РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11524 посетителя онлайн
Новости Шоу-бизнес
18 382 131
концерт (398) Россия (91256) артисты (275)

Российский певец Шуфутинский, выступавший в оккупированном Крыму, весной хочет дать концерт в Киеве

Новости Цензор.НЕТ Шоу-бизнес

Российский певец Шуфутинский, выступавший в оккупированном Крыму, весной хочет дать концерт в Киеве

Российский шансонье Михаил Шуфутинский решил весной посетить Украину и выступить в столичном Дворце спорта, у него запланирован сольник на 8 марта.

Как информирует  Цензор.НЕТ, сообщение о его запланированном концерте в Киеве размещено на странице сервиса Concert.ua, который, собственно, и занимается продажей билетов на Шуфутинского.

Отметим, что Шуфутинский внесен в базу данных сайта "Миротворец" еще в 2017 году. В справке о российском певце на сайте указана причина внесения: "Незаконное пересечение государственной границы Украины". Объяснение следующее: "Въезжал на оккупированную российским агрессором территорию АР Крым с нарушением украинского законодательства (апрель 2017 г.) с целью дополнительного заработка".

Российский певец Шуфутинский, выступавший в оккупированном Крыму, весной хочет дать концерт в Киеве 01

Как пишет сайт "Сегодня", ранее он заявлял, что не считает свои визиты в оккупированный Крымом недопустимыми, поскольку будет выступать повсюду, где его ждут поклонники, независимо от того, захвачена эта территория или нет.

Также он добавил, что в его роду есть украинская кровь, поэтому, по его мнению, он имеет полное право посещать оккупированный Крым с концертами.

Стоит отметить, что на странице сервиса, занимающегося продажей билетов на концерт Шуфутинского, закрыли комментарии под публикацией о его концерте.

Читайте также: Кондратюк об ответе Зеленского на петицию о запрете концертов артистов из РФ: Президент наивно полагает, что они вне политики. Печаль

А уже осенью 2022 года у Шуфутинского запланирован концерт в Кремле.

Российский певец Шуфутинский, выступавший в оккупированном Крыму, весной хочет дать концерт в Киеве 02
 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+59
Пусть эта лысая бородатая свинья кацапам поет.Нех ей делать в Украине.Подзаработать урод решил.
показать весь комментарий
20.11.2021 13:47
+43
показать весь комментарий
20.11.2021 13:50
+36
Пусть сначала споёт на рос тв « батько наш бандера»
показать весь комментарий
20.11.2021 13:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Що це безголосе, яйцеголове ЧМО забуло в Україні? бабла хоче? нах!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
20.11.2021 16:11 Ответить
Странно, кто такой Шуфутинский-знаю, кто такой Панас Стець-даже, не представляю)))Каждому свое, кому песни петь по всему миру, а кому доярок "порать" за сараем и кричать с голой жопой "Слава Украине" )))
показать весь комментарий
21.11.2021 13:52 Ответить
для тебя тупоголовая курица, весь Мир это совок и постсовковый коровник? такого голосового калеку как этот ПОЦ никто не слышал и не знает дальше западного кордона бывшего совка. как вообще можно слушать то дешевое дерьмо? разве что быть таким тупым и ограниченным как ты, или неуважать себя.... доярки тебя, Татьяна Шевченко, намного умнее... не позорь фамилии лаптеногая.
показать весь комментарий
21.11.2021 17:10 Ответить
В СОЛНЕЧНОМ магадане
показать весь комментарий
20.11.2021 16:16 Ответить
Называть блатняк шансоном то же самое, что труп сдохшего осла называть благородным скакуном.
показать весь комментарий
20.11.2021 16:41 Ответить
И чего возмущаемся? У нас в каждой маршрутке или такси гремит радио Шансон.. Там этих шуфутинских - просто завались
показать весь комментарий
20.11.2021 16:46 Ответить
А чи не пішов би цей кацапський пєвун на йух?
показать весь комментарий
20.11.2021 16:51 Ответить
Певун-еврейский))) Жесть, стадо одноклеточных голодно-голожопых овец)))Громче ратуйте)))Может скорей додавят!!!
показать весь комментарий
21.11.2021 13:54 Ответить

