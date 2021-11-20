За сутки от COVID-19 в Киеве скончались 40 человек, выявлено 1 484 новых случая заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 1 484 больных коронавирусом (в общей сложности 287 146), умерли 40 человек (в общей сложности 7 136).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Заболели 816 женщин от 18 до 95 лет, 560 мужчин от 18 до 95 лет, 51 девочка от 10 месяцев до 17 лет и 57 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Также зафиксировано 40 летальных исходов от вируса (в общей сложности - 7 136): 22 женщины от 55 до 86 лет, 18 мужчин от 33 до 95 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 147 больных коронавирусом и 274 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Тем временем 1 214 человек преодолели коронавирус (в общей сложности - 244 649).

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском (227), Соломенском (207) и Святошинском (198) районах.

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