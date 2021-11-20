РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11519 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
18 626 80
Арахамия (956) ЧВК Вагнера (1281) Ткач Михаил (116)

Журналист Ткач разобрал 6 тезисов, которыми власть защищается от "вагнергейта": "Парламент и народ Украины имеют право отменить такого президента"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вместо того чтобы объяснить обществу, что произошло и почему он принял то или иное решение, президент Украины Владимир Зеленский решил говорить, что ничего не произошло.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет в фейсбуке журналист Михаил Ткач, анализируя тезисы, которые власти используют для защиты против критики относительно срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Далее приводим его пост.

"Послушал то, чем власть защищается по "вагнеровцам".

1. "Ни в одной стране мира не обнародуют подробности спецопераций".

Неправда. Публикуют. Особенно, если власть совершила действия преступным путем или не в интересах общества или хотя бы противоречиво. Американские топовые издания, как санитары, каждый раз выносят эти темы наружу. Даже если президент неправильно поступил в телефонном разговоре. Сразу – стенограмма разговора. Процедура импичмента и т.д. Это у нас вы превратили страну в колхоз, где брат Ермака набирает людей на должности, друг детства президента руководит спецслужбой, а подружка супруги президента - антимонопольным комитетом. И уволить некого. Ибо все свои. В США Юзику как раз шили бы робу.

Читайте также: Зеленский, Ермак и другие представители власти не пришли на программу к Шустеру

2. "У нас десятки таких операций. Почему все вспыхнули по отношению к этой?"

Таких не десятки. Эта операция уникальна. И могла иметь уникальные последствия. Этот прием для оправдания использовали, когда спасали президента от оффшорного скандала. "Оффшоров десятки и сотни. Все имеют оффшор. Даже жена Арахамии имеет. В чем измена?"

Смотрите также: Арахамия об офшорах Зеленского: У меня тоже много было, а сейчас - у жены. ВИДЕО

3. "Руководитель офиса президента Ермак не может отдавать приказ руководителю разведки".

Не может, но пусть руководитель разведки попытается не выполнить приказ Ермака. Или любой другой. Удачи этим людям в поиске работы. Пусть все смельчаки, которые это утверждают, попытаются хотя бы поговорить с президентом без Ермака для начала.

4. "Ничего нового не опубликовано".

Опубликовано. Прежде всего, подтверждение того, что президент Зеленский и руководитель его офиса лично говорили обществу неправду, утверждая, что операции не было. Неправдой были все попытки опровергнуть провал операции.

Смотрите также: "Награда подписана Путиным", - Турчинов продемонстрировал досье, собранное на "вагнеровцев", задержание которых готовили разведчики. ВИДЕО

5. "Президент вправе отменять спецоперации".

Имеет. А украинский парламент и народ Украины имеют право отменить такого президента, если его действия противоречат государственным интересам. Но если такое подозрение есть, общество должно знать правду относительно всех подробностей для того, чтобы делать выводы. Но вместо того, чтобы объяснить, что произошло и почему он принял то или иное решение, президент решил говорить, что ничего не произошло.

6. "Страна-агрессор использует этот кейс для дестабилизации".

Может быть. Не видел заявлений от ОПЗЖ, но Россия использует все горящее. И виноваты в этом не рассказывающие об этом журналисты, а умалчивающая это власть, которая манипулирует этим, подставляя государство под информационное оружие. Если президент, например, убьет человека. Кто сыграет на руку агрессору? Убивший или тот, кто рассказал об убийстве?"

