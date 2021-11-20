Сивохо выступил за то, чтобы жители оккупированной территории Донбасса могли дистанционно голосовать на украинских выборах
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо выступил за то, чтобы дать возможность жителям оккупированной территории Донбасса дистанционно голосовать на украинских выборах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью изданию "Телеграф".
Отвечая на вопрос, нет ли предохранителей от того, чтобы вследствие этого процесса в парламент не прошли сепаратисты, люди, связанные с Россией, Сивохо ответил: "А вы слышали, как Арсен Аваков сказал об этом: "Победят местные, да простит Бог, сепары. Меня это устраивает. Это будет в рамках законов Украины".
Сивохо подчеркнул, что вообще не понимает значение выражения "голосование под дулами автомата". "Любое голосование – сугубо тайное дело. И, кстати, в этом контексте было положительное заявление секретаря СНБО Алексея Данилова. Он сказал, что дано задание Министерству цифровой трансформации разработать систему для обеспечения конституционных прав жителей неподконтрольных территорий. То есть люди, пересекая КПВВ, должны иметь цифровой доступ ко всем органам власти, вплоть до президента. Уже думают о цифровом общении с людьми оттуда. Это круто", - отметил бывший советник секретаря СНБО.
Пожалуйста, подождите...
Ребята, вы, кажется, не уловили сущность этого вброса.
Это пробный шар, тестируется общество на предмет голосования на оккупированных территориях через Дию.
Если народ схавает, они запустят это голосование, то есть это будет то, чего требует Россия.
Так что следите за руками этих шулеров, а не пишите смешные комменты про Сивоху.
После освобождения территории ОРДЛО все, на ней проживающие должны быть лишены права голоса как минимум лет на 10. А может и больше.
В дирляндії майже всі з двоголовим аусвайсом.
То може вже нехай і лаптєногі із за порєбріка теж голосують?
он такого и у нас хочет?
У них запрет на голосование (любое) минимум 10 лет после деоккупации должен быть!
під)(уйловників