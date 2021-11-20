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Новости Политика Украины
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Данилов (1057) Канада (1890)

Обсудили ситуацию с безопасностью, - Данилов провел встречу с министром обороны Канады Ананд

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время визита на Галифакский форум в Канаде обсудил ситуацию вокруг украинских границ с министром национальной обороны Анитой Ананд.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

В рамках работы форума Данилов, заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец и заместитель министра обороны Анатолий Петренко встретились с Ананд.

Отмечают, что секретарь СНБО Украины также примет участие в одной из сессий в рамках форума, который продлится 19-21 ноября.

Кроме того, в рамках рабочего визита Данилов обменивается мнениями по ситуации в сфере безопасности в Украине и мире с руководителями органов безопасности стран-участников форума.

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Обсудили ситуацию с безопасностью, - Данилов провел встречу с министром обороны Канады Ананд 01
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Топ комментарии
+6
...Щойно росіяни знищили власний супутник, але при цьому вони показали "кузькіну мать" американцям - мовляв, можемо діставати усе, що є на орбіті до 600 з гаком км (саме десь на цій орбіті знаходився знищений "Космос-1408"). Чому саме зараз? І чому б їм не потримати в секреті свої нові спроможності та тримати в невизначеності і невіданні більш могутнього, але боязкого, супротивника, якими є США?

Припускаю, що Путіна-Шойгу-Патрушева надзвичайно розізлило, як американці засвітили приховані й ретельно замасковані (як вони вважали) приготування до бліцкригу проти України, який мав би розпочатися невдовзі після завершення прискореної (що вони вважали за можливе) сертифікації та запуску в експлуатацію "Північного потоку-2" і припинення транзиту газу до ЄС через Україну. Цим викриттям військових приготувань Росії США зривають план-графік Кремля з силового відновлення СРСР до 100-річниці його утворення, яка буде відзначатися 2022 року.

А засвітити російські приготування США вдалося за допомогою супутникового угруповання Національного управління військово-космічної розвідки і зокрема, за допомогою "всевидячого ока" останнього з серії КН-11. Звісно, що з 15 см роздільною здатністю важко буде розрізнити, що там тримає в руках офіцер ЗС РФ - ПМ, АПС чи "Удав". А це й не потрібно. Зате добре видно, що танки Т-72 на залізничних платформах обладнані "антиджевеліновою парасолькою". І стає зрозумілим, що переміщати їх можуть тільки в одному напрямку - в наступ на Україну, і з однією метою - для ведення бойових дій в Україні.

Хоча насправді американські супутники бачать не тільки в оптичному діапазоні. І не обов'язково це мають бути супутники військово-космічної розвідки. Знімки, які були опубліковані в американських ЗМІ, були зроблені комерційними супутниками.

Справа в тім, що управління військової розвідки США має з 2019 року доступ до даних комерційних платформ BlackSky Global, Maxar Technologies та Planet. Наприклад, Planet використовує своє угруповання з приблизно 200 супутників для отримання понад 3 мільйонів зображень поверхні Землі щоденно.

Звісно, що США не будуть демонструвати знімки, зроблені КН-11-18, їм достатньо показати те, що бачить супутник Maxar. Що й було зроблено через американські ЗМІ. Ну, а глава ЦРУ Вільям Бернс, очевидно, мав під час візиту до Москви ще більш вагомі аргументи нищівного характеру. Ймовірно, що США поділились цією інформацією з союзниками - і вона була настільки переконливою, що навіть, висловлюючись словами Шевченка, "раби, підніжки, грязь Москви" в Парижі та Берліні не стали вигороджувати Путіна, а навпаки - зробили різкі заяви. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/56109/ssa-spijmali-rosiyu-na-garyachomu-kreml-lyutuye
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20.11.2021 12:51
+3
з міністеркою...мене коробить...як і кіна,кінів,кіну...старий напевно...
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20.11.2021 12:53
+2
Канадійцям-також респект за підтримку України...
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20.11.2021 13:01
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Правила форума Совет форумчан
...Щойно росіяни знищили власний супутник, але при цьому вони показали "кузькіну мать" американцям - мовляв, можемо діставати усе, що є на орбіті до 600 з гаком км (саме десь на цій орбіті знаходився знищений "Космос-1408"). Чому саме зараз? І чому б їм не потримати в секреті свої нові спроможності та тримати в невизначеності і невіданні більш могутнього, але боязкого, супротивника, якими є США?

