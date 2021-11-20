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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Сивохо выступил за то, чтобы жители оккупированной территории Донбасса могли дистанционно голосовать на украинских выборах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сивохо выступил за то, чтобы жители оккупированной территории Донбасса могли дистанционно голосовать на украинских выборах

Экс-советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо выступил за то, чтобы дать возможность жителям оккупированной территории Донбасса дистанционно голосовать на украинских выборах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью изданию "Телеграф".

Отвечая на вопрос, нет ли предохранителей от того, чтобы вследствие этого процесса в парламент не прошли сепаратисты, люди, связанные с Россией, Сивохо ответил: "А вы слышали, как Арсен Аваков сказал об этом: "Победят местные, да простит Бог, сепары. Меня это устраивает. Это будет в рамках законов Украины".

Сивохо подчеркнул, что вообще не понимает значение выражения "голосование под дулами автомата". "Любое голосование – сугубо тайное дело. И, кстати, в этом контексте было положительное заявление секретаря СНБО Алексея Данилова. Он сказал, что дано задание Министерству цифровой трансформации разработать систему для обеспечения конституционных прав жителей неподконтрольных территорий. То есть люди, пересекая КПВВ, должны иметь цифровой доступ ко всем органам власти, вплоть до президента. Уже думают о цифровом общении с людьми оттуда. Это круто", - отметил бывший советник секретаря СНБО.

Смотрите также: Сивохо в бронежилете прибыл в г. Опытное, заявив, что на местных жителях ставят опыты. ВИДЕО+ФОТО
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Топ комментарии
+86
Господи, избавь Украину от дебилов! Пожалуйста!
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20.11.2021 15:42
+84
Это не дебил, это обычный предатель. Обычный тип из зеленого стада.
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20.11.2021 15:48
+75
То не дебіл, а підступний ворог України. Результати дистанційних виборів: ОПЗЖ -96%, слюги -4;
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20.11.2021 15:46
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Страница 3 из 3
Сивохо последние мозги проел?
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20.11.2021 18:04 Ответить
Чому це падаль не в буцигарнi.
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20.11.2021 18:07 Ответить
Почитала комменты и хочу сказать.
Ребята, вы, кажется, не уловили сущность этого вброса.
Это пробный шар, тестируется общество на предмет голосования на оккупированных территориях через Дию.
Если народ схавает, они запустят это голосование, то есть это будет то, чего требует Россия.
Так что следите за руками этих шулеров, а не пишите смешные комменты про Сивоху.
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20.11.2021 18:10 Ответить
И, тем более, что Сивоха говорит, что Верещучка медведчуковская его полностью поддерживает
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20.11.2021 18:41 Ответить
Ну значить зонтик им в руки и на пару, мери попа верещук и сцаний кнур в лугандонию.
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20.11.2021 18:55 Ответить
Ню-ню, мерине сівий, від тебе НІХТО не вимагає розуміння, БО ЦЕ- МАРНА СПРАВА. А виборів на данбаці НЕ БУДЕ ДОПОКИ ВІН ПО-ДУХУ НЕ СТАНЕ УКРАЇНСЬКИМ І НЕ ЗАГОВОРИТЬ УКРАЇНСЬКОЮ. Якщо для цього потрібно 5-ть років, буде 5-ть, а якщо 50, то буде 50. Нам, Українцям потрібен УКРАЇНСЬКИЙ ДОНБАС, А не шайка сєпарів.
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20.11.2021 18:19 Ответить
Якщо він такий впевненний,то хай їде до своїх, в лугандонію та домбабве,і там з тими "абізянами"голосує...Намутили за 7 років біди по країні, а зараз хочуть оте все лайно запхати назад в Україну...Вони вже продемонстрували як вони голосують, що одні руїни та розграбоване і вивезене до московіїї все більш- менш придатне майно...І ці "кормільці"в черговий раз хочуть принести біду в наш дім...
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20.11.2021 18:29 Ответить
Воно ще ніколи не бачило отого дула (Цівка.укр) перед своєю свинячею рийкою....
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20.11.2021 18:40 Ответить
Цівка це- "мушка".
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14.12.2021 15:17 Ответить
Дебіл сальний! Давай твої геніталії затисну в лещата - і ти згодишся перийменуватися на Степана Бандеру за 1 хвилину!
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20.11.2021 18:43 Ответить
О обосцаный просох и вылез. Но ведь все одно воняет мочой. Давно этого сепарка не выпускали . Наверное опять будет впихать невпихуемое., сепарский лугандон в свободную Украину.
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20.11.2021 18:51 Ответить
Обістять і виваляти в пір'ї.....