Читайте также: Бурба: Ермак сказал, что перенести задержание "вагнеровцев" - указание Зеленского
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+54
Зеленський вже заробив на кілька довічних термінів.
показать весь комментарий
20.11.2021 12:46
+37
Тоді до такого права додається обов'язок-пожиттєвий термін за державну зраду.Причинно-наслідкові зв'язки
показать весь комментарий
20.11.2021 12:46
+34
Оманський брехун.
показать весь комментарий
20.11.2021 12:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мабуть зраджувати країну-президент теж має право...
показать весь комментарий
20.11.2021 12:41 Ответить
Тоді до такого права додається обов'язок-пожиттєвий термін за державну зраду.Причинно-наслідкові зв'язки
показать весь комментарий
20.11.2021 12:46 Ответить
Пока зебилы при власте. Зеленеой Шмаркле и Андрею Елдаку ничего не будет. Хоть стой, хоть прыгай...
показать весь комментарий
20.11.2021 12:53 Ответить
і коли вони уже не будуть при кориті- читай владі....,їм теж нічого не буде ...., доведено українським битіем на протязі новітніх 30- ти років ...
показать весь комментарий
20.11.2021 15:02 Ответить
Тимошенко і Луценко вже побували за гратами після зміни президента в цій країні. Так що практика напряцьована, треба лише змінити президента.
показать весь комментарий
20.11.2021 16:13 Ответить
Потрібно знайти до голосів опозиції підтримку 227 депутатів В,Р. Добитися звинування Зє КСУ і ВСУ і дружнім голосуванням. 337 голосами усунути зелене недорозуміння від влади. Ділов то.
показать весь комментарий
20.11.2021 13:21 Ответить
А повісять його на корабельній сосні ... або смерекі ... але це не точно...
показать весь комментарий
20.11.2021 12:48 Ответить
Одно точно: повезло мееру кривого рагу и двум его братьям. этого треша уже они не увидят. зеля им стекловатой
показать весь комментарий
20.11.2021 12:55 Ответить
Чим частіше називати зєбілів зєбілами, тим скоріше вони зрозуміють власну помилку і розпочнуть гаряче, 54% підтримувати минулу владу. Аксіома!.
показать весь комментарий
20.11.2021 13:24 Ответить
Припікає?
показать весь комментарий
20.11.2021 14:09 Ответить
А мені як соловью,що зєсранці , що гройсманісти.
показать весь комментарий
20.11.2021 14:20 Ответить
Дивишся Солов'йова?
показать весь комментарий
20.11.2021 14:42 Ответить
Скоріш за все, так і буде, на жаль
Що не зможуть зелені політтехнологи - домалюють виборчі комісії.

До того ж, зараз активно юзається тема "голосування в смартфоні". А електронні голоси - неоране поле для фальсифікацій
Голоси на паперових бюлетенях хоть перелічити можна (якщо підмінити не встигнуть), а електронні голосу - жодним чином не перерахуєш і не оскаржиш
показать весь комментарий
20.11.2021 14:18 Ответить
Це дійсно не точно, бо якщо повісять, то почнуть кричати про "порушення прав", "дикунство", "введення санкцій" тощо. Я сподіваюсь, що він відсидить за державну зраду по повній.
показать весь комментарий
20.11.2021 14:52 Ответить
Янукович и медведчук уже "сидят " в своих ДВОРЦАХ и плюют на всехс высокой колокольни !Зелене чмо ждут Чаушеску и Каддафи !
показать весь комментарий
20.11.2021 15:16 Ответить
Ладно, посадити чи повісити вирішимо шляхом голосування в "Дії"
показать весь комментарий
20.11.2021 16:17 Ответить
Відносно п.5 Що президент має право відміняти операцію - це дійсно так, нівіть один й той самий президент (наприклад через те що змінилася політична ситуація і результат операції більше нашкодить...). Слід зазначити, відміна операціх - це окрема процедура (евакуюють агентів, прибирають "хвости"......), після чього з операції дозволено зняти гриф секретності.
Но у данному випадку, проблема у тому, що Зеленський операцію НЕ ВІДМІНЯВ!! І грифа секретності НЕ ЗНИМАВ!!!! Операція, була у самому розпалі, коли він зателефонував Лукашенку (а можливо й ще кому)
показать весь комментарий
20.11.2021 13:10 Ответить
трусливая,мерзкая зеленая слизь
показать весь комментарий
20.11.2021 13:26 Ответить
Зеленский намного хуже путлера ,так , как РАБОТАЕТ НА ВРАГА , пособничЕСТВО террористам , освобождение их от возмездия ,увольняет и преследует Разведчиков ,ликвидирует подразделение направленное на Кремль…………………
показать весь комментарий
20.11.2021 13:30 Ответить
у ************* і захищаються різні понятійні навантаження...
показать весь комментарий
20.11.2021 12:46 Ответить
Зеленський вже заробив на кілька довічних термінів.
показать весь комментарий
20.11.2021 12:46 Ответить
Ксеня: Ворон ворону око не виклюе. Кого в нас послідовники посадили з попередників крім ВОНИ і ГЕНПЛОКУЛОЛА в часи януковоща?
показать весь комментарий
20.11.2021 12:57 Ответить
послідовники, наступнікі, какая разніца
показать весь комментарий
20.11.2021 12:59 Ответить
Ну, то була лише розминка. Апетит прийде під час їжі
показать весь комментарий
20.11.2021 16:16 Ответить
интересно где вся гвардия избирателей ... хоть посмеемся.. ну что попробовали правительство в квартал превратить.. выбрали бл.. такое время для Украины тяжелое...когда стране нужен был сторожевой пес выбрали болонку...
показать весь комментарий
20.11.2021 13:55 Ответить
Не плутайте щура з болонкою!
показать весь комментарий
20.11.2021 16:17 Ответить
Юрій Буздуган: Триває ендшпіль Четвертої світової війни

