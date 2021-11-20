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Новости Экономика
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Гройсман (4830) Зеленый тариф (77)

Финансовая система больно отреагировала на вмешательство Кабмина в зеленый кредит от ЕС, - экс-премьер

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Финансовая система больно отреагировала на вмешательство Кабмина в зеленый кредит от ЕС, - экс-премьер

Вмешательство правительства Украины в распределение средств зеленых еврооблигаций и телефонные директивы не возвращать средства отдельным компаниям привели к ухудшению финансовой ситуации и повысило риск дефолта.

Об этом заявил премьер-министр (2016-2019) Владимир Гройсман в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера".

"В связи с этими нерасчетами уже сейчас отреагировала международная финансовая система. И преддефолтный уровень страны, Украины, наш с вами, украинцев, вырос на 20%. Я всю жизнь работал над тем, чтобы понижать долги, выстраивать доверие и уменьшать нагрузку на страну. Они сейчас создают долги, приводящие к тому, что наши с вами средства уже под угрозой", - сказал экс-премьер.

Вмешательство правительства в процедуру распределения средств западных банков и инвестиционных фондов бывший глава правительства назвал коррупцией.

"Когда есть средства, которые нужно заплатить по счетам, которые подписаны правительством, и если кто-то снимает трубку, например, премьер, звонит и дает прямое указание: подождите, отсрочьте, мы должны еще что-то доработать, - это мне попахивает только одним - коррупцией", - добавил Гройсман.

В конце концов средства западных фондов украинское правительство вопреки всем правилам и нормам пытается использовать для политического давления, добавил экс-премьер.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед зелеными инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – "ДТЭК ВДЭ".

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Мировые рынки отреагировали падением котировок украинских ценных бумаг, повышением риска дефолта страны на 20%.

Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых зеленых еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.
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Топ комментарии
+8
Зеля создал искусственный энргетический кризис в стране, чтобы привести страну к стойло к Путину, а вину хочет свалить на зелёную энергетику доля которой меньше 4%.
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20.11.2021 18:25
+5
Налоговые поступления от "зеленых" в 2019 г. составили 19,8 млрд грн .Вопли о кризисе из-за зелёной энергетики организовал Коломойский по простой причине. "Коломойский хочет разорить инвесторов для легкого рейдерства "зеленых" электростанций . 16.07.20 ". Когда "зеленые" электростанции уже построены, их эксплуатация чрезвычайно доходное дело. В себестоимости электроэнергии 50-70 % стоимость топлива. А на "зеленых" электростанциях топлива нет.
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20.11.2021 18:52
+4
Ще раз. За зелену енергетику Шмигаль платити НЕ ВІДМОВИВСЯ! Просто за командою з Банкової не заплатили Ахметову, який посмів на власних каналах розганяти Вагнергейт. Решта всі гравці, які "беруть участь у обдираловці" за словами деяких дорисувачів гроші отримали. В тому числі і Коломойський. Запитання до таких дописувачів: чим "зелений Еергетик" Коломойський кращий від "зеленого енергетика Ахмєтова? 😊 І тим же паном-дописувачам хочу нагадати, що Ахмєтка енергетичне вугілля з возить зааз в ***'ну, рятуючи нашу енергетику, а Коломойський через суд забирає мільярди кубометрів газу, хоронячи цю саму енергетику і здираюси з нас гроші, які Ахмєтці і не снилися. 😊
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20.11.2021 18:25
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Всі ці "зелені" заморочки - звичайне обдиралово жителів України. Так само як і "постачання газу з ЄС".
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20.11.2021 17:38 Ответить
Почом гройсмани в Рижого за штучку?
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20.11.2021 18:03 Ответить
Подороже, чем гринпоцы у бородатой и воровитой бабки.
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20.11.2021 20:02 Ответить
Та да.
Катастрофа галактического масштаба.
Дайте уже ахметке денех!
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20.11.2021 17:41 Ответить
Так Шмигаль человек Ахметова, как "ДТЕК ВДЕ" не виплатили?
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20.11.2021 17:42 Ответить
а шмыгаль ничего не решает.....за них всех карабас-коломойша думает!
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20.11.2021 19:02 Ответить
Шмыгаль это зицпредседатель Фунт.
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20.11.2021 19:22 Ответить
Ще один"мессершмидт" виліз ,пришло время делить гроші по новой.
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20.11.2021 17:43 Ответить
За 2,5 роки нарешті розібрав зароблене непосильною примьєрською працею на кучки. Зрозумів, потрібно ще.
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20.11.2021 18:06 Ответить
Вам «Дія» сподобалась, особливо реєстрація? Так ось, банда Зелених почистить гаманці кожного. Мені з самого початку реєстрації було незрозуміло для чого вказувати банк, хіба я повинен логін і пароль від реєстраційних даних банку вказувати
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20.11.2021 17:50 Ответить
Ви вказували при вході в систему свого банку і це було не в діїї, а в окремому вікні від банку!.
Хоча гарантії немає про вашу конфіденційніть
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20.11.2021 17:56 Ответить
Дия полная хрень, однозначно. Веб-версия еще ничего, а приложение Дия -лажа.
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20.11.2021 20:21 Ответить
Это я буду устанавливать себе на смартфон "Дію" чтобы получить одну тысячу гривен? так я лучше не буду вакцинироваться!
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20.11.2021 21:23 Ответить
Я не защищзаю зебобиков! НО Вот скажите что он курит? Есть ли у него хоть капля совести и чести? Говорит о его "борьбе" с долгом! С момента вступления Владимира Гройсмана в должность премьер-министра в апреле 2016 года, его правительство увеличило госдолг на $14,6 млрд - с $65,2 млрд в апреле 2016 до $79,8 млрд на начало мая 2019 года ).