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20.11.2021 18:58 Ответить
печаль, у Сивохо сивуха вместо мозгов...
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20.11.2021 19:00 Ответить
Приставте ему к виску заряженный автомат и путь проголосует не так , как просит автоматчик, мож тогда дойдет, главное потом памперсы вовремя поменять.
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20.11.2021 19:26 Ответить
А значення виразу "п'яне обісцяне донецьке бидло" він розуміє?
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20.11.2021 19:31 Ответить
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20.11.2021 19:38 Ответить
етот тупой боров уже задрал
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20.11.2021 20:10 Ответить
Тварь кацапская.
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20.11.2021 20:14 Ответить
алкаш тупорылый..
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20.11.2021 20:40 Ответить
а ше шо їм дати?
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20.11.2021 20:43 Ответить
Сивохо, это обобществлённое представительное лицо сепаратиста и колоборанта в окружении Зеленского, но никак не украинского донбассовца. Его задача ввести стороной конфликта местных бандитов и вывести Россию за скобки! Предательство интересов миллионов рассеянных по миру и Украине жителей Донецка, именно тех, кто не услуживал оккупантам, и готов вернуть Донбасс под законную власть Украины! А местных еще проверять и проверять на лояльность законной власти, как им это станет не противно! Одно дело "попасть", а другое, подносить "хлеб-соль" врагам! Не им участвовать в выборах!
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20.11.2021 20:45 Ответить
он что с ума сошел. не угомонится никак....(( ясно за кого сепарня там рассейская проголосует. за ОПСЖ явно же. идите вы на.... со своими голосами....((
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20.11.2021 20:58 Ответить
Подение рейтинга Зелупы и квартальных мразей,заставляет искать новых изберателей-полезных идиотов,а.И как пряник для будущих изберателей,новый министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины,зубатая воровка из Равы-Руской,Верещук,собирается вернуть все долги по пенсиям идр выплатам всем кто на оккупированных территориях,естественно деньги возьмут из бюджета Украины ,а не из офшоров Зелупы.Плесень очень трудно вывести,а зеленую плесень в сто раз труднее.
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20.11.2021 22:40 Ответить
Але, тим не менше, вивести ТРЕБА.
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14.12.2021 15:21 Ответить
у него окончательно мозг жиром заплыл
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20.11.2021 20:59 Ответить
Попробуйте. Это будет хороший повод повесить всю вашу шоблу.
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20.11.2021 21:14 Ответить
Делирий?
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20.11.2021 21:56 Ответить
Нам, жителям Донбасса, право голоса нужно давать после сдачи экзамена по истории, языку, и логике.
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20.11.2021 22:05 Ответить
Спятил. Нам сепарни только не хватало
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20.11.2021 22:23 Ответить
Старый придурок. Займись выращиванием огурцов может твоей заднице поможет?
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20.11.2021 22:28 Ответить
Дайте йому галоперидолу, і поміняйте памперс.
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20.11.2021 22:33 Ответить
Подение рейтинга Зелупы и квартальных мразей,заставляет искать новых изберателей-полезных идиотов,а.И как пряник для будущих изберателей,новый министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины,зубатая воровка из Равы-Руской,Верещук,собирается вернуть все долги по пенсиям идр выплатам всем кто на оккупированных территориях. Плесень очень трудно вывести,а зеленую плесень в сто раз труднее.
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20.11.2021 22:35 Ответить
Пять поколений без права голосования
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20.11.2021 22:53 Ответить
та без права розмножуватись
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21.11.2021 06:53 Ответить
Ага. Чтобы псковчане, буряты, кадыровцы, рязанцы и прочие мышебратья могли проголосовать полным составом, все 146%.
После освобождения территории ОРДЛО все, на ней проживающие должны быть лишены права голоса как минимум лет на 10. А может и больше.
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20.11.2021 23:30 Ответить
примітивна тварина......тупість неймовірна чи добре проплачений русььькій міффф.....!!!!
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20.11.2021 23:32 Ответить
От маразматик!
В дирляндії майже всі з двоголовим аусвайсом.
То може вже нехай і лаптєногі із за порєбріка теж голосують?
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20.11.2021 23:37 Ответить
Этот обосцанный ублюдок должен быть повешен одним из первых .Не допустите снова ошибку-не дайте им сбежать.
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20.11.2021 23:37 Ответить
О, а это чудо откуда вылезло!
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20.11.2021 23:53 Ответить
У держдуру вони голосують, у Раду дозволити їм голосувати, а в Китайський, Турецький, Сомалійський парламенти вони теж бажають госувати? Голосливі @@@@
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21.11.2021 00:05 Ответить
Отправьте этого ватника туда. Пусть организовывает голосование.