https://i-ua.tv/society/28056-yurii-buzduhan-tryvaie-endshpil-chetvertoi-svitovoi-viiny
показать весь комментарий
20.11.2021 12:48 Ответить
_Третьей! Дураки судачат будто незаметно для человечества миновала Третья - но это очевидная чушь! Всемирная война - это событие таких масштабов и последствий, что у немногих выживших не будет ни малейших сомнений, что это была именно она. И будет она с молниеносным ядерным крещендо, увы...
показать весь комментарий
20.11.2021 12:57 Ответить
Все эти тезисы присутствуют на форуме в исполнении Подолят и Лещенят. Шлюшки продолжают отрабатывать 30 сребреников.
показать весь комментарий
20.11.2021 12:50 Ответить
Надо тянуть за юридическую ниточку ( какие были документы и распоряжения , кем подписаны, кто увольнял и подписывал трудовые книжки , кто издал приказы). Только наказание подписантов научит украинцев законопослушанию
показать весь комментарий
20.11.2021 12:53 Ответить
Отсутствие неотвратимости наказания за преступления и проступки, развращает людей и провоцирует новые преступные действия. О таких понятиях как честь и порядочность я вообще молчу.
показать весь комментарий
20.11.2021 13:05 Ответить
Повірте вони добре знають, що доведеться відповідати.
Тому зараз мутять схеми з електронними виборами.
показать весь комментарий
20.11.2021 13:24 Ответить
Вы преувеличиваете их умственные способности.
Чем дальше, тем сложнее зелёным будет продвигать "лукашенкизацию" Украины.
показать весь комментарий
20.11.2021 13:42 Ответить
Да , они не самостоятельные фигуры !Все сценарии имразям спускают из Кремля
показать весь комментарий
20.11.2021 13:50 Ответить
Животный инстинкт самосохранения, а не умственные способности.
показать весь комментарий
20.11.2021 14:31 Ответить
Боюсь, хватательный рефлекс пока превалирует над инстинктом самосохранения.
показать весь комментарий
20.11.2021 14:34 Ответить
_Такой хоккей ********** нам не нужен! Но он и оказался на этом посту посту не потому, что нужен Украине - потому что нужен кремлю.
показать весь комментарий
20.11.2021 12:50 Ответить
Всех уволенных разведчиков ( из-за вагнергейта) В ПАРЛАМЕНТ депутатами. Т
показать весь комментарий
20.11.2021 12:50 Ответить
зєля, давай, пздй нхй.
показать весь комментарий
20.11.2021 12:52 Ответить
Така ганьба - це результат пофігізма насЄлЄнІя, яке привело це green лайно у владні кабінети.... Щоб так відкрито зраджувати державні інтереси, то це розуму взагалі не потрібно мати... Але що було очікувати від шісток Коломойського???
показать весь комментарий
20.11.2021 12:52 Ответить
Оманський брехун.
показать весь комментарий
20.11.2021 12:55 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2021 12:59 Ответить
Посмотрите на его наркозависимости ХЛЕБАЛО 🐲🤡🤢🤑🤮🤮🤮🤮
показать весь комментарий
20.11.2021 13:52 Ответить
Его наркозависимость особенно видна во время интервью на 1+1 Очень заметно! Я думаю что и Бурбу он не принял потому что был под кайфом - не мешай получать удовольствие! Видно Ермак сейчас правит страной поскольку это чмо не желает работать Когда же мы от него здыхаемся?
показать весь комментарий
20.11.2021 14:40 Ответить
