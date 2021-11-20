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вакцина (3815) Шмыгаль Денис (2321) Дія (353)

"Дия" сформирует соответствующую платежную карту, - Шмыгаль рассказал, как получить и воспользоваться тысячей за вакцинацию

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Программа по выделению тысячи гривен для вакцинированных граждан будет действовать с 19 декабря 2021 года по 18 декабря 2022 года. Воспользоваться тысячей гривен могут все граждане Украины, которые получили две дозы вакцины за весь период проведения вакцинации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в "Субботнем интервью" Радио Свобода.

Он добавил, что средства в размере одной тысячи гривен будут выплачены на виртуальные платежные карты через "Дию". Их можно будет потратить на билеты в кинотеатр, театр или концерт, на занятия спортом, путешествия по Украине поездом или самолетом.

"Программой смогут воспользоваться через приложение или портал "Дия" те, кто имеет соответствующие сертификаты с двумя дозами. "Дия" сформирует соответствующую карту платежную, которой можно будет воспользоваться только в этих пяти направлениях, наиболее пострадавших от COVID... Это креативные индустрии, кино, театры, музеи, это спортивные центры и перевозки внутри Украины, авиа и железнодорожные. Вот эти направления получат поддержку", – подчеркнул премьер.

Читайте также: В 2022 году 95% контактов граждан с государством будут переведены в формат электронных услуг, – "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Денис Шмыгаль уточнил: "Эта программа направлена на поддержку пострадавших индустрий. Но в то же время она мотивирует людей вакцинироваться и пользоваться "Дией" как тем ресурсом, который помогает государству упорядочить сегодня отношения граждан и государства и упрощать их".

Читайте также: Тысяча гривен, которую выплатят за вакцинацию, не будет облагаться налогом и влиять на назначение субсидий, - Шмыгаль
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Топ комментарии
+24
чергова афера ермакотатарових бубочок. будьте добрі, покроково розкажіть що робити моїм батькам та тещі.
гаджетів вони не мають, що таке ДІЯ не знають, нікуди далі базару та лікаря не їздять і до найближчого театру їм 150 км.
УВАЖНО ПРОЧИТАЮ ТОЙ РЕЧОВИЙ ПОНОС ЯКИЙ ТИ, С,,,КА НАПИШЕШ.
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20.11.2021 16:41
+20
А як смартфона в бабусі немає?
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20.11.2021 16:25
+18
А дело даже не в стмартфоне.

Накой вобще нужна эта тысяча, которую потратить можно только на развлекаловку? Это ж чистый разводняк "деньги есть, но хрен потратишь".

Начислили б на счет за коммуналку сразу и всех делов.
Но это ж реальные бабки. А задача - пиар, а не деньги.
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20.11.2021 17:09
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Правила форума Совет форумчан
А як смартфона в бабусі немає?
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20.11.2021 16:25 Ответить
А дело даже не в стмартфоне.

Накой вобще нужна эта тысяча, которую потратить можно только на развлекаловку? Это ж чистый разводняк "деньги есть, но хрен потратишь".

Начислили б на счет за коммуналку сразу и всех делов.
Но это ж реальные бабки. А задача - пиар, а не деньги.
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20.11.2021 17:09 Ответить
Дело не только в пиаре, а в поддержке только того бизнеса, из которого проросла зелень. При этом что интересно: вынут у народа изо рта то, что туда и не положат.
"Да подавись ты своими деньгами." - (с) фильм "Любовь и голуби"
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20.11.2021 17:18 Ответить
https://twitter.com/i/status/1461353029706207244


пардон )))))))
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20.11.2021 19:14 Ответить
Пример как идиоты выполняют указания дебила.......
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20.11.2021 17:13 Ответить
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20.11.2021 17:20 Ответить
Тобто, не маючи Дiї, але маючи 2 щеплення, грошi "пролетять" повз тебе.