Припускаю, що Путіна-Шойгу-Патрушева надзвичайно розізлило, як американці засвітили приховані й ретельно замасковані (як вони вважали) приготування до бліцкригу проти України, який мав би розпочатися невдовзі після завершення прискореної (що вони вважали за можливе) сертифікації та запуску в експлуатацію "Північного потоку-2" і припинення транзиту газу до ЄС через Україну. Цим викриттям військових приготувань Росії США зривають план-графік Кремля з силового відновлення СРСР до 100-річниці його утворення, яка буде відзначатися 2022 року.

А засвітити російські приготування США вдалося за допомогою супутникового угруповання Національного управління військово-космічної розвідки і зокрема, за допомогою "всевидячого ока" останнього з серії КН-11. Звісно, що з 15 см роздільною здатністю важко буде розрізнити, що там тримає в руках офіцер ЗС РФ - ПМ, АПС чи "Удав". А це й не потрібно. Зате добре видно, що танки Т-72 на залізничних платформах обладнані "антиджевеліновою парасолькою". І стає зрозумілим, що переміщати їх можуть тільки в одному напрямку - в наступ на Україну, і з однією метою - для ведення бойових дій в Україні.

Хоча насправді американські супутники бачать не тільки в оптичному діапазоні. І не обов'язково це мають бути супутники військово-космічної розвідки. Знімки, які були опубліковані в американських ЗМІ, були зроблені комерційними супутниками.

Справа в тім, що управління військової розвідки США має з 2019 року доступ до даних комерційних платформ BlackSky Global, Maxar Technologies та Planet. Наприклад, Planet використовує своє угруповання з приблизно 200 супутників для отримання понад 3 мільйонів зображень поверхні Землі щоденно.

Звісно, що США не будуть демонструвати знімки, зроблені КН-11-18, їм достатньо показати те, що бачить супутник Maxar. Що й було зроблено через американські ЗМІ. Ну, а глава ЦРУ Вільям Бернс, очевидно, мав під час візиту до Москви ще більш вагомі аргументи нищівного характеру. Ймовірно, що США поділились цією інформацією з союзниками - і вона була настільки переконливою, що навіть, висловлюючись словами Шевченка, "раби, підніжки, грязь Москви" в Парижі та Берліні не стали вигороджувати Путіна, а навпаки - зробили різкі заяви. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/56109/ssa-spijmali-rosiyu-na-garyachomu-kreml-lyutuye
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20.11.2021 12:51 Ответить
Тупой бычара Данилов прихвостень зеИУДЫ , на прошлой недели обвинял партнёров в провокации и дезинформации!
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20.11.2021 13:08 Ответить
Тупі не лише зєлєнці. Як можна регулярно зустрічатися із ворогами коментаторів Цензора?
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20.11.2021 13:18 Ответить
А по статусу кто таков клерк вместо Бубочки и Дерьмака исполняет на бис ...
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20.11.2021 13:18 Ответить
А от кого Канада обороняется? От Аляски?
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20.11.2021 12:51 Ответить
У них с юга такой же мощный противник, как у нас с востока.
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20.11.2021 12:57 Ответить
Чо и граница с кацапами есть? Ладно. Я бы понял на примере Второй Мировой, когда подлодки советского рейха бороздили Атлантику или Тихий океан, а так, от кого им защищаться от чучкь. От чукчь юлять карл?*****
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20.11.2021 13:04 Ответить
з міністеркою...мене коробить...як і кіна,кінів,кіну...старий напевно...
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20.11.2021 12:53 Ответить
🤝🤝🤝
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20.11.2021 12:54 Ответить
Кіна не буде, кінюшник захворів.
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20.11.2021 13:04 Ответить
Канадійцям-також респект за підтримку України...
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20.11.2021 13:01 Ответить
чьей безопасностью?
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20.11.2021 13:08 Ответить
после вагнергейта...какая на хер безопасность???
не...ну разве шо ЗеЛенки...там хоть снайперов нагнали.... самое ж ценное в Украине (ну после стрючка членограя, конечно... там особая безопасность - броне/памперс)
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20.11.2021 13:45 Ответить
Один уже провел встречу с Бурбой, до сих пор отрыгивается.Это из той же оперы., везде лезет, но не за что не отвечает.
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20.11.2021 13:11 Ответить
Здоровья и восстановления. Сила воли железная. Ни чета жидкому, серливому и воровитому - Парашенко, Пукину и ЗЕку.
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20.11.2021 13:15 Ответить
Друзья Украины - США, Канада, Великобритания!

Враги Украины - Москва, Минск!!
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20.11.2021 13:16 Ответить
Жахливо те, що питання національної оборони обговорюють разом з одним із можливих шпіонів РФ.
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20.11.2021 13:33 Ответить
Государственные должности не склоняются по родам.
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20.11.2021 14:30 Ответить
 
 