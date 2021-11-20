"В угрозе я вижу позитив", - Резников о концентрации войск России вблизи границ Украины
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Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя реакцию международного сообщества на информацию о возможной подготовке Россией широкомасштабного наступления на Украину, согласился, что есть признаки эскалации. Впрочем, отметил, что в угрозе он видит позитив.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом он заявил в интервью "Голосу Америки".
"Данные разведуправлений совпадают, а оценки могут быть разными. Мы не паникуем, потому что за 8 лет этой войны привыкли к угрозе. Соответственно, мы воспринимаем это более спокойно, потому что мы просто уже готовы, а для них это стало немного неожиданно. Они считают, что данные свидетельствуют о росте рисков, и я с ними соглашаюсь, потому что есть признаки эскалации. Для нас важно, что наконец-то они начали бить тревогу публично, и благодаря, в часности, средствам массовой информации, Washington Post, Politico и другим, это привлекло внимание всего мира. Даже в сложной ситуации я ищу позитив. В угрозе я вижу позитив, что это привлекло внимание цивилизованного мира, и сейчас начинается реакция, которая дает нам шанс продемонстрировать агрессору, что цена этой агрессии для него будет непомерной", - отметил глава Минобороны.
Резников уточнил, что подразумевал под "ценой агрессии": "Это потеря человеческих жизней, это потеря экономическая. Это потеря его [Путина] окружения доступа к банковским счетам. Ведь практически все накопления они держат в долларах США. Не имеет значения: в швейцарском банке, в сингапурском или каком-то панамском. Деньги преимущественно в долларах США, а это значит, что их могут достичь санкции. Вопрос в том, хочет ли обычный россиянин - вместо того, чтобы вкусно есть, безопасно своих детей отправлять в школу, - платить за эту агрессию. Для чего? Ну и плюс давайте не забывать, что войны – это еще гробы, в которых возвращались российские солдаты. Страх – это страх репрессий. Вот чего боятся россияне. Если большинство населения России боится войны, то зачем их лидеру идти войной?" – подчеркнул Резников.
Министр обороны также отметил, что не верит в большое наступление России. "Потому что, давайте не забывать, мы за 8 лет этой войны научились защищаться. Наши Вооруженные силы на высоком уровне", - добавил он.
Резников также отметил, что Украина ожидает "реальную поддержку США перед лицом серьезной угрозы агрессии со стороны Российской Федерации".
Накануне интервью министр обороны Украины Алексей Резников во время визита в Вашингтон провел встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, чиновниками Белого дома и Госдепартамента.
Пожалуйста, подождите...
Будем в лоне матушки раисы))))
зелений ідіот...
Зеленский давно б договорился с ****** о «мире», но ему мешает проукраинская часть населения.
Треба розуміти що будь-яка влада-держава це банда-мафія:
- застосування насильства в процесі захисту зон впливу одна з рис, загальних для держави і банди; Тобто обидві структури захищають свої території і інтереси від інших.
- щоб домогтися порядку, держава створює закони і збирає податки з громадян; І знову насильство в зонах впливу-основа становлення системи законності та оподаткування; Тобто обидві структури беруть податки за захист-кришу тих хто знаходиться на їх території, а в разі якщо хтось не захоче платити змушують їх силою-законами.
Наслідком цієї концепції є те що країна, із суспільством з анархічними політичними поглядами, яка як тільки знищить свою банду буде практично зразу окупована чужою сусідньою. Яка перетворить цих чужих їм анархістів в скот та буде стригти його і забивати на м'ясо і інші ресурси. Якось так.
Ось вам пояснення чому відбулись події із Кримом та Донбасом. Текст вище це перекладений текст із розважального твору для дітей. (Твору комедії про банду) Тобто щоб ви зрозуміли в деяких країнах таким простим істинам вчать дітей. В Україні текст вище з високою імовірністю навіть дорослим буде не зрозумілий через наявність великої кількості слів із невідомим значенням. Тобто в Україні совком настільки деградоване населення що жесть.
