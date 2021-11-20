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НАТО (8938) ПДЧ (137) Порошенко (19363) членство в НАТО (1215)

Порошенко в Галифаксе призвал западных союзников предоставить Украине ПДЧ на саммите НАТО в июне 2022 года

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Предоставить Украине План действий по членству в НАТО на следующем саммите Северо-Атлантического альянса в июне 2022 года призвал пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время выступления на Международной конференции по безопасности в Галифаксе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политсилы.

"Что нужно Украине от свободного мира? От США, Канады, от наших партнеров? В первую очередь нам нужно иметь отчетливое видение перспективы членства в НАТО. В июне следующего года на следующем саммите НАТО нужно принять ПДЧ. Это и пряник, и плеть. Это очень большая возможность укрепить и европейскую, и мировую безопасность", – подчеркивает Петр Порошенко.

"Если мы получим его, мы подтвердим нашу перспективу. Когда я участвовал в саммитах НАТО, я каждый раз всех лидеров стран-членов спрашивал - все ли поддерживают наше членство в НАТО и есть ли кто-то против этого. Никто не говорил, что против этого, не было таких рук", – вспоминает Порошенко.

Порошенко в Галифаксе призвал западных союзников предоставить Украине ПДЧ на саммите НАТО в июне 2022 года 01
Порошенко в Галифаксе призвал западных союзников предоставить Украине ПДЧ на саммите НАТО в июне 2022 года 02

"Мы – часть свободного мира. Украинцам принадлежит это право, разве мы будем просить разрешения у Путина, чтобы стать частью свободного мира?", – задает Порошенко риторический вопрос.

"18 сентября 2014 года, когда я имел честь выступать в Конгрессе США, я сказал, что украинские воины, украинский народ не только воюют за свой суверенитет, независимость, территориальную целостность. Мы боролись за свободу, свободу и демократию. Мы боролись за права человека и мировую безопасность", – резюмирует Петр Порошенко.

Порошенко в Галифаксе призвал западных союзников предоставить Украине ПДЧ на саммите НАТО в июне 2022 года 03
Порошенко в Галифаксе призвал западных союзников предоставить Украине ПДЧ на саммите НАТО в июне 2022 года 04
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Топ комментарии
+62
Ну хоть один президент занимается настоящим делом, чем и положено президенту по Конституции.
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20.11.2021 17:57
+51
Достаточно посмотреть эти фото и понять кто на самом деле Президент
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20.11.2021 18:00
+37
С 2014 года по 2019 год президент Украины был приглашен и участвовал на каждом саммите НАТО. На каждом. А когда Зеля участвовал в таком мероприятии за 2.5 года при власти? Назовете?
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20.11.2021 18:10
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Страница 2 из 2
Колективна відповідь учасників конференції пану Порошенку така: якщо Україна делегує на саміт в червні 2022 року проукраїнського президента - ПДЧ може бути наданий, а якщо агента Кремля - то ні
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20.11.2021 20:21 Ответить
Порошенко - это наша надежда на будущее, поэтому коллаборантам и зеботам просьба потерпеть и не отсвечивать😠
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20.11.2021 20:24 Ответить
Болеете?
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21.11.2021 00:00 Ответить
Если по честному Еsperansa, я человек который уважает науку и учёных ,шутим прикалываемся и не больше,некоторые ребята смотрю серьёзно реагируют , ник тоже для прикола ,а ты видимо нормальный воспитанный человек, кстати видишь снизу обсуждают, скажу тебе честно мусульман и негров любых мастей не догоняю и стараюсь избегать с ними иметь дело
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25.11.2021 23:14 Ответить
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21.11.2021 00:27 Ответить
да всё нормально VAN просто пошутил и не больше, хорошего дня и вечера
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25.11.2021 23:29 Ответить
Коран сила, да. Токо ты с коноплёй переборщил
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21.11.2021 00:40 Ответить
на востоке не конопля, а мак, т е героин, а он покрепче будет.
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21.11.2021 08:44 Ответить
Не, как коран для косяка использовать я хоть понимаю. Но вот герыч....
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21.11.2021 11:20 Ответить
Я не курю 2019 ,ладно читай выше для Еспирансы ответил и прежде чем реагировать, включай интуицию ,анализируй ники и не попадайся на уловки-издёвки и самое главное без обид, хорошего дня и вечера ,земля шар как и подобные небесные тела ,я сторонник теории большого взрыва и не Азамат
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25.11.2021 23:24 Ответить
Дык и я троллил
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26.11.2021 00:47 Ответить
...даже не хочу комментировать
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21.11.2021 05:12 Ответить
абидна, да?
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21.11.2021 05:57 Ответить
Все как-то забыли о скандалах с именем Порошенко, включая уважаемый Цензор?
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21.11.2021 07:06 Ответить
Вы таки имеете ввиду - шо он еврей Вальцман?
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21.11.2021 11:21 Ответить
а ти вже забув своє "недоразумение ЗЕ, за которое я голосовал и агитировал, нас развели"???
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21.11.2021 16:17 Ответить
Порошенко - молодец... а вот гнусавый что-то молчит... дерьмак молчит... только подоляк что-то гавкает... правда, ни о чем...
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21.11.2021 07:11 Ответить
Пастырь наш, посет овец, будущий Президент Евросоюза
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21.11.2021 09:19 Ответить
Не не не. ********** Зе - ваше фсё
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21.11.2021 11:22 Ответить
Молодца, Пётр Алексеевич!
(но голосовать за него не буду)
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21.11.2021 09:25 Ответить
Поки гундосий нюхав аргентинське борошно на дні народження віце-президента Єлдака, та витрачав мільйони державних грошей, бо очолив корупцію у країні, справжній Гетьман продовжував захищати Неньку. Як це можна поясними нашим міжнародним партнерам, які все це бачать, що відбувається у нас у владі. Хоча їхні розвідки добре працюють та все вже давно для себе з'ясували.
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25.11.2021 23:29 Ответить
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