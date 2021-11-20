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ФГИУ (654) Сенниченко Дмитрий (64) Шмыгаль Денис (2321)

Это его личное решение, - Шмыгаль об отставке Сенниченко с должности главы Фонда госимущества

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Это его личное решение, - Шмыгаль об отставке Сенниченко с должности главы Фонда госимущества

Дмитрий Сенниченко сам решил уйти с должности главы Фонда государственного имущества Украины, увольнения не было.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в "Субботнем интервью" Радио Свобода.

"Я думаю, что Дмитрий Сенниченко даст соответствующие комментарии. Действительно, заявление подано на Верховную Раду Украины, так, как этого требует закон. То есть здесь нет каких-либо увольнений и так далее. Это его личное решение. Оно связано с его личными мотивами, которые он озвучит. Мы с ним общались, он сказал: "Я готовлюсь, я озвучу. Сенсационных вещей нет", – сказал премьер.

Дмитрий Сенниченко заявил, что уходит с должности главы Фонда госимущества, 18 ноября.

Ранее средства информации со ссылкой на собственные источники сообщали, что Сенниченко подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Сенниченко утверждает, что отставка является его личным решением. По его словам, через два года на руководящей должности в ФГИУ он выполнил все свои планы, и "пора двигаться дальше".

Теперь заявление Сенниченко должна рассмотреть Верховная Рада, депутаты должны проголосовать за это в сессионном зале.

Читайте также: Глава Фонда госимущества Сенниченко заявил об отставке по собственному желанию
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Топ комментарии
+4
Крысы разбегаются от Зели.
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20.11.2021 14:48
+4
"виконав усі СВОЇ плани, і настав "час рухатися далі"".
Ви подумали те ж саме, що я?
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20.11.2021 14:56
+2
Раньше такая должность стрелялась или выкидывалась з багатоповерхівкі
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20.11.2021 15:14
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Правила форума Совет форумчан
піди з посади
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20.11.2021 14:46 Ответить
Крысы разбегаются от Зели.
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20.11.2021 14:48 Ответить
Проти Дмитра Сенниченка, станом на 2021 рік, відкрито шість кримінальних проваджень. Ці справи стосуються, зокрема, продажу готелю Дніпро, а також можливої спроби доведення до штучного банкрутства заводу Електроважмаш, порушення процедур формування переліку об'єктів приватизації; замовчування майна у декларації та призначення занадто великої кількості заступників, що не відповідає вимогам законодавства.

Где этот клован со своим "розбійник!"?
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20.11.2021 15:55 Ответить
глючит пидкреслення у brave...
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20.11.2021 14:49 Ответить
"виконав усі СВОЇ плани, і настав "час рухатися далі"".
Ви подумали те ж саме, що я?
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20.11.2021 14:56 Ответить
То же самое, пришло первое на ум - внукам уже прибарахлился
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20.11.2021 15:13 Ответить
Теперь бы в окно,не выйти.
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20.11.2021 15:25 Ответить
Да и ружжо надо обходить десятой дорогой! И на рогатку с опаской поглядывать...
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20.11.2021 16:55 Ответить
те, что поумнее уже бегут с зеленого титаника
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20.11.2021 14:56 Ответить
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20.11.2021 15:29 Ответить
Раньше такая должность стрелялась или выкидывалась з багатоповерхівкі
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20.11.2021 15:14 Ответить
потому и бегит....по собственному желанию (выжить)
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20.11.2021 15:30 Ответить
Крутое фото: "Парни, спасибо за работу, заработал на старость"
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20.11.2021 15:19 Ответить
крысы бегут с титаника "Слуга Урода"
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20.11.2021 15:23 Ответить
Відчув шо далі залишатись на посаді буде трохи ризиковано і краще спокійно собі відійти від коритця.
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20.11.2021 15:26 Ответить
Кабмин ушел в отставку... кроме Шмыгаля малоВАТА будет...
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20.11.2021 15:58 Ответить
Вони що, з безуглою родичі - на морді лиця написано "дебілізм, як воно є": ******** і *******, це все, на що вони здатні
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20.11.2021 15:59 Ответить
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20.11.2021 15:59 Ответить
Голов предыдущих Держмайнов... Чечетова и Валентину Семенюк убили при невыясненных обстоятельствах...кровавое кресло...
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20.11.2021 16:04 Ответить
Після гнилих яблучок у Шустера, позорно втік з посади... мабуть об,ївся.
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20.11.2021 16:06 Ответить
Він куснув не гнилих яблучок у Шустера,він відкусив добрячий кусок з продажу "Більшовика",подумав,послухав шо там в Шустера йому наговорили і вирішив більше не кусати...Ну їх нахрєн,тих зелених захламних ідіотів,піду зараз,подумав він,може,вони до кінця каденціі таких діл наворочають,що мене з Більшовиком забудуть...Рішення не глупе...
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20.11.2021 17:03 Ответить
похоже, що епопея не закінчиться так просто... вже антимонопольний комітет виразив своє незадоволення "куплею" "більшовичка".
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20.11.2021 17:24 Ответить
Теперь ему главное не закончить жизнь "самоубийством"
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20.11.2021 21:43 Ответить
Не много офтопик, но не нашел подходящей темы

В Одесской области начальник отдела полиции попался на взятке в день назначения на должность

Начальника отдела №1 Одесского районного управления полиции №2 (Доброслав) полковника полиции Владимира Панченко задержали вчера по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Об этом «Думской» сообщил источник в прокуратуре.



Интересно, что наручники на офицера надели в тот самый день, когда его утвердили в должности. До этого почти месяц он был временно исполняющим обязанности.

Задержание произвели на 23 км автодороге Одесса-Южный сотрудники ГБР и СБУ.

По данным следствия, Панченко вымогал и получил 4 тысячи долларов США за закрытие уголовного производства, начатого по факту подделки документов.

В административном здании отдела полиции прошли обыски.
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20.11.2021 22:08 Ответить
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20.11.2021 22:09 Ответить
 
 