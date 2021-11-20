Это его личное решение, - Шмыгаль об отставке Сенниченко с должности главы Фонда госимущества
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Дмитрий Сенниченко сам решил уйти с должности главы Фонда государственного имущества Украины, увольнения не было.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в "Субботнем интервью" Радио Свобода.
"Я думаю, что Дмитрий Сенниченко даст соответствующие комментарии. Действительно, заявление подано на Верховную Раду Украины, так, как этого требует закон. То есть здесь нет каких-либо увольнений и так далее. Это его личное решение. Оно связано с его личными мотивами, которые он озвучит. Мы с ним общались, он сказал: "Я готовлюсь, я озвучу. Сенсационных вещей нет", – сказал премьер.
Дмитрий Сенниченко заявил, что уходит с должности главы Фонда госимущества, 18 ноября.
Ранее средства информации со ссылкой на собственные источники сообщали, что Сенниченко подал заявление об увольнении по собственному желанию.
Сенниченко утверждает, что отставка является его личным решением. По его словам, через два года на руководящей должности в ФГИУ он выполнил все свои планы, и "пора двигаться дальше".
Теперь заявление Сенниченко должна рассмотреть Верховная Рада, депутаты должны проголосовать за это в сессионном зале.
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Об этом «Думской» сообщил источник в прокуратуре.
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В административном здании отдела полиции прошли обыски.