Ай маладєц, абаманул Ашота! (с)
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20.11.2021 16:26 Ответить
пролетят куда надо.. не переживай
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20.11.2021 16:49 Ответить
це нагадує приватбанківську віртуальну карту "Бонус+" - за десяток років я ще ні разу не зустрічав магазин який приймає оплату з цієї "карти"
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20.11.2021 17:48 Ответить
У моєму селі є такий. Не треба так принижувати великі міста)
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20.11.2021 17:59 Ответить
Есть такие, например https://odesskaya-obl.prom.ua/c2671788-nofelet.html, я там брал себе наушники пару раз. Бонусами расчитывался.
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20.11.2021 20:32 Ответить
я вірю що такі магазини десь є - але для цього треба пертися чорт-зна-куди і купляти те, що мені нафіг непотрібно
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20.11.2021 21:02 Ответить
я ссылку дал на интернет магазин, оплачивал онлайн, новая почта доставила.
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21.11.2021 02:59 Ответить
і де там хоч пів-слова про те, що вони приймають бонус+
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21.11.2021 03:31 Ответить
нажми на " оплата и доставка"
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21.11.2021 18:17 Ответить
там просто "оплата на карту" і нічого про бонус+
у голімого магазину, що хоститься на майданчику prom.ua нема автоматичної оплати - все що вони можуть, це прислати номер своєї приватовської карточки. Походу ти забрехався…
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21.11.2021 19:13 Ответить
ты наверное что-то не то читаешь. По ссылке магазин нофелет и там написано: Оплата картой Visa, Mastercard - LiqPay
В том числе и оплата с бонусного счёта Приват банка Бонус+, самый выгодный способ оплаты, бонус + 1%
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21.11.2021 20:26 Ответить
на сараї написано "Цой жив" - а насправді там дрова
в оформленні замовлення нема вибору віртуальної карти "бонус+"
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21.11.2021 21:13 Ответить
Ты мне рассказываешь?) Я 2 раза покупал там. Значит тебе не повезло. У меня уже бонусы закончились, они мне не нужны.
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22.11.2021 09:44 Ответить
я вважаю, що ти просто брешеш - бо доказів ніяких
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22.11.2021 11:43 Ответить
Я специально им в чат написал, и они дали ссылку, как оплатить бонусами:

https://nofelet.net.ua/a271812-kak-kupit-internet.html
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22.11.2021 16:48 Ответить
гарно замаскувалися - пересічний покупець так просто і не знайде Залишилося розшукати там хоть що небудь мені потрібне
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22.11.2021 19:24 Ответить
Есть и другие магазины, жена себе какие-то нитки покупала. Нужно просто поискать.
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23.11.2021 02:14 Ответить
Заправка Укрпетроль, приймають.
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20.11.2021 22:14 Ответить
найближча така заправка за 150 км
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20.11.2021 23:56 Ответить
Та вони всі Зебіли,які кіно,музеї пенсіонерам.Комуналка да поїсти Зебарани!
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20.11.2021 16:28 Ответить
Какое же оно, со всем зелёным кодлом убогое.

Где прорыв? Где выполнения обещаний?
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20.11.2021 16:33 Ответить
Какие-то идиоты смотрели полные быдлоюмора выпуски квартала95, тупорылые скриалы "сваты" и "слуга народа", опустившись(а, может, асегда были такими - за кучму 2 раза кто-то же голосовал) до их(телепередач) уровня и поверили обещаниям этой своры...
Ну кто им доктор?
Жаль только их заложников - вменяемое меньшинство.
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20.11.2021 17:07 Ответить
Цифровой ошейник!Я за вакцинацию,мало того,вакцинировался еще в июне.Но категорически против лишения людей "права на забвение" - это кстати в тренде евросоюза,где законодательство об использовании личных данных не игрушечное.
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20.11.2021 16:34 Ответить
против лишения людей "права на забвение" - это кстати в тренде евросоюза
Если вы про то "забвение" которое забвение то "пиво отпускается только членам месткома"

