗО, уточнили в сообщении.
В настоящее время камеры с улучшенными условиями пребывания открыли уже в 29 изоляторах по всей Украине.
В Минюсте напомнили, что все средства, привлеченные от экспериментального проекта, направляются на восстановление и обустройство бесплатных камер следственных изоляторов.
Напомним, Министерство юстиции запустило проект платных камер повышенного комфорта в следственных изоляторах в апреле 2020 года.
Пожалуйста, подождите...
в реале сидеть будут в зиндане вырытыми личными ногтями...
металлизируйте когти,дыбилы.
Один коррупционер, посаженный в обычную камеру, но "с конфискацией" принес бы в ДЕСЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ!
А зе-гниды ... слов нет...
страна зебилов...
К тому же практика "блатных" камер - это далеко не ноу-хау Малюськи, просто раньше они были неофициальны и бабло с их сидельцев текло в карман начальника СИЗО.
А теперь идет в бюджет, что радует. Вы же не возмущаетесь, что какой-нибудь Порошенко лечится не в городской больнице с обычными смертными, а в престижных частных клиниках? Так почему же сидеть Порошенко не может в более комфортных условиях при согласии их оплаты?
Та министерство сжирает миллиарды на своё содержание, чтобы они выполняли свои функции и, как минимум - за агрессию с паРаши в международных судах должны снимать десятки миллиардов долларов.
А зе-гниды занимается работой даже не уровня мелкого прораба - а дешёвого гопника, продающего незаконно неравные условия содержания.
Он так может и проституток поставлять на зону - в чём разница?
Хуже другое - в это время не выполняется работа, за которую налогоплательщики платят сотни миллионов...
как от вас, тупых зебланов, тошнит.
сколько сидельцев смогли этим воспользоваться - 1%, 10%, 50%....или 100 человек (которым и на зоне б нехило чалилось)
Вася Шевченко f77d76ba
20.11.2021 16:35
Вася Шевченко f77d76ba
https://censor.net/ua/comments/locate/8/3300638/77251492
Можна ще натиснути правою кнопкою миші на нік і потім на дату комента, вибрати копіювати адресу і вставляти по черзі у скаргу.
щоб усіляких "сенсорів))))
буду прилаштовуватися до технічного прогресу ))