До чого це я написав? Зрозумійте люди не дерева і коли їх землю окупували їм не обов'язково залишатись під окупацією. Тобто така еліта держави якщо має можливість то може легко емігрувати. І зрадою буде тільки те якщо ця еліта перестане боротись в еміграції за тих членів своєї спільноти хто не мав ресурсів емігрувати. Но якщо вона продовжить діяти, то це ніфіга не зрада. Наприклад євреї довший час не мали землі і нічого вони як політичне утворення продовжували існувати.
І на кінець вернусь до порівняння держави із бандою так як впевнений що це багато хто не зрозуміє та буде бачити для себе тільки один шлях бути анархістом. Продовжуючи написане вище - виходом із цієї патової ситуації де тебе в обох випадках експлуатує банда є стати частиною банди, а це так звана концепція національної держави, або більш пізній варіант концепція держави корпорації. Тобто узагальнюючи все написане шлях анархіста без власної держави це шлях в нікуди, бо підеш на метан або м'ясо.
А я ж пояснив що різниця є...
Перечитай.
"Какая разница" - ось ти і є ті 73%. Таким як ти важко роз'яснити такі складні концепції. А в цьому що я згадав насправді нічого складного для людини із освітою - елементарна Теорія Ігор. Те що вигідно колективну не вигідно одиниці, і те що вигідно одиниці не вигідно колективу.
Так ось те що тебе будуть стригти в будь якому випадку це факт. Але тебе можуть стригти ті для кого ти ворожа худоба, яку треба чим по швидше забити на м'ясо поки є можливість, і можуть стригти ті для кого ти далека бидло рідня про яку треба дбати щоб вона не позорила сама себе і заодно своїх успішних родичів. Тай для своєї банди ти ж своя худоба, а про свою худобу треба дбати бо вона годує. В той час для ворожої банди ти чужа худоба і якщо є шанс ліквідувати таку худобу, то ворог ним скористається, обов'язково скористається бо це ого скільки кілограм м'яса та головне він в такий спосіб ослабить твою банду зменшивши розмір стада яке вона може стригти.
І головне в своїй банді працюють соціальні ліфти. Є можливість кар'єрного росту. А для чужої ти м'ясо, яке завжди залишатимешся другим сортом - будеш для імперців великоросів чуркою, хохлом і так далі по списку...
Потому что он **....тый))))
каждодневная...каждоминутная угроза, которая так умиляет бравирующего очкарика... назначенного министром обороны Украины...
и не надо про позитив, мол привлекло внимание зарубежья... зарубежье уже 7 лет помогает сдерживать, но не освобождать!!!!
Много сделал интеллектуал? Министр обороны не кроссворды разгадывать должен и не в "что, где, когда" играть, а готовиться к войне, каждый день, потому, что армия существует именно для войны. А прогнозы пусть аналитики делают. Оптимистичные и не очень. Это их дело. Министр обороны должен исходить из того, что война будет, и в лучшем случае завтра а не сегодня.
А ми 30 років: брати ( хоча ніхто не сказав, як угрофін може бути братом словянину), армія не потрібна (та хай 75 тис. для парадів (у Ющенка), нашо нам НАТО, коли Росія і "Данбас" проти і т.д. і т.п.
Всі антимонії закінчилися. Ворог вже не на порозі, а в сінях. Влада із непрофесійних шоуменів, кругом російська агентура і "сочуствующіє", РПЦ розширяє "клієнтуру" і посилює пропаганду "рускага міра". А Більшість Електорату хоче тільки хліба та видовищ, тобто "холодильник і телевізор з "душещипальними серіалами".
Прийдеться добровольцям знову спасати Батьківщину.
1) Резников не мужик, а сыкун, и все его прыжки с парашутов и автогонки лишь способо доказывают что он от природы трус.
2) Доверять Резникову как министру обороны нельзя, это торгаш но не воин
Цікаво, а до кого має бути більше довіри: до аналітиків військових структур кран, де міністри за підозру в плагіаті йд'ть у відставку, чи до, простиБаклажан, АНАЛітика*перевбувайлик-сраколиза - ЛЮСІАРЕСТОВИЧА??