Sterbehilfe nur noch für Geimpfte und Genesene | Verein Sterbehilfe
Sterbehilfe und die vorbereitende Prüfung der Freiverantwortlichkeit unserer sterbewilligen Mitglieder gebieten menschliche Nähe. Menschliche Nähe aber ist Voraussetzung und Nährboden der Corona-Virusübertragung. Ab heute gilt in unserem Verein die 2G-Regel, ergänzt um situationsbezogene Massnahmen, wie zum Beispiel Schnelltests vor Begegnungen in geschlossenen Räumen. Bei der schwierigen...
медицинская эвтаназия в Германии -- только для вакцинированных или переболевших.
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20.11.2021 19:30 Ответить
Печерский холм
Вчерашний эфир Шустера - это начало тотальной войны между олигаром Ринатом Ахметовым и Офисом президента Зеленского. Реация будет: прямо сейчас в ОП готовят перечень мер. Однако. Коллеги сильно ошибаются, когда пишут, что сейчас может случиться быстрая отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля. Нет, не случится. Скорее наоборот. И вот почему.
Наши источники сообщают что в офисах Ахметова бывшего сотрудника ДТЭК Шмыгаля уже давно называют предателем и относятся к нему соответственно. Дело в том, что Шмыгаль душей и телом продался главе ОП Ермаку. Собственно, Шмыгаль не продержался бы так долго на должности, если бы не доказал Ермаку свою полную преданность. Да собственно, уже все очевидно. Блокировку выплат корпорации ДТЭК за зеленую энергетику организовало правительство Шмыгаля. Их не остановило даже падение инвестиционной привлекательности страны. Просто поверьте, такого Шмыгалю у Ахметова не забудут никогда.
Шмыгаля не отпрявят в оставку. Наоборот. Шмыгаль сейчас станет ударной силой в войне Офиса президента против Ахметова. Шмыгаль сейчас, это власовец котрый в бою против Красной армии бьется до конца - лагерь ГУЛАГа для него равняется аду. Шмыгалю нечего терять. Против Ахметова он задействует весь возможный арсенал правительства. Лишь бы не в оставку.
От себя добавим только одно. Войну с Ахметовым Офису президента не выиграть. Слишком глубоко интегрирован Ахметов во все сферы украинского общества. Эта война кошмарно истощит обе стороны. А выиграет от нее тот кто в этой войне не участвует. Петр Порошенко.
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20.11.2021 16:34 Ответить
Урааааааа!
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20.11.2021 16:43 Ответить
Петро Олексійович молодець ,він завжди виграє.
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20.11.2021 17:37 Ответить
чергова афера ермакотатарових бубочок. будьте добрі, покроково розкажіть що робити моїм батькам та тещі.
гаджетів вони не мають, що таке ДІЯ не знають, нікуди далі базару та лікаря не їздять і до найближчого театру їм 150 км.
УВАЖНО ПРОЧИТАЮ ТОЙ РЕЧОВИЙ ПОНОС ЯКИЙ ТИ, С,,,КА НАПИШЕШ.
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20.11.2021 16:41 Ответить
Пожилые люди не нужны этой власти, так как уже не будут голосовать за "бедного честного мальчика Вову", поэтому покупают этой подачкой в 1000 грн более молодую прослойку населения...
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20.11.2021 17:00 Ответить
Усе фігня, я, використовуючи надпотужні калькулятори, усе не можу поділити виділені 3 лярди грошей на 9 лямів вакцинованих! Усі калькулятори відмовляють! Ну не виходить по 1к на рило!
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20.11.2021 18:02 Ответить
а фулі тут рахувати як це черговий об.......бос. запланували 3 етапи по три ярда. разом 9. людей похолого вікута молодих пенсіонерів у нас близько 17 лямів. хоч в....рись, а якщо всі вакцинуються, 6-7 ярдів не вистачить. от роздадуть 1-2 ярда а 7 зкомуниздят.
ти бачив щоб хтось колись сам себе перевірив, викрив та посадив? НІ? і я ні. от і вся відповідь
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20.11.2021 20:45 Ответить
От клоунов - скоромохам! Валите на концерт! За одно, и проверите вакцину. Да и скоромохи от голода не подохнут. Ведь в Испании нужно виллы содержать...
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20.11.2021 16:50 Ответить
Шмигаль ещё не матерное слово? Его ещё можно тут употреблять?
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20.11.2021 16:51 Ответить
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20.11.2021 16:52 Ответить
Даю 10 000 грн. Щезніть! ( не про вак. про владу).
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20.11.2021 16:53 Ответить
В жопу бубе запихайте эту тисячу, дебилы тупорылые.
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20.11.2021 16:56 Ответить
Вся ця клоунська шобла вже давно викликає почуття огиди своїми тупими розводами.
Цікаво, куди я можу за 1000 грн. полетіти чи поїхати, особливо в грудні? Або на який херчлен мені потрібно йти в кінотеатр, коли я і так можу подивитись любий фільм вдома.
Можу побажати всім клоунам "95 кварталу" засунути собі в дупу цю тисячу та й кайфувати.
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20.11.2021 16:59 Ответить
задолбали они со свей дией, чем дальше тем меньше желания её ставить. Ну и что делать баббушке с её кнопочним телефоном ? Этот утырок наверно думает что у всех айфоны.
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20.11.2021 17:04 Ответить
Те ж саме стосується "подорожей, відвідання культурних закладів, спортзалів" тощо. Багато хто з людей думає кожен день чим платити за хату, комуналку, їжу, ліки, бензин і т. д.
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20.11.2021 17:36 Ответить
Знову зЕ- клоун обдурив свою публіку.

