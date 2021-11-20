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Новости Политика Украины
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Центр противодействия коррупции (217) Слуга народа (2547) Саламаха Орест (2)

ЦПК о "Слуге народа" Саламахе: Берет 20 бюджетных тысяч на аренду жилья, успешный бизнесмен с дорогой недвижимостью и автопарком, имеет много "зашкваров" в Раде

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Жителям Дрогобыча, Борислава, Трускавца, которых представляет в Верховной Раде депутат от "Слуги народа" Орест Саламаха, следует сделать определенные выводы относительно своего избранника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении Центра противодействия коррупции на странице в фейсбуке.

ЦПК напомнил, что Орест Саламаха в прошлом году "прославился" тем, что заснул прямо во время заседания Верховной Рады и проспал около часа.

ЦПК о Слуге народа Саламахе: Берет 20 бюджетных тысяч на аренду жилья, успешный бизнесмен с дорогой недвижимостью и автопарком, имеет много зашкваров в Раде 01

А дальше ЦПК акцентирует внимание на бизнесе "слуги народа", его состоянии и голосовании в Раде.

Как отмечается, у Саламахи с женой есть строительный бизнес.

"Судя по всему, достаточно прибыльный. Потому что семья сумела приобрести дом в Испании на 148 квадратов примерно за 160 тысяч евро. Много имущества и в Украине, в том числе дом на 400 квадратов возле Львова. А еще более 200 тысяч долларов, более 200 тысяч евро сбережений и недешевые авто.Несколько месяцев назад, например, Саламаха добавил в свой автопарк Audi E-tron за 1,5 млн грн.

Несмотря на все эти богатства, Саламаха не отказывается брать по 20 000 грн в месяц из бюджета на аренду жилья. А зачем тратиться, если есть налогоплательщики. Но здесь есть вопросы. Какого жилья? Никакой недвижимости в столице Саламаха не декларирует. Не на вокзале же живет. Напишем в НАПК, пусть проверят", - пишет ЦПК.

Также возникают вопросы и к голосованиям "слуги народа" в Раде.

"Саламаха пропустил заседание, на которых принимали судебную реформу. Видимо, были более важные дела. А зачем что-то менять, правда? Все отлично у нас с судебной системой. Из свежего. Саламаха голосовал за выведение из-под Prozorro закупок на 40 млрд грн в год. Которые приносят экономию в размере около 5 млрд в год. К счастью, афера, за которую голосовал Саламаха, не набрала нужного количества голосов.

Все зашквары господина Саламахи, в том числе голосование за Авакова, Венедиктову и зашкварную комиссию по избранию главы антикоррупционной прокуратуры, здесь: https://www.serpom.org.ua/deputies/salamaha-orest-igorovych/ Там же можете помочь нам распространить это сообщение как можно более широкому кругу избирателей", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+16
Сучий пес!
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20.11.2021 16:18
+13
Слуги уроды
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20.11.2021 16:22
+12
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20.11.2021 16:38
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Сучий пес!
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20.11.2021 16:18 Ответить
Та нічого-мудрий нарід затягне паски та готуватиме своїх слуг і надалі...
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20.11.2021 16:22 Ответить
...хотів сказати-годуватиме...
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20.11.2021 16:27 Ответить
...а дивлячись на фото розумієшь,що кошти бере ніяк не на оренду житла...
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20.11.2021 17:01 Ответить
Слуги уроды
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20.11.2021 16:22 Ответить
Жадность - основное качество народного депутата Украины. Никогда не бывает - хватит, всегда - мало.
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20.11.2021 16:27 Ответить
Обычный зелёный мародёр.... Брат - близнец гундосого скомороха...
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20.11.2021 16:27 Ответить
Так в Раду прийшли з однією метою, - щоб і для внуків вистачило, так що "крисячитимуть" напропалу.
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20.11.2021 16:34 Ответить
Убогое создание
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20.11.2021 16:37 Ответить
У чувака жизнь удалась.
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20.11.2021 16:38 Ответить
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20.11.2021 16:38 Ответить
таких там через одного...(оптимистично)
особенно с доплатами на аренду по 20 000... что нельзя поселить в общагу??? в бесплатную для депутан ??? не почину? но зато сколько экономится на месяц? миллионы...которых так не хватает в пенсионном фонде...
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20.11.2021 16:39 Ответить
Та ладно вам, чуваку на носки не хватает.
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20.11.2021 16:40 Ответить
білі .....під мЄшти ( low shoes) ....- це так круто та стильно ...
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20.11.2021 17:45 Ответить
Ну власть же это тоже бизнес в Украине, что от него требовать. Он вложился, вряд ли бесплатно получил место депутата, теперь зарабатывает, даже прибыль надо получить. Но то что избирателей разводят, как лохов, за их же деньги, так это ничего нового.
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20.11.2021 16:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=sVnuPkX7Tik предвыборная реклама... атеперь ткнуть эту падлу рожей в его же лживое говно!
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20.11.2021 16:44 Ответить
Слуга наріду, чи навпаки. Какаяразніца?
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20.11.2021 16:45 Ответить
А шо такое? Масло нынче дорого, вот и приходится брать там, где можно
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20.11.2021 16:54 Ответить
ЦПК про "Слугу народу" Саламаху: Бере 20 бюджетних тисяч на оренду житла, успішний бізнесмен із дорогою нерухомістю та автопарком, має багато "зашкварів" у Раді... і все це ми зробили разом!
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20.11.2021 17:02 Ответить
Не ми, а ви.
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20.11.2021 17:30 Ответить
Це дрібна нікому не відома комашка. Тут цілого Стефанчука - спікер ВРУ- підловили на крисятниченні бюджету: живе в своїй шикарній квартирі, записаній на тещу, а одержував ті ж 20 тис на оренду житла. І нічого, шановний депутат, навіть вчить інших депутатів етиці, як от Гео Лероса недавно
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20.11.2021 17:34 Ответить
Тупа істота.
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20.11.2021 17:51 Ответить
Воно по 20 000 гривень в день "фінькає"на себе коханого,а тут така"дрібничка" як на оренду житла,гріх не скористатись...
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20.11.2021 18:07 Ответить
І це ще не всі його зашквари. Адже він був автором однієї з поправок про скасування обов"язкового дубляжу фільмів і серіалів державною мовою.
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20.11.2021 19:17 Ответить
Каков нарид таки и слуги.
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20.11.2021 19:37 Ответить
зебилы за таких проглосовали, главное что б не Порошенко
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20.11.2021 20:23 Ответить
Так о нем, о подлеце слава аж у Трускавце!
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21.11.2021 01:46 Ответить
 
 