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Обсудили ситуацию с безопасностью, - Данилов провел встречу с министром обороны Канады Ананд
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время визита на Галифакский форум в Канаде обсудил ситуацию вокруг украинских границ с министром национальной обороны Анитой Ананд.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.
В рамках работы форума Данилов, заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец и заместитель министра обороны Анатолий Петренко встретились с Ананд.
Отмечают, что секретарь СНБО Украины также примет участие в одной из сессий в рамках форума, который продлится 19-21 ноября.
Кроме того, в рамках рабочего визита Данилов обменивается мнениями по ситуации в сфере безопасности в Украине и мире с руководителями органов безопасности стран-участников форума.
Топ комментарии
+6 olele
показать весь комментарий20.11.2021 12:51
+3 Don Bessam dc0e2bc1
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+2 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий20.11.2021 13:01
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Припускаю, що Путіна-Шойгу-Патрушева надзвичайно розізлило, як американці засвітили приховані й ретельно замасковані (як вони вважали) приготування до бліцкригу проти України, який мав би розпочатися невдовзі після завершення прискореної (що вони вважали за можливе) сертифікації та запуску в експлуатацію "Північного потоку-2" і припинення транзиту газу до ЄС через Україну. Цим викриттям військових приготувань Росії США зривають план-графік Кремля з силового відновлення СРСР до 100-річниці його утворення, яка буде відзначатися 2022 року.
А засвітити російські приготування США вдалося за допомогою супутникового угруповання Національного управління військово-космічної розвідки і зокрема, за допомогою "всевидячого ока" останнього з серії КН-11. Звісно, що з 15 см роздільною здатністю важко буде розрізнити, що там тримає в руках офіцер ЗС РФ - ПМ, АПС чи "Удав". А це й не потрібно. Зате добре видно, що танки Т-72 на залізничних платформах обладнані "антиджевеліновою парасолькою". І стає зрозумілим, що переміщати їх можуть тільки в одному напрямку - в наступ на Україну, і з однією метою - для ведення бойових дій в Україні.
Хоча насправді американські супутники бачать не тільки в оптичному діапазоні. І не обов'язково це мають бути супутники військово-космічної розвідки. Знімки, які були опубліковані в американських ЗМІ, були зроблені комерційними супутниками.
Справа в тім, що управління військової розвідки США має з 2019 року доступ до даних комерційних платформ BlackSky Global, Maxar Technologies та Planet. Наприклад, Planet використовує своє угруповання з приблизно 200 супутників для отримання понад 3 мільйонів зображень поверхні Землі щоденно.
Звісно, що США не будуть демонструвати знімки, зроблені КН-11-18, їм достатньо показати те, що бачить супутник Maxar. Що й було зроблено через американські ЗМІ. Ну, а глава ЦРУ Вільям Бернс, очевидно, мав під час візиту до Москви ще більш вагомі аргументи нищівного характеру. Ймовірно, що США поділились цією інформацією з союзниками - і вона була настільки переконливою, що навіть, висловлюючись словами Шевченка, "раби, підніжки, грязь Москви" в Парижі та Берліні не стали вигороджувати Путіна, а навпаки - зробили різкі заяви. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/56109/ssa-spijmali-rosiyu-na-garyachomu-kreml-lyutuye
не...ну разве шо ЗеЛенки...там хоть снайперов нагнали.... самое ж ценное в Украине (ну после стрючка членограя, конечно... там особая безопасность - броне/памперс)
Враги Украины - Москва, Минск!!