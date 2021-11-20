Обсудили ситуацию с безопасностью, - Данилов провел встречу с министром обороны Канады Ананд

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время визита на Галифакский форум в Канаде обсудил ситуацию вокруг украинских границ с министром национальной обороны Анитой Ананд.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

В рамках работы форума Данилов, заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец и заместитель министра обороны Анатолий Петренко встретились с Ананд.

Отмечают, что секретарь СНБО Украины также примет участие в одной из сессий в рамках форума, который продлится 19-21 ноября.

Кроме того, в рамках рабочего визита Данилов обменивается мнениями по ситуации в сфере безопасности в Украине и мире с руководителями органов безопасности стран-участников форума.

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