показать весь комментарий
20.11.2021 16:56 Ответить
він хоче комусь дати в Києві. Ну я в цій галузі не фахівець - якщо є бажаючі його побалувати між булок - нехай дає. Тільки скоріше - вийшов на вокзалі - зайшли до найближчої підворітні - бажаючи його отфрітюрили. воно отримало задоолення - і скоріше до рідної балалайні. до рідного срепного запаху брудних онучей.
показать весь комментарий
20.11.2021 17:14 Ответить
Господи, откуда здесь это безголовые колхозное стадо?)))
показать весь комментарий
21.11.2021 13:55 Ответить
Шансонье́ (фр. chansonnier, от chanson - «песня») - французский эстрадный певец, исполнитель куплетов; исполнитель жанровых песен в «монмартрском» стиле, часто автор их слов и музыки (см. «Шансон»). Искусство шансонье восходит к творчеству средневековых французских менестрелей
показать весь комментарий
20.11.2021 17:17 Ответить
Шуфутинский, чтобы срубить в Украине бабла даже про свои "украинские" корни вспомнил ... Таких певунов ртом, исполняющих блатняк, гнать подсрачниками подальше от Украины, пусть к обдолбанной сепарне едет в ЛуганДон, маланец хитрожопый...
показать весь комментарий
20.11.2021 17:19 Ответить
Как же им хочется денег и ртом и жопой заглотить.
показать весь комментарий
20.11.2021 17:44 Ответить
Сидит в жюри на многих тв передачах.Явно имеет большой блат безголосый старик.Кто любит его песни пусть пласты слушают,чем приходить в большой зал слушать фонограмму и смотреть на открывающию рот старую куклу, падкую на ваши деньги.
показать весь комментарий
20.11.2021 17:52 Ответить
До біса цього зїхавшого з розуму "приблатньонного" жида разом з розєнбаумом.
показать весь комментарий
20.11.2021 18:03 Ответить
про Розенбаума есть разные мнения
одно только его обращение к путину с требованием прекратить коронавирусную истерику многого стоит
показать весь комментарий
20.11.2021 18:19 Ответить
Нічого не коштує. Абсолютний нуль. Він вірний *****-шаломовець.
показать весь комментарий
20.11.2021 18:28 Ответить
говно
показать весь комментарий
20.11.2021 18:17 Ответить
- грошик стал тяжел...)
показать весь комментарий
20.11.2021 19:46 Ответить
Быдло будет в восторге!
Как не пустить такое в Украину!
Оно ведь "вне политики".
показать весь комментарий
20.11.2021 20:17 Ответить
Конечно)))Такая "интеллигенция", как вы, вряд ли, позволит себе пойти на такой концерт)))В колхозе денег не дадут на билет до Киева и на концерт)))
показать весь комментарий
21.11.2021 13:57 Ответить
Беги, беги.
Ты же "вне войны и политики"!
показать весь комментарий
21.11.2021 16:41 Ответить
Для кобзо на не бажає дати концерт?
показать весь комментарий
20.11.2021 20:21 Ответить
на так о чем речь если внесен... гнать в шею
показать весь комментарий
20.11.2021 21:01 Ответить
Отлично, ждем в Киеве. Всегда рады.
А кому не нравится- пускай мотают туда, откуда это быдло приехалр
показать весь комментарий
20.11.2021 22:32 Ответить
Концерт в Донецке
показать весь комментарий
20.11.2021 22:42 Ответить
Буде навесні з концертами, Шойгу вже такову армію приготував...
показать весь комментарий
21.11.2021 02:03 Ответить
Писюврота, а не концерт в Киеве!
показать весь комментарий
21.11.2021 07:11 Ответить
Страница 2 из 2
 
 