По-перше, соромно тим всім сєрлєщенкам і всіляким подолякам апріорі не буває. Ні і по-друге - гімно не тоне. На жаль...
показать весь комментарий
20.11.2021 13:07 Ответить
Вам уже стыдно?) И сколько вам платят?)
показать весь комментарий
20.11.2021 13:45 Ответить
То запускайте нарешті , всі юридичні інструменти , для відсторонення зеленої влади !
показать весь комментарий
20.11.2021 12:58 Ответить
Ситуація з "вагнергейтом" має дві складові: законну і моральну. Щодо відповідності діяння (діяльності чи бездіяльності) Президента і його оточення - питання допоки нез"ясоване. Потрібно провести слідство, визначити постраждалих, встановити мотиви, факти, і вже потім суд має встановити винуватість. Щодо моральної - то тут суцільна катастрофа. Верховний головнокомандувач усіма збройними силами держави під час війни підозрюється у зрадництві ! Сама думка підриває бойовий дух. Необхідно терміново щось робити. Всі ми маємо власні політичні уподобання, проте, Батьківщина у нас одна і ми будемо її захищати.
Чекаю на звіт Президента України В.О.Зеленського у Верховній Раді !
показать весь комментарий
20.11.2021 12:58 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2021 12:59 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2021 13:01 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2021 13:02 Ответить
Зесрань не поймет. Там или напрочь отсутствует мозг, либо совесть,либо то и то, как у гринпоца, вместе
показать весь комментарий
20.11.2021 13:12 Ответить
Свидетельство человека, который много лет возглавлял внешнюю военную разведку Украины
https://m.youtube.com/watch?v=zmSlus9HgB4
показать весь комментарий
20.11.2021 13:21 Ответить
Никакой Ермак вообще не должен был ничего знать об этой операции. А то что он знал это уже преступление того, кто сообщил ему об ней.
Поэтому воросом должна заняться прокуратура, а не зеленая "следственная комиссия"
показать весь комментарий
20.11.2021 13:22 Ответить
Именно это я уже год не устаю повторять
показать весь комментарий
20.11.2021 13:57 Ответить
а прокуратура - хто?
Вірніше, в прокуратири нині нема функції слідства, воно належить до відома ДБР. Знову риторичне питання: а кому підпорядковується ця інституція?
Ото ж бо.
показать весь комментарий
20.11.2021 14:40 Ответить
чучело, это отброс, который возглавлял то, что работало на рашку.
показать весь комментарий
20.11.2021 13:29 Ответить
... и 7. "Шефиризаду" ещё никто не отменял
показать весь комментарий
20.11.2021 13:30 Ответить
а где этот зеленый свинопас, которого я здесь полночи гонял по углам? спать пошел? с серлещом?
показать весь комментарий
20.11.2021 13:30 Ответить
гундос членм колотит по головам своего зэлохторату , а им это нравицца
показать весь комментарий
20.11.2021 13:32 Ответить
"А то что он знал это уже преступление того, кто сообщил ему об ней." - в смысле? Присутстствие дЕрьмака на совещаниях по вагнеровцам санкционировано лично Зе. Или вы считаете что дЕрьмак в шкафу ныкался?
показать весь комментарий
20.11.2021 13:33 Ответить