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21.11.2021 00:07 Ответить
Сивохе пора уже заботиться не о Донбассе, а о себе, так как имея такой лишний вес, он укорачивает свою жизнь лет на 40 и в любой момент может получить диабет (если его еще нет!), инсульт или инфаркт. У него уже однозначно серьезные нарушения кровообращения, повышенное кровяное давление и весь организм работает на износ. В ногах уже лимфостаз и скорее всего и варикоз, сосуды забиты холестерином и кальцием, у него серьезные нарушения дыхания, так как он уже не способен нормально дышать и насыщать кровь кислородом, это значит, что у его организма хроническое кислородное голодание, в том числе и у головного мозга! Он этого еще не понимает или не принимает всерьез, он думает, что он еще в порядке... Он постоянно чувствует себя неважно, но может не отдавать себе в этом отчет. Интересно, кто ему завязывает шнурки? У какого портного шьет свою одежду? Ему теперь нужно много зарабатывать, чтобы оплачивать индивидуальный пошив. И плюс ко всему, его еще угораздило попасть в команду коллаборационистов, во главе со своим лидером, а может и предателем. Мысли такого хронически больного человека не могут быть здоровыми, а значит здравыми. Сивохо, тебе пора серьезно заняться своим здоровьем, тебе не до политических заявлений.
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21.11.2021 00:19 Ответить
А чи мають право брати участь в українських виборах особи з громадянством країни агресора Чому ніхто з тих хто при владі не піднімає це питання...
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21.11.2021 00:36 Ответить
обосраное сивохо не смотрело, как в дырляндии на последних выборах в Дуру 1 чел за 15 человек со своего компьютера проголосовал?
он такого и у нас хочет?
У них запрет на голосование (любое) минимум 10 лет после деоккупации должен быть!
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21.11.2021 00:37 Ответить
Продажная зелёнаясепарская падаль
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21.11.2021 01:47 Ответить
Видать зеленая плесень понимает,что уже окончательно прое**ла весь оставшийся рейтинг у мало-мальских патриотов. Решили восполнить сепарской мразью. Наивные. Вы везде обосрались и теперь дорога вам только вниз.
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21.11.2021 04:47 Ответить
Ексрадник секретаря РНБО України Сергій Сивохо виступив за те, щоб дати можливість мешканцям окупованої території Донбасу дистанційно голосувати на українських виборахЗа )(уйла та
під)(уйловників
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21.11.2021 06:47 Ответить
вечно обоссанного дебильного сивохо надо поймать и сказать - еще одно слово и впереди будет только светлый путь... но... СлаБоУмные ничего не делают... за что быканов получает бабло - за преступное бездействие или преступное содействие антиукраинских действий очень многих...
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21.11.2021 07:15 Ответить
а какой українский провайдер работает на оккупированом Донбасе ?
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21.11.2021 07:21 Ответить
ватная с*ка
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21.11.2021 07:46 Ответить
сивохо, почитай комментарии и ты поймешь, что ты тварь безрогая, т е обычный жиртрест.
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21.11.2021 08:56 Ответить
Таки правда: КВН-це не гра. Це діагноз.
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21.11.2021 10:16 Ответить
И они не артисты, а обыкновенные кривляки с особой наглость и цинизмом. В табло давно не хапали, раззбитыми губами и поломанными челюстями тяжело шевелить.
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07.03.2022 19:38 Ответить
Ну не конченный?!
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21.11.2021 10:40 Ответить
гидка потвора збуджує суспільство за ради піара
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21.11.2021 11:31 Ответить
это и есть истинная причина создания ДИИ зеленским, что б устроить электронное голосование пусть даже частично и фальсифицировать выборы
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21.11.2021 12:37 Ответить
Этот Сивохо ещё долго будет ходить по киеву и обсцыкать все подворотни!! Тупорылый дегенерат и Засранец пророссийский !! Интересно кто его -бездельника содержит??? наверняка такой же зеленский!!!
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21.11.2021 13:16 Ответить
Та коли вже той закон про колаборантів приймуть? Сивуха перший в черзі буде зі своїми пропозиціями! Яке, навіть формально, може бути голосування людей, що знаходяться в заручниках у терористів? Шо воно несе?.. 🤨
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22.12.2021 04:53 Ответить
Дыбил
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22.12.2021 18:04 Ответить
Він хворий і меле дурне... Або ж алкогольні марення
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07.03.2022 19:29 Ответить
Там же такое табло, что не промажешь! Почему он ещё не насованный, черт его побери?!
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07.03.2022 19:35 Ответить
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