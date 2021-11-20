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За сутки от COVID-19 в Киеве скончались 40 человек, выявлено 1 484 новых случая заболевания, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество Здоровье

За сутки от COVID-19 в Киеве скончались 40 человек, выявлено 1 484 новых случая заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 1 484 больных коронавирусом (в общей сложности 287 146), умерли 40 человек (в общей сложности 7 136).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Заболели 816 женщин от 18 до 95 лет, 560 мужчин от 18 до 95 лет, 51 девочка от 10 месяцев до 17 лет и 57 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Также зафиксировано 40 летальных исходов от вируса (в общей сложности - 7 136): 22 женщины от 55 до 86 лет, 18 мужчин от 33 до 95 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 147 больных коронавирусом и 274 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Тем временем 1 214 человек преодолели коронавирус (в общей сложности - 244 649).

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском (227), Соломенском (207) и Святошинском (198) районах.

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И чо? Все были не вакцинированы?
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20.11.2021 13:54 Ответить
Это я к тому что мы с моим другом, вы тут его все знаете - укололись двумя дозами файзера. Не было не побочных эффектов, температруры даже не было. НУ в смысле была, но штатная - как у всех живых людей ***********. ТАК ЧТО ИДИТЕ ВСЕ И ВАЦИНИРУЙТЕЙСТЕСЬ. И смотрите как умирают ваши враги
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20.11.2021 14:03 Ответить
*враги порохоботы
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20.11.2021 14:09 Ответить
Лично знаю одного лоха, уколовшегося китайским фуфломицином.
Как раз заболел 3 раз.
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20.11.2021 14:59 Ответить
Жах. Наверное не вакцинированы были или с купленным сертификатом.
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20.11.2021 14:04 Ответить
Вообще зависит от организма. Умирает 90 % пенсия. Я условно не старый вколол себе две дозы файзера, знач отобрал шанс на жизнь у какогота пенса?
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20.11.2021 14:07 Ответить
Я думаю, лохторат боксера помирає в першу чергу
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20.11.2021 14:46 Ответить
 
 