просто интересно...кого ж отдадут на растерзание журналистов - пресс-секретутку (который забился где-то в жо***), какого-то писаря-стенографиста что-то случайно слившего или уборщицу, что подкинула флешку Янине, ну или.... даже не знаю...больше то и подумать не на кого... ЗЕнелох - априори не виновен (во всяком случае пок оно през).. дерьмак? (не-не-не...кто угодно но только не поводырь-дозо/знатель-умчестьсовестьЗЕ ..ибо...ну нет , короче)))) кто ж ? вот в чем вопрос))))
показать весь комментарий
20.11.2021 13:33 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2021 13:41 Ответить
👏👏👏👏👏👍. 🤮🤮🤮🤮🤮🤮
показать весь комментарий
20.11.2021 13:58 Ответить
Скорее всего "величайший"из этого скандала выберется. Указа он не подписывал, и лично с Бурбой не встречался. Чего там Ермак наговорил от себя, он не в курсе, или как они любят говорить"это личное мнение". Так что он не при делах. Может видосик запустит, где Ермаку пальчиком погрозит, и на этом все закончится. В такой важный момент,он не соизволил даже поговорить с Бурбой. Знал, какие могут быть последствия и забился, как мышка в норку, лишь бы себя обезопасить.
показать весь комментарий
20.11.2021 14:17 Ответить
А чи мав Ирмак доступ до держтаємниці? Якщо Зе йому (і не тільки) все розпатякує, то за це і буде відповідальність
показать весь комментарий
20.11.2021 15:43 Ответить
И вообще СВР и СБУ должны отчитываться перед народом о своих операциях в режиме онлайн.
показать весь комментарий
20.11.2021 14:23 Ответить
"Оффшоров десятки и сотни. Все имеют оффшор. Даже жена Арахамии имеет. В чем измена?" Источник: https://censor.net/ru/n3300640
+++++++++++
показать весь комментарий
20.11.2021 14:28 Ответить
Якщо розібратись без емоцій, то це не зрада, це просто кретинизм. Треба визнати, що мудрий народ обрав собі президентом інфантильного ідіота.
показать весь комментарий
20.11.2021 14:48 Ответить
Ні, це ворог. Майже 16 місяців пройшло після зради, але він аж ніяк не показав, що він шкодує і хотів би виправити становище. Для нього чим гірше для країни, тим краще для нього та Бені.
показать весь комментарий
20.11.2021 15:48 Ответить
а вы в курсе , что членограй вонючий УВОЛИЛ. ВСЕХ ЛУЧШИХ ОПЫТНЕЙШИХ Разведчиков и забрал документы прикрытия
ПРОВАЛИЛ СЕМЬ ОПЕРАЦИЙ ,а не одну !!!!! Преступлений океан ……………
показать весь комментарий
20.11.2021 15:25 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2021 15:31 Ответить
він чекає що галас уляжеться
показать весь комментарий
20.11.2021 16:12 Ответить
Одна зкацаплена привладна гнида з ОПУ злила результати дворічноі роботи військової розвідки Міноборони, а міністр Таран знав і мовчав…
Саботаж та зрада України !!!!
А Венедіктова з Бакланом, всупереч своїх обов'язків намагаються ЗРАДУ УКРАЇНИ зам'яти під надуманими приводами….
Ця історія, про зраду спецслужб українських, добром для привладних зрадників незакінчеться ….
Агонія розпочалася…
показать весь комментарий
20.11.2021 16:22 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2021 16:31 Ответить
Тезы верные...вот только не доходят они до людей...Совок выдавил способность людей строить логические связи... и видеть причинно-следственные связи...
показать весь комментарий
20.11.2021 20:03 Ответить
а на всі ці аргументи Зє на чєсном глазу відповість "ну і шо?"
показать весь комментарий
22.11.2021 15:13 Ответить
 
 