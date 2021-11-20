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память (1456) Осмаев Адам (98) Окуева Амина (148)

В воскресенье в Глевахе, под Киевом, возле мемориала в честь Амины Окуевой соберутся друзья и родные, чтобы почтить ее память

Новости Цензор.НЕТ Общество

В воскресенье в Глевахе, под Киевом, возле мемориала в честь Амины Окуевой соберутся друзья и родные, чтобы почтить ее память

В воскресенье, 20 ноября, в 11:00, в годовщину начала Революции Достоинства, у мемориала в честь Амины Окуевой в Глевахе соберутся ее друзья и родные, чтобы почтить память участницы украинско-российской войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на странице в фейсбуке пишет чеченский доброволец, участник АТО, вдовец Окуевой Адам Осмаев. Он поблагодарил жителей пгт Глеваха за память об Амине.

"Амина была активным участником Революции Достоинства. Оставив работу хирурга в городской больнице, она стала медиком на Майдане. Амина боролась, чтобы свобода была всем людям, потому что хорошо знала, что такое несвобода. Многие в Украине этого не понимали, но после обнаруженных громких отравлений, после видео с массовыми пытками для всего мира стал очевидным размах государственной политики по пыткам и убийствам неугодных в России. А все это происходило десятилетиями, и все это готовилось для Украины.

После Майдана смелые сыновья и дочери Украины отстояли свободу для своего народа и на фронте, но борьба продолжается, и враг снова накапливает силы у границ. Поэтому снова время для единения настоящих, как говорят на Кавказе: "Единство горы разрушает", - написал он.

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надеюсь буба со свитой нэ зипсуйе роковыны...
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20.11.2021 15:23 Ответить
Аміна була та залишиться справжнім патріотом України.Набагато більшим,ніж деякі теперішні поцріоти...Дякую тобі що ти була...
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20.11.2021 15:30 Ответить
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20.11.2021 15:46 Ответить
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20.11.2021 15:56 Ответить
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20.11.2021 15:58 Ответить
 
 