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/128576-rost-gosdolga-pri-pravitelstve-groysmana-sostavil-14-6-mlrd#ixzz7Cm9jceQ7
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20.11.2021 18:22 Ответить
Никогда не читайте Капитал Это издание всю жизнь обслуживало Янека и его команду и очень любило лить гразь на всех кроме себя любимых. Там никогда не было и нет правды
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20.11.2021 19:05 Ответить
так вы можете зайи на госсайты и увидеть те же цыфры! в чем ложь то?
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20.11.2021 19:31 Ответить
Так госсайты сейчас все зеленые. Им верить-себя не уважать
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21.11.2021 05:12 Ответить
"Когда есть средства, которые нужно заплатить по счетам,.... ух ты, вот бы так переживал Гройсман о зарплатах, пенсиях , пособиях лдя украинцев! Господи одно говно у власти, ни совести ни чести! Господи и где мы так провинились?
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20.11.2021 18:24 Ответить
Ще раз. За зелену енергетику Шмигаль платити НЕ ВІДМОВИВСЯ! Просто за командою з Банкової не заплатили Ахметову, який посмів на власних каналах розганяти Вагнергейт. Решта всі гравці, які "беруть участь у обдираловці" за словами деяких дорисувачів гроші отримали. В тому числі і Коломойський. Запитання до таких дописувачів: чим "зелений Еергетик" Коломойський кращий від "зеленого енергетика Ахмєтова? 😊 І тим же паном-дописувачам хочу нагадати, що Ахмєтка енергетичне вугілля з возить зааз в ***'ну, рятуючи нашу енергетику, а Коломойський через суд забирає мільярди кубометрів газу, хоронячи цю саму енергетику і здираюси з нас гроші, які Ахмєтці і не снилися. 😊
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20.11.2021 18:25 Ответить
Зеля создал искусственный энргетический кризис в стране, чтобы привести страну к стойло к Путину, а вину хочет свалить на зелёную энергетику доля которой меньше 4%.
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20.11.2021 18:25 Ответить
Налоговые поступления от "зеленых" в 2019 г. составили 19,8 млрд грн .Вопли о кризисе из-за зелёной энергетики организовал Коломойский по простой причине. "Коломойский хочет разорить инвесторов для легкого рейдерства "зеленых" электростанций . 16.07.20 ". Когда "зеленые" электростанции уже построены, их эксплуатация чрезвычайно доходное дело. В себестоимости электроэнергии 50-70 % стоимость топлива. А на "зеленых" электростанциях топлива нет.
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20.11.2021 18:52 Ответить
Клоуны под руководством бородатой бабушки сковиздили бабло вместо закупки угля.
А когда встал вопрос на кого повесить очередное ЗЕдостижение, то на Петю постеснялись и решили на Ахметку.
Ахметка понятно шо при делах, но самый вкусный кусок торта все-таки сьела бабушка. Потому Ахметов и офигел от такой наглости и включил для начала Шустера шоб протрезвить.
Протрезвеют или нет будем поглядеть
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20.11.2021 19:54 Ответить
Зеленский раздавит охметова как жертву за вагнергейт ?
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20.11.2021 20:08 Ответить
 
 