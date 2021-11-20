"Дия" сформирует соответствующую платежную карту, - Шмыгаль рассказал, как получить и воспользоваться тысячей за вакцинацию
Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество
Программа по выделению тысячи гривен для вакцинированных граждан будет действовать с 19 декабря 2021 года по 18 декабря 2022 года. Воспользоваться тысячей гривен могут все граждане Украины, которые получили две дозы вакцины за весь период проведения вакцинации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в "Субботнем интервью" Радио Свобода.
Он добавил, что средства в размере одной тысячи гривен будут выплачены на виртуальные платежные карты через "Дию". Их можно будет потратить на билеты в кинотеатр, театр или концерт, на занятия спортом, путешествия по Украине поездом или самолетом.
"Программой смогут воспользоваться через приложение или портал "Дия" те, кто имеет соответствующие сертификаты с двумя дозами. "Дия" сформирует соответствующую карту платежную, которой можно будет воспользоваться только в этих пяти направлениях, наиболее пострадавших от COVID... Это креативные индустрии, кино, театры, музеи, это спортивные центры и перевозки внутри Украины, авиа и железнодорожные. Вот эти направления получат поддержку", – подчеркнул премьер.
Денис Шмыгаль уточнил: "Эта программа направлена на поддержку пострадавших индустрий. Но в то же время она мотивирует людей вакцинироваться и пользоваться "Дией" как тем ресурсом, который помогает государству упорядочить сегодня отношения граждан и государства и упрощать их".
Пожалуйста, подождите...
Накой вобще нужна эта тысяча, которую потратить можно только на развлекаловку? Это ж чистый разводняк "деньги есть, но хрен потратишь".
Начислили б на счет за коммуналку сразу и всех делов.
Но это ж реальные бабки. А задача - пиар, а не деньги.
"Да подавись ты своими деньгами." - (с) фильм "Любовь и голуби"
пардон )))))))
Ай маладєц, абаманул Ашота! (с)
у голімого магазину, що хоститься на майданчику prom.ua нема автоматичної оплати - все що вони можуть, це прислати номер своєї приватовської карточки. Походу ти забрехався…
В том числе и оплата с бонусного счёта Приват банка Бонус+, самый выгодный способ оплаты, бонус + 1%
в оформленні замовлення нема вибору віртуальної карти "бонус+"
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Где прорыв? Где выполнения обещаний?
Ну кто им доктор?
Жаль только их заложников - вменяемое меньшинство.
Если вы про то "забвение" которое забвение то "пиво отпускается только членам месткома"
Sterbehilfe nur noch für Geimpfte und Genesene | Verein Sterbehilfe
Sterbehilfe und die vorbereitende Prüfung der Freiverantwortlichkeit unserer sterbewilligen Mitglieder gebieten menschliche Nähe. Menschliche Nähe aber ist Voraussetzung und Nährboden der Corona-Virusübertragung. Ab heute gilt in unserem Verein die 2G-Regel, ergänzt um situationsbezogene Massnahmen, wie zum Beispiel Schnelltests vor Begegnungen in geschlossenen Räumen. Bei der schwierigen...
медицинская эвтаназия в Германии -- только для вакцинированных или переболевших.
Вчерашний эфир Шустера - это начало тотальной войны между олигаром Ринатом Ахметовым и Офисом президента Зеленского. Реация будет: прямо сейчас в ОП готовят перечень мер. Однако. Коллеги сильно ошибаются, когда пишут, что сейчас может случиться быстрая отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля. Нет, не случится. Скорее наоборот. И вот почему.
Наши источники сообщают что в офисах Ахметова бывшего сотрудника ДТЭК Шмыгаля уже давно называют предателем и относятся к нему соответственно. Дело в том, что Шмыгаль душей и телом продался главе ОП Ермаку. Собственно, Шмыгаль не продержался бы так долго на должности, если бы не доказал Ермаку свою полную преданность. Да собственно, уже все очевидно. Блокировку выплат корпорации ДТЭК за зеленую энергетику организовало правительство Шмыгаля. Их не остановило даже падение инвестиционной привлекательности страны. Просто поверьте, такого Шмыгалю у Ахметова не забудут никогда.
Шмыгаля не отпрявят в оставку. Наоборот. Шмыгаль сейчас станет ударной силой в войне Офиса президента против Ахметова. Шмыгаль сейчас, это власовец котрый в бою против Красной армии бьется до конца - лагерь ГУЛАГа для него равняется аду. Шмыгалю нечего терять. Против Ахметова он задействует весь возможный арсенал правительства. Лишь бы не в оставку.
От себя добавим только одно. Войну с Ахметовым Офису президента не выиграть. Слишком глубоко интегрирован Ахметов во все сферы украинского общества. Эта война кошмарно истощит обе стороны. А выиграет от нее тот кто в этой войне не участвует. Петр Порошенко.
гаджетів вони не мають, що таке ДІЯ не знають, нікуди далі базару та лікаря не їздять і до найближчого театру їм 150 км.
УВАЖНО ПРОЧИТАЮ ТОЙ РЕЧОВИЙ ПОНОС ЯКИЙ ТИ, С,,,КА НАПИШЕШ.
ти бачив щоб хтось колись сам себе перевірив, викрив та посадив? НІ? і я ні. от і вся відповідь
Цікаво, куди я можу за 1000 грн. полетіти чи поїхати, особливо в грудні? Або на який
херчлен мені потрібно йти в кінотеатр, коли я і так можу подивитись любий фільм вдома.
Можу побажати всім клоунам "95 кварталу" засунути собі в дупу цю тисячу та й кайфувати.
..далі буде
энергии в природеденег в дие!
19 декабря 2022 года 1000 накроется женским половым органом и за нее можно будет подержатся.
Пробухать не получится.