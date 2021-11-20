"Ложь унижает – защитим Достоинство", - Движение сопротивления капитуляции зовет людей на Майдан 21 ноября после скандала с "вагнергейтом"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Политическая организация "Движение сопротивления капитуляции" зовет людей на Майдан 21 ноября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на Facebook организации.
"В День Достоинства и Свободы 21 ноября встретимся в 17:00 на Майдане Независимости. Мы отметим годовщину начала Революции Достоинства и напомним властям, что не потерпим унижений и посягательств на нашу свободу", - говорится в сообщении.
В организации подчеркнули: "Власть полтора года врала нам о "Вагнергейте", считая, что можно безнаказанно обманывать граждан. На границах Россия наращивает присутствие своих войск. В стране поднимает голову олигархат, несмотря на обещанную властью деолигархизацию. А на фоне пророссийского реванша власть в стране "узурпирует Ермак".
В Движении подчеркнули, что в 2013-14 годах украинцы не дали им врать и защитили достоинство. Сегодня наша обязанность достойно отметить день, вошедший в историю, как День Достоинства и Свободы. Приглашаются все. Начало 21 ноября в воскресенье в 17:00 на Майдане Независимости.
18 ноября 2021 года журналистка Янина Соколова обнародовала документы по подготовке и проведению спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер": Обращение к Тарану о санкционировании и отчет о проведении.
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.
24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".
17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.
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В ексклюзивному коментарі "Прямому" Бондаренко розповів, що поліція не зв'язувалася з ним особисто та не надала жодних пояснень.
"Офіційно я не знаю, хто ці люди і що вони хочуть. Мені ніхто не телефонує, хоча мої контакти у правоохоронців є. Схоже це все на якесь "кошмарення". Коли я учора їхав з Банкової, я отримав такий "стабільний" дзвінок, мені постійно дзвонять, зокрема, через мої розслідування, а також погрожують чи просять видалити якесь розслідування. І прозвучав дзвінок і було сказано - говорили російською, номер прихований - "ми пропонуємо вам видалити ваш Ютуб-канал, даємо три години, якщо ні, то будуть наслідки", - розповів активіст.
Того ж дня, як розповів активіст, пізно ввечері йому подзвонила активістка Юлія Цептун і розповіла, що близько 11 вечора до її мами прийшли правоохоронці, які шукали самого Бондаренка чомусь вдома у її матері. Згодом поліція намагалася вломитися і до помешкання самої Юлії.
При цьому правоохоронці не оголошують Бондаренку офіційного звинувачення і взагалі жодних пояснень не надають. Однак активіст розповів, що має інформацію, що на нього хочуть скласти адмінпротокол за пост у Facebook і участь у акції на Алеї Героїв Небесної Сотні, під час якої там був присутній Володимир Зеленський, а Бондаренко вигукував "Ганьба!". Разом з тим, подробиць поліція не повідомляє.
Про це голова партії "Демократична Сокира" написав на своїй сторінці у Facebook.
"Прийшла поліція складати на мене протокол за вчора. Ну-ну", - написав Юрій Гудименко.
Источники сообщают, что в Офисе президента состоялось заседание силовиков по поводу событий на День достоинства и свободы. Президент Зеленский не выбирал выражений, кричал на руководителей силовых ведомств и угрожал отставками.
Поставлена задача, во-первых, замучить допросами и следственными действиями конкретных активистов, кричавших вчера президенту "Предатель!" и "дававшим 10 дней на увольнение Ермака, а то - бессрочная акция". Это уже реализует полиция Монастырского. Во-вторых, ДБР и Генпрокуратуре поставлена задача в кратчайшие сроки подготовить и вручить Петру Порошенко подозрение по статье «Финансирование терроризма» - за получение Украиной угля с территорий подконтрольных боевиками ДНР и ЛНР в 2014/2015 гг. Именно Порошенко Зеленский считает заказчиком вчерашних акций. Он жаждет мести и крови; и успокоить его не удалось даже Ермаку.
Генпрокурор Венедиктова обещала все сделать, однако с совещания она ушла чернее тучи. Дело в том, что в последнее время следователи отмечают удивительную информированность адвокатов Порошенко. Есть серьезные основание предполагать, что прокуроры, опасаясь будущей ответственности за фабрикацию дел (доказательства собрать они не могут, их просто нет), сливают информацию о намерениях своего руководства адвокатам Порошенко, давая им возможность приготовиться к борьбе в судах. Вполне возможно, что когда к Порошенко придут вручать подозрение, его адвокаты будут иметь на руках всю доказательную базу невиновности своего клиента. Похожая ситуация наблюдается и в ДБР.
Однако сообщить Зеленскому, что следователи сотрудничают с адвокатами Порошенко - это тоже самое что самому попроситься в отставку. Поэтому Зеленского кормят обещаниями результатов, понимая что результатов не будет.