..далі буде
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20.11.2021 17:05 Ответить
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20.11.2021 17:06 Ответить
а потом сделают виртуальную кредитную карту, с которой будут списывать деньги, если ты не вакцинировался. Сохранение энергии в природе денег в дие!
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20.11.2021 17:08 Ответить
ну все хотел... но не буду вакцинироваться, отговорили, жду 19 декабря
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20.11.2021 17:19 Ответить
"як скористатися тисячею"-500грн. засунути в сріку шмигалю, 500грн-в сріку зєлєнському.
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20.11.2021 17:26 Ответить
На фоні Вагнерґейту всім розумним та не байдужим чхати на ці крихти з панського столу.
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20.11.2021 17:29 Ответить
Программа будет действовать до 18 декабря 2022 года.

19 декабря 2022 года 1000 накроется женским половым органом и за нее можно будет подержатся.
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20.11.2021 17:33 Ответить
Та пішли ви свинособаки, зі своєю "вакцинацією", "дією" і тищою в придачу.
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20.11.2021 17:34 Ответить
Засуньте, ЗЕлені ублюдки, свою "тищу" та злоДІЮ собі в дупу.
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20.11.2021 17:39 Ответить
Блазні 😡
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20.11.2021 17:42 Ответить
В Цирк можна вже не ходити ...вже Цирку і в житті вистачає...
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20.11.2021 17:45 Ответить
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20.11.2021 17:46 Ответить
А дальше идет обычный обнал. Мы списываем Вашу тысячу и вручаем триста гривен в руки. А тысячу предъявляем государству к погашению. Вот и весь механизм.
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20.11.2021 17:52 Ответить
Не, очевидно в обозримом будущем начнется ураганные гастроли 95-го квартала по всем городам ,ПГТ и сёлам, цена билета составит соответственно - одна тысяча гривен.
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20.11.2021 18:08 Ответить
А смартфоны для установки приложения "дия" пенсионерам прилагаются?
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20.11.2021 18:04 Ответить
получается, эта тысяча похожа на лотерею, т. к. ее может получить только часть вакцинированных, а значит, практически не возможно проверить, кому и сколько выплачено денег.
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20.11.2021 18:09 Ответить
У многих бедных нет смартфона, а тем более компютера! Более того ни смартфон ни компютер не предусмотрен в потребительской корзине граждан! Кроме того никто не обязн устанавливать себе на смартфон какое то приложение! Фактически выделение тысячи только тем у кого есть Дия это дискриминация и нарушение прав человека согласно Конституции!
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20.11.2021 19:24 Ответить
ты совершенно прав. Зеленский радуется, что будет " первое в мире цифровое государство". Только он не понимает, что правительство других стран не тупее зекоманды. И такую фигню не водят в других странах именно потому, что действительно никто не обязан иметь смартфон или компьютер или скачивать приложение. Кроме того- иметь электронный паспорт не очень безопасно.
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20.11.2021 20:37 Ответить
Тю, я уже получил свою тьісячу. Просто подключил принтер к телефону..
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20.11.2021 19:29 Ответить
Ну я так понял гендели и кабаки не пострадали?
Пробухать не получится.
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20.11.2021 19:33 Ответить
та нехай ті гроші їм на таблетки будуть
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20.11.2021 20:31 Ответить
СУКИ , начали ПРЕДВЫБОРНУЮ ГОНКУ и ЗА СЧЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ !!! Твари , народу не за что купить лекарства , купить хлеб , оплатить коммуналку а больным бабушкам предлагают ехать в областной город в музей !!! КАКОЙ ЦИНИЗМ , ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО , НАСМЕШКА !!! НИКТО за 30 лет не позволял себе ТАКОГО ..... Н Е Н А В И Ж У ..........
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21.11.2021 00:04 Ответить
 
 