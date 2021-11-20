Порошенко в Галифаксе призвал западных союзников предоставить Украине ПДЧ на саммите НАТО в июне 2022 года

Предоставить Украине План действий по членству в НАТО на следующем саммите Северо-Атлантического альянса в июне 2022 года призвал пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время выступления на Международной конференции по безопасности в Галифаксе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политсилы.

"Что нужно Украине от свободного мира? От США, Канады, от наших партнеров? В первую очередь нам нужно иметь отчетливое видение перспективы членства в НАТО. В июне следующего года на следующем саммите НАТО нужно принять ПДЧ. Это и пряник, и плеть. Это очень большая возможность укрепить и европейскую, и мировую безопасность", – подчеркивает Петр Порошенко.

"Если мы получим его, мы подтвердим нашу перспективу. Когда я участвовал в саммитах НАТО, я каждый раз всех лидеров стран-членов спрашивал - все ли поддерживают наше членство в НАТО и есть ли кто-то против этого. Никто не говорил, что против этого, не было таких рук", – вспоминает Порошенко.





"Мы – часть свободного мира. Украинцам принадлежит это право, разве мы будем просить разрешения у Путина, чтобы стать частью свободного мира?", – задает Порошенко риторический вопрос.

"18 сентября 2014 года, когда я имел честь выступать в Конгрессе США, я сказал, что украинские воины, украинский народ не только воюют за свой суверенитет, независимость, территориальную целостность. Мы боролись за свободу, свободу и демократию. Мы боролись за права человека и мировую безопасность", – резюмирует Петр Порошенко.



