С начала суток 20 ноября нарушений режима тишины со стороны российских оккупантов на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС
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С начала суток 20 ноября враг не нарушал режим перемирия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В вечерней сводке сообщается: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".
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